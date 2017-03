Bronse-Bergrem: Fryktet at X Games-finalen skulle ryke

HAFJELL (VG) Torgeir Bergrem (25) vant sin første X Games-medalje etter at han helt frem til start var redd Big Air-finalen skulle gå i vasken på grunn av hælskaden han pådro seg i slopestylefinalen fredag.

– Det var så vondt at jeg var redd for at finalen skulle ryke. Jeg droppet treningen før den til fordel for behandling og fikk bare tatt tre hopp før finalen. Det er ikke mange, men det var nok, sier Torgeir Bergrem etter bronsemedaljen bak kanadierne mark McMorris og Max Parrot.

Torgeir Bergrem tok 5. plass i Big Air-finalen i Oslos X Games i fjor. Foran Hafjell-utgaven av prestisjetunge X Games hadde han tatt tre 4. plasser på rad.

Pleid å gå til helvete



– Femte i fjor og tredje nå, det blir førsteplass neste år, sier han spøkefullt med tanke på Pyeongchang-OL om 11 måneder.

Han sier også at det var på tide å bryte fjerdeplassfporbannelsen, og røper at hoppet som førte ham opp på pallen var et triks han ikke har prøvd å gjøre på to år. Nå gjorde og gjennomførte han det, etter at trener Per Iver Grimsrud ga ham anbefalingen på toppen - rett før han satte utfor.

– Det var spesielt. Tidligere har det pleid å gå til helvete når jeg har måttet prestere. Men må man så må man, som «farsan» pleier å si. Man vokser med oppgaven. Jeg måtte stå og jeg måtte grave langt ned i godteriposen, sier han når det gjelder trikset «backside 1620 melon».

– Hælen var vond. Men når rullegardinen går ned i finalen, kjenner du det ikke, sier Torgeir Bergrem.

Sandbech: Sykt fortjent



Ståle Sandbech (23), som tok sølvemedaljen i slopestyle fredag, har Bergrem som leieboer i leiligheten sin i Oslo.

Han tok nesten til tårene av ren glede da han så trønderen Bergrem ta frem sitt aller beste i det siste hoppet. De to har kjent hverandre siden Sandbech fra Bærum var 12 år gammel.

– Det er så sykt fortjent. Deilig. Nivået i finalen var drit høyt. Torgeir har vært «der oppe» i mange år. Jeg ble rørt og holdt på å begynne å grine da han endelig fikk det til, sier Ståle Sandbech.