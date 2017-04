Travtips Klosterskogen langfredag: Vinner feilfritt

Neslands Faksen viste stor kapasitet i fjor ved å avslutte forrykende til annen bak Moe Tjalve i kvalifiseringen til Biri Oppdretningsløp og blir holdepunktet på Klosterskogen langfredag. Stevnestart er kl. 14.00.

Neslands Faksen møter ingen som er i nærheten av Moe Tjalves kaliber på og bør vinne.

– Neslands Faksen var flink etter pause sist og sto på fint til tredje. Tengsareid-traveren bør være forbedret med det løpet i kroppen. Feilfritt bør han runde denne gjengen, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Neslands Faksen stå ugardert. Foto: Equus Media



V5-1 (1700mv)

8 BOKLI VIND

6 SPIK MOLLYN

2 Willblesen

4 Alm Kiwi

1 Karslig

7 Tøffe Toft

3 Kleppe Skranten

9 Vertigo Prins

5 Hæve Alma

--------------------------

V5-2 (1700ma)

1 NOIR SUN

4 NORSE IDEAL

6 THE VOICE

3 LIVE IN PEACE

10 Respect

--------------------------

7 A Million To One

5 Nobuddy

8 S.M.K. Shocking

12 Lost Genius

9 Flying Credit S.S.

2 American

V65-1/V5-3 (2100mv)

11 HØVDING JAROS

5 BREKKE BLESEN

3 H.G. Mode

7 Kossar

--------------------------

10 Bjønnum Jerka

8 Frier Birk

1 Bjørnemyr Dennis

9 Viktoria U.N.

4 Rugstad Faksen

2 Aas Milla

6 Tegner Tarzan

12 Kos Vinna



V65-2/V5-4 (2100ma)

9 RIORDAN KRONOS

5 SPEEDMEISTER

3 DA VINCI B.R.

--------------------------

8 Rose Garden

7 Axel Buitenzorg

2 Sanner Sid

1 P.O. Super Star

4 Pondus Bork

6 Lord Bexley



V65-3/V5-5 (2100mv)

10 NESLANDS FAKSEN

--------------------------

12 Trø Flax

9 Sager’n

8 Rolf Martin

1 Helt Konge

5 Ask Embla

2 Leikur

11 Hage Loma

3 Hålands Prinsen

4 Lustra Brage

6 Drill Rosa

7 Rokne Ann



V65-4 (2100mv)

9 BOKLI VIND

4 SPIK MOLLYN

8 Vertigo Prins

--------------------------

6 Alm Kiwi

1 Karslig

7 Tøffe Toft

2 Kleppe Skranten

3 Willblesen

5 Hæve Alma



V65-5 (2100ma)

1 LADY LANE

3 BROOKLYN BOUNCE D.K.

5 BERNARDO HALBAK

6 BODY VA BENE

7 L.A.’S MR. BROWN

2 Alpaca

--------------------------

10 Wara Laylock

4 Concoler

9 My Midnight News

8 Dirtballer



V65-6 (3300mv)

11 VERTIGO BJØRN

13 KOLNES KJELL

4 REIUG

6 ASK ELD

1 H.G. JERV

5 SJØ KONGEN

2 LUSTRA LOKE

9 NORDBY ASK

3 Kodran

--------------------------

12 Jærvsø Ole

10 Tojo Prinsen

7 Tallas

8 Nume Ballder



Dagens banker

Neslands Faksen gikk godkjent første gang ut etter pause sist og kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Husk at han kun tapte for Moe Tjalve etter en lynrask avslutning i kvalifiseringen til Biri Oppdretningsløp i fjor. I finalen ble det galopp etter en tung førsterunde. Feilfritt og på sitt beste bør han vinne dette.



Dagens luring

Riordan Kronos feilet før bilen slapp sist og var unnskyldt. Gikk gode løp før det i langt tøffere selskap enn dette. Trond Anderssen-traveren kan meget vel ta en etterlengtet seier nå.



Øvrige løp:

1. løp: (2100ma) Classic Thompson (1) – Draco Braz Minto (5) – Selfie (3) Outs.: Muscle M.R. (6)

10. løp: (2100ma) Norse Ideal (7) – The Voice (9) – Respect (5) Outs.: Noir Sun (12)



DD-1:

Lady Lane kommer ut etter pause, men har trent fint. Er kjapp fra start og kan lede hele veien på sitt beste. Brooklyn Bounce D.K. feilet seg bort direkte sist. Vant greit i billig selskap nest sist. Med rett ryggløp kan hun avslutte bra.

DD-2:

Vertigo Bjørn tapte kun på foto for Vertigo Prins sist. Er god på langløp og uten uhell kan han være med helt i fremste rekke. Kolnes Kjell har vært god i sine to starter i Thygesen-regi etter pause. Tapte kun for Myhreng Jerker under Unionskampen sist.

DD-1: 1,3,5,6,7 DD-2: 11,13,4,6,1,5,2,9 = 40 rekker