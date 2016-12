Travtips Nyttårsaften: 125 millioner i potten

Det er stor V75-jackpot med 46 millioner kroner ekstra i syverpotten på Mantorp i Sverige i ettermiddag.

– Totalt i premiepotten på Mantorp ligger det hele 125 millioner norske kroner. Og er du med på en alenebong i V75-spillet, venter en total utbetaling på 77 millioner kroner, sier en forventningsfull Anders Olsbu, VGs travekspert.

– Men først er det vorspiel med nyttårstrav på Bjerke Travbane med innleveringsfrist i V65-spillet allerede klokken 12.00. Her velger jeg å bankertippe Lykkje Embla, som er god nok til å vinne på sitt beste, sier Olsbu.

Ønsker du å være med å spille om den store potten på Mantorp er innleveringsfristen kl. 14.30.

VGs travtips til Bjerke Travbane Nyttårsaften:

Lite V65-forslag (store bokstaver): 384 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1600 kr

Lite V4-forslag (store bokstaver): 192 kr

Stort V4-forslag (over streken): 800 kr



EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, klemmer til med bankeren direkte i V65-spillet på Bjerke Travbane i formiddag. Foto: Equus Media



V65-1 (2100ma)

3 LYKKJE EMBLA

-------------------------

8 Kagge Lina

7 Vesle Maia

5 Aarbakks Spidi

6 Solhøy Gunn

10 Anima

9 Hovs Frøya

1 Kolnes Karen

4 Bol Perla

11 Bork Juni

2 Smågodt



V65-2 (2100ma)

4 OBRIGADO BRAZZ

9 FILIPPA B.R.

3 AIR SPEED

7 DANTE KIEVITSHOF

-------------------------

8 Divine Salt

6 W.J. Dancing Queen

11 Ayrton Simoni

2 Super Mack Grace

10 Spicy Cuddle

12 Undercover Boss

5 Miss Speedy Dillon

1 Restless Miss Sophie



V65-3/V4-1 (2100ma)

3 GOLDIE STREET

7 ST. FLORENT DECOY

4 SCANDOLARA

1 GOLDIE SANDSTORM

5 Odd Supergirl

-------------------------

9 Lady Zagara

2 Crom Lady

8 Elken Stacey

6 Millis



V65-4/V4-2 (2100ma)

5 ÅLS FAKSEN

6 CALLE CORNELIUS

1 IDFAXEN

8 Rolf Martin

-------------------------

4 Stjernemodin

7 Hellestvedt Trym

3 Lykkje Erna

9 Valborg

12 Frier Birk

2 Viktoria U.N.

10 Mørtvedt Ragna

11 Hesten



V65-5/V4-3 (1609ma)

3 FORADORI

9 THREETIMESALADY

7 FIN FIGHT

10 CHOCO FAN AM

-------------------------

11 Mr. Chippendale

5 Marquis de Boti

6 Rodney H.

2 Edgar di Quattro

8 Aharddaysnight

1 Opal Star

4 Siberian Lady

12 Chardonnay W.



V65-6/V4-4 (2100ma)

2 DOCTOR JOE

12 MORE KNIGHT

6 Anizette

10 Larger Then Life

3 Chasing Gold

-------------------------

7 Arwen Jam

4 Brave Girl

11 Daarom Well

1 Valedictorian

8 Rita Minor

5 Chezando



Dagens banker

Lykkje Embla tok en fortjent seier foran Hovs Frøya sist. Gikk gode løp i tøffe lag før det og kan vinne igjen. Åpent bak favoritten. En eller mange er spørsmålet.



Dagens luring

Dante Kievitshof gikk en råsterk opphenting til annen bak Kick Off Classic etter over ett års pause og i Krogh-Hanssen-regi sist. Skal ikke avskrives feilfritt.



DD-1:

Foradori holdt farten godkjent til fjerde sist i et V76-løp Intrepid Ibex vant. Gangen før knep han seieren etter et fint løp. Kan vinne igjen. Threetimesalady sto på fint til tredje bak Al B. Back og Skyfall sist. Står til for et fint løp og skal regnes i striden.



DD-2:

Doctor Joe avsluttet bra etter hinder sist. Skuffet nest sist, men var solid til tre strake seirer før det. I toppslag må han regnes. More Knight avsluttet styggfort i sin siste start i et V76-løp Muscle Salt vant foran Elliot B.R. Har vært strøket en gang siden og holder litt usikker form. Ikke ufarlig med overpace.



DD-1: 3,9,7,10 DD-2: 2,12 = 8 rekker