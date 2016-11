Solberg bankertipper seg selv på Bjerke

Tom Erik Solberg tror på tet med Spicy Challenger i V76-1 på Bjerke. Derfra tror han på seier, og mener det er omgnagens beste holdepunkt.

Solberg er nøkkelkusk denne onsdagen, og vurderer V76-løpene slik:

V76-1:

– Han fungerte veldig fint til seier sist, Spicy Challenger. Jeg tror vi får teten tidlig. Da skal mye være gjort. Jeg tipper meg selv banker.



V76-2:

– I et åpent løp for stallansatte tror jeg mest på Neslands Tron som går gode løp hver gang. En feilfri Fryd og Gammen blir nok den hardeste å slå. Outsiderne i løpet er Modinas Viking etter pause, Ognøy Emil, som står litt vanskelig til og Blessomen, som ikke vinner løp så ofte.



V76-3:

– Flere om beinet i montéløpet. Min favoritt blir Pokerface Pellini som går gode løp under sal hver gang. Det samme gjør Giant Star, Bella Noark og Friend Of My Heart. Formhesten er Lavec Va Bene. Luringen fra et dårlig spor er Sweet Commander.



V76-4:

– Nesten alle kan vinne dette vidåpne løpet. Jeg tror mest på Jervløva, Sjarmørviktor og Torderud Stjernen. Bak disse er det bare å fylle på.

NØKKELKUSK: Tom Erik Solberg. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V76-5:

– Egentlig et skreddersydd løp for Gio Follo. Men det må klaffe bakfra. Hesten å slå blir trolig Jackhammer.



V76-6:

– Det er lenge siden jeg har kjørt Spang Kinge, men jeg har sett ham gå veldig gode løp i det siste. Kan fort vinne med klaff. Holene Odin er god nok på sitt beste og Stensvik Martin er alltid farlig uten galopp.



V76-7:

– Her kjører jeg en spennende hest i Fordulovachocolate som er veldig bra på sitt beste. Møter formsterke Millroyce og Luzifer som vant sikkert sist.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30. Våre eksperter setter opp en rekke spennende andelslag til omgangen - inkludert ett som tar utgangspunkt i nøkkelkusk Solbergs vurderinger. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V76-forslag (store bokstaver): 250 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1800 kroner



V76-1 (2100 m auto):

3 SPICY CHALLENGER

2 Dahir Tariel

12 Can't Stand Still

-------------------------

6 Caresa

4 Writing Queen

8 Sandro di Pippo

9 Mr. Chippendale

1 Creanette

7 Siberian Lady

5 Hangre

10 Rodney H.

11 Norea Noark



Favoritten:

Spicy Challenger var meget bra til seier etter pause sist. Da satt han i tet i annen sving og var siden overlegen. Med samme innsats og om han kommer foran, kan det fort dreie seg om en vinner. Kusk og trener Tom Erik Solberg er stor optimist og bankertipper seg selv. Et bankeralternativ.



Outsiderne:

Dahir Tariel innledet karrieren med tre strake seirer. Var litt treg underveis sist og ble sittende da angrepet kom på siste bortre. Fikk siden sen åpning, men avsluttet fint til tredje i et løp A Dream vant foran Willy Invalley. Hun åpnet i 1.11-fart nest sist, men Spicy Challenger åpnet i 1.09-fart fjerde sist.



Luringen:

Can't Stand Still skuffet litt sist, men var bra i de to foregående startene. Vant på sterke 1.15,1 tredje sist etter en bra avslutning. Skulle det bli kjøring mellom de to mest betrodde, stiger sjansene for Can't Stand Still, men det må uansett klaffe fra spor tolv.



Startsiden:

Både Spicy Challenger og Dahir Tariel kan åpne fort om de blir laddet med.



