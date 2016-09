Undem lanserer to V76-bankere på Bjerke

Johan Herbjørn Undem håper å vinne med både Kolnes FAsken og Faksen U.N., men mener Enjoythefuture S.C. og Stan Libuda er omgangens to bankere.

Undem er denne ukens nøkkelkusk, og vurderer de syv V76-løpene slik:

V76-1:

– Han sto med tre strake seirer da han feilet vekk den fjerde på Biri sist. Her har Enjoythefuture S.C. en skreddersydd oppgave på papiret. Banker!



V76-2:

– Jeg var veldig godt fornøyd med Kolnes Faksen da vi vant fra tet sist. Han gikk over mål med proppene i og krefter i behold. En fin vinnersjanse fra tet. Hestene å slå blir trolig formhestene Neslands Tron, Motoril og Alsaker Elfax.



V76-3:

– Han tok en sterk seier i monté sist, Diego Kievitshof. Kan gjenta igjen med klaff. Bichette Va Bene ble treer i samme løp, men står bedre til nå. Den tredje streken gåt til Desperathousewife som er en veldig god montéhest.

V76-4:

– Jeg synes Faksen U.N. gikk et sterkt løp som treer på ny rekord. Har et billigere løp her. Får vi tet stiger mulighetene. Møter bra hester i høykapable Tynset Balder som blir skummel feilfritt. Løve Lomen, Lyn Victor og Lilletroll kan alle utfordre med klaff.



V76-5:

– Stan Libuda er en veldig bra hest som har gjort sterke løp i Sverige. Klaffer det bare fra spor i andre rekke, tror jeg han vinner dette. Banker nr. to!



V76-6:

– Kommer Reveleer seg foran, har han et fint bud på løpet. Utfordres av Cantab Jones som imponerte som toer sist. Luringen i laget er Ønas Julius som var god til seier på ny rekord sist og går fine løp bakfra.



V76-7:

– Far og sønn Gundersen kan fort gjøre opp om seieren fra strek med Lykkerus og Kodran. Utfordrerne kommer fra tillegg i form av Art Haaken og Gandolf.

V76-1 (2140 m volte):

9 ENJOYTHEFUTURE S.C.

4 QUALITY Q.C.

2 BEAUREGARD

-----------------------

8 Chamsiin

1 Femme Arvells

5 Tough Enough

13 Crisp Look

6 Aragorn Wibb

12 Larry S.C.

3 Lord Wine

7 Andova

11 Wicked

10 Zantana Transs R.



Favoritten:

Enjoythefuture S.C. feilet som sannsynlig vinner sist og gikk glipp av en tid på rundt 1.14,0. Hadde stått med fire strake seirer ellers. Står fint til i springspor på tillegg og kan få en fin start. Feilfritt skal han regnes med en bra sjanse.



Outsiderne:

Beauregård feilet direkte fra annetsporet i norgesdebuten på lørdag og kan gjøre det igjen, selv om det er færre hester i volten. Går han først feilfritt, er han god nok til å kjempe i fremste rekke. Hittil har Kolnes-traveren vunnet fire ganger på elleve forsøk. En outsider.



Luringen:

Quality Q.C. har gått gode løp i Sverige og gjør en veldig spennende start for dyktige Erik Killingmo. Vallaken står litt sjanseartet til innerst på tillegg, men bare det løser seg, tror vi han kan kjempe i fremste rekke. Sist fullførte han flott til fjerde på en 1.14-tid over full distanse med galopp.



Startsiden:

Femme Arvells kan muligens forsvare sporet. Lord Wine kan også løse bra.



V76-2 (2600 m auto):

9 ALSAKER ELFAX

7 NESLANDS TRON

10 MOTORIL

4 KOLNES FAKSEN

5 HVALSTAD RONJA

11 EIGELANDS SPRETTEN

-----------------------

3 Emil

8 Torvald

12 Alm Hedda

6 Løvland Spøken

2 Storler Guten

1 Terna Gutten



Favoritten:

Alsaker Elfax har gått to gode løp til annen etter nesten to års pause. Tapte kun for Jardar første gang ut og knepent for Herr Jao sist. Står til for et fint løp og står bra inne grunnlagsmessig. Han kan fort runde til seier nå.



Outsiderne:

Neslands Tron hadde trafikkproblemer til slutt sist og ble sittende fast. Vant enkelt gangen før, mens han tredje sist var god toer bak Lex Storm, som sto 20 m foran. Står litt langt ute på vingen, men med klaff kan han kjempe i toppen.…Motoril feilet i stengt posisjon mot oppløpet nest sist og var veldig pigg mot gode hester som Bjørkeknekten og Strikkeprinsen da. Sist holdt han seg til rett gangart og vant lett på en sterk tid. Feilfritt er han aktuell igjen.



Luringen:

Hvalstad Ronja tok en sterk seier fra dødens sist, om enn knepen. Hoppa er usikker, men pleier å kjempe i toppen de gangene hun går feilfritt. En evig outsider.



Startsiden:

Kolnes Faksen kan muligens ta føringen igjen.



V76-3 (2100 m auto):

1 BICHETTE VA BENE

5 DESPERATEHOUSEWIFE

9 B.B. PHOTO

6 DIEGO KIEVITSHOF

3 IDEAL VA BENE

-----------------------

4 Bella Noark

8 Face The Question

7 Quad Julry

10 Outster Hanover

2 Lovely Story



Favoritten:

Bichette Va Bene var klart slått av Diego Kievitshof sist og burde vært litt hvassere. Gangen før tapte hun kun for Pokerface Pellini. Han er rask fra start og har forsvart sporet de to siste gangene han har hatt førstesporet i travritt og kan gjøre det igjen. Kan i så fall lede lenge, muligens helt inn, om han viser seg fra sin beste side.



