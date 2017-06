Dopingtatte Ruth Kasirye dømt til to års utestengelse

Vektløfteren Ruth Kasirye (35) er dømt til to års utestengelse for brudd på dopingreglementet.

10 måneder og 16 dager trekkes fra for ilagt suspensjon og forsinkelser i saksbehandlingen.

– Ruth Kasirye er skuffet over at Domsutvalget ikke trodde på legens uttalelser i denne saken. Det var enighet om at det skriftlige materialet var forbundet med stor usikkerhet, og vi hadde regnet med at legens oppklaring skulle være tilstrekkelig bevis for at Ruth Kasirye kun fikk Meldonium som akutt medisinsk behandling i fem dager. I så fall skulle hun vært frifunnet, sier Kasiryes advokat, Morten Justad Johnsen i Bull & Co Advokatfirma.

VG oppdaterer saken