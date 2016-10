V75-tips: Dekker opp storfavoritten

Anders Olsbu-vikar André Ringelien spekulerer i favorittfall i V75-innledningen, der kjempefavoritten Tekno Odin skal i aksjon.

Ringelien har lansert VGs spillforslag til V75-omgangen i Bergen, mens Anders Olsbu selv om har satt opp spillforslaget til Harstad.

– Tekno Odin blir omgangens desidert største favoritt. Vi velger dog å spekulere i at to tette starter og meget lang reisevei, kan sette sine spor og velger derfor å gardere, sier Ringelien.

Han lanserer sin banker i V75-finalen.

– 3-årige Chief Orlando er i rivende utvikling. Kommer trolig ut uten sko for første gang. Fra bakspor får han forhåpentligvis spare speeden til slutt og da tror vi ikke det er snakk om saken.

• Nøkkelkusken og kuskekommentarer

Ringelien mener også Riordan Kronos kan være et bankeralternativ, mens han låser V75-6 med hestene Bruno Di Quattro og Ivar Sånna.

– Riordan Kronos var en seiersmelodi i fjor, men i år har det kun blitt en seier på ti forsøk. Han har vært plaget med virus og har trengt tid på å komme tilbake til samme form som i fjor. Hadde vi vist at ekvipasjen hadde kommet seg til tet ville vi ha spilt banker. Med Speedy Gon Sali i spor fem kan det bli dødens for Riordan Kronos og da velger vi å gardere på det store forslaget.

• Les tipsene til V65-omgangen i Harstad under V75-tipsene

Alt fra Bergen kan du se direkte på trav.vg.no lørdag fra kl. 12. Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangene. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V75-forslag (store bokstaver): 144 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2304 kroner





FOLKEBANKER: Tekno Odin blir stor favoritt i V75-omgangen i Bergen. Foto: Eirik Stenhaug , Equus Media

V75-1 1600 m (auto):

6 TEKNO ODIN

4 Ulsrud Tea

2 Kleppe Slauren

1 Ingbest

------------------------

3 Norheim Faksen

7 Timian Scott

8 Alsaker Piril



Favoritten:

Tekno Odin har aldri vært bedre og satt ny verdensrekord på Färjestad sist lørdag. Vi forstår de som velger å bankertippe Sørlandets stolthet og lar han stå ugardert på det lille forslaget. Tekno Odin blir imidlertid enormt stor favoritt og vil nok ende opp på et sted mellom 85-90% av innsatsene på seg. Med tanke på lørdagens kraftanstrengelse og at han nå skal ut på en ny lang transport som tar minst 8 timer, velger vi å spekulere. Tekno Odin er nemlig også lagd av kjøtt og blod og man kan ikke forlange at han skal være like god hver gang.



Outsiderne:

Ulsrud Tea vant dette løpet enkelt på 1.19,9 foran Tekno Odin i fjor. Ulsrud Tea var tilbake i topp slag etter en liten down periode sist. Da hadde hun vært behandlet og hun er ganske sikkert ytterligere forbedret med den gjennomkjøringen i kroppen. Med det rette løpet og om Tekno Odin ikke er helt på topp, kan Ulsrud Tea legge på til sin andre strake seier i Jacob Melands æresløp.

Kleppe Slauren hentet faktisk en del meter på Tekno Odin etter startgaloppen på Farjestad og er i sitt livs form. Feilfritt er han ikke uten muligheter.



Luringen:

Ingbest kommer ut med amerikanervogn og uten sko på bena for første gang siden seiersløpet på Biri 2. juli. Er garantert en fin reise og er moden for en real rekordforbedring. Ingbest har ungdommens mot og det kan bli avgjørende.



Startsiden:

Norheim Faksen er normalt raskest og så gjenstår det å se når Tekno Odin kommer.



V75-2 2100 m (volte):

13 DELEC HANOVER

15 ALBERTE MERCI

3 ECK BLACK ATTACK

2 WHITNEY BRODDA

10 VERTIGO UNIQUE

11 TEENAGER

7 Juanita Love S.K.

12 Talk That Talk

------------------------

4 Anastacia Dust

5 Emma Buitenzorg

8 Restless Evita

14 See Me Brogård

1 Rebella Regina

6 Viola Merci

9 Winner Vang



Favoritten:

Delec Hanover er i form, men hun har aldri vunnet løp med voltestart og hun har heller ikke rutine fra løp med den startmetoden. Det er nok en grunn til det, men det skal sies at dagens spor var det beste hun kunne fått.



