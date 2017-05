Travtips søndag: Bold Eagle - Elitloppsbanker i V75

Blir det et drømmeoppgjør mellom Bold Eagle og Nuncio i Elitloppet. Det håper og tror VGs travekspert, Anders Olsbu, som har bankertippet begge i deres respektive kvalifiseringsløp.

Olsbu lanserer hele tre bankere til en i utgangspunktet vanskelig V75-omgang på Solvalla Travbane søndag.

– Bold Eagle starter i den første Elitloppskvalifiseringen og er den sikreste av mine tre bankere. Den franske travstjernen som har tjent over 30 millioner svenske kroner og som har vunnet hele 34 av 39 starter og tatt to annen, gjør sin første start i Elitloppet. 6-åringen har alle kvaliteter, er starthurtig, regulerbar og sterk. Jeg tror han vinner både kvalifisiering og finale, sier traveksperten.

Han lar også Nuncio stå ugardert i den andre Elitloppskvalifiseringen.

– Det hefter litt usikkerhet med formen til Nuncio, men han hadde neppe kommet til start om ikke han var i topp orden. Og er han først det skal han ha en god sjanse. Det er først og fremst Propulsion og Up And Quick i mot, mener Olsbu.

UTFORDRER: Nuncio kan bli den tøffeste utfordreren til Bold Eagle i Elitloppsfinalen. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, prøver hele tre bankere i V75-omgangen på Elitloppssøndagen på Solvalla. Foto: Equus Media

V75-1/V4-3 (1640ma)

Treåringseliten

3 GLOBAL UN POCO

------------------------------

8 Hotshot Luca

9 Aerican Cheque

5 Twist Of Fate

1 Vertigo Spin

2 Last Robin Hood

6 Hesiod

7 Mountain Of Love

10 Speedy Face

4 Batman Godiva

Kommentarer V75-1

1 Vertigo Spin

Holger Ehlert: - Vant veldig enkelt, på en tid som ikke sier så mye, sist. Men han er rask fra start og fikk et bra spor. Han gikk 1.12,7 fra dødens som toer i Roma tredje sist og kan sikkert 1.11. Jeg kjenner ikke konkurrentene så godt, men er fornøyd med premie.

2 Last Robin Hood

Claes Sjöström: - Kommer fra en fin seier på Bergsåker. Det ble kanskje litt billig da han fikk bestemme alt i tet. Men han avsluttet siste 1000 etter 1.12,5, hadde bra spenst hele veien og kjentes fin ut etterpå. Har et bra spor, men tøffere motstand. Prøver kanskje amerikanervogn for første gang.

3 Global Un Poco

Svante Båth: - Går veldig bra løp gang etter gang, og det er ingenting å klage på i trening. Så formen er fortsatt bra, men sprint er kanskje ingen fordel. Det blir uansett et offensivt opplegg fra denne utgangsposisjonen. Møter noen som jeg ikke har helt oversikt over. Derfor er det litt vanskelig å vurdere. Men jeg håper selvsagt at han er med i striden igjen.

4 Batman Godiva

Fredrik Pedersen: - Er en fin hest som viste sist at han kan åpne bra bak bilen. Og sprint er en fordel. Møter noen riktig så bra, men det skal bli spennende å se ham i disse omgivelsene. Jeg mener det er en hest som skal rekke langt i tiden som kommer. Blir spennende å se hvordan det går her.

5 Twist Of Fate

Pekka Korpi: - Gjorde en helt ok innsats sist. Det ble litt langt frem og tredjespor siste runden. Gangen før var han knepent slått fra dødens på Hotshot Luca. Likte svingene på Vermo bedre da enn sist han gikk der. Han er startrask, men det er vanskelig å spå hvor langt det rekker i dette laget.

6 Hesiod

Anne Raatikainen: - Kom til oss onsdag kveld og skal bli her. Han har gått skikkelig bra i det siste, men det er tøft imot, så vi får se hvor langt et rekker.

7 Mountain of Love

Anton Sverre/stall Goop: - Kom til oss tirsdag. Ble kjøpt til stallen før hesten fløy over fra USA og skal trenes av oss fremover. Må bedømmes etter det han har prestert tidligere.

8 Hotshot Luca

Ari-Pekka Pakkanen: - Har gått fine løp uten å ha vært toppet til noen av startene. Nå ble utgangsposisjonen av det triste slaget og kusken får velge taktikk etter hva han kjenner på hesten. Har vist at han kan åpne kvikt og har fungert fint de gangene han har vært i Sverige.