V76-2 (2100 m auto):

EKSPERT: Anders Olsbu er VGs travekspert. Foto: , Equus Media

3 BLESSOMEN

6 NESLANDS TRON

10 OGNØY EMIIL

4 MODINAS VIKING

7 FRYD OG GAMMEN

1 Troll Jærven

-------------------------

5 Maks Mollyn

2 Melbyjerven

9 Lykkefaks

8 Løkki Bo



Favoritten:

Blessomen var flink toer bak en overlegen Arnspik i V75 sist. Satt fast gangen før i et løp Kvikk Tojo vant. Skal helst ha det litt servert. Da kan han avslutte fort, men han er ikke alltid så lett å lure først.



Outsiderne:

Neslands Tron var kun knepent slått av Mjølner Tore sist. I de to foregående startene hadde han trafikkproblemer. Fjerde sist vant han enkelt. På sitt beste kan han vinne igjen.Modinas Viking kommer ut etter et drøyt halvt års pause i Alf Stordals regi. Hesten trenger kanskje løp i kroppen etter lang pause, men er likevel farlig å avskrive helt. En stor outsider.Fryd Og Gammen feilet fra start og gjentok sist. Gangen før fikk han et fint løp og avgjorde greit foran en tapper Kjempen. Står litt sjanseartet til spormessig, men er god nok med klaff.



Luringen:

Ognøy Emiil gikk en flott opphenting etter startgalopp sist til annen bak Bol Perla som sto 20 meter foran.



Startsiden:

En åpen startside.



V76-3 (2100 m auto):

4 LAVEC VA BENE

8 POKERFACE PELLINI

10 SWEET COMMANDER

3 BELLA NOARK

7 GIANT STAR

-------------------------

1 Madonna Rags

2 Friend Of My Heart

5 Shiraz J.C.

9 Ideal Va Bene

6 Desperatehousewife



Favoritten:

Lavec Va Bene var positiv i sitt eneste travritt hittil i karrieren. Travet da på 1.14-tallet full vei som tredje i et løp Willgo vant foran Waldemar M.M. Har en dyktig rytter i Siv Emilie Løvvold og er en av dem som kan vinne dette.



Outsiderne:

Sweet Commander var overlegen i et travritt tredje sist. Dro unna i tet ved den anledningen og er nok aller best i front. Det vil bli laddet fra start, men om han kommer foran med flere raske innvendig fra et sjanseartet spor, er et annet spørsmål. En outsider.Bella Noark vant lett fra tet i montédebuten nest sist. Gikk mer på det jevne sist. Vi tror hun er best i tet og er ikke ufarlig derfra.



Luringen:

Pokerface Pellini er veldig bra på sitt beste og vant lett både tredje og fjerde sist. Rapporteres meget bra i trening og kan vinne feilfritt og med klaff.



Startsiden:

Bella Noark er veldig kjapp og kan muligens ta en lengde på Friend Of My Heart. Lavec Va Bene og Sweet Commander er heller ingen sinker.



V76-4 (1609 m auto):

3 KLING FAKSA

2 TORDERUD STJERNEN

8 SJARMØRVIKTOR

5 FINITO

4 JERVLØVA

-------------------------

7 Sandesokken

1 Fjeldbaus

6 Bjørnemyr Texa

11 Rebella

12 Kongs Stjerna

10 Aas Balder

9 Kolnes Karen



Favoritten:

Kling Faksa var overlegen fra tet i montédebuten første gang ut for Knut Haakenstad. Er 10-åringen like bra i vanlige travløp kan det gå veien igjen. Hun er veldig hurtig og har vist 1.20-fart i trening.



Outsiderne:

Torderud Stjernen har skuffet litt i sine siste starter og leter litt etter toppformen. Viser han seg fra sin beste side er han mer enn god nok her.



Luringen:

Finito har vært lenge borte grunnet en gaffelbåndskade og trenger muligens løp i kroppen. Men han vant greit fra lederrygg sist han kom ut etter pause og er farlig å avskrive helt.



Startsiden:

Nær sagt alle i første rekke kan løse bra. En åpen startside.



