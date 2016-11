Tengsareid har ambisjoner med tre hester

Åsbjørn Tengsareid tror han kan vinne med Alberte Merci, Malkin og Caprino B.R., og mener sistnevnte er en banker.

Slik vurderer han de syv løpene:

V76-1:

– To strake seirer gjør Enjoythestar S.C. til logisk favoritt, men jeg synes ikke han imponerte sist. Jeg spår tøff konkurranse fra fremadstormende typer som Bellatrix Victory, Whatagiant, The Dark Knight og Expensive Pleasure.



V76-2:

– Mange kan vinne kveldens montéløp. Jeg tror Eos Marinka likevel kan lede hele veien. Utfordres først og fremst av Stensvik Maja som vant i monté sist. Bak disse to bør det garderes bredt.



V76-3:

– Åpent igjen. En av flere som kan vinne er Brenne Blissi, som jeg selv kjører. Hun går fine løp hver gang. Møter gode konkurrenter i Silviana, Bleke Gnisten, Bråtnes Faks, Valle Teo og Valle Even. Posisjoner og dagsform avgjør.

NØKKELKUSKEN: Åsbjørn Tengsareid. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V76-4:

– Her kjører jeg Alberte Merci som jeg vet er god på sitt beste. Med klaff er hun en av dem som kan vinne. Moviestile vant sist og strekes tidlig sammen med Amazing S.H., som tapte knepent sist, men som er i toppform.



V76-5:

– Han har slitt med halsen de siste gangene, Malkin. Tilbake frisk og rask er han god nok til å vinne et slikt løp. Hesten å slå er W.J. Eminent Bergen.



V76-6:

– Her tror jeg på tet fra start til mål med min egen Caprino B.R. Banker!



V76-7:

– Fire hester skiller seg klart ut i finalen. Lome Brage er den beste, men har vært syk. Likevel favoritt foran Bork Odin, som liker seg på sprint, Ingbest, som er formhesten i feltet og Smedheim Solan, som gjør en spennende debut i ny regi.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30. Våre eksperter setter opp en rekke spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V76-forslag (store bokstaver): 450 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2000 kroner



V76-1 (2100 m auto):

EKSPERT: Anders Olsbu er VGs travekspert. Foto: , Equus Media

1 ENJOYTHESTAR S.C.

2 WHATAGIANT

10 The Dark Knight

5 Expensive Pleasure

----------------------

4 Bellatrix Victory

7 Sunny Cru

3 Victory Hill

6 Just Look

9 Honey P.R.

8 Wheelie



Favoritten:

Enjoythestar S.C. har vært bra i Hamre-regi og har tatt to strake seirer fra tet. Er kjapp fra start og fungerer han som best, kan han lede hele veien igjen.



Outsiderne:

The Dark Knight fikk en down etter å ha feilet bort en annenplass og en 1.15-tid over full distanse i sin syvende siste start. Men nest sist viste han klar fremgang. Da ledet han fra start til mål. Sist gikk han bra etter galopp og virker til å være tilbake i bra slag. Blir det litt kjøring der fremme, samtidig som han viser seg fra sin beste side, er det ikke umulig.



Luringen:

Whatagiant var positiv sist etter å ha rotet en del med galopper i løpene før. Da avsluttet han flott til annen bak Spicy Boss. Med ytterligere fremgang ser vi ikke bort i fra at han kan yppe seg mot favoritten.



Startsiden:

Enjoythestar S.C. er kjapp ut, men kan bli utfordret av Expensive Pleasure.



V76-2 (2140 m volte):

11 VALLE ÅSA

6 STENSVIK MAJA

1 EOS MARINKA

2 Gull Odin

9 Skaane Jo

----------------------

5 Holt Gnist

10 Gurifax

7 Haugestad Storm

3 Skauge Faks

8 Skogly Prinsen

4 Bork Odina



Favoritten:

Valle Åsa er ubeseiret i sine to montéløp hittil i karrieren. I sitt siste travritt var hun helt overlegen foran Eos Marinka, men hun står 20 meter dårligere til nå. I det første travrittet holdt hun unna for gode montéhester som Nordby Sleipner og Grundsvold Loke. Møter ingen av deres kaliber her og kan runde alle. Sist i V75 sto hun vanskelig til mot gode hester i V75. Det løpet er det bare å se bort i fra. Hun er klart best i travritt, selv om hun kun tapte for gode Spang Kinge i et vanlig travløp tredje sist.