9 American Cheque

Frode Hamre: - Har møtt veldig bra hester i USA. Er en liten fighter som jeg kun har hatt kort tid. Han har bare gått lette jobb, gikk på rettbanen tirsdag og på rundbanen torsdag. Sporet er helt greit, selv om det er vanskelig å vinne fra bakspor i slike løp.

10 Speedy Face

Lutfi Kolgjini: - Har vi slitt med tennene på en stund. Alt begynner å bli bra nå, og han kjennes veldig fin ut i trening. Utgangsposisonen er dårlig, men han kommer uansett til å avslutte reellt.

V75-2/V4-4 (2640mv)

10 BALFOUR

9 TINAMO JET

7 PONCE DE LEON

3 DANI BOKO

6 One Memphis

13 Stricker

15 Västerbo Hard Cash

------------------------------

11 Merry Broline

5 Fiobano

4 Sembs Rebir

14 Countrygirl Ås

1 Arctic Ile

2 Super Benny

8 Lass Labero

Kommentarer V75-2

1 Arctic Ile

Pekka Korpi: - Holder fin form om dagen, men det holder neppe til seier på Solvalla. Fordelen er lang distanse. Han er ok fra start, og jeg er fornøyd med sporet. Testes uten sko på alle fire nå.

2 Super Benny

VG: Møter tøffe konkurrenter. Trolig premie som gjelder. Normalt kun en liten outsider.

3 Dani Boko

Carl-Otto Göransson: - Vant lett sist i sin litt spesielle stil med et bakben som slo vel mye ut. Vi kjører med samme balanse igjen, og han viste på Åby at lang distanse ikke er noe minus. Det er tøffere imot nå, men han kan være blant de tre første med klaff.

4 Sembs Rebir

Sami Saarela: - Har gjort det bra i hele år og alt virker som det skal være i rolige treningsjobb. Takler sporet og kan være en luring på trippelen.

5 Fiobano

Anders L. Wolden: - Kom i trening til oss etter jul og var bra i de tre første løpene, men ikke så bra sist. Slet med en halsinfeksjon da, men er frisk igjen nå. Det er uansett et lite spørsmål med formen. Det handler om en ukomplisert hest som er kvikk i beina, og jeg håper sporet går bra.

6 One Memphis

Jan-Ivar Jonsson: - Har gjort det bra i sine siste starter. Har trent som vanlig etter det, og det virker som om formen er stigende. Jeg oppfatter omgivelsene som passende. Løser han bare fra start, skal han være med i seierskampen.

7 Ponce de Leon

Oskar J Andersson: - Så ikke ut som noen vinner før rett før mål sist. Møter lignende motstand her, og kan av og til åpne bra. Nå opptrer han litt ujevnt, og det er vanskelig å garantere noe med ham. Men løser det seg til hans fordel, kan han vinne igjen.

8 Lass Labero

Martine O. Sørvik: - Gikk et bra løp som toer på lang distanse nest sist og er i form. Mot disse hestene er vi uansett fornøyde med en premie.

9 Tinamo Jet

Björn Lindblom: - Har gått bra hver gang. Smultringen tredje sist skyldtes at han satt bom fast med alt igjen. Han har ikke hatt marginene på sin side så mye. Jeg mener han er en av flere som skal regnes i dette løpet. Han liker seg med ryggløp og luker til slutt.

10 Balfour

Preben Sövik/stall Bergh: - Var kanonbra til seier sist og fungerte fint uten sko på alle fire. Gikk også med amerikanervogn, men hadde nok vunnet med vanlig sulky også. Hva vi setter på nå avgjøres rett før start. Han har sett fin ut i trening etter seieren sist og takler sporet. Har en passende oppgave og kan vinne om han på 90 prosent av det han viste sist.

11 Merry Broline

Anne Raatikainen: - Fikk uttelling på flott form til seier sist. Han hadde krefter igjen over mål. Trives på distansen, og jeg blir ikke overrasket om han er med i seierskampen, selv om det er tøffere imot nå.

12 Casanova Sisu

Markus Pihlström: - Gjorde en fantastisk sluttrunde sist og vant med krefter i behold. En veldig bra prestasjon. Det er en fin hest som ikke var så mye trent før det løpet og som sikkert går frem mye formmessig.

