Sjekk kjempene som skal stoppe norsk volleyballdrøm: 2,09 meter i snitthøyde

Volleyball-herrene til TIF Viking spiller historisk kvartfinale i Sibir mot gigantene Fakel Novy Urengoy. Russerne har en gjennomsnittshøyde på 2,09!

Da TIF Viking slo SIP Sempeter i begge oppgjørene i 1/8-delsfinalen skrev de seg også inn i historiebøkene til norsk volleyball. Aldri før har et lag fra Norge nådd en kvartfinale i CEV Challenge Cup.

TIF-herrenes enestående innsats er imponerende, men det spørs om de ikke må skru opp nivået ytterlige ett hakk. Med spillere som er 216, 215 og 212 på sokkelesten er venter et av verdens høyeste idrettslag i Sibir.

– Vi må spille smart og legge godt servepress, det kan ikke bli for lett for dem å angripe oss, sier trener for TIF Viking Scott Olsen.

Lagkaptein Ørjan Siljander mener Viking-spillerne står overfor en av sine største utfordringer, men understreker at store ting skjer i idretssverden hele tiden.

GLEDER SEG: Ørjan Siljander og resten av TIF Viking-spillerne skal møte et av verdens beste volleyball-lag. Foto: , TIF Viking

– Det er veldigg od stemning i troppen. Vi har hatt noen treninger og fått den lange reisen ut av kroppen. Vi er alltid klare til kamp, hvis ikke hadde det ikke vært vits å komme hit, sier Siljander og legger til:

– Men det er ikke i dag det avgjøres. Vi har hjemmekamp om to uker og det er den som blir viktig.

Viser vei

Sportssjefen i Norges Volleyballforbund, Jon Grydeland, fryder seg over bergensernes avansement til kvartfinalen.

– Det er veldig stort. Europacupen har mange store lag og jeg gleder meg til å se Viking måle muskler med et russisk lag av dette kaliberet.

Grydeland er ikke overrasket over hvor langt Viking har nådd, og skryter av den ambisiøse satsingen i klubben.

– Dette er inspirerende for både klubb og enkeltspillere. Viking leder vei å viser at det er mulig for alle sammen.

Fest i egen storstue

Han benytter seg også av anledningen med å komme med en oppfordring.

– Jeg håper alle volleyballinteresserte i regionen, samt sportsinteresserte bergensere generelt møter opp til returoppgjøret i Haukelandshallen. Dette blir en fantastisk anledning til å se volleyball på toppnivå, forklarer Grydeland.

Viking har tidligere vist at de kan kjempe jevnt mot russere i Haukelandshallen. I 2013 kom Ural Ufa på besøk, og selv om hjemmelaget tapte 0-3 bet Viking godt fra seg.

– Det var klart hvor seieren ville gå, men Viking ble ikke utspilt. De leverte en knallgod kamp og pressa det russiske laget opp til fest-volleyball. Det samme håper jeg også på nå.

Kampen spilles i dag klokken 15:00 og kan følges her.