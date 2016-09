VGs tips til Klasseløpssøndagen

Det er duket for en av årets største høydepunkter i norsk travsport med Klasseløpssøndagen på Bjerke. Men våre V75-banker finner vi i UET Trotting Finalen.

– Nuncio er en fantastisk traver som blir klar favoritt til å vinne finalen av UET Trotting Masters med over 1,8 millioner kroner i førstepremie. Melander-traveren har vært blant de to første i mål i hele 48 av 50 starter og har aldri vært utenfor trippelen. 35 av løpene har endt med seier. Etter at Your Highness ble tatt i doping, står han også som vinner av årets Oslo Grand Prix og står nå med fem strake seirer. Fra en perfekt utgangsposisjon vinner normalt den råsterke 5-årige Andover Hall-sønnen igjen, sier Olsbu.

EKSPERT: Anders Olsbu er VGs travekspert. Foto: , Equus Media

V4-1 (2100ma)

Hoppe-Kriteriet

3 UGGLA I MOSSEN

5 MØLLER JERKA

------------------------

6 Sirifaxa

10 Jerkla O.K.

1 Eigelands Helga

2 Tekno Lotta

4 Cuba Stripa

9 Irma H.R.

7 Teknologika

11 Sedna G.L.

12 Art Kongsdotter

8 Lygna Lotte



V4-2 (2100ma)

Hoppe-Kriteriet

3 N.Y. DIAMOND IN THE SKY

1 CHIN CHIN

2 NICE ELEVEN L.

------------------------

9 Clementine F.

11 Millminx

12 Shanaia

4 E. Street

7 Rebella Mystic L.

5 Ubet

6 Lady Lane

8 May Lane

10 Zandra Invalley



V4-3 (2100ma)

Hoppe-Derby

4 TANGEN JERKILA

3 SOLVIK FAKSA

------------------------

2 Arvesølv

9 Oriola

5 Jega Bottega

1 Karmland Siv

11 Homme Hera

7 Lodins Madelen

6 Torpa Oda

8 Torpa Olea

10 Baugeid

12 Torpa Otta





V4-4 (2100ma)

Hoppe-Derby

9 VALLA D'ESTINO

1 CHARISMA K.W.

2 M.L.'S SUPERSTAR

5 BRANDY

3 THAI GOODWILL

10 NOSS JETTA

6 Dream On Plush

11 Thai Bakery

7 Anazai

4 Maksi Amour

12 T.M. Black Widow

8 Nogara

------------------------

V75-1 (3100mv)

Per Ulvens æresløp

15 GLEN ORD SUPERB

14 MONTDORE

12 QUANTANAMERA

5 TOOLTIME

10 VALOKAJA HINDØ

3 GET ON UP

1 Above Frem de Hess

------------------------

6 Urakas Gilbak

11 Thai Armnai

7 Nikka Broline

8 Smiley

13 Valley Ivan

2 Windy Ammik

4 Sesamo Om

9 Tayno Dream



V75-2 (2100ma)

Kriteriet

3 TAND KRAFT

2 SJØ VINN

------------------------

5 Moe Tjalve

4 Ådne Odin

1 Brenne Brakar

7 Havblikk

9 Eikfaksen

11 Will Prinsen

6 Järvsö Pegasus

10 Alsaker Blest

12 Tyri Loke

8 Kuven Storm



V75-3/V5-1 (2100ma)

Karsten Buers æresløp

2 BRUNO DI QUATTRO

1 IVAR SÅNNA

9 REPAY MERCI

------------------------

4 Denise F. Boko

11 Call Me Hanover

10 Rocky P.H.

7 Pebbe Simoni

5 Love Voice

6 Baldini

3 Oscar Ribb

8 Strong Forte



V75-4/V5-2 (2100ma)