Outsiderne:

Eck Black Attack er rask ut og sikret et fint smygløp. Svein Ove Wassberg er en mester til å smyge med og dukke opp i striden i slike oppgjør.

Whitney Brodda vant enkelt sist og er i toppform.



Luringen:

Alberte Merci ga seg fra tet i hoppederby kval. Spennende å følge henne i debuten for Anders L. Wolden.



Startsiden:

2 eller 3 sitter i tet inn på svingen.



V75-3 2100 m (auto):

EKSPERT: Anders Olsbu er VGs travekspert. Foto: , Equus Media

3 LOME FRIKK

10 LYN VICTOR

2 TRONS VILJE

9 BJØRKEVIKING

1 AILO

11 KILERAUEN

------------------------

6 Stumne Lina

8 Olu Lykkjar

12 Art Miklagard

4 Torpa Njål

7 Vertigo Knekten

5 Bore Stjerna



Favoritten:

Lome Frikk var god til seier på en langt fra optimal bane sist. 1.27,1 var en bra tid på en bane som Holene Odin med over 300 000 i grunnlag vant på 1.26,4 samme dag. Kretsen rundt Lome Frikk har ventet på dette løpet og han står perfekt inne grunnlagsmessig.



Outsiderne:

Lyn Victor leverer fine løp for tiden og kan vinne med klaff.

Trons Vilje imponerte i tre strake seiersløp før han falt helt ut av stilen sist. Er vist behandlet etter det, men Tjomsland-traveren skal være en del bedre enn sist om han bare skal gå ut å vinne her. Sporet er bra og det er snakk om en hyggelig vinnersjanse om han er som best. Det varsles imidlertid om ambisjoner fra flere hold og vi garderer.

Ailo holdt nesten unna for Bjørkeknekten sist og har vunnet med Tom Erik Solberg tidligere.

Kilerauen har også ventet på dette løpet og taes med på gardering.



Luringen:

Bjørkeviking er god nok feilfritt og får Åsbjørn Tengsareid i sulkyen.



Startsiden:

Lome Frikk henter muligens en lengde på Trons Vilje?



V75-4 2100 m (auto):

3 RIORDAN KRONOS

10 Tip Esterel

2 Cantab G.T.

------------------------

7 Dex Dexter

5 Speedy Gon Sali

8 Cantab Jones

4 Elegance Fanatic

1 The Flying Jet

6 Jegerinnen

9 Timber Mile

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav og chatte med våre eksperter. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger

Favoritten:

Riordan Kronos fortjener virkelig en seier etter flere solide innsatser. Anderssen-traveren var en seiersmelodi i fjor, men i år har det kun blitt en seier på ti forsøk. Han har vært plaget med virus og har trengt tid på å komme tilbake til samme form som i fjor. Nå har Kristian Malmin gitt ham fine løp og bygd han opp både psykisk og fysisk. Sist gikk han i mål med masse krefter spart bak Coktail Fortuna og Petter Rags, men slo enkelt Tip Esterel. Hadde vi vist at ekvipasjen hadde kommet seg til tet ville vi ha spilt banker. Med Speedy Gon Sali i spor fem kan det bli dødens for Riordan Kronos og da velger vi å gardere på det store forslaget.



Outsiderne:

Tip Esterel har vært et eventyr i år, men var ikke like bra som i startene før på Bjerke sist. Bakspor på sprint er ikke noen enkel oppgave og Tip Esterel må være på topp for å runde til seier. Skal også gå med sko denne gang og det er heller ikke noe pluss.



Luringen:

Cantab G.T. gikk bra etter pause sist og kan få rygg på leder. Med åpning til slutt tror vi Eggen-traveren er moden for en rekordforbedring. Sliter litt på svingene og det er en fordel om han kommer ned i førstespor.



Startsiden:

Cantab G.T. prøver å holde ute Speedy Gon Sali som trolig er raskest fra start.