13 Stricker

Matias Salo: - Løste veldig bra i det første startforsøket sist, men galopperte direkte i det gyldige. Ble klokket til 1.13/3000 meter etter at han kom ned i trav igjen. Går sine beste løp i rygg, men det er en galopprisk.

14 Countrygirl Ås

Claes Svensson: - Har gått ett banejobb for å få tempo i kroppen etter litt pause. Jeg tror hun vil gjøre et bra løp på direkten, men skal få en snill reise for spare speeden til slutt.

15 Västerbo Hard Cash

Anton Sverre: - Så fin ut i et jobb tirsdag. Fikk et tøft løp sist, men holdt godkjent til mål. Formen er det ingenting i veien med, så får vi se hvordan det løser seg herfra.

STORFAVORITT: Bold Eagle blir klar Elitloppsfavoritt. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





V75-3/V5-1 (1609ma)

Elitloppskvalifisering

5 BOLD EAGLE

------------------------------

3 Delicious U.S.

8 Resolve

2 D.D.'s Hitman

6 Cruzado dela Noche

1 Spring Erom

4 Tjacko Zaz

7 Takethem

Kommentarer V75-3

1 Spring Erom

Dan Widegren: - Har tatt seiersløpet på Åby sist på en bra måte og kjentes akkurat ut som før i mandagens intervaller. Kommer til å få tettere jobb mot søndag for å kvesse ham så mye som mulig. Vi har fått en fin utgangsposisjon i førstespor og klaffer det litt kan han være blant de fire som tar seg til finale.

2 D.D.´s Hitman

Petri Puro: - Var gledelig å se i Finland, der han hadde full fart over mål til seier. Jeg tror han var på topp den dagen, og det er vanskelig å tro at han kan være bedre nå. Treningen er som før og alt virker bra. Han fikk det beste sporet for en hest som ikke kan åpne så lynraskt. Det er tøft løp som venter, men er han i samme orden som sist, tror jeg på en finaleplass. Oppløpet er langt og til vår fordel.

3 Delicious U.S.

Per Pergenius/stall Redén: - Vet alt om hva det går ut på nå. Opptrer veldig rolig i løpene og vant lett fra tet sist. Daniel var fornøyd med henne i trening mandag, og sporet ble utmerket. Vi har ingenting å klage på.

4 Tjacko Zaz

Timo Nurmos: - Har vist en utrolig utvikling og skal normalt ventes enda et hakk bedre etter det siste løpet. Han er ingen løve i trening, men ser fin ut, og det er ikke så lenge mellom startene nå. Planen har hele tiden vært å gå ut i lørdagens sølvdivisjonsfinale. Så ble det Elitloppet. Får min favorittkusk bakpå, så får vi se. Men han havnet i et tøft forsøk.

5 Bold Eagle

Sébastien Guarato: - Kjennes perfekt ut. Han er smidig og fin og trener bra. Sporet er som det ble. Jeg er ikke urolig for det. Han går både fra tet og bakfra, og kusken vet akkurat hva som skal til. Jeg vurderer Delicious U.S. och Resolve som de tøffeste utfordrerne, men jeg tror på min hest av hele mitt hjerte.

6 Cruzedo Dela Noche

Stefan Melander: - Var virkelig fin da han vant Copenhagen Cup sist. Dette er en hest som har utviklet seg fint i løpet av året og er nå moden for å kjempe mot de aller beste hestene. Han kan åpne veldig raskt. Vi håper på en bra posisjon direkte. Det er klart at det er tøft imot, men vi har forhåpninger om en finalebillett.

7 Takethem

Steen Juul: - Ble offer for et taktisk løp i i Copenhagen Cup, og det ble bare håpløst alt sammen. Han gikk ukjørt i mål og har mosjonert lett i etterkant. Jeg tror toppformen er på plass, men det er steintøft imot, og sporet ble ikke beste. Fra ett av de to innerste sporene hadde jeg trodd på finalepass. Herfra blir det verre.

8 Resolve

Åke Svanstedt: - Hadde utur i sportrekningen. Men når det ble som det ble, får vi rette inn siktet mer mot en finaleplass enn seier. Nå tror jeg han åpner raskere fra spor litt ute enn lenger inn, men vi er uansett avhengige av hva de andre gjør. Jeg er veldig godt fornøyd med hvordan han fungerer i trening. Han har et løp mindre i kroppen nå enn før Elitloppet i fjor. Men jeg håper og tror at formen skal være bra nok.

