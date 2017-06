Søndagens travtips: Norsk favoritt i Oslo Grand Prix

Årets store høydepunkt, Oslo Grand Prix, går av stabelen med norske Lionel og Gøran Antonsen som favoritter til å ta hjem seierssjekken på hele 1,5 millioner kroner.

Storløpene står i kø på Bjerke Travbane søndag, med norsk favoritt i hovedløpet, tradisjonsrike Oslo Grand Prix.

– Lionel har vært helt fantastisk hittil i sin korte karriere. I sin siste start vant 7-åringen selveste Olympiatravet på Åby Travbane for sin eier og kusk Gøran Antonsen. Før det har hesten hatt kjempesuksess i Frankrike, hvor han har vunnet flere storløp. Gøran Antonsen sitter opp bak sin stjernetraver igjen og fra et perfekt annetspor er de favoritter. Men de kan få kamp av Aubrion du Gers som har vunnet 14 av sine 17 siste starter og som slo Lionel tredje sist. Men han står sjanseartet til ytterst på vingen. Dog har han styrke til å gjøre grovjobben selv, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

Han tør heller ikke avskrive Your Highness og Volstead i storløpet.

– Halvt norskeide Your Highness brøt mållinjen først i Oslo Grand Prix i fjor, men ble senere fratatt seieren på grunn av alt for høye kobolt-verdier. Volstead viste absolutt toppform med seieren i kvalifisering og finale av Sweden Cup under Elitsloppshelgen på Solvalla sist og er heller ikke ueffen fra sin fine utgangsposisjon, sier Olsbu.

Dagens banker

Shadow Gar var overlegen i hoppeeliten under Elitloppshelgen på Solvalla sist. Står bedre til spormessig nå, og med samme innsats skal hun regnes med en god sjanse igjen.



Dagens luring

Lome Brage var ikke helt på topp på Solvalla sist, selv om han ble fjerde. 10-åringen er best i tet. Skulle han først komme dit, kan han absolutt lede hele veien. Kuskekometen Magnus Teien Gundersen får prøve seg i vogna denne gangen.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 405 kr

Stort V75-forslag (over streken): 2304 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 135 kr

Stort V5-forslag (over streken): 1920 kr

Lite V4-forslag (store bokstaver): 126 kr

Stort V4-forslag (over streken): 486 kr



V4-1 (2100ma)

Support Justice' æresløp

DNTs auksjonsløp

7 BLACK TALISMAN

10 Draco Braz Minto

8 Robin G.T.

---------------------------------

1 A Brave Heart

3 Championchip

2 Down And Dirty

9 Coktail's Hangover

5 Chef Superb

4 Thai Magic

6 Roxy Lady



V4-2 (1609ma)

Bjerke Cup - kval 1

9 VICTORY BONSAI

10 ROD STEWART

7 DONATOMITE

1 AL DENTE

5 ACROBATE

3 TANO BORK

2 CAMELOT SISU

4 Perfect Toll

6 Valokaja Hindø

---------------------------------

BJERKE CUP-FAVORITT: Norskeide Thai Broadway er blant favorittene til å vinne en åpen Bjerke Cup. Kusk og trener, Bjørn Goop, har vunnet Bjerke Cup hele fem av de ni siste årene. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V4-3 (1609ma)

Bjerke Cup - kval 2

5 THAI BROADWAY

2 DIAMOND

3 TURNO DI AZZURRA

1 EDWARD ALE

10 MAGICCARPETRIDE

8 COOL KEEPER

6 VOLARE DE LOU

7 NOK'EN FRÆKKERT

4 EXPO EXPRESS

---------------------------------

9 Kendrick Jr.



V4-4 (1609ma)

Montéeliten

1 NANTUCKET

10 O'Grady

---------------------------------

4 Quality Q.C.

7 Hamras One More

5 Sugarboy Petoj

9 Razor Kronos

6 Tosca Victory

8 Call Me Hanover

2 Tsar de Houelle

3 Global Oracle



V75-1 (3140mv)

1 TITANIUM GAR

6 SPRINGOVER

13 TOTEM D'AZUR

5 STILL LOVING YOU

12 VINOCHKA

15 Reckless

---------------------------------

2 Polygrates Face

4 Cantab G.T.

3 Saxoi

7 Global Respons

10 Republique

14 Deuxieme Picsous

11 Merry Broline

8 Val d'Amour

9 Danne Edel



V75-2 (2100ma)

