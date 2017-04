Travtips Momarken 1. påskedag: Vinn eller forsvinn

VGs travekspert, Anders Olsbu, kjører uten alenestreker under påskekjøringen på Momarken Travbane 1. påskedag. Stram Vaier er det nærmeste han kommer en banker.

Stram Vaier er noe usikker, men er mer enn god nok feilfritt.

– Stram Vaier holdt seg til rett gangart sist og tok en overlegen seier da. Har omtrent samme forutsetninger igjen. Skal regnes med en meget bra sjanse, vel og merke feilfritt, selv om selskapet er skjerpet. Men Killingmo-traveren er ikke til å stole på, sier Olsbu.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V65-forslag (store bokstaver): 320 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1600 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 32 kr

Stort V5-forslag (over streken): 1440 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller uten alenestreker på Momarken Travbane i kveld. Foto: Equus Media



V65-1 (2140ma)

5 GLOBAL DUST

9 MARIO

11 UNIVERSAL POINT

12 L.J.’S GOODLUCKCHUCK

6 CAYMAN BEE

---------------------------------------

7 Chanto Blue Star

2 Rainbow Bonanza

3 The Best Knight

10 Nancy L.G.

1 Nothingbuttaillights

4 Kerosine

8 Lumberjack’s Pride



V65-2 (2140ma)

3 C.C. PRINCESS

4 CHEZANDO

---------------------------------------

2 Espoir Boko

9 Chasing Gold

1 Flaming Star E.P.

10 Prince Lyon

8 Possibility

7 Borga Go On

6 After Burner

5 T.M. First On Photo

V65-3/V5-1 (2140mv)

3 RAMSTAD BALDER

14 NORDBY FRØY

---------------------------------------

10 Spang Kongen

4 Alm Elden

6 Gardin Trappa

1 Stjerne Åsa

5 Tuxi Thelma

2 Eos Turbo

13 Valle Viking

12 Brenne Balder

9 Lilletroll

7 Dixi Elden

8 Rebella

11 Jerv Stjerna

15 Drill Rosa





V65-4/V5-2 (2140mv)

6 N.Y. DIAMOND IN THE SKY

2 DELICIOUS DREAM

9 REBELLA MYSTIC L.

7 NEEDED TIME

---------------------------------------

4 Exclusive G.T.

3 Filippa B.R.

8 Miss Mirchi

5 Freia Bonanza

1 Lady Zagara



V65-5/V5-3 (1640ma)

8 STRAM VAIER

6 Eigelands Jokeren

4 Hornmo Blessen

1 Lill Ronja

2 Stensvik Iver

---------------------------------------

11 Alsaker Fantom

9 Arvesølv

5 Lille Eline

7 Alm Rodina

10 Løkki Ess

12 Millionolga

3 Lynlinn



V65-6/V5-4 (2140ma)

8 REMEE LA MARC

4 ROCKNROLL FI

2 GIGANT INVALLEY

3 FLIRTIN BEACH

---------------------------------------

5 Mymanyyouare

1 Seven Cru

7 Hard Cider



V5-5 (2140mv)

6 LENS GUTT

10 Haugestad Gabrielle

4 Haugestad Arne

3 Odd Nyx

2 Diåmi Ø.K.

1 Alonso O.R.

9 Trux Balder

7 Odin Ø.K.

5 Ramstad Tuva

---------------------------------------

8 Thess Prinsessa





Dagens banker

Ingen, men både Straim Vaier og Lens Gutt er aktuelle kandidater.



Dagens luring

Global Dust kommer ut etter lang pause, men har trent fint. Er kjapp fra start og er best i tet. Kan lede hele veien om hun kommer seg foran.



Øvrige løp:

1. løp: (2140mv) Vatnorm (5) – Rigel Øyvind (4) – Bråtnes Eyr (7) Outs.: Alonso Borka (6)



DD-1:

Stram Vaier var god til seier på radige 1.24,0 sist. Feilet bort en topplassering nest sist. Er usikker, men er mer enn god nok feilfritt.

DD-2:

Remee la Marc avsluttet bra til tredje bak Bruno di Quattro og Winmecredit sist. Møter ingen av deres kaliber her, men står litt sjanseartet til ytterst på vingen, selv om feltet er lite og han er strøket inn ett spor. Kan uansett vinne. Rocknroll Fi sto på fint til annen bak Donatomite sist. Kjemper i toppen på sitt beste.



DD-1: 8 DD-2: 8,4,2,3 = 4 rekker