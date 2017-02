Ny avhandling: Ungdoms-OL skulle rettferdiggjøre NIF og søknaden deres

Anna-Maria Strittmatter forsvarer fredag en doktoravhandling som er kritisk til ungdoms-OL på Lillehammer sist vinter.

– Jeg tror NIF hadde et oppriktig ønske om å gjøre noe bra for ungdommen. Problemet var bare at de ikke hadde tenkt skikkelig gjennom det. Jeg fikk en følelse av at de måtte finne et argument for at staten skulle bruke 230 mill. kroner, sier Strittmatter til nih.no.

Hun disputerer fredag ved Seksjon for idrett og samfunn ved Norges Idrettshøgskole.

Det kommer fram at hun skriver at ungdoms-OL ikke var noen løsning på frafallet blant ungdom i breddeidretten, og det først og fremst var et arrangement som skulle rettferdiggjøre NIF og søknaden deres. Hun forklarer:

«CREATE TOMORROW»: Ungdom morer seg med trampoline under ungdoms-OL på Lillehammer. Bildet er far Haakons hall. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Da jeg søkte på doktorgraden i 2013, visste vi jo allerede at dette ikke var et arrangement for breddeidrett blant ungdom, det var et arrangement for neste generasjon OL-utøvere. Men ungdoms-OL legitimerer NIF som organisasjon, det «beviser» at Norge ikke trenger noen annen organisasjon for idrett og ungdom, sier Strittmatter til nih.no.

Det kommer fram i avhandlingen at NIF før ungdoms-OL hadde et lederkurs for 223 ungdommer fra hele landet, der de blant annet skulle lære om norsk idrett, lederskap, kommunikasjon og OL. De ble kurset over 18 måneder. Målet var at de skulle få ledende stillinger som frivillige under selve lekene - og deretter fortsette som frivillige i lag og klubber etter OL.

Bare 115 av disse var registrerte som frivillige da ungdoms-OL startet. De som Strittmatter har intervjuet, uttrykker at de ikke fikk det lederansvaret de var forespeilet.

– De fikk inntrykk at at de voksne mente at lederoppgavene var altfor viktige til å kunne overlates til ungdom, sier Strittmatter til nih.no.

Hennes veileder ved Norges Idrettshøgskole, Dag Vidar Hanstad, sier til VG:

– Det var mange bra elementer knyttet til ungdoms-OL, men det er også opplagt at de feilet på en del ting.

– Jeg håper at – om NIF er kritiske mot kritikken – at de ikke blåser bort de funnene som er kommet. Det er såpass mange forskere som har gått inn i ungdoms-OL, og det er gjort vanvittig mange intervjuer. Jeg håper at NIF ikke luller seg inn i at alt var perfekt. Det er mye man kan plukke opp og ta med videre.

Strittmatter spør hvorfor ungdomsidrett ikke ble prioritert, hvis det var det som skulle være i fokus.

– Det er helt feil å påstå at ungdomsidrett ikke ble prioritert. Det var ungdommen selv som i stor grad ledet og gjennomførte arrangementet, sier Kathrine Godager i Norges Idrettsforbund til Aftenposten.

Om de unge som føler at de ikke fikk de lederoppgavene de var forespeilet, sier Godager:

– Kanskje ble det lovet noe som var vanskelig å oppfylle for lederne. Det har nok vært en litt uavklart forventning.

– Samtidig viser Strittmatters egen undersøkelse at deltagerne scorer svært høyt på at programmet har inspirert dem til å være frivillige i norsk idrett. Dette er et direkte resultat av ungdoms-OL og en nøkkel i arbeidet med å skape bedre ungdomsidrett landet rundt fremover, sier Kathrine Godager til Aftenposten.