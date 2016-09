Tre bankeralternativer på Leangen

VGs travekspert Anders Olsbu mener tre hester skiller seg ut som bankeralternativer på Leangen, men kun Myrviks Amor får full tillit.

– Myrviks Amor gikk bra etter hinder og et tungt løp sist. Avsluttet fort i de tre foregående startene og fortjener snart en seier. Møter helt riktig selskap, og vi tror han vinner, sier Olsbu.

Han mener også Garli Moe Garlin og N.Y. Doubleoseven kan være alternative bankere. Førstnevnte dekkes opp med Tito, Tivo og Lauvås Emma på det store forslaget.

– N.Y. Doubleoseven feilet seg bort i en trang situasjon i første sving i en Kriterie-kvalifisering sist. Innfridde med en overlegen seier som VG-banker nest sist. Feilfritt og om han ikke blir sittende stengt, skal han regnes med en god vinnersjanse igjen. Baltic Hall som var klart forbedret sist er verst i mot, sammen med Ringo Diana som ble tredje i hardt lag sist, sier Olsbu.

EKSPERT: Anders Olsbu er VGs travekspert. Foto: , Equus Media

V65-1 (1640ma)

3 CHANTO PHOTO

7 PILGRIMS POWER

------------------------

4 Migration

9 Fux Pride

1 Cannavaro

5 Midnight Moon

6 Crimsson Pirate

2 Bakkmo Bosse

10 Danseur Rapide

8 Riccione Ås



V65-2 (1640ma)

12 MYRVIKS AMOR

------------------------

10 Sæter Fia

9 Leistad Terna

11 Oddsi

5 Helle Tone

8 Hammerstjerna

6 Viborg Prinsen

3 Dosarn

7 Friprins

4 Miådi Ø.K.

1 Gjølmes Spika

2 Alsaker Regent



V65-3 (1640ma)

9 LITTLEJACK HANOVER

1 POTEMKIN

7 SUPREME SUGAR

10 BEATLES B.R.

6 CHERUBINO

3 HIDDEN SECRET

8 L'ORAGE

5 Reventon

2 Officer Kronos

4 Moni Vic

------------------------



V65-4/V5-1 (2140mv)

6 GARLI MOE GARLIN

11 Tito

9 Tivo

4 Lauvås Emma

------------------------

13 Soltun Kosmos

10 Mo Stjerna

8 Il Oda

7 Theofrøkna

5 Engje Frida

3 Birkas Juventa

12 Buvoll Eld

14 Vilja Elken

1 Atom Eto

2 Ruthijerken

V65-5/V5-2 (2140ma)

1 N.Y. DOUBLEOSEVEN

2 Baltic Hall

4 Ringo Diana

------------------------

9 Taxi Jane

5 Xandria

7 Allmymoney

6 Seaborn Photo

8 Al Qasr

3 S.K.'s Titania

10 I.D. Visalistic

11 Tanita's News

12 Kemas Ottilia



V65-6/V5-3 (1640ma)

6 VILDELI

5 MANKELL

8 REMKVIKK

11 TØFF

12 VARG RIGA

10 SPIKMIRA

4 ALM FAKS HANNIBAL

------------------------

7 Rampelars

2 Pave Jerkila

3 Krokstad Juvita

9 Raymon

1 Don Rigo



V5-4 (2140ma)

4 MILLRAIN

1 ZARAHS VALENTINO

------------------------

5 Danny Delight

2 Bella Marsh

6 Moni Chanel

3 Gjølmes Caviar



V5-5 (2140mv)

4 SIRIKIT

7 LØMILLA

1 KASHMIR

2 Nypansvarten

------------------------

6 Jan Livar

3 Mirajerva

5 Heisand Prinsen

10 Palinka

9 Liheim Stjerna

8 Sagen Idunn



Dagens banker:

Dagens banker:



Dagens luring:

Supreme Sugar avsluttet fort til annen bak gode Millroyce sist. Har en dyktig rytter i Liv Pedersen. Sist han var ute i monté feilet han bort en topplassering ut av siste sving. Feilfritt og med klaff kan han ta en etterlengtet seier.



DD-1:

DD-1:



DD-2:

Vildeli avsluttet bra til fjerde etter galopp i tøft lag sist, i et løp Jærvinn S.K. vant foran Dag Støvar. Gangen før tapte hun kun for en meget opplagt Solbakken Jerv. Står for tur for en seier snart. Mankell tapte kun for Tysvær Loke og Søndre Jerkeld i V75 sist. Med ytterligere fremgang kan han kjempe om seieren i et åpent løp.