Kriteriet

2 COKSTILE

1 FERRARI B.R.

3 Moni Viking

9 Evil Enok M.E.

------------------------

4 Chief Orlando

5 Fernandinho B.R.

6 Shocking Supreman

10 Thai Donato

7 Puce Tanic E.

8 Looking Superb

12 Dillon K.W.

11 Bøckmann



V75-5/V5-3 (2600ma)

Derby

2 INGBEST

1 B.B. TERJE T.

5 KLEPPE FANDEN

9 Mjølner Spik

10 Ängsrappen

6 Galileo

4 Moe Garm

------------------------

11 Tina Blessen

3 Spydo Ø.K.

7 Tripsson Ø.K.

8 Pydin

12 Sikvelands Svarten

BANKER: Nuncio er VGs banker i V75-omgangen. Foto: , Equus Media

V75-6/V5-4 (2100ma)

Finale UET Trotting Masters

2 NUNCIO

------------------------

3 On Track Piraten

1 Oasis Bi

7 Explosive de Vie

8 Volstead

4 Mosaique Face

12 B.B.S. Sugarlight

6 Västerbo Highflyer

5 Spring Erom

11 Rod Stewart

9 Exodus Hanover

10 Global Money



V75-7/V5-5 (2600ma)

Derby

3 EL DIABLO B.R.

9 CASH OKAY

2 GREYHOUND D'ESTINO

------------------------

10 El Toro B.R.

6 Malkin

1 Akermann

5 Photo Lavec

4 Ultimate Photo

7 Hickothepooh

11 Elite B.R.

12 Canadian Rolls

8 Kicking Classic



Nuncio er en fantastisk traver som blir klar favoritt til å vinne finalen av UET Trotting Masters med over 1,8 millioner kroner i førstepremie. Melander-traveren har vært blant de to første i mål i hele 48 av 50 starter og har aldri vært utenfor trippelen. 35 av løpene har endt med seier. Etter at Your Highness ble tatt i doping, står han også som vinner av årets Oslo Grand Prix og står nå med fem strake seirer. Fra en perfekt utgangsposisjon vinner normalt den råsterke 5-årige Andover Hall-sønnen igjen.



Dagens luring:

Tooltime var solid toer bak Alwaysinblackpedia fra dødens sist. Går Westergaard-traveren feilfritt i Per Ulvens æresløp, kan hun bli vrien å fange.



Øvrige løp:

12. løp: Trygve Diskeruds minneløp (2140mv) Tekno Odin (11) - Kleppe Slauren (2) - Tekno Jerken (9) Outs.: Bokli Vind (3)



DD-2:

El Diablo B.R. blir vår klare favoritt i årets Derby. Han vant lett foran El Toro B.R. i kvalifiseringen og hadde krefter spart. Ble fjerde i NM mot eldre hester tross et tungt løp i dødens. Klaffer det bare litt med posisjonene, tror vi den sterke Hamre-traveren fort kan vinne. Cash Okay har vært bra til to strake seirer. Står til for et fint ryggløp og blir det tøff kjøring i front, kan han sitte med de beste kortene til slutt.

Kuskekommentarer V75

NB! Det er dessverre ikke hentet inn kuskekommentarer til alle startende hester i V75-omgangen.

FAVORITT: Glen Ord Superb. Foto: , Equus Media

V75-1:

3 GET ON UP holder riktig fin form, og hun bruker å gå bra over tre runder. Sist hun startet på Bjerke travet hun en 1.15-tid, og jeg tror hun kan springe noe lignende igjen. Jeg har litt dårlig kontroll på hva hun møter, og min følelse er at hun kan være blant de tre om det klaffer, sier Knud Mønster.



4 SESAM OM kommer ut etter lang pause. Går med sko rundt om. Ingen utstyrsforandringer. Premie er mest realistisk her, sier hestens trener Sigbjørn Kolnes.



6 URAKAS GILBAK er i veldig fin form. Avsluttet fint og var nær seieren sist. Takler dagens distanse og har et greit spor. Møter gode hester, men vi får kjøre på sjanse og satset på en 5-6. premie. Sko rundt om som vanlig, sier trener og kusk Pål Buer.



