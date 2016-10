V65-tips: Leder fra start til mål

VGs travekspert Anders Olsbu mener Madagaskar piler til tet i V65-5, og derfra tror han ingen klarer å slå hesten.

– Madagaskar gikk et veldig godt løp sist mot langt tøffere hester enn de han møter her. Er lynrask fra start og tar etter alle solemerker tet. Der sitter han til mål er passert, mener Olsbu.

Han mener også Idfaxen kan være bankeralternativer i omgangen. Hesten dekkes opp med Torpa Nora, Wik Wiking, Trø Eir og Faksen U.N. på det store spillforslaget.

Lite V65-forslag (store bokstaver): 72 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1260 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 72 kr

Stort V5-forslag (over streken): 1050 kr

EKSPERT: Anders Olsbu er VGs travekspert. Foto: , Equus Media

V65-1 (2140ma)

8 MJØLNER FOKUS

9 LILL RONJA

5 BRENNE JÆRVEN

-------------------------

3 Areta Mollyn

1 Nume Elden

2 Raukvin

6 Valle Fryd

7 Spang Jo Best



V65-2 (1700ma)

7 ETNA B.R.

5 BEAKS TAMARA

6 WISTERIA LANE

9 King Senator

-------------------------

10 Legacy

3 Divided Dream

4 Freule Idzarda

2 South Valley Star

1 Trinity D.

8 Pineboy Star

11 Mr. Beach

12 Riverside Star



V65-3 (2100mv)

4 KRINGLERS VILJA

7 H.G. MODE

9 Sager’n

-------------------------

11 Kos Vinna

12 Lill Tea

2 Kringeland Enok

1 Brevik Juli

8 Songe Mai

5 Lykkelynet

6 Refs Elita

3 Dæmro Svarten

10 Skorga Gullet

V65-4/V5-1 (2100mv)

2 IDFAXEN

6 Torpa Nora

7 Wik Wiking

1 Trø Eir

10 Faksen U.N.

-------------------------

5 Mine Svarten

3 Fjellkos Jenta

11 Berteviking

8 Tyri Molly

12 Hera Jenta

9 Nebbenes Friggi

4 Reinfaks

13 Gylden Linn



V65-5/V5-2 (2100ma)

3 MADAGASKAR

-------------------------

7 Prince Tanic

4 The Voice

10 Omaha Hero Decoy

11 Fleury B.R.

5 Mixed Zone

6 Nicky Me

2 Concoler

9 Nikita Bulwark

8 I’m On Fire

12 Goodis

1 Charm Star



V65-6/V5-3 (1700ma)

5 KOLNES FAKSEN

8 FLAMMEN FORTUNA

4 TRØ KATO

12 Alsaker Pumbaa

6 Sikvelands Svarten

1 Vetla Stjerna

10 Drosen

-------------------------

2 Ida V.A.

3 Bork Odina

7 Haake Ole

9 Lisle Cici

11 Sandemoin



V5-4 (2100mv)

7 CHEROKEE NEWS

5 BELLA NOARK

6 B.B. PHOTO

8 TIB TINITO

4 Yentl

-------------------------

3 Rolls Royce

2 Thai Madonna

1 Options Blue Chip



V5-5 (2100mv)

7 NORABEL

3 UNDERCOVER BOSS

5 INCOME

2 BRIX

8 KING N’ SWING

9 VICTORY KOSMOS

-------------------------

1 Classic Touch

11 Dame Amok

10 Nothingbuttaillights

4 Daily News

6 Jet’s Dillon



Dagens banker:

Madagaskar – se DD-1



Dagens luring:

Torpa Nora ble treer i et løp Wellek vant på Sørlandet sist, en hest av helt annen klasse enn de hun møter her.



DD-1:

Madagaskar gikk et veldig godt løp mot langt tøffere hester sist enn de han møter her. Er lynrask fra start og tar etter alle solemerker tet. Der sitter han til mål er passert.



DD-2:

Kolnes Faksen har vunnet to av sine tre siste og er i toppform. Hestene å slå blir Flammen Fortuna som har større fartsressurser enn de fleste i feltet, og Trø Kato som gikk sitt liv løp i Årjäng sist.



DD-1: 3 DD-2: 5,8,4 = 3 rekker