V65-tips: Nesten en halv million ekstra i potten

Ingen klarte seks rette på Momarken tirsdag, dermed ligger det 468.900 kroner ekstra i sekserpotten i kveldens V65-omgang i Bergen.

VGs travekspert Anders Olsbu lanserer Bjørkeknekten som sin banker i omgangen.

– Bjørkeknekten har galoppert bort seieren de to siste gangene. Nå handler det om vanlig grunnlagsløp på hjemmebane og et fint spor på tillegg. Normalt klink vinner, sier han.

Han mener Arctic Tanic også kan være et bankeralternativ i omgangen, og dekker kun opp med M.L.'s Orlando på sitt store spillforslag.

Lite V65-forslag (store bokstaver): 192 kroner

Stort V65-forslag (over streken): 2310 kroner

Lite V5-forslag (store bokstaver): 16 kroner

Stort V5-forslag (over streken): 550 krorner



V65-1 (2100mv)

EKSPERT: Anders Olsbu er VGs travekspert. Foto: , Equus Media

6 APOLLO HORNLINE

8 DEEP SEA DREAM

7 RELIGHT MY FIRE

-----------------------

1 Waikiki Man

3 M.T. Funky Dude

4 Maldini Di Quattro

5 Right On Time S.M.

2 Winner Augustinu

9 I.D. Gann Gill



V65-2 (2100ma)

2 ARCTIC TANIC

4 M.L.’s Orlando

-----------------------

3 Ina’s Ballerina

11 Electra Queen

9 Candelia Hooves

1 Malou Fame

6 Viola Merci

7 Miss Chanel

5 Megalomaniac

8 Fairytale Princess



V65-3 (2100mv)

3 SPIK JERVA

13 BJØRKELYNET

6 MO FAKSO

7 NORSTINE

2 Mo Line

9 Tin Gnist

10 Salte Faksa

-----------------------

15 Vertigo Mindi

4 Odins Lilja

8 T.H. Thermina

12 Kolnes Faksa

11 Faste Odin

5 Alm Bella

1 Floras Viktoria

V65-4/V5-1 (3100mv)

5 THE EXTERMINATOR

4 SVEN

3 ORO PEPPER

8 HOPEFUL TOOMA

2 Lookh Thunder

10 Shogun Bahama

9 Chad Boko

1 Bellatrix

7 French Victory

6 Scioto Downs

11 Limitied Edition S.E.

-----------------------



V65-5/V5-2 (2100mv)

10 BJØRKEKNEKTEN

-----------------------

7 Høvåg Ask

2 Ailo

12 Gomnes Birk

8 Frisli Lomi

6 Frøyu Trym

1 Torpa Njål

11 Miralill

3 Vertigo Drøm

9 Super Lisa

4 Rødvinna

13 Karslig

15 Mjølner Birken

5 Kuven Bambi

14 Jenny May



V65-6/V5-3 (2100mv)

8 U.S. SPORT

1 SPRINGLOVE

3 SAILOR GIRL

9 WIKIPEAKS

7 Restless Evita

-----------------------

4 Annie Halbak

2 Winner Vang

5 Wish Me Good Luck

6 Riana Cross



V5-4 (1600mv)

8 ULSRUD TEA

6 Vertigo Prins

-----------------------

5 Vertigo Bjørn

2 Lille Jerkeld

3 Ramsjerven

1 Magnums Sebastian

4 Kolnes Anne



V5-5 (2140mv)

4 ERAGON

5 Sedna G.L.

7 Torebris

3 Spang Kosila

6 Vertigo Prinsesso

-----------------------

2 Vest Odin

1 Lustra Ida



Dagens banker:

Bjørkeknekten – se DD-1



Dagens luring:

The Exterminator blir ikke av de mest betrodde, men har toppform i kroppen. Har aldri vært ute på denne lange distansen før, men motstanden skremmer ikke.



DD-1:

Bjørkeknekten har galoppert bort seieren de to siste gangene. Nå handler det om vanlig grunnlagsløp på hjemmebane og et fint spor på tillegg. Normalt klink vinner.



DD-2:

U.S. Sport går fine løp hver gang. Logisk favoritt, men skal hente tillegg på kapable Springlove som kan lede et slikt løp lenge. Sailor Girl gikk et bra løp sist, står bra til og er en luring. Wikipeaks og Restless Evita er begge gode nok om det klaffer



DD-1: 10 DD-2: 8,1,3,9,7 = 5 rekker