ELITLOPPSVINNER: Nuncio gikk til topps i Elitloppet i fjor. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





V75-4/V5-2 (1609ma)

Elitloppskvalifisering

4 NUNCIO

------------------------------

3 Propulsion

1 Up And Quick

6 Timoko

2 Twister Bi

7 Dante Boko

5 In Vain Sund

8 Elian Web

Kommentarer V75-4

1 Up and Quick

Franck Leblanc: - Har fått et bra spor selv om førstespor på Solvalla kanskje ikke er helt ideellt. Og så synes jeg vi havnet i det tøffeste heatet. Takler to løp samme dag fint og vil gå uten sko både i forsøk og finale. Vi kjører først og fremst for en finaleplass.

2 Twister Bi

Jerry Riordan: - Forsøkte vi å komme til tet med sist. Det gikk ikke, og da ble det et løp der vi aldri fikk sjansen. Trivdes med det nye bittet sist, så vi fortsetter med det, Han er blitt roligere av seg, men vi vil ikke varme på banen foran publikum. Sporet er bra, så jeg tror på en bra mulighet til å nå finalen. Jo fortere løpet går, jo bedre for ham.

3 Propulsion

Per Pergenius: - Var ikke som best i Finland sist. Det var ikke det rette draget i ham. Han hostet også etter løpet. Virker helt normal nå hjemme i trening. Vi stoler på at formen er der og kvesser ikke ekstra til i jobbene. Passer bra til kusken, og sporet ble bra. Det blir uten sko også i forsøket.

4 Nuncio

Stefan Melander: - Kjennes riktig bra i trening. Jeg kjørte et jobb med ham søndag og var fornøyd med hvordan han fungerte. Det er klart at man er litt usikker på formen, men jeg mener han har gått klart frem etter det siste løpet og hurtigarbeidet sist søndag. Jeg er fornøyd med sporet, håper han kommer til i en bra posisjon, og at han er med i seiersstriden.

5 In Vain Sund

Per Pergenius: - Var først i mål sist, men ble disket for galopp. Galoppen kom på grunn av for løs bane. Han får regnes som en liten outsider mot flere gode hester. Det blir uten sko på alle fire.

6 Timoko

Richard Westerink: - Fikk en dårlig start i finalen i Lotteriløpet sist. Da var løpet over med tanke på seier. Kusken mente han hadde den piggeste hesten over mål. Hesten virker å være i sitt livs form og er minst like bra nå som da han vant Elitloppet for to år siden. Fikk spor litt langt ut, men vi gjør likevel et forsøk på å komme oss til tet. Han er noen hakk bedre i den posisjonen.

7 Dante Boko

Lutfi Kolgjini: - Bør være bedre nå enn da han vant i Ørebro sist, og kommer til start med toppform. Fikk noen lette intervaller mandag og torsdag. Fra dette sporet prøver vi å smyge med til en finaleplass. Og det tror jeg han skal greie. Har gode nok høver til å gå uten sko både i forsøk og finale.

8 Elian Web

Katja Melkko: - Fløy veldig fort fra start i Finlandia Ajo, noe som ikke var overraskende. Fullførte bra og vil bli laddet fra start denne gangen også. Målet er å kvale til finalen, men vi vet det kreves litt tur med på veien fra dette sporet.

VG-FAVORITT: VGs travekspert, Anders Olsbu, setter Lome Brage knepent først i Elitkampen. Her holder han unna for Lannem Silje i Alm Svartens æresløp. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V75-5/V5-3 (1640ma)

Elitkampen

10 LOME BRAGE

5 MÅNPRINSEN A.M.

3 ODIN TABAC

6 POLARA

2 Smedheim Solan

7 Ingbest

4 Kleppe Slauren



1 Myr Faksen

9 Tangen Haap

8 Philip Lyn

Kommentarer V75-5

1 Myr Faksen

Tone Merete Pettersen: - Har ikke startet på en drøy måned, men kjentes fin ut i et hurtigarbeid sist lørdag. Har kommet i mål med krefter spart i sine to siste løp. De kan bli gode å ha nå. I samme løp i fjor mislyktes vi med å prøve uten sko på alle fire. Det fungerte ikke. Derfor blir det sko nå. Vinner nok ikke, men han kan være tredje-fjerde etter en fin reise fra et optimalt spor.

