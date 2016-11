Olsbu uten V76-banker på Bjerke

VGs travekspert Anders Olsbu spiller uten V76-banker på Bjerke, men nøkkelkusk Jomar Blekkan har funnet et holdepunkt i omgangen.

Blekkan vurderer de syv løpene slik:

V76-1:

– Jeg synes Elliot B.R. imponerte bakfra til seier sist. Står til for tidlig tet. Jeg tror han vinner igjen. Banker!



V76-2:

– Holder Eigelands Spretten seg unna galoppen, kan årets tredje seier fort komme. Utfordres først og fremst av Torvald som bekreftet form med å vinne sist lørdag, og Villdensky,som har vunnet tre av sine fem siste.



V76-3:

– Han vant på direkten i sin norgesdebut, Facebook. Fra tet er det snakk om en stor vinnersjanse. Men blir han overflydd, er det mer åpent. Om ikke Super Bull vinner. Han har stor kapasitet og skal regnes tross bakspor.



V76-4:

NØKKELKUSKEN: Jomar Blekkan. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

– Flere om beinet – med Stuve Yr som knepen favoritt. Er i form, men er også av den ustabile sorten. Samme kan sies om Børke Sindy. Fra tillegg tror jeg mest på springsporenes Bjønnum Jerka og Voje Diva.



V76-5:

– Her kjører jeg Alm Sander som går gode løp hver gang. Ledet hver meter fra samme spor tredje sist og skal regnes tidlig. Møter gode hester som Arnspik, Tysvær Elling og Kjempen.



V76-6:

– Jeg har virkelig seierstro med L.J’s Andy Hall som kjentes veldig rytmisk og fin ut til seier fra tet sist. Men han må vise mer stabilitet før jeg tror 100 prosent på ham. Uansett en god vinnersjanse om han er som sist. Hesten å slå er kapasitetstraveren Alfred Nosto – med svenske The Swede som outsideren.



V76-7:

– Holder Trons Torila seg unna galoppen, vinner hun fort et slikt løp. Det samme kan sies om Bleke Huldra som har stor kapasitet. Garderinger til Gunda og Frøken Fakse.

Lite V76-forslag (store bokstaver): 480 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1440 kroner



V76-1 (2160 m volte):

EKSPERT: Anders Olsbu er VGs travekspert. Foto: , Equus Media

5 ELLIOT B.R.

6 MILLMESSI

7 RONNY BRANDT

3 JETSUN

----------------------

2 Tindra Star

11 Tenor T.K.

4 Lonely Vacation

10 Norse Ideal

8 Solliedox

1 Super Bandit

9 Chezando



Favoritten:

Elliot B.R. viste seg endelig fra sin beste side igjen sist. Ble sendt i angrep fra køen snaue runden igjen da. Og via fjerdespor spurtet Hamre-traveren inn til en enkel seier. Det er voltestart nå, men går den biten bra, og han er like bra som sist, venter en topplassering igjen.



Outsiderne:

Ronny Brandt har hatt en flott sesong i år og gjør nå en spennende norgesdebut i regi av Anders Lundstrøm Wolden. I sin siste start sto han på fint til annen fra lederrygg og landet på sterke 1.14,3 over full distanse. Står fint til i springspor og skal regnes som en stor outsider på direkten.



Luringen:

Millmessi gikk et strålende løp i et langløp i V75 sist. Etter galopp mot første sving ble han sendt i angrep runden igjen. Kom ned i dødens på siste bortre og holdt bra til fjerde i et løp gode Emir la Brousse vant. Feilfritt kan han ta en etterlengtet og velfortjent seier.



Startsiden:

En noe åpen startside. Elliot B.R., Millmessi, Ronny Brandt og Jetsun kan nok alle løse bra fra start om de går feilfritt.



