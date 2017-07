Nå er Federer kongen av Wimbledon

Roger Federer (35) tok sin åttende tittel i Wimbledon etter å ha utklasset Marin Cilic (28) i finalen.

Dermed troner Federer alene på toppen over spillerne med flest triumfer i turneringen i London. William Renshaw og Pete Sampras tok syv hver i sin karriere.

Dette er Federers 19. tittel i Gran Slam-turneringene. Han gikk gjennom hele årets Wimbledon uten å tape ett eneste sett. Det er andre gangen i historien en spiller klarer det. Bjørn Borg gjorde det samme i 1976.

I finalen cruiset Federer til seier med settsifrene 6-3, 6-1 og 6-4. Årets seier er hans første i Wimbledon siden 2012.

Før kampen: - Federer er tidenes største uansett

Cilic i tårer underveis i kampen

Kroatiske Cilic satte seg ned underveis i det andre settet og strigråt. Uten at årsaken til det er kjent, men Cilic pratet med medisink personell.

Boris Becker, tre ganger vinner av Wimbledon, spekulerte i om Cilic fikk seg en mental knekk.

Hva synes du: Er Federer tidenes største idrettstjerne?

– Kanskje bare Cilic går gjennom en mental berg-og-dalbane? Det er hva denne banen gjør med deg. Du kan ikke si at du ikke føler deg bra nå. Alle sammen verden rundt ser på deg, sa Becker til BBC.

Uansett fortsatte Cilic kampen videre selv om det var tydelig å se frustrasjonen hans. Cilic smalt racketen sin i en stol blant annet. Etter det andre settet fikk han behandling på høyrefoten sin.

Federer i egen klasse

– Roger ser så bra ut. Han server bra og returnerer bra. Mens Cilic ser ikke ut som han klarer å flytte beina sine så vel, sa Mary Pierce, tidligere French Open-mester, til BBC underveis i kampen.

Lest? Mener Federer er bedre enn noen gang

I første sett storspilte Federer, og favoritten fikk kampen i sitt spor oppskriftsmessig. Han vant settet med 6-3 i games.

I andre sett, før Cilic fikk sine problemer, ledet Federer hele 3-0 i games. Deretter brøt han Cilic' sine server to ganger. I løpet av sett to tapte Federer kun to poeng på sine egne server, og sveitseren vant settet hele 6-1.

Ekspert om Ruud: - Topp 100 snart

Cilic startet det tredje settet bedre, men Federer brøt serven hans igjen og gikk opp i 4-3. Samtidig satt Federers server glimrende og veteranen kunne juble for seier etter en kamptid på 1 time og 41 minutter. Det avgjørende poenget tok han selvsagt med ett ustoppelig serveess.

PS! Bare en gang i historien har en spiller brutt underveis i Wimbledon-finalen. Det skjedde i 1911 da Anthony Wilding slo Herbert Roper Barrett.