2 Smedheim Solan

Frode Hamre: - Trener veldig fint og kommer til start med ett hurtigjobb på bane i kroppen etter litt løpspause. Sporet er perfekt, og pisk tror jeg er en stor fordel for ham. Han kommer til å gjøre et bra løp. Var forkjølt i sin siste start, men er frisk og pigg nå. Er i stand til å senke rekorden betydelig.

3 Odin Tabac

Oskar J Andersson/stall Westholm: - Var bedre enn forventet til seier i årsdebuten. Hadde bare fått rolig, tung trening frem mot løpet. Vi lå derfor litt lavt på forhånd. Men varmingen var så fin at det ble et offensivt opplegg i løpet. Nå er han trent for å få skjerpe løpsformen ytterligere. Utgangsposisjonen er perfekt, og han er rask fra start. Han er stallens beste seiersjanse denne helgen.

4 Kleppe Slauren

Kjetil Djøseland: - Har ikke startet på en stund, men trives når det er slik og har gått et par jobb på bane med 1.28/2100 som fortest. Han er rask fra start, så jeg håper å komme ned i en fin posisjon. Klaffer det underveis, kan han lure seg inn på trippelen.

5 Månprinsen A.M.

Gunnar Melander: - Kjentes fin ut etter et jobb med kjappe intervaller. Formen skal være bra, men vi hadde kanskje ønsket oss et autoløp to uker før dette, for at alt skulle vært optimalt.

6 Polara

Annti Tupamäki: - Holder veldig fin form og er rask fra start. Målet er å komme seg til tet eller dødens. Han trives best når han får springe uten rygg. I seiersløpet sist gikk det unna etter 1.19 første 1000. Er litt vanskelig å sette inn mot disse, men jeg tror han duger.

7 Ingbest

Frode Hamre: - Var syk sist og unnskyldt. Trener fint igjen nå. Jeg tror formen er på plass igjen. Det blir uten sko på alle fire og amerikanervogn. Det er vanskelig å skille mellom mine to. Jeg tror begge kan være med å gjøre opp om seieren.

8 Philip Lyn

Anders Andersen: - Har virkelig utviklet seg i vinter og vår. Sist vant han uten å være tom i mål. Etter det fikk han en måneds løpspause. Han trives med det og fikk et par jobb mandag og onsdag. Nå ble sporet krevende, men han går til mål. Håper han kan komme ned i en fin posisjon.

9 Tangen Haap

Björn Karlsson: - Har kjentes veldig fin ut i det siste, og vi har skjerpet treningen litt denne uken frem mot løpet. Hadde det vært full distanse, hadde jeg hatt en viss seierstro. På sprint er det større risiko for at de andre orker å kjøre steintøft hele veien. Drømmen er tredje innvendig med luke til slutt. Da er det bare å kjøre.

10 Lome Brage

Per Oleg Midtfjeld: - Var bra til seier i årsdebuten etter lang pause. Avgjorde sikkert etter innvendig reise. Er alltid i form når han først kommer til start, men fra dette sporet må det klaffe med tempo og posisjoner. Han scorer på at han kan speede fryktelig fort. Løser det seg til hans fordel, kjemper han i toppen.



V75-6/V5-4 (1640ma)

Fireårseliten hopper

3 NON STICK

5 UMATICAYA

9 GILDA NEWPORT

2 UNIQUE JUNI

------------------------------

6 Pampered Winner

7 Windowshopper

10 Zahara Goj

8 Ginny Weasley

1 Unson Kronos

4 Lavidaloca de Vie

Kommentarer V75-6

1 Unison Kronos

Gaetan Marcqu/stall Lepetit: - Holder bra form. Sporet er perfekt siden hun er startrask. Hun kommer til å få en bra posisjon. Hun går sine beste løp bakfra, så vi slipper til en bra rygg. Skal gå uten sko på alle fire for første gang. Nå kjenner vi ikke konkurrentene og har litt vanskelig for å sette henne inn i løpet.

2 Unique Juni

Hans R. Strömberg: - Satt fast med krefter spart sist og har trent fint etter det. Det skal bli moro å se henne i disse omgivelsene. Visst møter hun bra hester, men hun er ikke så ille selv heller.