V76-2 (2140 m volte):

4 TORVALD

7 EIGELANDS SPRETTEN

6 VILLDENSKY

8 TRØ FLAX

3 MAURSTAD MILLA

----------------------

9 Kolnes Karen

5 Tarzan

2 Storler Guten

1 Egge Edel



Favoritten:

Torvald tok karrierens andre seier i sitt 57. forsøk sist. Ikke ufortjent for han har gått sterke løp i det siste. På lørdag fikk han en tung tur i dødens, men var likevel sterk nok til å vinne kontrollert. Gangen før avsluttet han sterkt etter hinder, men feilet som godtgående femtehest ut på oppløpet. Møtte hester som Troll Svenn og Arnspik ved den anledningen. Det er langt enklere motstand nå. Kommer han seg bare feilfritt rundt, skal han regnes i striden igjen.



Outsiderne:

Eigelands Spretten har vært bra i det siste, som alle de andre hestene på Stenberg-stallen. 5-åringen har stabilisert seg mye. Feilfritt og med klaff er han aktuell igjen. Sist fikk han et fint løp i annet utvendig og avgjorde foran Spang Kongen oppunder mål. Tapte for Trø Flax gangen før, men står 20 meter bedre til kontra ham nå.



Luringen:

Maurstad Milla er variabel i prestasjonene. Nes sist gikk hun sitt livs løp. Da avsluttet hun meget bra etter innvendig reise i køen til annen bak Troll Svenn, som ingen av konkurrentene her er i nærheten av. Viser hun seg fra sin beste side, er det ikke umulig.



Startsiden:

Som eneste strekhest vil naturlig nok Egge Edel lede en stund.



V76-3 (1609 m auto):

10 SUPER BULL

1 FACEBOOK N.L.

----------------------

4 Pathos OM

2 Yankee Va Bene

5 Sharpshot Hall

9 Next Photo Diamant

7 Alongcameaspider

11 Kenni Island

3 Sanner Sid

12 B.B.S.Pelleshan

8 Perfect Tabac

6 Spirit Brodde



Favoritten:

Super Bull feilet før bilen slapp i V75 på Sørlandets Travpark sist og tapte mye. Likevel kom han sterkt tilbake til femte i et løp gode Rocketeer vant. Står litt sjanseartet til i bakspor, men blir det tøff kjøring innledningsvis i front, kan han runde alle. Skårnes-traveren har nå fått et par løp i kroppen, og en seier kan være like om hjørnet.



Outsiderne:

Pathos OM fikk en tøff åpning sist før han satt i tet etter 500 meter som gikk i 1.12-fart. Ble pigg i tet og holdt farten opp. Ble naturlig nok sliten til slutt, men holdt bra til femte. Var god i travritt før det. Gjør nå en spennende norgesdebut i Lundstrøm Wolden-regi. 7-åringen har tre raske hester på innsiden, men klaffer det med posisjonene kan han ende blant de tre.



Luringen:

Facebook N.L. var meget bra i norgesdebuten sist, hvor han avsluttet flott til en knepen seier foran S.J.'s Victoria. Er kjapp fra start, men har et par raske utvendig. Men skulle han klare å forsvare sporet uten at åpningen blir morderisk, kan det holde helt inn.



Startsiden:

Alle i første rekke er kjappe. Vi tror Facebook N.L. og Yankee Va Bene vil kjøre om føringen.



V76-4 (2140 m volte):

3 STUVE YR

5 BØRKE SINDY

----------------------

15 Voje Diva

14 Bjønnum Jerka

9 Land Maria

8 Gardin Trappa

10 Veels Netta

1 Komnes Kristin

2 Brazze Sara

13 Mailund Jerva

4 Tuxi Thelma

6 Vangs Seira

11 Vetla Vinna

12 Mørtvedt Ragna

7 Livatt



Favoritten:

Stuve Yr trøblet innledningsvis sist. Tapte mye, men kom bra tilbake til fjerde. Gangen før tapte hun kun for kapasitetshesten Tem Jahn. Var overlegen tredje sist. Liker ikke hard bane, men blir forholdene gode, samtidig som hun viser seg fra sin beste side, kan hun vinne igjen.