7 NIKKA BROLINE kan trygt skrytes av. Hun har kommet stert tilbake etter en alvorlig skade, og har vist solid form. Når det gjelder den lange distansen er jeg usikker på om hesten har prøvd seg på den tidligere. Uansett ser jeg ut av startlisten at det finnes harde konkurrenter imot. Jeg er fornøyd med en premie, mener Lars Anvar Kolle.



8 SMILEY er i form, men har et meget tøft løp på papiret. Det er en ære å få være med, men vi har ingen ambisjoner om å kjempe i toppen mot meget gode hester. Det blir å smyge med innvendig. Får vi en liten premie er det maks. Sko og modified-vogn som vanlig, sier Anette Dobloug Talbot.



10 VALOKAJA HINDØ har vært veldig god i hele år. Møter bedre hester hele tiden. Så også nå, men han kan vinne igjen. Men trippel er mest realistisk. Går skoløs foran som i det siste. Ingen utstyrsendringer, sier trener Sigbjørn Kolnes.



11 THAI ARMANI møter fire-fem hester som blir for gode og er bare en premiekandidat. Går med sko rundt om, sier treneren Frode Hamre.



12 QUANTANAMERA er en riktig hedershest, som aldri skuffer meg. Hun har gjort flere bra løp på rad, og hvilken distanse det er, spiller ingen rolle. Alt kjennes fint ut i jobb. Jeg har respekt for noen av konkurrentene, men hun er såpass bra at hun skal kunne være med og slåss om seieren. Hun kommer til å gå med sko bak denne gangen, men det bruker bare å ha marginal betydning, sier Erik Bergløf.



14 MONTDORE gikk et veldig bra comeback sist etter noen måneders hvile. Han fikk et tøft løp uten rygg og holdt farten sterkt. Han lever jo bare på styrken, får ofte tunge løp og har klar fordel av den lange distansen. Montdore bør gå fremover en del med den gjennomkjøringen i kroppen, og jeg tror han er en av dem som kan vinne. Tanken er å kjøre barfot igjen, sier Preben Søvik på Stall Bergh.



15 GLEN ORD SUPERB holder sin fine form, og distansen er et pluss. Møter bra konkurrenter, men han er bra selv også og kjemper i toppen. Går skoløs rundt om, sier trener og kusk Geir Vegard Gundersen.

V75-2

1 BRENNE BRAKAR gikk et sterkt løp i kvalifiseringen og står i et fint spor. Det er et par gode imot. Trippelsjanse med klaff. Gikk med sko sist, og det blir ingen endring på det, sier Jomar Blekkan.



2 SJØ VINN har vært fantastisk god. Vi var litt skeptiske til hvordan han ville agere uten pisk i kvalifiseringen i Norge, men det gikk overraskende bra. Hesten har blitt stadig bedre fra start og får en bra posisjon. Han er en av dem som kan vinne. Det blir sko på beina, forteller Øystein Tjomsland.



3 TAND KRAFT var kjempebra i kvalifiseringen og vant på ny svensk rekord. Ved tapet nest sist ble han redd for en skygge og galopperte. Det var surt da hesten gikk et råsterkt løp etterpå. Tand Kraft er ikke usikker og alt ser bra ut innenfor finalen. Vi har intet negativt å fortelle. Han har vist seg å være noe ekstra. Det er klart vi har seiersforhåpninger til ham, sier Wiktor Kylin-Blom på stall Persson.