3 D.D'S PERSEVERANCE

2 TESIO

1 VOLOCITY DE VIE

9 Ulisse Kronos

---------------------------------

4 Dice Man

6 Knox Hanover

11 Moviestile

12 Rekord Rune

5 Jet Bug

10 Marchetti



V75-3 (1609ma)

Hoppeeliten

3 SHADOW GAR

---------------------------------

6 Diadora B.R.

8 Treasure Kronos

11 Galactica

4 Indoor Voices

9 Tunika

2 Spoil Me

1 Cuise la Motte

10 Alwaysinblackpedia

7 Soho

5 Lady Lee

12 Yahuu Hoss



V75-4 (2100ma)

Europamatch

2 TRENDY O.K.

9 COUP DROIT

4 POET BROLINE

6 Canari Match

---------------------------------

7 French Laundry

8 Cupido Sisu

5 Alex Trøjborg

3 Tango Negro

1 Ultimate Photo

LURING: Lome Brage vant Alm Svartens æresløp foran Lannem Silje fra tet for to år siden. 10-åringen kan lede hele veien igjen. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V75-5/V5-1 (1609ma)

Alm Svartens æresløp

1 POLARA

7 MÅNPRINSEN A.M.

6 LOME BRAGE

3 Kleppe Slauren

---------------------------------

5 Ingbest

2 Odin Tabac

8 Smedheim Solan

9 Odd Herakles

10 Solør Stegg

4 Finnskog Sjefen



V75-6/V5-2 (1609ma)

4-åringseliten

7 MUSCLE HUSTLE

6 MAKETHEMARK

3 PHANTASM SOA

---------------------------------

4 Umberto Axe

1 Mindyourvalue

10 Chief Orlando

9 Fernando B.R.

8 Domonion Beach

2 Dante U.S.

5 McSpirit

MANGEMILLIONÆR: Den norskfødte 7-åringen Lionel har tjent snaue elleve millioner kroner hittil i karrieren. I år kan han vinne Oslo Grand Prix for sin eier og kusk Gøran Antonsen. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V75-7/V5-3 (2100ma)

Oslo Grand Prix

2 LIONEL

8 AUBRION DU GERS

5 Your Highness

1 Volstead

---------------------------------

9 D.D.'s Hitman

6 Cruzado dela Noche

3 B.B.S. Sugarlight

4 Dante Boko

7 Twister Bi

10 Takethem

BANKERAKTUELL: Norske Born In The U.S.A. er en bankerkandidat i V5-spillet. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V5-4 (1609ma)

5 BORN IN THE U.S.A.

6 Bryssel

7 Mellby Drake

1 Johan Roc

10 Forecast

9 Donatella Center

3 Nose Gear

4 Flynn Boko

---------------------------------

12 Lightman O.

2 Ronato

8 Northern Secret



V5-5 (2100ma)

6 KICK OFF CLASSIC

11 MASTERGLIDE

3 RICOCHET FACE

8 FOREVER PEACE

7 BALOTELLI D.K.

---------------------------------

4 Beenthere Donethat

9 Prince Tanic

10 Super Strong

2 Al B. Back Zet



Øvrige løp:

7. løp: (1609ma) Bjerke Cup - finale. Her starter de fire fremste i V4-2 og V4-3, henholdsvis 2. og 3. løp.



DD-1:

En trio peker seg litt ut i 4-årseliteløpet. Jeg setter Muscle Hustle knepent foran Makethemark. Spennende blir det å se norske Phantasm Soa som kommer ut etter pause. Han var knallgod i sine to siste starter i Frankrike og er en outsider første gang ut.



DD-2:

Fire hester kan rekke i Oslo Grand Prix med norske Lionel som favoritt. Hesten, som vant Olympiatravet sist for sin eier og kusk, Gøran Antonsen, har perfekte forutsetninger fra et fint annetspor. Franske Aubrion du Gers har vunnet hele 14 av sine 17 siste starter og slo Lionel nest sist. Tross et sjanseartet spor ytterst på vingen skal Bazire-traveren regnes igjen. Your Highness, som ble fratatt seieren i fjor grunnet for høye kobolt-verdier, skal heller ikke avskrives. Volstead var knallgod til seier både i kvalifisering og finale av Sweden Cup i fjor.



