V65-tips: Oaks-kvalifisering på Momarken

VGs travekspert Anders Olsbu mener Uggla I Mossen er det beste holdepunktet i V65-omgangen på Momarken.

– Uggla i Mossen var dønn overlegen til seier i hoppekriteret og spør normalt ingen om seieren her, sier Olsbu.

Han mener også både Eigelands Helga og Come Vacation kan være bankeralternativer i sine kvalifiseringsløp i V65-spillet.

Olsbu velger å dekke opp Eigelands Helga med Aine G.L. og Sirifaxa, mens Come Vacation, som har vunnet tre av sine fire siste løp, dekkes opp med Chin Chin, Shanaia og Reallyokay på det store forslaget.

– Come Vacation er en av de aller beste treårshoppene og skal normalt vinne et slikt. Chin Chin i tet blir det hardeste nøtta å knekke, sier han.

V65-1 (2140ma)

6 UGGLA I MOSSEN

--------------------

4 Tekno Lotta

5 Møller Jerka

3 Jerkla O.K.

8 Berglund Svarta

1 Rus Can

2 Brenne Blissi

7 Jillborka



V65-2 (2140ma)

8 EIGELANDS HELGA

2 Aine G.L.

7 Sirifaxa

--------------------

4 Teknologika

6 Alve Frøkna

1 Stjerne Linn

5 Kaksi Can



V65-3 (2140ma)

2 HVALSTAD RONJA

9 HVALSTAD ODIN

4 KVALITET

11 VÅLER ELD

6 BIRK JERVEN

3 TRONS PIRIL

--------------------

1 Fjord Jerka

5 Tingel Spretten

7 Sol Faksa

12 Bol Perla

10 Våler Troll

8 Røyns Nora

13 Eldmia

V65-4/V5-1 (2140ma)

4 N.Y. DIAMOND IN THE SKY

3 NICE ELEVEN L.

5 REBELLA MYSTIC L.

--------------------

2 Madelen T.C.

7 E. Street

8 Lucille Bourbon

1 Capri Sun



V65-5/V5-2 (2140ma)

6 COME VACATION

3 Chin Chin

5 Shanaia

10 Reallyokay

--------------------

2 Exclusive G.T.

8 Boulevard

4 Miss Mirchi

7 Mohegan

1 Precious To Me

9 Ark Crazylittlediva



V65-6/V5-3 (1640ma)

1 UBUNTU

3 NOGARA

4 TRADE MAN

11 CHAMSIIN

10 SHEER JOY HANOVER

2 MILLION KISSES

6 SUPER JOE

--------------------

12 River Kemp

7 Day U.S.

5 Delamain

8 Synjo Diva

9 Amazing Star D.K



V5-4 (2140ma)

5 CLEMENTINE F.F.

9 May Lane

--------------------

6 S.K.S Sagitta

4 Zandra Invalley

8 Millminx

1 Global Talk

3 MS. Quaker Force

2 Judys Sunrise

7 Pretty Genius



V5-5 (2140ma)

3 JETSUN

10 PRISCILLA EP

5 S.M.K. Star

4 Piero

--------------------

2 Mr. Good

9 Around the World

7 Victor Ideal

1 Fermicalva

6 Princess Rythm

11 Pinocchio C.

8 Mellby Donna



Dagens banker:

Uggla i Mossen var dønn overlegen til seier i hoppekriteret og spør normalt ingen om seieren her. I V5 er Clementine F.F. det mest opplagte alternativer. Vi garderer likevel med May Lane, som kan få det optimale løpet.



Dagens luring:

Ubuntu – se DD-2



DD-1:

Come Vacation er en av de aller beste treårshoppene og skal normalt vinne et slikt. Chin Chin i tet blir det hardeste nøtta å knekke.



DD-2:

Ubuntu vinner fort et slikt løp fra tet. Bak ham regnes formsterke Nogara og Trade Man tidlig.