4 ÅDNE ODIN var veldig god i kvalifiseringen. Slik jeg ser det, så er han en av de fem beste i dette oppgjøret, og det kan være små marginer som skiller. Tand Kraft blir nok favoritt, og det er helt greit, men jeg har tro på min hest. Om det blir full satsing mot tet eller et løp i rygg får kusken og jeg bestemme på løpsdagen. Men min hest kan åpne lynraskt, og jeg tror han tar teten om vi vil. Hadde det vært min hest, uten noen andre eller noe annet å ta hensyn til, så hadde det blitt full satsing mot tet og forsøke å sitte foran hele veien. Det blir jernsko på alle fire, og det er mulig at vi har mindre i ørene hans for å gjøre ham mer skjerpet. Jeg drister meg til å si at han har vinnersjanse 7 på en skala fra 1 til 10, sier Erik Killingmo.



6 JÄRVSÖ PEGASUS var vi fornøyd med i kvalifiseringen, og han kunne kanskje vært enda lenger fremme om han ikke hadde huket hjul med en konkurrent i siste sving. Han hadde ikke startet på en måned før det løpet og kommer til å være enda bedre nå og det behøves. Järvsö Pegasus slår ikke Tand Kraft, og vi er fornøyd om han kan være med å kjempe om en trippelplass, sier Wiktor Kylin-Blom.



7 HAVBLIKK ble brukt hardt i kvalifiseringen, men stod på fint helt hjem. Sporet er leit, men han er veldig rask i uttaket. Det blir sko på beina. Det er knalltøff motstand, men han kan snuse på en trippelplass med klaff, håper Øystein Tjomsland.



8 KUVEN STORM er uten tvil den beste hesten jeg har hatt. Han var god i kvalifiseringen, og der hadde han utur som hektet hjul i siste sving. Det var godt gjort av ham å få opp farten igjen da. Så vidt jeg vet er jeg den eldste som har kjørt et Kriterie-løp i Norge, og det hadde vært gøy å få en ok premie. Han har sko på alle fire beina, og han kan løse veldig fort fra start. Jeg må være med på startrushet for å prøve å skaffe meg en god posisjon, sier snart 71-årige Jonn Borgen.



9 EIKFAKSEN gikk fint i kvalifiseringen og var bra i kriteriefinalen på Dannero. Matcher ikke de beste, men kan hente seg en bra premie, sier Gunnar Austevoll som kjører i finalen.



11 WILL PRINSEN la inn en uforklarlig galopp sist. Etterpå gikk han 1.26 den siste runden, noe jeg tror han klarer over distansen feilfritt. Setter på helstengt hodelag, ankersko foran og barfot bak. Regner med å kjempe langt fremme, sier trener Vegard Lundstrøm Wolden om hesten Ove A. Lindqvist kusker.



12 TYRI LOKE trener fint og viste klar fremgang i kvalifiseringen, men han er ikke god nok mot de beste her. Fornøyd med premie. Går med fire jernsko, sier trener og kusk Geir Flåten.

AMBISJONER: Frode Hamre er optimistisk med Bruno Di Quattro i Karsten Buers æresløp. Foto: , Equus Media

V75-3

1 IVAR SÅNNA imponerte sist og har et perfekt spor. Etter det han har vist i de siste startene skal han regnes i toppen også her, sier kusken Jomar Blekkan. Enig, han var veldig bra sist og står fint til her. Kan holde teten og har en god vinnersjanse, sier treneren Frode Hamre.



2 BRUNO DI QUATTRO var eventyrlig god sist. Trente veldig fint tirsdag. Jeg har alltid ambisjoner når han kommer til start. Går med amerikanervogn, sier treneren Frode Hamre.



3 OSCAR RIBB er i bra form, men møter for gode hester. Kjøres uten sko fremme. Bare en premiemulighet, sier kusken Eirik Høitomt.



4 DENISE F. BOKO var bra sist og ikke langt bak Ivar Sånna i mål. En av mine tre som kan vinne. Posisjonene avgjør. Sko og amerikanervogn som i det siste, sier trener Frode Hamre.