Outsiderne:

Voje Dina vant greit fra tet etter pause sist. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Står på tillegg, men er rask fra start og kan være aktuell blant de tre med posisjonsklaff.



Luringen:

Børke Sindy fikk et tungt løp i dødens før hun feilet 400 m igjen sist. Godkjent etterpå. Har gått fine løp på gode tider. Står fint til og kan ta karrierens første seier.



Startsiden:

Børke Sindy er kjapp fra start og kan ta føringen.



V76-5 (2100 m auto):

2 ARNSPIK

1 ALM SANDER

9 KJEMPEN

----------------------

7 Loken

11 Tysvær Elling

10 Neslands Tron

5 Herr Jao

4 Teo

12 Sikvelands Svarten

6 Kong Henry

3 Stjerne Kvikken

8 Oddvar



Favoritten:

Arnspik har vært flink i sine to siste starter. Var overlegen i V75 nest sist og tapte kun for Troll Svenn sist. Står 20 m dårligere til nå, men på sitt beste kan han vinne.



Outsiderne:

Alm Sander går gode løp hver gang og står innbydende til i førstespor. Skulle han klare å forsvare sporet, stiger sjansene. Skal uansett regnes.



Luringen:

Kjempen har fått tunge løp i sine to siste starter, men har fullført bra. Står til for et fint løp nå og yter han sitt beste, kan han ta en etterlengtet seier.



Startsiden:

Alm Sander utfordres av Stjerne Kvikken og kanskje Herr Jao.



V76-6 (2100 m auto):

10 THE SWEDE

5 L.J.'s Andy Hall

4 Alfred Nosto

----------------------

2 Digital Star

6 Quality Q.C.

3 Desire S.E.

1 Arn

11 Trespasser

12 L.J.'s Dreamcatcher

8 Double Dream

7 Eloise Scott

9 Lass Labero



Favoritten:

The Swede ble sliten oppunder mål etter en tøff 1.09-åpning nest sist i tøft V75-lag. Fikk press underveis og firte til femte. Både før og etter vant han lett, dog ikke i avskrekkende lag. Feilfritt og om det blir tempo, tror vi han kan runde alle.



Outsiderne:

L.J.'s Andy Hall var god til seier fra tet sist. Har vært variabel i det siste, men er god nok om han viser seg fra sin beste side.



Luringen:

Alfred Nosto kommer ut etter skade og trenger kanskje løp. Et par av Steinar Holm-traverne skuffet etter pause forrige uke, så får vi se hvordan det er med Alfred Nosto. På sitt beste er han mer enn god nok. En typisk outsider.



Startsiden:

Alle de fem innerste kan løse fort. Noe åpent.



V76-7 (2140 m volte):

3 TRONS TORILA

12 FRØKEN FAKSE

10 GUNDA

1 BLEKE HULDRA

----------------------

8 Arvesølv

7 Alm Rodina

9 Bare Mia

13 Turbo Marie

14 Troll Sindy

5 Mjølner Oda

6 Bjørnli Cille

4 Finnskog Oda

2 Tjøtta Mari

11 Millionolga



Favoritten:

Trons Torila vant riktignok tredje sist, men det er en hest som har vært forfulgt av utur. Klaffer det for Moen-traveren kan hun vinne igjen.



Outsiderne:

Gunda har skuffet i sine to siste starter. Var solid til seier foran Frøken Fakse i en V75-finale tredje sist. Med samme innsats er hun god nok.



Luringen:

Frøken Fakse har blitt annen i fem av sine seks siste starter, og hun er ikke så lett å lure først. Tapte kun for formsterke Vestpol Dronninga i V75 sist og har feilet som vinner kort før mål et par ganger. Hun fortjener virkelig en seier.



Startsiden:

En feilfri Tjøtta Mari kan ta føringen innledningsvis.