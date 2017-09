Søndagens travtips: Ferrari – Derby-banker i V75

En fantastisk travdag er i vente på Bjerke Travbane søndag, med totalt åtte Derby- og Kriterie-løp på programmet.

VGs travekspert, Anders Olsbu, lar verdensrekordholderen Ferrari B.R. stå ugardert i varmblods-Derby.

– Ferrari B.R. har imponert stort. Gikk fantastiske 1.09,9 over full distanse til ny verdensrekord femte sist. Har de to tøffeste konkurrentene, Born In The U.S.A. og Cokstile, på innsiden og skulle han havne i dødens, blir det straks mer sjanseartet. Uansett skal han ha en god sjanse, selv om jeg har stor respekt for motbudene, sier Olsbu.

Han tror også Vainqueur R.P. er en vinner i varmblods-Kriteriet.

– Vainqueur R.P. mener jeg er den beste 3-åringen. Sist i kvalifiseringen tok han en sterk seier fra dødens foran Robin G.T. Gangen før feilet han bort en topplassering i Märtha-løpet. Er ikke helt travsikker, men feilfritt tror jeg Hamre-traveren har en god sjanse til å vinne Kriteriet, mener traveksperten.

I tillegg til alle storløpene gleder Olsbu seg også til gjensynet med Viking Va Bene i Big Noons jubileumsløp.

– Viking Va Bene hadde en sterk sesong i Frankrike i fjor, hvor han tjente hele 2,7 millioner kroner. Kolnes-traveren kommer nå ut etter skade og snaue ni måneders pause. Får normalt overta fra stallkameraten Rafolo og kan lede hele veien. Verst i mot er trolig Donatomite som har gått 1.10-tider til topplasseringer i to av sine tre siste løp. Tapte kun for Fossens Bonus sist, informerer Olsbu.

Dagens banker

Vainqueur R.P. (V75-4) har imponert. Hamre-traveren er råsterk. Feilfritt har han en god sjanse. Jeg frykter galoppen mer enn konkurrentene.

Dagens luring

Odd Herakles (V75-3) ble kjørt passivt sist og ble sittende fast med alt igjen. Med posisjonsklaff fra tillegg, ser jeg ikke bort i fra at han kan kjempe om seieren i Trygve Diskeruds minneløp.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 320 kr

Stort V75-forslag (over streken): 1620 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 40 kr

Stort V5-forslag (over streken): 60 kr

Lite V4-forslag (store bokstaver): 768 kr

Stort V4-forslag (over streken): 72 kr







EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Ferrari B.R. og Vainqueur R.P. stå ugardert i henholdsvis Derby og Kriteriet. Foto: Equus Media

V4-1 (2100ma)

Hoppe-Kriteriet

2 KARMLAND ANNA

9 LYKKJE MAI

1 LILLE OLGA

4 Bjørnemyr Tara

----------------------------------

3 Se På Mig

6 Haugestad Alma

10 Mjølner Torine

7 Mai Oda

5 Zicolina

8 Moi Edel

12 Eikronja

11 Skeie Stjerna

JEVNT: Grace B.R. (nr. 10) vinner knepent foran de to Hamre-traverne Calina (nr. 1) og Thai Sarahya (nr. 2) i hoppeavdelingen av Prinsesse Märtha Louises pokalløp. I hoppe-Kriteriet er de blant favorittene. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V4-2 (2100ma)

Hoppe-Kriteriet

2 NORMANDIE ROYAL

1 CALINA

10 GRACE B.R.

4 THAI SARAHYA

3 EASY CREATION

12 LET'S TAKE A SELFIE

9 Gluhwein

11 Juliana Rags

----------------------------------

5 My Cool Mama

6 Amarone Classic

7 Prapai R.

8 Selfie

FJORÅRSVINNER: Svenske Uggla I Mossen vant hoppeavdelingen av Kriteriet i fjor. I år er Jan-Olov Persson-traveren mer en utfordrer. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V4-3 (2100ma)

Hoppe-Derby

2 BRENNE BLISSI

9 Møller Jerka

3 Uggla I Mossen

5 Tekno Lotta

----------------------------------

4 Aine G.L.

1 Järvsö Irene

8 Tangen Elvira

6 Teknologika

12 Jerkla O.K.

11 Hauan Hera

7 Vertigo Prinsesso

10 Jillborka

V4-4 (2100ma)