V75-5 2100 m (volte):

7 ÅDNE ODIN

5 KUVEN STORM

3 TYRI LOKE

1 HORGEN LYNET

------------------------

6 Vill Solen

2 Rapp Teddy

4 Dag Julius



Favoritten:

Ådne Odin er den mest rutinerte og den som har tjent klart mest penger. Killingmo-traveren var ikke som best i kriteriet og skal hente tillegg på noen 3-åringer i fin utvikling. Med få hester i feltet blir det nok ikke så vanskelig å hente tilleggene. Likevel må Ådne Odin være klart bedre enn i sin siste start for å ta seg av Nils A. Skjolds æresløp. Det skal dog sies at Tom Erik Solberg er ubeseiret bak Ådne Odin og sjansen for en ny seier er stor.



Outsiderne:

Kuven Storm er en herlig 3-åring som hadde gjort det meste rett før kriterie kval. og finale. I kvalifiseringen hektet han hjul i siste sving, men klarte en finaleplass. I finalen galopperte han fra start og ble etterhvert sendt i angrep 600 meter fra mål. Ble sliten, men holdt anstendig og var foran favoritten i mål.

Horgen Lynet innehar stor kapasitet, men har lett for å galoppere. Skulle ekvipasjen forsvare sporet minsker galopprisikoen og fra tet ble de ikke enkle å slå.



Luringen:

Tyri Loke gikk bra i forbindelse med både kval og finale i kriteriet. Er i solid utvikling og kan sammen med Horgen Lynet fra strek holde unna for tilleggshestene. Skulle Tyri Loke komme seg foran og dra unna i et jevnt 1.28 tempo blir han ikke lett å fange.



Startsiden:

Horgen Lynet eller Tyri Loke tar normalt teten.

HAMRESHOW: Bruno Di Quattro blir VGs favoritt i V75-6. Foto: Eirik Stenhaug , Equus Media

V75-6 2100 m (auto):

10 BRUNO DI QUATTRO

7 IVAR SÅNNA

------------------------

4 Caprino B.R.

2 Explosive Lane

3 Sejr Gammelsbæk

9 Remee La Marc

1 Perfect Toll

8 Apollo Hornline

6 Deep Sea Dream

5 Cadabra Tooma



Favoritten:

Bruno Di Quattro måtte se seg slått av en strålende opplagt Ivar Sånna sist. 8-åringen holdt imidlertid strålende etter å ha gått utvendig for stallkameraten de siste 1100 metrene. Denne gang er vi inne på at Ivar Sånna langt fra får nok enkel vei til tet om han skulle komme dit. Det kan borge for høyt tempo den første kilometeren og at Bruno Di Quattro revansjerer seg fra sist. Åtte seirer, en annen og en tredje på tolv starter i år forteller det meste om Bruno Di Quatro's fighteregenskaper. Med kun 10 hester i feltet trenger det ikke å bli så langt frem for Bruno Di Quattro som vi setter først på tipslinjen.



Outsiderne:

Ivar Sånna rangerer vi rett bak Bruno Di Quattro. 6-åringen har vært strålende opplagt i sine siste starter og innsatsen sist på Bjerke, var nok opp i mot karrierebeste. Denne gang er sporet langt værre og det kan bli en tung innledning om han blir laddet med fra start. Får han overta uten å bruke for mye krutt er det nok snakk om vinneren, men vi føler oss ikke helt trygge. Blir det en roilig innledning kan ekvipasjen havne sist og da kan det bli langt frem. Uansett skal han regnes med solid seiersmulighet.



Luringen:

Caprino B.R. gikk fint i debuten for Åsbjørn Tengsareid lørdag og så ut til å komme i mål med krefter spart.



Startsiden:

Sejr Gammelsbæk kjører seg til tet.



