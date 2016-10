V65-tips: Tre bankeralternativer på Leangen

VGs travekspert Anders Olsbu har tre bankeralternativer til kveldens V65-omgang på Leangen, men kun Creek’s Survivor får full tillit.

– Creek’s Survivor kommer ut etter pause med solide treningsrapporter i bagasjen. Har stor kapasitet, er rask bak bilen og tar tet. Der sitter han til mål er passert, sier Olsbu.

Han mener også både Storm Odd og N.Y. Doubleoseven kan være alternative bankere, men dekker opp begge på sitt store spillforslag.

Storm Odd vant sist hesten gikk på Leangen, og i Sverige før det. Nå står hesten med to starter uten seier, og dekkes opp med Tøff, Tord Viking og Snonsøy Elda på det store forslaget.

N.Y. Doubleoseven har vunnet to av sine tre siste starter, begge på Leangen og med Jomar Blekkan i sulyken. Feilet med Vidar Hop som kusk på Bjerke, og Olsbu tar derfor med Kemas Ottilia og Ringo Diana på sitt store spillforslag.

Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V65-forslag (store bokstaver): 48 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1440 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 96 kr

Stort V5-forslag (over streken): 1440 kr



EKSPERT: Anders Olsbu er VGs travekspert. Foto: , Equus Media

V65-1 (2140mv)

10 STORM ODD

3 Tøff

9 Tord Viking

8 Snonsøy Elda

-----------------------

1 Gaardens Viktor

2 Alm Faks Hannibal

6 Jærvsørappa

5 Ernst

7 Tangen Eld

4 Raymon



V65-2 (1640ma)

12 N.Y. DOUBLEOSEVEN

6 Kemas Ottilia

10 Ringo Diana

-----------------------

5 Allmymoney

2 Crusiano

4 Sensation Of Joy

3 Natacha Line

9 Aday

11 Mighty Moo

1 Tanita’s News

7 Olli’s Texas

8 Taxi Jane



V65-3 (1640ma)

4 CREEK’S SURVIVOR

-----------------------

5 Brasil

11 Marino D.V.

12 Cornetto Man

7 Blue Shining Light

10 Gjølmes Lindy

8 Lola Mistral

6 Doctor Joe

9 Confidence Brandi

2 Mr. Unicum

3 Vossbonpierre

1 Orions Briana

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav og chatte med våre eksperter. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger

V65-4/V5-1 (1640ma)

11 SNAP

2 KAMPALA KID

7 FERNANDO

1 ANNIE’S B.A.

4 DIANA DIXI

3 MARTELLE C.J.

6 RAPIDO G.T.

10 RAGAZZO

-----------------------

5 Disco Queen

8 Backes Kosing

9 Smalltalk

12 Andreas Eme



V65-5/V5-2 (2140mv)

1 TANIA N.L.

6 SMASHING LIND

10 NIKKA BROLINE

-----------------------

2 Sunrise Yankee

9 Thai Freedom

3 Tiara Siem

4 Kalimera One

7 Odile Grif

8 Gjølmes Bird

5 K.L.M. Sweetwater



V65-6/V5-3 (2140mv)

3 TIVO

14 EIK ODIN

5 Vik Jet

13 Eidshaugdjerven

2 Skauga Rasken

-----------------------

4 Stensvik Marikken

1 Norrøn Stjerna

8 H.S. Line

9 Skjeggevinna

12 Byes Banker

11 Hovsten Express

10 Valle Tina

6 Høiby Stjernar

7 Gikling Jerven

15 Helle Tone



V5-4 (2140mv)

12 BAUS SPIKSØN

9 Søllmin

11 Diana

1 Jan Livar

-----------------------

7 Nypansvarten

10 Skogly Polly

2 Sagen Idunn

4 Yr Frøya

6 Juni Koso

5 Liheim Stjerna

8 Palinka

3 Sagen Frøya



V5-5 (2140mv)

8 XANDRIA

1 BRUNO MARSH

12 Venue Brodda

-----------------------

4 Five Star Genius

13 Federal Crown

10 Collett

9 Mr. Fisherman

11 Emilsboy

2 Dreamstile

5 My Jumping Line

6 Gjølmes April

3 Priceless Story

14 Strongman Ki

7 S.K.’s Titania



Dagens banker:

Creek’s Survivor (V65) kommer ut etter pause med solide treningsrapporter i bagasjen. Har stor kapasitet, er rask bak bilen og tar tet. Der sitter han til mål er passert. Det beste bankeralternativet i V5 er Baugs Spiksøn.



Dagens luring:

Snap har vist form lenge var god til seier bakfra sist. Møter enklere selskap nå. Kan runde til seier igjen.



DD-1:

Tania N.L. er rask fra start og god nok til å lede lenge. Men hun skal holde unna for kapasitetshestene Smashing Lind og Nikka Broline som begge er gode nok med flyt på veien fra tillegg.



DD-2:

Tivo og Eik Odin skiller seg klart ut. Mye taler for at en av dem vinner.