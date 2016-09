V65-tips: Hamre sitter bak dagens banker

VGs travekspert Anders Olsbu mener Elliot B.R. er det beste holdepunktet i V65-omgangen på Momarken denne tirsdagen.

– Elliot B.R. har vært ute i tøffe lag og går ned en klasse nå. Har dessuten trukket et fint spor. Feilfritt og på sitt beste tror vi Frode Hamre sitter bak en vinner igjen, sier Olsbu.

I tillegg synes han en trio skiller seg ut i V65-finalen.

– Lord Ivi har vært bra i sine tre starter etter pause med to seirer og en tredje som fasit. Fungerer han som best, kan han han vinne på ny. Millers Well har stabilisert seg og vokst flere klasser. Risa-traveren jakter sin tredje strake seier, men må ha litt tempo over forestillingen om han skal rekke frem fra spor tolv.

I tillegg har han med Marquis de Boti på sitt store spillforslag.

Lite V65-forslag (store bokstaver): 320 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1800 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 480 kr

Stort V5-forslag (over streken): 2160 kr

EKSPERT: Anders Olsbu er VGs travekspert. Foto: , Equus Media

V65-1 (2140mv)

2 SILKESPIKA

10 LYN VICTOR

12 Best Ruggen

14 Tingel Spretten

3 Bovis Tobias

-----------------------

4 Berteviking

11 Kolbu Tatern

5 Storm Elken

6 Myklejenta Karin

8 Jerv Stjerna

1 Eos Turbo

9 Fina Rosalita

7 Våler Troll

13 Røyns Nora



V65-2 (2640ma)

4 ELLIOT B.R.

-----------------------

7 Red Bolt

10 Bleeding Heart

6 Neo Palema

5 Blue Secret

1 In Håleryd

2 Jet Z.

3 Next Love

9 Ramona Q.C.

8 Magnolia

V65-3 (2140mv)

5 GRUNDSVOLD LOKE

7 NORDBY SLEIPNER

2 VALLE ÅSA

9 JOTUN

6 MOE HRYM

-----------------------

3 Moe Braga

10 Ara Faks

4 Bork Odina

1 Horgen Svarten



V65-4/V5-1 (2140mv)

7 PHOTO VA BENE

5 QUINCY FRONTLINE

4 VICTORY LAP

6 STRONG FORTE

3 Seven Cru

9 Orion Hindø

-----------------------

2 King Of Friday

8 Special Ås

1 Starcane Harvester



V65-5/V5-2 (1640ma)

12 SNURTEN

10 FLAMMEN FORTUNA

2 MINTOR

7 SIKVELANDS SVARTEN

-----------------------

11 Lynlinn

9 Alsaker Pumba

4 Eos Marinka

1 Ty Riga

6 Baugen Jr.

8 Blåstrupemoen

5 Ingerø Mari

3 Løkki Bo



V65-6/V5-3 (2140ma)

3 LORD IVI

12 MILLERS WELL

4 Marquis de Boti

-----------------------

1 Boozer Artist

5 Quite Oliver

2 Gukko Fin

10 Looking Flower Shine

7 Hangre

9 O.M. Corpentino

11 Creanette

6 Ark Crazylittlediva

8 Suncane Harvester



V5-4 (2140mv)

1 SPICY BOSS

4 ROCK THE BOAT

7 OMAHA HERO DECOY

6 Trades Beauty Face

9 Cato Klokkedal

-----------------------

3 Cest Si Bon

5 Hot Dancer

2 Dario Mykla

8 Lady Bulersque

11 Princess Coger

10 Una Is A Joker



V5-5 (2140mv)

1 ADELINN

10 SCHUVARD

7 NITO FAXA

8 HØNN SPIK

11 BREVIK JULI

6 Fridtjof

-----------------------

13 Ulvenfaksa

15 Harald

3 Solli Jervina

4 Victoria Solbacka

9 S.G. Jerv Blesa

5 Trux Balder

2 Årdals Lise

12 Hesten

14 Løvland Raptor



Dagens banker:

Dagens luring:

Bovis Tobias har feilet direkte i begge sine siste Bjerke-starter. Nest sist kom han strålende tilbake, men ble sjenert til en ny galopp i striden kort før mål. Vallaken er milevis bedre enn raden og kan muligens overraske feilfritt.



DD-1:

Snurten har ikke vært dårligere enn annen i elleve av tolv starter hittil i år. Syv av dem har han vunnet. Hesten har trukket et dårlig spor og må gå bakfra nå. Kan likevel være med i striden, bare han vil ta ordentlig i. I sine to siste starter har han firt litt fra tet. Flammen Fortuna er i sitt livs form og var god til seier foran gode Alm Sander sist. Med samme innsats har hun en fin sjanse igjen.



DD-2:

Lord Ivi har vært bra i sine tre starter etter pause med to seirer og en tredje som fasit. Fungerer han som best, kan han han vinne på ny. Millers Well har stabilisert seg og vokst flere klasser. Risa-traveren jakter sin tredje strake seier, men må ha litt tempo over forestillingen om han skal rekke frem fra spor tolv.