Hoppe-Derby

2 NICE ELEVEN L.

1 MADELEN L.T.C.

9 Reallyokay

----------------------------------

3 Lady Lane

8 Fortuna B.R.

10 Global Talk

5 Rebella Mystic L.

4 Delicious Dream

12 Chin Chin

11 Scarlet Creation

7 May Lane

6 Mohegan

V75-1 (3100mv)

Per Ulvens æresløp

11 MASSIVE ATTACK

3 DARCO

13 VALLEY IVAN

9 BARITRON

12 Ewald F. Boko

14 Mymanyyouare

15 Special Envoy

7 Double Spin

10 Thai Goodwill

----------------------------------

8 Toto

1 Royaldoodle

2 My Dream Come True

4 Soros Kronos

V75-2 (2100ma)

Kriteriet

3 TEKNO ELD

2 VALLE ASK

1 TROLL STERK VIKING

4 LOME DIAMANT

10 Bokli Rapp

9 Delsbofaks

----------------------------------

7 Moe Tyr

6 Sjø Gull

8 Balder Mollyn

5 Järvsö Birger

11 Philip Ess

12 Ask Major

ELITETRAVER: Kleppe Slauren blir VGs knepne favoritt fra tillegg i Trygve Diskeruds minneløp. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-3/V5-1 (2140mv)

Trygve Diskeruds minneløp

9 KLEPPE SLAUREN

12 JÆRVSØRAPPEN

11 TEKNO JERKEN

13 ODD HERAKLES

15 GYLDEN BALDER

----------------------------------

14 Smedheim Solan

7 Kleppe Fanden

4 Steinfaks

6 Kolnes Kjell

10 Briskeby Rauen

8 Mino

5 Mjølner Komet

3 Vertigo Bjørn

1 Pave Loma

2 Tøffe Toft

BANKERKUSK: Frode Hamre har en god vinnersjanse i Kriteriet med en feilfri Vainqueur R.P. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-4/V5-2 (2100ma)

Kriteriet

2 VAINQUEUR R.P.

----------------------------------

4 Black Talisman

3 Hard Times

9 Goldstile

5 Ghazi B.R.

1 Gretzky B.R.

11 Amazing Dream

6 Robin G.T.

10 Silwer Wing

7 Chef Superb

8 Outstanding O.

12 Handsome Hank

KRITERIEVINNER: Tand Kraft vinner her Kriteriet i fjor. I år er han blant favorittene i Derby. Utfordres først og fremst av Moe-duoen Garli Moe Garlin og Moe Tjalve. I kvalifiseringen gikk Tand Kraft med en punktert sulkyhjul. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-5/V5-3 (2600ma)

Derby

3 GARLI MOE GARLIN

5 TAND KRAFT

7 MOE TJALVE

4 JÄRVSÖ PEGASUS

9 Will Prinsen

1 Ådne Odin

----------------------------------

6 Eikfaksen

2 Pyrmo

8 Troll Solen

10 Smedpål

11 Alsaker Blest

12 Vill Solen

COMEBACK: Viking Va Bene hadde stor suksess i Frankrike i fjor og kjørte inn over 2,7 millioner kroner. Nå er han tilbake på Kolnes-stallen og gjør en spennende start i Big Noons jubileumsløp. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6/V5-4 (2100ma)

Big Noons jubileumsløp

3 VIKING VA BENE

9 DONATOMITE

----------------------------------

2 Rafolo

5 Deep Sea Dream

1 Bruno di Quattro

10 Pingus Vang

7 Remee la Marc

6 Denise F. Boko

8 Pebbe Simoni

4 Strong Forte

UTFORDRER: Born In The U.S.A. er en av dem som muligens kan yppe seg mot storfavoritten Ferrari B.R. i Derby. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-7/V5-5 (2600ma)

Derby

4 FERRARI B.R.

----------------------------------

3 Born In The U.S.A.

1 Cokstile

9 N.Y. Coeur de Soleil

2 Shocking Superman

5 Chief Orlando

8 Evil Enok M.E.

6 Looking Superb

7 Derby d'Estino

10 Allaway G.T.

11 C.C. Nosto

12 Jetsun

Øvrige løp:

12. løp: (2100ma) Emmia Sensation (5) - Black Jack Rich (7) - Logical Elegance (3) Outs.: From Zero To Hero (11)