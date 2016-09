V65-tips: – Ikke avhengig av tet for å vinne

VGs travekspert Anders Olsbu gir full tillit til Stram Vaier i V65-omgangen på Jarlsberg denne fredagen.

– Stram Vaier debuterte med mersmak for trener Erik Killingmo på Bjerke for halvannen uke siden. Møter flere gode sprintere, men hadde garantert godt av det løpet i kroppen etter pause. Er ikke avhengig av tet for å vinne, sier han.

Han mener også Loke, som feilet seg bort sist, kan være et bankeralternativ. Olsbu stoler riktignok ikke helt på hesten, og dekker opp med Frier Birk og Garborg Lynet på sitt store spillforslag.

Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen, og ikke minst lørdagens norsk-svenske V75-omgang på Färjestad med over 100 millioner kroner i premiepotten. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Lite V65-forslag (store bokstaver): 144 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1728 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 144 kr

Stort V5-forslag (over streken): 908 kr



V65-1 (1609ma)

EKSPERT: Anders Olsbu er VGs travekspert. Foto: , Equus Media

2 EXPO B.R.

3 LIGHTHOUSE WEST

6 LARRY

7 LAST HOORAY

-------------------

10 Ebba B.R.

11 King Senator

1 Kosmos Dream

4 Key To Candy

5 Diana Hill

12 Red’s Chipchip

9 Krakartau

8 Trophydore



V65-2 (2100ma)

3 DON VINCE

4 BACKGAMMON

1 De Angelo W.

12 Polymeles Face

-------------------

6 Trick Or Treat

2 Lovely Cash

9 De Bos

5 Kiwi Catchme

7 Princess Rythm

11 Surpriseforthelady

10 Alo Star

8 Arion Augustinu



V65-3 (2100mv)

4 LOKE

10 Frier Birk

3 Garborg Lynet

-------------------

13 Rugstad Faksen

15 Hvatt Birk

14 Bjønnum Jerka

1 Kor Kosen

7 Værdalsjokern

5 Lilje Sylfiden

2 Schudiva

6 Vargbest

12 Reinfaks

9 Lill Tea

8 Land Maria

11 H.M. Nordwest

V65-4/V5-1 (2100mv)

13 JERVLØVA

6 KJØLBERGJENTA

8 KIRO BIA BALDERINA

12 KJAPPE TINNA

15 KAGGE LINA

14 LANGAARD SIV

-------------------

9 Hovhaaga

1 Remvinni

2 Vesle Moi

11 Sundby Søss

10 Sjefsthea

7 Nordby Fedra

4 Vetla Vinna

3 Drill Rosa

5 Ejo Tina



V65-5/V5-2 (1609ma)

6 STRAM VAIER

-------------------

4 Stumne Scott

3 Wik Emil

1 Elegant

10 Lykkerus

5 Kolnes Tom

2 Gjøndin

8 Hornmo Blessen

9 Alsaker Fantom

7 Baiasen

12 Alsaker Torres

11 Kosak



V65-6/V5-3 (2100ma)

4 KENNI ISLAND

10 RONATO

9 NO LIMIT L.A.

1 Mr. Fox Trot

6 Princess Endurance

12 Rocky Dun Dee

-------------------

11 Ubert Mourotais

3 Rolin

2 Memory’s Boy

5 Waldemar M.M.

7 Sir John

8 Anton



V5-4 (1600mv)

3 TEENAGER

11 SUPPORT KINDNESS

10 Showme d’light

5 Seabreeze Ås

-------------------

4 Rasmine Steensgård

1 Navarra Broline

9 T.M. First On Photo

8 Closethegate

12 Tough Enough

2 Pompano Reza

7 Queen Elice

6 Zantana Transs R.



V5-5 (2100mv)

11 GRANLY STORM

1 KOMNES MOLLA

2 BRØDSJØ BRISA

10 ELDHUSODIN

7 Dag Jo

9 Mjølner Zorro

12 Mietor

-------------------

8 Lex Odin

4 Makita

3 Lygne Odine

5 Smiths Iver

6 Min Kuling



Dagens banker:

Stram Vaier – se DD-1



Dagens luring:

Kenni Island – se DD-2



DD-1:

Stram Vaier debuterte med mersmak for trener Erik Killingmo på Bjerke for halvannen uke siden. Møter flere gode sprintere, men hadde garantert godt av det løpet i kroppen etter pause. Er ikke avhengig av tet.



DD-2:

Kenni Island er i toppform, men blir neppe favoritt. Vi tror Søvik-traveren tar tet. Og med de tøffeste utfordrerne, Ronato og No Limit L.A., i bakspor, kan det gå hele veien. Skrellbudet er Mr. Fox Trot som kan få et optimalt løp i rygg leder. Princess Endurance og Rocky Dun Dee er heller ikke sjanseløse.