Outsiderne:

B.B. Photo viste seg fra sin beste side sist. Da vant han lett fra tet. Var ute mot gode hester nest sist og trakk seg etter å ha fått press underveis. Møter rett lag og med samme innsats som sist er han aktuell.



Luringen:

Desperatehousewife avsluttet bra sist, men fikk for langt frem. Var god til seier tredje sist. Er litt variabel, men er god på sitt beste og har fått en dyktig rytter i Helene Kolle.



Startsiden:

Bichette Va Bene forsvarer trolig sporet, selv om Ideal Va Bene, Bella Noark og B.B. Photo kan løse bra.



V76-4 (2140 m volte):

1 FAKSEN U.N.

-----------------------

12 Spiklasse

13 Lykkje Pål

7 Lilletroll

15 Lyn Victor

14 Troll Kaksen

11 Tynset Balder

8 Kongs Stjerna

10 Jervløva

9 Løve Lomen

4 Smedtulla

3 T.B.'s Minar

2 Stolt Elina

6 Droseld

5 Myklejenta Karin



Favoritten:

Faksen U.N. har vært bra i sine siste starter. Sist tapte han kun for gode Hilton Molander og Silkespika, dog klart. Hadde kjempet helt i toppen nest sist uten galoppen ut av siste sving. Da vant Kaksen foran Lyn Victor. Denne gang står Faksen U.N. 20 m bedre til enn sistnevnte. Undem-traveren har ikke vært av de raskeste fra start og står i fare for å bli overflydd, men feilfritt og om det løser seg er han god nok.



Outsiderne:

Spiklasse fortjener snart en seier etter flere gode løp. Tredje sist tapte han kun for gode Strikkeprinsen (sto 20 m bak) og femte sist feilet han som vinner foran Horni Faksen kort før mål. Går han feilfritt kjemper han i toppen.



Luringen:

Lykkje Pål har kapasitet for seier, men må som regel alltid innom galoppen.



Startsiden:

Droseld, Lilletroll og T.B.'s Minar er bra ut. Vi håper Faksen U.N. kan forsvare sporet, men det kan bli hardt. Da må Undem treffe veldig godt.



V76-5 (2100 m auto):

9 STAN LIBUDA

5 GIGANT INVALLEY

-----------------------

1 Ramos Boy

4 Jaccaroo

2 Tobrosboy Augustinu

3 Sir Benjamin

6 Progression

8 Thai Passion

10 Gary Hoist

7 Bertie Invalley



Favoritten:

Stan Libuda var god toer fra lederrygg i amatørløpet K.G. Bertmarks minneløp på raske Jägersro sist. Travet radige 1.12,4 over full distanse da. Gangen før vant han lett fra tet. Lundstrøm Wolden-traveren har vunnet hele 14 løp på 35 starter og har vært på trippelen i 27 av dem. Kan runde alle.



Outsiderne:

Ramos Boy ble overflydd på Forus sist, men vant lett da alt løste seg. Blir fort overflydd igjen, men er trippelaktuell om det løser seg.



Luringen:

Gigant Invalley kommer ut etter pause. Trenger kanskje løp i kroppen før han er på topp, men det er en kapabel type som er farlig å avskrive.



Startsiden:

Nr. 1,2,3 og 5 kjører trolig om føringen.



V76-6 (1609 m auto):

4 CANTAB JONES

1 Reveleer

6 Luzifer

-----------------------

7 Alphatron

5 Comecatchme C.J.

3 Cayenne Advance

2 Hot Gun

9 Luck Follows Me

10 Ønas Julius

11 Alone Man S.T.

12 Scarlet Magic

8 Jacuzzi O.



Favoritten:

Cantab Jones avsluttet solid etter sen åpning sist og var ikke mye slått av Sir Diamond. Fortjener en seier etter flere gode løp. Kommer han seg foran og ikke blir alt for hissig, kan det holde helt inn.



Outsiderne:

Luzifer kommer ut etter pause. Han rapporteres fin i trening, men står litt sjanseartet til med noen raske på innsiden. En outsider.



Luringen:

Reveleer ble sjenert til galopp av en galopperende konkurrent sist og fikk løpet spolert i starten. Var flink toer bak Arn nest sist. Vant enkelt fra tet foran Cantab Jones femte sist og er ikke ufarlig om han forsvarer sporet.



Startsiden:

Reveleer er kjapp. Kan bli utfordret av alle de fem som står utvendig.



V76-7 (2140 m volte):

5 LYKKERUS

12 JUNIORPRINSEN

2 STRAM VAIER

15 GANDOLF

6 Lille Jim

8 Art Haaken

11 Smedviktor

3 Elegant

4 Kodran

7 Grundsvold Loke

13 Sjø Kongen

-----------------------

14 Alm Kiwi

1 Gjøndin

9 Stjerne Ask



Favoritten:

Lykkerus fikk premie tross startgalopp fra tillegg i V75 sist. Gangen før ble han sjette i hardt lag i DNTs 5-årsløp. Langt enklere i mot her.



Outsiderne:

Juniorprinsen satt fast med alt igjen og hadde vinnerkrefter etter pause sist. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen.



Luringen:

Stram Vaier kan være klart forbedret i Killingmo-regi. En stor outsider.



Startsiden:

Elegant er normalt raskest, men Lykkerus og og Gjøndin kan også løse bra.