5 LOVE VOICE hadde en sterk fjorårssesong, men vi har slitt med å få ham tilbake i toppform i år. Vi trodde først at fram-knærne var problemet, men fant etter NM at han også hadde en kjenning i en kode. Etter at vi behandlet ham for det, har han vist stor fremgang i trening, og nå er humøret tilbake. Han bekreftet det med en sterk avslutning sist. Nå er selskapet langt tøffere, og planen er å gi hesten et ryggløp. Han speeder fort, men mot gode hester er vi godt fornøyd med en god premie. Sko og modified sulky som vanlig, sier trener Jan Kristian Øverdal.



6 BALDINI går jevne, fine løp hele veien. Møter hard konkurranse, og vi er fornøyd med en fin premie. Ingen utstyrsendringer, sier kusk Geir Vegard Gundersen.



7 PEBBE SIMONI viste solid innsats sist, han var bra. Derimot var sporet dumt her, og det ser vanskelig ut å vinne. Med klaff kan Pebbe Simoni kjempe om en plassering som tredje, fjerde i mål, mener Lars Anvar Kolle.



9 REPAY MERCI var svak sist. Banen var veldig dårlig, og de to første rundene ble travet på 1.19. Vi glemmer den starten. Etterpå har han kjentes fin ut. Sporet er vel ok. Jeg vil heller ha det enn spor syv eller åtte. Repay Merci er hvass til slutt med rett reise, og jeg har litt seiersforhåpninger til ham, sier Knud Mønster.



10 ROCKY P.H. er klart best i monté, og han vant så sent som på søndag på en bra tid utvendig for lederen. Nå er det sulky igjen, og da er han ikke like bra. Jeg er fornøyd om han kan smyge med og tjene penger, sier Knud Mønster.



11 CALL ME HANOVER er i bra form, men ble for hissig sist. Må kjøres på sjanse og forhåpentligvis ta mange til slutt. Trippelaktuell. Skoløs foran og draskylapper denne gangen, sier trener Anders Lundstrøm Wolden.



12 PSYCHO starter ikke.

V75-4

OPTIMIST: Per Oleg Midtfjeld tror ikke Ferrari B.R. galopperer igjen, og mener hesten er blant dem som kan vinne kriteriet. Foto: , Equus Media

1 FERRARI B.R. har ikke gjort annet enn å overbevise i sin karriere. Under kvalifiseringen ble det en dum galopp, noe han sjelden eller aldri gjør. Jeg tror ikke hesten dummer seg ut en gang til. Opphentingen til seier var svært bra. Ferrari B.R. ga seg ikke og hadde størst fart over mållinjen. Det blir neppe endringer i utstyr eller balanse. Jeg mener at han er en av tre, fire som kan vinne finalen, sier kusk Per Oleg Midtfjeld.



2 COCKSTILE leverte en flott innsats i kvalifiseringen på ny norsk rekord. Han leverte en svært bra langspurt de siste 700 meterne inn mot mål, og hadde full fart helt til streken. Vi fikk trekke startspor først, og tok spor to. Altså er forutsetningene de beste. Jeg håper og tror på seier, kommenterer Lars Anvar Kolle.



3 MONI VIKING vant kontrollert med krefter spart i kvalifiseringen. Svært fornøyd med han da. Har et fint spor og er en av dem som kan vinne. Ingen utstyrsendringer fra løpet sist, sier Frode Hamre.



4 CHIEF ORLANDO tapte knepent sist og er i form. Er rask fra start og finner seg en fin posisjon. Blant de fire-fem beste i løpet. Ingen utstyrsendringer, sier Frode Hamre.



5 FERNANDINHO B.R. gjorde det bra i E3-finalen nest sist som tredje, og jeg synes han svarte for en sterk prestasjon også i kvalifiseringen til dette løpet. Det var bare det at Cokstile var bedre for dagen. Jeg er fortsatt fornøyd med min hest, og alt tyder på at han skal gjøre et bra løp igjen. Eventuelle endringer har jeg ikke planlagt ennå, sier Peter Untersteiner.



