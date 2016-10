V65-tips: – En klink vinner fra tet

VGs travekspert Anders Olsbu stoler på Magnus Teien Gundersen og Thai Donato i V65-spillet på Jarlsberg.

– Thai Donato er konkurrentene overlegne og en klink vinner fra tet. Blir han overflydd må det løse seg, sier Olsbu.

Han mener også Avery kan være et bankeralternativ i omgangen.

– Egentlig et skreddersydd løp for Avery som er i toppform. Eneste minus er spor langt ute, men ladder kusken kan det likevel bli tidlig tet.

I V5-spillet lar han Stuve Yr stå ugardert.

– Stuve Yr viste i prøveløpet at han har fartsressurser ingen andre i dette feltet matcher. Treningsrapportene er positive. En vinner på direkten.

V65-1 (2100ma)

4 ART SKOGFARI

1 ALM SANDER

5 TYSVÆR ELLING

10 LOKEN

2 TEO

---------------------

9 Maks Mollyn

6 Mira

11 Trø Hera

3 Åspe Prinsen

7 Aaby Knekten

12 Oddvar



V65-2 (2100ma)

1 THAI DONATO

---------------------

3 Last Hooray

4 Andre Rev’Point

5 Larry

2 Polar Rocky

10 Rita Minor

9 Spenda Spirit

6 Pablo Carat

7 Mystic Pepper

11 Oline Hovmand

8 Big Boss Man E.P.

12 Quintero



V65-3 (2100ma)

9 MUSCLE FIELD

1 TIFFANY T.G.

6 EXPRESS RAPIDA

---------------------

5 Key To Candy

10 Diana Hill

4 Speedfighter E.

3 Pompano Reza

2 Utopia Zafirah

7 Lighthouse West

8 Veggie Hanover

11 Zantana Transs R.





V65-4/V5-1 (2600mv)

1 BLACK SYMPHONIC

4 RESPECT

15 RED BOLT

10 JET Z.

9 Bleeding Heart

7 Lonely Vacation

12 Mika Stile

---------------------

11 Mira Star M.

6 Espoir Boko

8 Comeback

13 Ironlady

5 Cool Response

2 Karen

3 Alpha Simoni

14 Wonder Dream



V65-5/V5-2 (1609ma)

5 SMILEY

2 TUFF ENUFF

4 Solitario Jet

3 Buttercup

---------------------

7 Zoot Va Bene

1 Double Dream

9 NY Komet

11 La Reina

10 Sugarbaby

6 Don Julio

8 Yankee Va Bene



V65-6/V5-3 (2100ma)

7 AVERY

1 Monfalcone

4 Recommendational

---------------------

6 Sharpshoot Hall

12 Spitfire Effe

2 Sally Va Bene

3 Treatmenice

5 Hot Vacation H.

8 Super Taifon

10 Pico’s Boy

11 Spirit Brodde



V5-4 (2100mv)

3 STUVE YR

---------------------

5 Jenny Lill

7 Løkki Flaksa

1 Spang Oda

9 Karolita

8 Hof Blesen

10 Kul Stilling

12 Poker Faksa

2 Turbo Tantra

4 Årdals Lise

6 Solli Jervina

11 Smiths Iver



V5-5 (2100ma)

6 EXTREME HANGOVER

4 FANNY B.R.

11 DAISY VA BENE

2 VICI CLASSIC

5 THREETIMESALADY

3 Lana Division

8 Goldie Street

10 Honeymoon L.

---------------------

7 Todays Happiness

9 Riverside Beauty

1 Brooklyn Bounce

12 Funny Circle



Dagens banker:

Thai Donato (V65) er konkurrentene overlegne og en klink vinner fra tet. Blir han overflydd må det løse seg. Stuve Yr (V5) viste i prøveløpet at han har fartsressurser ingen andre i dette feltet matcher. Treningsrapportene er positive. En vinner på direkten.



Dagens luring:

Smiley – se DD-1



DD-1:

Smiley var knallgod til seier sist, er strøket en gang etterpå, men meldes i toppform fra eierhold. Vi tror han kan slå Tuff Enuff som blir favoritt. Luringene i laget er Solitario Jet og Buttercup som begge har fart nok i kroppen på en sprint om det løser seg.



DD-2:

Egentlig et skreddersydd løp for Avery som er i toppform. Eneste minus er spor langt ute, men ladder kusken kan det likevel bli tidlig tet.



DD-1: 5,2,4,3 DD-2: 7 = 4 rekker