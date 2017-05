Nå kommer den «glemte» dopingsaken opp: – Jeg blir aldri den samme

Endelig skal Norges «glemte» dopingsak opp. Ruth Kasirye (34) sier at hun uansett ikke kommer tilbake som idrettsutøver i verdenstoppen – men hun vil kjempe for å bli frifunnet.

Dette er meldonium: O Meldonium (mildronate) ble satt på dopinglisten fra 1. januar 2016 på grunn av bevis for/kunnskap om at dette stoffet var i bruk blant utøvere med hensikt å øke prestasjonsnivået. O Meldonium er en hjertemedisin. O Meldonium er brukt ved angina pektoris og hjerteinfarkt, der det er redusert blodtilførsel til hjertet. O Preparatet er ikke registrert i Norge. Det produseres i Latvia, og brukes blant annet i Russland og de baltiske statene. O Det var i fjor 514 positive dopingprøver på meldonium. Bare 11 av disse ble suspendert, inkludert Maria Sjarapova.

– Jeg blir aldri den samme personen, sier Tønsberg-kvinnen når VG snakker med henne foran torsdagens høring i domsutvalget.

– Livet forandrer seg når du får en sånn sak. Du mister også noe av det sosiale når du ikke lenger kan være sammen med dem som du har trent sammen med i mange år, sier hun med sorg i stemmen.

– Så det sosiale har vært vanskelig for deg?

– Du mister noe av det sosiale når du ikke kan henge med vennene dine.

La oss ta det faktuelle først:

I begynnelsen av april 2016 ble det kjent at Norges flaggbærer under Beijing-OL, Ruth Kasirye, har testet positivt for meldonium, det samme stoffet som tennis-stjernen Maria Sjarapova ble tatt for noen uker tidligere. Kasirye hevder at hun fikk meldonium mot bryst- og leddsmerter da hun var innlagt på sykehus i fødelandet Uganda med akutt malariaanfall. Dette skjedde i årsskiftet 2015-2016 – og meldonium ble satt på dopinglisten fra 1. januar 2016. Vektløfteren sier at hun ikke var klar over at hun fikk denne medisinen.

Første gang i sin helhet

– Høringen torsdag blir første gang denne saken kommer opp i sin helhet, sier Kasiryes advokat, Morten Justad Johnsen i Bull & Co Advokatfirma, til VG.

Maria Sjarapova har nylig returnert til tennis-banen. Ruth Kasirye sier at hun er «glad på Sjarapovas vegne» at hun er i gang igjen. Selv er hun altså ikke opptatt av å komme tilbake som toppidrettsutøver. Derimot er hun opptatt av å komme tilbake til idrettsmiljøet i Tønsberg, som hun har vært i så mange år.

– Det har tatt lang tid, og det har selvfølgelig påvirket meg. Men nå er jeg bare opptatt av å bli trodd på at jeg måtte gjennom en nødvendig medisinsk behandling, og at jeg derfor må frifinnes.

Akutt tilfelle

– Det var et akutt tilfelle. Jeg var så syk at jeg var bevisstløs noe av den tiden. Derfor mener jeg at det kvalifiserer til et medisinsk fritak.

KLARE FOR HØRING: Ruth Kasirye og hennes advokat Morten Justad Johnsen. Foto: Frode Hansen , VG

Kasiryes advokat forklarer:

– Vi krever frifinnelse, fordi Ruth var i en akutt nødsituasjon da hun inntok medisinen – og da trenger man ikke søke medisinsk fritak før man eventuelt avlegger en positiv prøve. Kasirye søkte fritak da hun ble klar over den positive prøven. Kjernen i saken er at Antidoping Norge mener at hun må ha tatt meldonium også etter den akutte nødsituasjonen, men vi er ikke enige i det.

Kasiryes lege sier at hun fikk meldonium fra hun ble innlagt på sykehus den 28. desember 2015 og til og med 1. januar 2016, i den perioden hun etter vår mening var i en akutt nødsituasjon. Paradokset er at hun startet behandlingen mens stoffet ikke var forbudt og dersom legene hadde sluttet å gi henne medisinen ett døgn tidligere, hadde det ikke vært noen sak – etter som meldonium ble forbudt først fra 1. januar.

– Det har vært tung å ha denne saken over seg. Det har vært en tøff tid siden jeg fikk beskjeden om den positive prøven i februar i fjor, sier Ruth Kasirye.

Skulle til Rio

– Målet var jo å komme til Rio-OL. Jeg var så å si klar for det, sier vektløfteren, som var med i Beijing i 2008.

– Hvor alvorlig syk var du i Uganda i årsskiftet 2015-16?

– Jeg ble kjørt på sykehus, og våknet av at jeg hadde kommet dit. Jeg husker ikke noe særlig av den første tiden der. Det som jeg var opptatt av, var naturlig nok å bli frisk.

Hun var innskrevet på sykehus i Uganda i nesten tre uker før hun dro hjem til Norge.

– Føler du at du har kommet i annen rekke på grunn av Johaug-saken?

– Nei, det vil jeg ikke spekulere i.

Vil ha frifinnelse

Uansett har det altså gått 15 måneder fra Kasirye fikk vite om den positive dopingprøven til saken nå kommer opp i domsutvalget i Norges Idrettsforbund. Og på høringen torsdag vil hennes advokat prosedere på at vektløfteren må frifinnes, sekundært få en lav straff.

– Som følge ubetydelig utvist skyld, som i Johaug-saken, fullfører Morten Justad Johnsen.

Meldonium-sakene raste inn våren 2016. Det ble avlagt i alt 514 positive tester i 2016. WADA innrømmer at det var for liten forskning på hvor lenge meldonium satt i kroppen. Derfor ble en rekke utøvere som ikke hadde tatt medisinen siden 2015, tatt i 2016. WADA bestemte derfor å frifinne dem som kunne bevise at de ikke hadde tatt medisinen etter at forbudet trådte i kraft 1. januar 2016, og som var testet innen 1. mars 2016, og som hadde 5 mikrogram pr. milliliter (eller mindre) i kroppen, skulle frifinnes.

– 82 saker i verden falt bort på grunn av dette, og kun 11 ble dømt, forteller advokaten.

Russere tatt

De positive meldonium-prøvene kom i stor grad fra russiske utøvere. Flere russiske eksperter fortalte at det hadde vært vanlig i mange år å gi denne hjertemedisinen til toppidrettsutøvere.

– For Ruths vedkommende var det bare 1,3 mikrogram pr. milliliter. Det er veldig lite. Saken vil i bunn og grunn handle om bevisførsel for når Ruth fikk medisinen og når hun var i en akutt nødsituasjon, sier Morten Justad Johnsen.