6 SHOCKING SUPERMAN var kjempebra i kvalifiseringen og kjempet tappert utvendig for lederen. Han virker til å ha tatt løpet bra, men det får man ikke svare på før det blir løp igjen. Hesten er i utvikling og har det siste løpet satt seg riktig, bør han være enda bedre i finalen. Det er flere bra hester i mot, og han er vel først og fremst et trippelbud, mener Anton Sverre på Stall Goop.



7 PUCE TANIC E. gikk veldig bra i kvalifiseringen og er i fin utvikling. Møter noen gode hester, men med lignende prestasjon som sist er han med der fremme igjen. Realistisk er best mulig premie bra. Sko rundt om og ingen endring fra løpet sist, sier trener Sigbjørn Kolnes.



8 LOOKING SUPERB gikk bra i kvalifiseringen. Møter gode konkurrenter fra et dårlig spor nå, så en premie er mest realistisk. Skal gå med sko bak og uten sko foran som sist, sier trener og kusk Jomar Blekkan.



9 EVIL ENOK M.E. har tatt kvalifiseringen fint og alt er på stell før finalen. På forhånd ser det ut til at han er en av fire-fem hester som kan vinne løpet. Kommer ut skoløs og kanskje med amerikanervogn, sier kusk og trener Noralf P. Brækken.



11 BØCKMANN var jeg veldig fornøyd med i kvalifiseringen. Det er det beste løpet han har gjort. Det var maks, og jeg tror ikke han er noen seierskandidat. Men forhåpentligvis kan vi få med oss litt penger om det klaffer litt. Han var optimalt utrustet sist, og det blir det samme igjen, sier Jeppe Juel.



12 DILLON K.W. innehar stor kapasitet, men fra spor tolv blir det vanskelig. Blir å smyge med og satse på premie i første rekke, men skal sees med outsidersjanse om litt klaff. Skal gå skoløs for første gang om baneforholdene tillater det, sier trener Anders Lundstrøm Wolden.

V75-5

KAN VINNE: Frode Hamre mener Ingbest er blant dem som kan vinne Derby for kaldblodshester. Foto: , Equus Media

2 INGBEST vant med krefter spart i kvalifiseringen. Alt er bra med ham i et jobb i går. Møter noen gode, men er en av dem som kan vinne. Går med sko på alle beina, sier Frode Hamre.



3 SPYDO Ø.K har trent fint etter kvalifiseringen og kommer ut med fire aluminium-sko. Håper det blir fart over forestillingen, slik at han kan bruke styrken til å kjempe seg inn til en trippelplass. Å vinne tror jeg blir tøft, sier trener Ronja Good om hesten Geir Mikkelsen kusker.



5 KLEPPE FANDEN var jeg fornøyd med i kvalifiseringen, det gikk radig unna de siste 200 meterne mot mål. Løpet har gjort godt, den siste intervalltreningen var fin. Alt er ok med hesten. Det blir ingen endringer i utstyr og balanse, Kleppe Fanden går med sko på alle fire. Jeg håper og tror på en plassering helt i toppen, medgir Kjetil Djøseland.



6 GALILEO var 20 meter dårligere enn forventet i kvalifiseringen. Han gikk og skiftet i travet på slutten og kunne ikke kjøres ordentlig. Han innehar kapasitet som rekker, men etter innsatsen sist får han stå som en stor outsider. Går med sko rundt om som vanlig, sier trener og kusk Geir Flåten.



7 TRIPSSON Ø.K. jager en premie fra dette sporet. Ingen utstyrsforandringer og går skoløs som sist, sier trener og kusk Eirik Høitomt.



8 PYDIN er klart bedre enn raden. Har vel bare gjort ett dårlig løp i år, og det var i det svenske Derby. Nå har han sittet fast et par ganger. I kvalifiseringen kjørte Ove snilt og hesten hadde krefter igjen over mål. Nå fikk vi et dårlig spor, og jeg tror ikke det rekker til noen fremskutt plassering. Derimot tror jeg at Pydin kan tjene fine penger om det klaffer. Det blir kanskje noen skylapper til denne starten, informerer Niclas Torstemo.