Outsiderne:

Eos Marinka gikk bra etter startgalopp i et løp gode Troll Svenn vant i V76 sist. Gangen før tapte hun kun for Valle Åsa, dog klart. Men denne gang står hun 20 meter bedre til kontra henne. Sørvik har full form på stallen, og vi blir ikke overrasket om Eos Marinka skulle holde unna feilfritt.



Luringen:

Stensvik Maja, Valle Åsas stallvenninne, fikk en velfortjent seier sist etter flere gode løp. Nest sist feilet hun bort en topplassering i et vanlig travløp. Hun avslutter som regel alltid bra. Bare hun ikke taper for mye innledningsvis, kan hun rekke frem.



Startsiden:

En feilfri Eos Marinka kan forsvare sporet.



V76-3 (2140 m volte):

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav og chatte med våre eksperter. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger

1 SILVIANA

6 BRENNE BLISSI

8 BRÅTNESFAKS

9 ZULU LYNET

4 BLEKE GNISTEN

----------------------

10 Valle Even

3 Skjegge Balder

2 Valle Teo

7 Viktoria U.N.

11 Bauers Annabella

5 Prinse Lindy

12 Hesten



Favoritten:

Silviana var helt overlegen fra tet nest sist. Sist kunne hun ikke svare Brenne Major på de siste meterne. Hoppa står fint til spormessig og viser hun seg fra sin beste side, kan hun holde unna.



Outsiderne:

Bråtnesfaks avsluttet bra sist, men kom akkurat for sent til å slå Spang Emblan. Feilfritt er han mer enn god nok, men galoppene ligger hele tiden på lur. Moen-traveren står dessuten sjanseartet til innerst i annen rekke, og det må løse seg. Inntil han stabiliserer seg er han å betrakte som en evig outsider.Zulu Lynet kom bra tilbake til seier etter å ha feilet innledningsvis sist, dog i billig lag. Magnus Jakobsson-traveren har vunnet fire av ti løp hittil i karrieren og er klar for en rekordforbedring. Feilfritt og med klaff er det ikke umulig.



Luringen:

Brenne Blissi ble sittende fast med krefter spart i et løp Villas Cato vant sist. Gangen før avsluttet hun flott til annen bak Irma H.R. Hun står fint til i springspor og med posisjonsklaff, er hun neppe noe dårligere enn de andre.



Startsiden:

Silviana, Valle Teo, Bleke Gnisten og Brenne Bliss kan alle løse fint.



V76-4 (2140 m volte):

3 MS. QUAKER FORCE

11 AMAZING S.H.

6 MOVIESTILE

9 Alberte Merci

----------------------

7 Lucky Bullet

10 Echo Of Love

14 Sheer Joy Hanover

1 Lovely Cash

4 Priscilla E.P.

8 Ebba B.R.

12 California Estelle

13 Chezando

15 Synjo Diva

5 Vici Sun

2 Nora Noark



Favoritten:

Ms. Quaker Force tok karrierens første seier sist. Vant enkelt i relativt billig lag da. Nest sist ledet hun i det lengste, men ble knepent slått av Jacobine Y. Hun kan løse bra fra start og fra tet, kan hun lede lenge, muligens inn. Men motstanden er skjerpet.



Outsiderne:

Moviestile vant lett fra tet i Skårnes-debuten sist. Har trukket et trangt annetspor, men kommer hun seg feilfritt avgårde, skal hun regnes igjen.



Luringen:

Amazing S.H. kunne ikke stå i mot Love Spin til slutt etter en tøff åpning i V75 sist. Har vært god i lengre tid, står fint til i springspor på tillegg og skal regnes igjen.