V75-7 2100 m (auto):

9 CHIEF ORLANDO

------------------------

6 Canadian Rolls

2 Lucky Vegas

10 Muscleman O.

3 I Am The Tiger

11 Wallner

4 Enjoythefuture S.C.

5 Amon Tomaz

7 Bjaa Land

1 The Exterminator

12 Shogun Bahama



Favoritten:

Denne lørdagen prøver vi oss med en ny banker med solid verdi i spillet. Chief Orlando er en 3-åring i rivende utvikling som har vært ute mot årgangstoppene i alle sine siste starter. Tredje sist blir han målfotoslått av Evil Enok M.E. Nest sist ble han igjen slått på foto av Ferrari B.R. I finalen av kriteriet satt han fast i det lengste og kom i mål med krefter spart. Kun slått med 3-4 lengder av Shocking Superman som satt ny Norgesrekord. Hamre-traveren har en utrolig speed og denne gang får han forhåpentligvis spare den til slutt. Kommer også trolig ut skoløs på alle fire for første gang. Dessuten har han rygg på startraske Lucky Vegas. Noe som gjør sitt til at vi tror Chief Orlando sitter i 2-3 utvendig når startrushet har lagt seg. Dette er faktorer som gjør sitt til at vi tror sterkt på seier for Chief Orlando og vi iler til med bankertipset!



Outsiderne:

Canadian Rolls ble sjenert i derbyfinalen og gikk glipp av en fin premie. Blir for lite spilt og er en fidus for de som jakter dypt.



Luringen:

Lucky Vegas er startrask og i form. Buer-traveren er seiersvant, men vi tror han møter en som bare er bedre i Chief Orlando.



Startsiden:

Lucky Vegas peiler inn teten.

Harstad:

Lite V65-forslag (store bokstaver): 72 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1440 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 108 kr

Stort V5-forslag (over streken): 900 kr



V65-1 (2040mv)

3 ALITRIX

1 NETANICA

----------------------

7 Hot Mama

6 Cirnelia B.R.

8 Fam Filiokus

9 Chica

4 Tami Mosebo

5 Eye Witness

2 Tobros Augustinu



V65-2 (2040mv)

7 SVART JO

3 Hornnes Balder

5 Polar Lilja

6 Torpa Egon

----------------------

4 Romhus Snuppa

1 Nolly

2 Gylden Kongen



V65-3/V5-1 (1600ma)

6 PAPSEN SISU

8 MONEYBANK L.

2 TWENTYSIX PAPAU

5 CARLOS SHADOW

3 Super Track

4 Florican Plane

----------------------

9 Sweet Stork

7 Startale Tinker

1 Power Va Bene



V65-4/V5-2 (2040mv)

6 VALLE TRYM

8 TYSVÆR TOR

5 SJØVOLL VARDEN

7 Ulve Jentas Fossli

1 Skeie Borka

----------------------

2 Nordby Frøya

4 Lian Prinsen

3 Sjåvoll Lykke



V65-5/V5-3 (2040mv)

11 EL MURO B.R.

----------------------

1 Wizard

2 Gustav K.

7 Wild Masa

5 El Acid

13 Priority Photo

3 Tarpan Uvholm

10 Rambling Jack

8 Bully

9 Super Aristo

4 Mount’s Lucky

6 Sweet Moonlight

12 C. Thunderboy



V65-6/V5-4 (2040mv)

12 HUGO

6 ROMLESKAFT

11 SHERIKAN

5 Hogsta’n

12 Stumne Scott

9 Gregor Mollyn

----------------------

1 Kampen Blessen

3 Moe Aria

8 Nordby Viktor

4 Brønnlund Ask

2 Å. Gnisten

10 Korli Eld

7 Skjetnemie



V5-5 (2040mv)

4 VICTORY ROSE

2 CELINA FRECEL

1 TIP TOP LADY

3 Amyensign

5 J.J. Judy

----------------------

7 Secret Pleasure

6 Flippa Frecel



Dagens banker:

El Muro B.R.- se DD-1.



Dagens luring:

Hugo – se DD-2.



DD-1:

El Muro B.R. har vært veldig god i nord etter årsdebuten i august og imponerte spesielt til seier fra tillegg sist. Vi tror han henter 20 meter på Wizard og bare vinner.



DD-2:

Hugo var treer bak Svart Jo og Polar Northug sist og møter helt annet selskap her. Er god nok til å runde til seier selv fra 40 meter tillegg. Utfordres av Romleskaft og Sherikan som begge holder veldig bra form.



DD-1: 11 DD-2: 13,6,11 = 3 rekker