9 MJØLNER SPIK spurtet solid og vant i kvalifiseringen. Han har fått vanlig trening i etterkant og ser bra ut for dagen. Baksporet kan bety en innvendig reise, men jeg har ikke bestemt meg ennå. Det er en bra hest når han er frisk. Jeg er spent. Det er ikke planlagt endringer i utstyr og balanse, sier Jan Roar Mjølnerød.



11 TINA BLESSEN presterte et godt løp i kvalifiseringen, i etterkant av løpet har han vært pigg og fin. Formen er på plass. På søndag setter jeg på hele skylapper, det er første gang Tina Blessen går med. Han vil helt sikkert bli mer konsentrert. Baksporet gjør ingenting, jeg regner med å få en fin rygg å følge underveis. Han er god til å spurte, og jeg synes ikke Tina Blessen er dårligere enn de andre. Med klaff kan han kjempe helt i toppen, sier Arne Nilsen.

V75-6

FORSVARER NORGES ÆRE: B.B.S. Sugarlight er det norske håpet i UET Trotting Masters. Foto:

2 NUNCIO er det ikke så mye nytt å fortelle om faktisk. Hesten er fantastisk, og tar løpene på rett måte og blir bare bedre og bedre. Han trener på som vanlig. Sporet er perfekt, og Nuncio var jo bra sist han var i Norge. Det er klart at vi må tro på ham igjen. Det blir barfot fremme. Angående hodelag, avventer vi litt. Det kan bli murphyblender igjen, sier Mattias Djuse på stall Melander.



3 ON TRACK PIRATEN hadde en del krefter igjen sist. Han gjør bra løp hele tiden, og noe formtap merker jeg ikke. Jeg har kunnet forberedt ham som jeg har villet, og jeg er fornøyd med forutsetningene. Visst har jeg respekt for Nuncio, og han skal være favoritt. Men til og med han er av kjøtt og blod og kan ha en dårlig dag, sier Hans R. Strömberg.



5 SPRING EROM kjørte jeg et jobb med på mandag, og jeg tror aldri jeg har kjent ham bedre. Han kjentes fantastisk sterk og opplagt ut. Nå er sporet litt langt ute for at jeg skal være helt fornøyd, et par hakk lengre ned i banen hadde vært perfekt. Vi slår naturligvis nedenfra, og det er jo fine penger å kjempe om bak. Realistisk sett er det en femte-sjetteplass som gjelder. Spring Erom kommer til å gå med sko, sier Dan Widegren.



7 EXPLOSIVE DE VIE gikk et kanonløp sist, og jeg var kjempefornøyd med ham. Jeg ladet fra start og ble hengende. Jeg valgte å bakke, men han gikk sterkt til slutt. Han holder på å vokse inn i eliten for alvor, og det skal bli kult å kjøre igjen mot disse hestene. Sporet er langt ute, og Nuncio blir selvfølgelig vanskelig å slå. Jeg tror på en bra innsats igjen. Siden får vi se hvor langt det rekker, sier Kevin Oscarsson.



8 VOLSTEAD går bra løp hele tiden og var mer eller mindre ukjørt sist. Han fortsetter å trene bra og holder sin fine form. Nå er sporet iskaldt, og han får det vanskelig med å blande seg inn i striden om en fremskutt plassering. Han trenger mye tur herfra. Volstead går uten sko fremme, sier Marcus Schön på stall Melander.



9 EXODU HANOVER holder bra form og er bedre enn raden. Det har vært litt stolpe ut i det siste. Han har kommet litt feil til, helt enkelt. Hesten kjennes fin ut i jobb og fikk et perfekt spor. Jeg smyger med og håper på å kunne knipe en premie, sier Kenneth Haugstad på stall Walmann.