V76-5 (2100 m auto):

10 GIO FOLLO

2 Jackhammer

-------------------------

9 Princess Endurance

5 Ridolini Park

4 Tobrosboy Augustinu

3 Jaccaroo

1 Anazai

11 Mc Dreamy

8 King Of Friday

6 Gary Hoist

12 Bar Story



Favoritten:

Gio Follo kunne ikke hente all verden i en kjapp avslutning sist, men trengte det løpet i kroppen etter pause. Morten A. Pedersen-traveren har klar fordel av full distanse. Blir det litt kjøring i front, ser vi ikke bort i fra at hesten fra formstallen kan runde alle.



Outsiderne:

Princess Endurance er en av landets bedre 4-årshopper, men er noe usikker bakfra.



Luringen:

Jackhammer gjør en spennende start for Sigbjørn Kolnes. 6-åringen er bra på sitt beste og vokser en klasse i front. Men det er nok flere som er interessert i den posisjonen. Men kommer han dit og er et knepp ytterligere forbedret, kan det gå veien.



Startsiden:

Anazai er kjapp, men slipper muligens. Utenfra vil nok Jackhammer og Tobrosboy prøve seg.



V76-6 (2100 m auto):

2 SPANG KINGE

3 JÆRVINN S.K.

6 HOLENE ODIN

7 MJØLNER TORE

-------------------------

1 Eltebos Høibysara

11 Stensvik Martin

8 Tysvær Elling

5 Nova Mollyn

9 Prins Philip

4 Myrviks Anton

10 Eld Grim



Favoritten:

Spang Kinge skuffet stort nest sist, men likte ikke banen da. Har imponert stort ellers og har vunnet tre av sine fire siste starter. Feilfritt og på sitt beste har den sterke Repstad-traveren en god sjanse.



Outsiderne:

Holene Odin er god nok på sitt beste, men leter litt etter toppformen. Han er bra fra start og bare han unngår dødens, kan han kjempe blant de tre. Kan også vinne med full klaff.



Luringen:

Jærvinn S.K. var veldig uheldig sist. Satt tilsynelatende perfekt til i annet utvendig, men ble sjenert til galopp på siste bortre da hesten foran feilet. Kunne blitt seiersfarlig ellers i et løp Lille Jim vant foran Stensvik Martin. Med posisjonsklaff kan han få sin revansje.



Startsiden:

Eltebos Høibysara og Myrviks Anton kan begge løse meget bra. Jærvinn S.K. og Holene Odin er heller ingen sinker. Myrviks Anton skal nok uansett ha ryggløp.



V76-7 (2100 m auto):

3 MILLROYCE

-------------------------

4 Fordaluvachocolate

9 Luzifer

6 Conrads Wilhelm

10 Cantab Jones

11 Super Bull

8 King Classic

7 Enya Boko

1 Tarzan Simoni

5 Sharpshot Hall

12 Kenni Island

2 Spirit Brodde



Favoritten:

Millroyce feilet direkte på Färjestad sist og fikk løpet spolert. Gangen før vant han lett fra tet på sterke 1.13,3 i et amatørløp for Morten Valstad. Langli-traveren står veldig fint til spormessig og kommer han seg foran, skal han regnes med en god sjanse igjen.



Outsiderne:

Fordaluvachocolate sto i bakspor sist. Måtte nøye seg med femte fra tredje utvendig og angrep på siste bortre i Millroyce sitt seiersløp. Han er veldig kjapp ut. Åpnet i 1.09-fart nest sist og kan ødelegge litt for favoritten på startsiden. Skulle Skårnes-traveren komme seg foran, stiger sjansene.



Luringen:

Luzifer var bra til seier sist. Satt fast nest sist. Står til for et fint smygløp og skulle det bli tøff kjøring i front, kan han runde alle.



Startsiden:

Tarzan Simoni og Spirit Brodde er kjappe, men skal nok ha ryggløp. Dermed ligger det i kortene at Millroyce eller Fordaluvachocolate får overta.