3 Non Stick

Åke Svanstedt: - Er en veldig bra hest, som avsluttet fjoråret med å trave 1.10,6 som treer. Hun kjentes fin ut til 1.12 i prøveløpet, men i årsdebuten satt hun sist uten at kusken gjorde noe som helst mens regnes øste ned. Har trent fint i etterkant og kommer til å gjøre et bra løp. Har startet mest på 800-metersbaner og tidene blir bedre på en 1000-metersbane. Men jeg kjenner motstanden for dårlig.

4 Lavidaloca De Vie

Stefan Melander: - Har gjort det bra stort sett hver gang og har løftet seg for hvert løp. Møter tøffe konkurrenter nå, så jeg tviler på seier. Gjør hun et fint løp til en bra premie, er jeg fornøyd.

5 Umaticaya

Alessandro Gocciadoro: - Mener vi er en av Europas beste i sin klasse, selv om hun er ganske liten. Ligner litt på Delicious på flere vis, selv om det er urettferdig å sammenligne de to. Kan være litt hissig av seg og kan galoppere. Det er starten og de første 200 meterne som er de mest kritiske. Greier hun seg gjennom den biten. Fikser hun resten. Travet 1.11,7 i Milano i mars. Det er en veldig bra tid på den banen.

6 Pampered Winner

Per Pergenius: - Var dyktig som toer sist mot hingstene. Viste fin fremgang da. Sprint er en fordel, men vi må se henne mer før vi spenner buen så høyt.

7 Windowshopper

Anton Sverre: - Har vært hos oss noen måneder og har trent fint. Har kun gått rutinejobb uten å bli kvesset til. Vi får se hvor langt hun rekker mot disse, men kusken kjenner henne nesten bedre enn oss. Han har kjørt henne tidligere.

8 Ginny Weasley

Preben Søvik: - Galopperte ut av siste sving sist da det ble en liten temposkjerping. Uten det uhellet ville hun vært toer i mål. Møter noen her som vi ikke vet så mye om, og det er vanskelig å spå henne i dette laget, selv om formen kjennes fin ut. Sporet er trist, men hun kan flytte på seg.

9 Gilda Newport

Dion Tesselaar: - Er bra for klassen og har trent veldig fint gjennom hele vinteren. Vant lett på en bra tid i det siste løpet i fjor, men jeg har vanskelig for å sette henne inn i dette løpet. Nå kan det bli uten sko på alle fire for første gang, men sporet ble litt sjanseartet. Vi må ha tur med på veien herfra.

10 Zahara Goj

Anton Sverre: - Har vært hos oss en stund og ser fin ut i trening. Hennes store mål for året er StoChampionatet, så dette løpet er et ledd i matchingen. Men hun kan avslutte veldig bra, så vi blir ikke overrasket om hun dukker opp blant de tre første.



V75-7/V5-5 (1640ma)

Fireårseliten

4 JIMMY WILLIAM

9 LOVE MATTERS

6 MILLIGAN'S SCHOOL

7 DIAMANTEN

5 DIJON

8 DREAMMOKO

3 Rajesh Face

1 Gareth Boko

------------------------------

2 Unicorno S.L.M.

10 Gandhi Boko

1 Gareth Boko

Conrad Lugauer: -Var god sist, selv om det kanskje ikke så slik ut fra siden. Det ble et helt umulig løp for ham med for lavt tempo. Har et bra spor, og jeg har en god følelse. Kan åpne bra, men tar nok ikke teten. Får han det rette løpet, blir han seiersfarlig.

2 Unicorno S.L.M.

Holger Ehlert: - Er på gang igjen og gikk bra som toer sist. Det viktigste opp mot dette løpet, er at han drikker godt på den lange reisen. Formen er bra, og sporet kunne ikke vært bedre. Det ser ut som et tøft løp, så jeg tviler på seier. Blir igjen i Sverige etter løpet for å konkurrere der i sommer.

3 Rajesh Face

Lutfi Kolgjini: - Har vært litt utsatt for allergi, men det gikk fort over og nå kjennes han veldig fin ut i trening. Han er med for å tilpasse seg fartsendringer i tøffe lag. Jeg tror det blir vanskelig å slå disse på en sprint, selv om kapasiteten er like høy hos ham som hos de andre.

4 Jimmy William

Jimmy Takter: - Hadde helseproblemer som unghest og mistet nesten hele toårsseongen. Derfor fikk han det også tøft i treårssesongen mot hester som hadde vært i gang en stund. Men dette er en type jeg tror på i tiden som kommer. Jeg utelukker han ikke som Elitlopps-deltager neste år. Vet ikke hvem han møter, men han er veldig bra og skal for første gang gå uten sko på frambeina.