Startsiden:

Nora Noark er kjapp, men slipper vel til Ms. Quaker Force.



V76-5 (2100 m auto):

10 MALKIN

----------------------

12 W.J. Eminent Bergen

9 I'en Ki

6 More Knight

8 J.C. Superstar

7 Madonna Rags

11 Thai Voyager

1 Dixi d'Hilly

2 Kosmos Dream

4 C.C. Queen Weber

3 Lady's Legacy

5 Bungee Jumper



Favoritten:

Malkin mener vi er den beste hesten. I Derby-kvalifiseringen tapte han kun for Cash Okay og Ultimate Photo etter en knallhard 1.09-åpning. I selve finalen og i V75 sist, har han slitt med halsproblemer. Har man fått bukt med dette og han er tilbake i normalform, tror vi han runder til seier.



Outsiderne:

I'en Ki kommer ut etter pause og trenger nok ett løp i kroppen før han er på topp. Men fra et fint smygspor er han ikke ueffen i trippelsammenheng.



Luringen:

W.J. Eminent Bergen ble sittende fast med krefter spart i en V75-finale sist. Står sjanseartet til spormessig, men skulle favoritten ha en dårlig dag, er det han som står nærmest til å overta.



Startsiden:

Dixi' d'Hilly er veldig kjapp, men slipper vel kanskje til en av de bedre.



V76-6 (1609 m auto):

I AKSJON: Broadway Legs. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

2 CAPRINO B.R.

5 BROADWAY LEGS

----------------------

7 Call Me Hanover

4 Photo Va Bene

3 Trinitro

12 Pebbe Simoni

1 Obi

9 Triple Crown

8 Quincy Frontline

6 Democrat

10 Howthehaloareyou

11 Hard Cider



Favoritten:

Caprino B.R. var unnskyldt grunnet halsproblemer sist. Gangen før avsluttet han bra til sen åpning til annen bak gode Ivar Sånna. Tredje sist fikk han aldri sjansen. Er kjapp fra start og fra tet kan han lede hele veien.



Outsiderne:

Call Me Hanover kommer ut etter pause. Han er veldig bra på sitt beste, men det lukter dødens. Skal uansett ikke avskrives. En typisk outsider første gang ut.



Luringen:

Broadway Legs kan ventes klart forbedret med løpet sist i kroppen. Er skjerpet i trening, kommer ut i amerikanervogn og skoløs fremme om banen tillater det. På sitt beste er han god nok.



Startsiden:

Obi er rask. Overlater muligens til Caprino B.R. Trinitro, Democrat og Call Me Hanover kan også åpne fort om de blir laddet med.



V76-7 (1609 m auto):

COMEBACK: Lome Brage er tilbake etter skade. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

12 LOME BRAGE

2 INGBEST

4 SMEDHEIM SOLAN

6 BORK ODIN

9 NORHEIM FAKSEN

----------------------

5 Moe Svarten

10 Jærvsørappen

11 Elmer

3 Norheim Jærv

8 Finnskog Sjefen

1 Knell

7 Vestpol Faxen



Favoritten:

Lome Brage er tilbake etter skade, men har fungert veldig bra i rutineløp. Har vært litt forkjølet etterpå og skal først og fremst få løp i kroppen med tanke på Meyer'n. Men her lukter det høyt tempo fra start, og klaffer det med posisjonene ser vi ikke bort i fra at han kan runde alle til slutt.



Outsiderne:

Ingbest var helt nede på 1.19,8 som fjerde i et eliteløp Tekno Odin vant i Bergen sist. Tok seg av Derby gangen før, er kjapp fra start og skal regnes i striden igjen.



Luringen:

Smedheim Solan kommer ut i Hamre-regi og har trent meget bra. Skal regnes som en stor outsider første gang ut.



Startsiden:

Alle de tre innerste, samt Bork Odin og Finnskog Sjefen kan løse fort. Vi holder en knapp på Bork Odin.