10 GLOBAL MONEY har hatt det litt tøft på slutten og har ikke hatt den rette formen. Han trener fint, og jeg har en følelse på at han kommer til å gjøre et bra løp. Nå er det steintøff motstand, og vi har ingen seiersplaner. Jeg er fornøyd om han får med seg litt penger. Tillater banen det, blir det nok uten sko, sier Preben Søvik på stall Bergh.



12 B.B.S. SUGARLIGHT viste en solid innsats ved seieren i Sverige forrige lørdag, og er tilbake i god form. Han ble rammet av en halsbetennelse tidligere i sommer. Vi fikk trekke som en av de siste, og havnet i spor tolv. Bare det å få være med er stort. Forhåpningene er en premie, ingen endringer er planlagt, sier trener Fredrik Solberg.

V75-7

1 AKERMANN var jeg veldig fornøyd med sist. Han har utviklet seg fint i det siste og kjennes fortsatt fin ut i jobb. Jeg er veldig fornøyd med sporet og kommer til å lade hva som går for å forsøke å ta ledningen. Lykkes den taktikken, kjører jeg der. Jeg har en bra følelse for å være med der fremme, sier Jeppe Juel.



2 GREYHOUND D'ESTINO er en veldig god hest. Var god i kvalifiseringen da han vant med mye krefter spart. Har et fint spor og er en av fire-fem hester som kan vinne et åpent Derby med klaff. Ingen utstyrsendringer, sier trener og kusk Pål Buer.



3 EL DIABLO B.R. var jeg veldig fornøyd med i kvalifiseringen da han vant med mye krefter spart. Har en solid vinnersjanse igjen. Min beste for dagen. Går barbeint foran, sier hestens trener Frode Hamre.



5 PHOTO LAVEC presterte på det jevne i kvalifiseringen, men ble beseiret av Akermann som viste seg bedre for dagen. Jeg har ikke følelsen av at hesten er på topp i formen, og synes ikke den hører hjemme på tipslinjen. Når det gjelder eventuelle endringer har jeg ikke hørt noe om det, sier Per Oleg Midtfjeld.



7 HICKOTHEPOOH leverte en fin innsats fra et dårlig startspor i kvalifiseringen. Han hang godt med to bra hester inn mot mål. Er han litt heldig fra start, og skulle hesten falle ned i en bra posisjon, synes jeg Hickothepooh skal regnes med sjanse til å havne på pallen, altså blant de tre første i mål, sier Lars Anvar Kolle.



8 KICKING CLASSIC står vrient til mot gode hester. Her blir det å bakke og finne en innvendig posisjon. Om det løser seg kan han kjempe om en av de siste premiene. Han skal gå uten sko bak og i amerikanervogn, sier Trond Anderssen.



9 CASH OKAY har vært veldig god i de to seiersløpene. Det er et åpent Derby der han er en av de som kan vinne. Går med amerikanervogn og sko på beina som i de to siste løpene, sier trener Anders Lundstrøm Wolden.



10 EL TORO B.R. gikk et bra løp i kvalifiseringen. Det er noen gode imot her, men må kunne hente seg en fin premie. Ingen utstyrsforandringer og går med sko rundt om, sier trener og kusk Eirik Høitomt.



11 ELITE B.R. var fin i kvalifiseringen og blir bare bedre og bedre. Det er steintøft her i Derby-finalen, og jeg er fornøyd med en bra premie. Ingen utstyrsendringer, sier hestens trener Geir Vegard Gundersen.



12 CANADIAN ROLLS har vokst med oppgavene, en middels hest i størrelse, men også en som er godt muskelsatt. Vedrørende endringer, for første gang i dens karriere blir det barbeint på alle fire. Han har gått med jernsko tidligere. En gambling, ja, men vi prøver. Det er eier og kusk også enig i. Jeg håper på en premie, men om farten blir holdt høyt oppe de to første rundene blir jeg ikke dødssjokkert om Canadian Rolls tar seg inn blant de tre beste, oppsummerer trener Arild Eggen.