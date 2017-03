Bergrem berget medalje på Hafjell: – Det er magisk

HAFJELL (VG) Torgeir Bergrem (25) sikret sin første X Games-medalje med 3. plass og bronse i Big Air, mens Marcus Kleveland (17) måtte ta til takke med 5. plass.

Etter at kvinnene var ferdig med sine respektive Big Air-finaler med både snowboard og ski under beina, og den norske artisten Seeb var ferdig med sin pausekonsert, var det duket for ny Big Air-finale for snowboardkjørerne fra herresiden under X Games Hafjell.

Ståle Sandbech tok fredag sølv under slopestyle-konkurransen, men var ikke med på lørdagens Big Air.

Bergrem berget medalje



Det var totalt åtte kjørere i aksjon, og blant dem, norske Torgeir Bergrem og Marcus Kleveland.

Bergrems siste hopp ble av det minneverdige slaget. Han slo til med en Backside 1620 Melon, som sikret ham 41 av 50 mulige poeng. Det ble hans beste run, og det var det som sørget for at han tok bronsemedalje.

Fikk du med deg? Norendal-gull på Hafjell

Etter en sesong full av fjerdeplasser, var dette Bergrems første medalje i X Games-sammenheng.

– Det er magisk. Å stå på pallen med to av verdens største snowboardkjørere er kult, sa Bergrem til TV 2 etter bronsemedaljen var et faktum.

Bronsemedaljen var aldri noen selvfølge. Ifølge Bergrem selv var han usikker på om han skulle hoppe i dag.

– Jeg slo hælen min i går (fredag), så jeg var ikke sikker.

Nå er han definitivt glad for at han kjørte.

Dobbel canadisk

Det gikk ikke like bra for Kleveland, selv om han var veldig ambisiøs. Han sendte ut et skremmeskudd med en kvadruppel switch, men han klarte ikke landingen. Han fikk likevel skryt for forsøket.

– Jeg tror ikke folk skjønner hvor sykt det trikset er. Det er som å være i en tørketrommel på full guffe, sa kommentator Jonas Greve.

Les også: Killi skuffet i Big Air-finalen

Det holdt uansett ikke til medalje for Kleveland, som noterte seg for 78 poeng totalt.

Det ble norsk tredjeplass, men det var de canadiske kjørerne som ble suverene. Mark McMorris tok gullet like foran landsmann Max Parrot som tok sølvet.

– Jeg visste jeg hadde det i meg. Jeg tenkte ikke på presset, sa McMorris til arrangøren, og canadieren fulgte opp med en frase som fikk stor jubel blant publikum.

– Tusen takk!