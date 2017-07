To ganger kollapset lungen – nå er Anders Mol (22) på vei mot verdenstoppen i sandvolleyball

Han ble kjørt fra volleyballbanen til sykehus i ambulanse med kollapset lunge tidligere i år. Her er Anders Mol (20) sammen med Christian Sørum (22) på vei mot finaleseier i CEV Master i Ljubljana lørdag.

Høydepunkter sandvolleyball 1993: Bjørn Maaseide og Jan Kvalheim vinner verdensserien i Miami. Norges første store triumf i sandvolleyball. 1995: Maaseide og Kvalheim vinner verdensserien sammenlagt, og VM-gull. Arena er Copacabana i Rio de Janeiro. 1998: Jørre Kjemperud og Vegard Høidalen vinner i Berlin. Siste norske seier i en turnering i verdensserien. 2010: Tarjei Skarlund og Martin Spinnangr spiller finale i verdensserien i Stavanger. Men taper for Tyskland. 2011: Iver Horrem og makker Øyvind Hordvik vinner finalen i CEV Master (Europatouren) i serbiske Novi Sad. 2017: Anders Mol og Christian Sørum går til topps i CEV Master i slovenske Ljubljana.

Det var første gang på seks år at et norsk par vinner en viktig internasjonal turnering for menn i sandvolleyball. Det talentfulle paret har rasket med seg en haug med gull i ungdomsmesterskap i Europa i løpet av de to siste årene – og tidligere i sommer feide de daværende verdensenerne Janis Smedins og Aleksandrs Samoilovs fra Latvia av banen i verdensserien i sveitsiske Gstaad.

Nå snakkes det om at Norge endelig har funnet arvtagerne til Jan Kvalheim og Bjørn Maaseide som vant VM og verdensserien i 1995. Maaseide tror Mol/Sørum kan bli enda bedre enn dem – og vurderer den nye duoen med kommentaren «De har alt som skal til ...»

– Det var en utrolig kul seier over Latvia. At vi hevder oss mot verdenseliten kjennes stort. Det har løsnet skikkelig i sommer, og vi har slått flere gode lag, sier Anders Mol.

SENSASJONEN: Anders Mol server mot Latvia i verdensserien i Gstaad. Christian Sørum (t.v.) Seieren over stjerneparet Janis Smedins og Aleksandrs Samoilovs for tre uker siden var en sensasjon. Foto: FIVB

Han hadde egentlig ikke regnet med å spille kamper i det hele tatt i sommer. Under oppvarmingen til en match i Champions League for belgiske Niliko Maaseik (innendørs volleyball) – hvor Mol hadde proffkontrakt siste sesong – klappet en av lungene sammen for annen gang på kort tid.

Pappa Kåre Mol som er landslagstrener for prosjektgruppen «Beachvolley Vikings» – som har Tokyo-OL i 2020 som mål – forteller til VG at han opplevde hendelsen som svært ubehagelig.

ØVERST PÅ PALLEN: Christian Sørum og Anders Mol øverst på seierspallen etter CEV Master i Ljubljana lørdag. Til venstre russeren Maxim Sivolap (makkeren Igor Velichko ikke på premieutdelingen) som kom på annenplass i turneringen. Til høyre Sefa Urlu og Murat Giginoglu fra Tyrkia som endte på tredjeplass. Foto: www.cev.lu

– At en lunge kollapser er ikke forbundet med livsfare. Men vi fryktet det var noe alvorlig galt med hjertet hans. Det var en veldig ubehagelig situasjon, sier Kåre Mol.

Etter operasjon i mai – hvor luftblærer øverst i lungen ble fjernet – føler Anders seg i toppslag igjen. Han forteller at på grunn av høyden (to meter på strømpelesten) og tynn kroppsfasong er lungekollaps ikke et uvant fenomen blant unge menn.

– Etter operasjonen har de gått helt strålende. Men etter det som skjedde hadde jeg ikke forventet at jeg kunne spille før neste år. Nå er jeg bare super-happy, sier Anders Mol.

Han har vokst opp med volleyball på maten. Mamma Merita Berntsen deltok i Atlanta-OL i 1996. Pappa Kåre har 96 landskamper for Norge (innendørs). Nå satser Anders som proff sammen med Christian Sørum. Treningsbasen er Tenerife. Konkurransearenaene er Rio de Janeiro, Fort Lauderdale, Hamburg, Roma og Fiji.

Til helgen er det turnering i verdensserien i portugisiske Espinho. Deres beste plassering er en femteplass fra høystatusturneringen i Klagenfurt (Østerrike) i fjor.

– Vi har gjort det bra i mange år, og det kommer av beinhard trening og målrettet arbeid. Vi er et team med flere spillere rundt oss som er flinke til å pushe hverandre. Og vi har flinke trenere og veldig gode treningsforhold både hjemme i Norge og i utlandet, sier Christian Sørum.

Målet er å bli tidenes beste norske par i sandvolleyball. Mol og Sørum skulle mer enn gjerne gått i skole hos Kvalheim og Maaseide. Det har en del spørsmål på brettet påpeker de.

Den invitasjonen tar Jan Kvalheim imot med følgende uttalelse: «Her er jeg. Bruk meg. Jeg bidrar mer enn gjerne med min kompetanse.»

KJENDISER: Jan Kvalheim (t.v.) og Bjørn Maaseide (t.h.) har slått seg opp innen business etter at det ble verdensmestere i sandvolleyball. Her er de i fasjonable Monte Carlo i forbindelse med innspillingen av det populære NRK-programmet Mesternes Mester i 2015. Foto: Mattis Sandblad , VG

– Jeg har ikke sett Mol og Sørum spille, men jeg merker meg at de vinner mange jevne sett og kamper. Mentalt er det utrolig viktig for fremtiden deres, sier Jan Kvalheim.

Bjørn Maaseide er overbevist om at Norge får et lag med i OL i den japanske hovedstaden om tre år. Han sier han har god kjennskap til stjerneskuddene.

– De har egentlig alt. De er meget gode på legg, blokk og smash. I utgangspunktet er de talentfulle nok til å bli bede enn Jan og meg. Og jeg håper det. Men det avgjørende er hvor tøffe de er i hodet, sier Bjørn Maaseide.