5 Dijon

Romain Derieux: - Mener jeg har fordel av sprint, en distanse han prøver for første gang. Han er rask fra start og har ofte tatt teten på Vincennes. De eneste hestene jeg kjenner i dette feltet, er Diamanten och Dreammoko, som han har slått før. Jeg håper han er med i fremste rekke og kjemper om seieren.

6 Milligan’s School

Stefan Melander: - Vant sist på en overbevisende måte. Hadde mye spart over mål og skal ha gått frem med det løpet i kroppen. Viste ved flere anledninger i fjor at han tilhørte de beste i USA. Selv om det er bra hester imot her, tror jeg han er en av dem som kan vinne.

7 Diamanten

Preben Sövik: - Gikk et kanonløp på Åby sist. Det så veldig vanskelig ut da han ble sittende sist i feltet, og første 1000 gikk etter 1.14,5. Men kusken kjørte siden et drømmeløp til seier. Vi har alltid ment at han tilhører årgangstoppen. Klaffer det underveis, duger han bra igjen.

8 Dreammoko

Richard Westerink: - Er en veldig bra hest. Er kanskje ikke så lik sin pappa Timoko, men en ting har de felles. De er begge late og gjør ikke mer enn de må i trening. Men i motsetning til pappaen, går han han bra fra alle posisjoner. Dessverre ble sporet dårlig, så det er vanskelig å spå hvor han havner.

9 Love Matters

Per Pergenius: - Har fått to løp i kroppen etter vinterpause og har gjort et bra inntrykk i banen. Sporet behøver ikke bli feil og nå kjører vi uten sko på alle fire.

10 Gandhi Boko

Marcus Lindgren: - Ser fin ut etter den siste starten og gikk et bra hurtigarbeid tirsdag. Jeg tror sprint går bra. Han har blitt kvikkere i beina i det siste. Møter veldig bra hester, og jeg vet ikke hvor bra de utenlandske er. Har fordel av tøft tempo hele veien. Men det er en fare for at vi blir sittende litt for langt bak i feltet ut av første sving.





Dagens banker

Bold Eagle er verdens beste traver og skal ha en solid sjanse til både vinne kvalifisering og finale av Elitloppet.



Dagens luring

Stricker gikk 1.13 over 3000 meter etter galoppen sist. Er ikke helt travsikker, men feilfritt og med klaff kan han muligens by på en overraskelse. En dypvannsfisk.



Øvrige løp:

1. løp: (1640ma) Thelma de Glatigne (3) - Willie's Rainmaker (1) - Inception (2) Outs.: Urban Kronos (12)

2. løp: (1640ma) Takestwoforatango (9) - Pointillist (3) - New Generation (2) Outs.: Mr Creation (4)

3. løp: (640ma) Like Lightning (2) - Vacqueyras (7) - Digital Photo (4) Outs.: Klöver All Over (6)

4. løp: (1640ma) Be Mine de Houelle (9) - Veloce du Banney (10) - Safari Dream (6) Outs.: Olympic Kronos (1)

5. løp/V4-1: (2140ma) Magic Gwin (2) - New Lexington (5) - Hochthereitis Sox (3) Outs.: Dice Man (11)

6. løp/V4-2: (1640ma) Vash Top (3) - Nefertiti Frido (5) - Virgina Grif (9) Outs.: Waffle Cone (6)

14. løp: Elitloppet - finale. Her starter de fire fremste i 9. løp (V75-3) og 10. løp (V75-4).

15. løp: (1640ma) Önas Igor (1) - Estelle Halm (2) - Amazing Dynamite (12) Outs.: Cut Him Some Slack (9)

DD-1: Non Stick har klart høyest grunnlag og får tipset i fireårseliten for hopper. Svanstedt tar hesten med fra USA med ambisjoner. Umaticaya er en av de verste i mot. I følge trener og kusk Gocciadoro er han en av Europas beste 4-årshopper.

DD-2: Jimmy William kan i følge trener Jimmy Takter være en hest for neste års Elitlopp. I så fall bør han hevde seg i dette løpet for fireårseliten. Love Matters var god til seier på Vermo sist. Står til for et fint løp og kan vinne med litt klaff.

DD-1: 3,5,9,2 DD-2: 4,9,6,7,5,8 = 24 rekker