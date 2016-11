Olsbu uten V75-banker

VGs travekspert Anders Olsbu lanserer et spillforslag uten banker til V75-omgangen på Sørlandet.

– Ingen klare bankerkandidater peker seg ut på Sørlandets Travpark. Det nærmeste vi kommer er Chief Orlando i DNTs høstfinale for 3-åringer, sier Olsbu, og fortsetter:

– Chief Orlando har vært meget bra i alle startene i Hamre-regi. Er lynrask ut, sikter normalt inn teten og kan lede hele veien, om han er like god som i det siste.

I tillegg låser han både V75-2 og V75-2 med to hester. Roli Eld og Stram Vaier i V75-2, mens Gigant Invalley og Rocketeer er eneste hester på bongen i V75-6.

V75-1 2140 m (auto):

EKSPERT: Anders Olsbu er VGs travekspert.

4 CHIEF ORLANDO

5 Moni Viking

6 Cokstile

1 N.Y. Coeur de Soleil

3 Evil Enok M.E.

2 Thai Donato

Favoritten:

Chief Orlando har vært meget bra i alle startene i Hamre-regi. I Kriterie-revansjen sist var han overlegen fra tet. Gangen før avsluttet han forrykende fra køen og nådde akkurat frem til seier foran I Am The Tiger. Var uheldig i Kriteriet tredje sist, hvor han manglet rom. I Kvalifiseringen ledet han i det lengste og tapte kun for Ferrari B.R. som gikk en utrolig opphenting etter galopp. I Bergen 3-årsfestival åpnet han i 1.08-fart for å få teten etter 500 meter. Likevel holdt han strålende til annen bak Evil Enok M.E. Er lynrask ut, sikter normalt inn teten og kan lede hele veien, om han er like god som i det siste.



Outsiderne:

Cokstile var litt tung i kroppen i Kriterie-revansjen sist og måtte nøye seg med fjerde i løpet Chief Orlando vant foran N.Y. Coeur de Soleil. I Kriteriet gangen før var han strålende som fjerde fra dødens. I kvalifiseringen var han solid til seier foran ledende Fernandinho B.R. På sitt beste står ikke Waaler-traveren tilbake for noen av konkurrentene, og han kan ventes forbedret fra sist.

N.Y. Coeur de Soleil er i rivende utvikling. Sist holdt han strålende fra dødens til annen bak stallkameraten Chief Orlando, dog klart slått. Var solid som tredje i en V75-finale fra samme posisjon gangen før, kun slått av W.J. Eminent Bergen og Muscleman O. Blir trolig overflydd, men får et fint løp og kan være aktuell blant de tre om det løser seg.

Evil Enok M.E. var tiltenkt en start i Orsi Mangelli, men Brækken droppet det da han ikke var helt på topp i Kriterie-revansjen sist. I Kritieret tredje sist ble han sittende i annet utvendig da angriperne kom, men avsluttet bra til tredje da luken først kom. På sitt beste kjemper han normalt i toppen.



Luringen:

Moni Viking var strålende til tredje i EM for 3-åringer sist etter å ha angrepet fra jumboplass snaue kilometeren igjen. Gangen før avsluttet han solid og var kun knepent slått av Shocking Superman. Hesten har vært sliten etter den lange reisen til Frankrike og har også vært forkjølet. Men er formen på plass er han god nok til å utfordre stallkameraten, Chief Orlando.



Startsiden:

Chief Orlando er lynrask fra start og spinner normalt til tet.



V75-2 2140 m (auto):

6 ROLI ELD

8 STRAM VAIER

1 Ask Eld

4 Joker C.K.

5 Lille Jerkeld

10 Spik

11 Søndre Lynet

2 Rigel Storm

3 Stumne Scott

12 Spik Mollyn

7 Spydo Ø.K.

Favoritten:

Roli Eld jakter sin sjette strake seier. Har vært strøket en gang siden sist grunnet halsproblemer. Rapporteres fin i trening, men er helt avhengig av å gå skoløs foran. Er baneforholdene slik at det går greit, skal han regnes med en god vinnersjanse igjen. Men han er ikke av de raskeste fra start, så han kan risikere å bli hengende litt.



Outsiderne:

Ask Eld satt tidlig i tet sist og var siden uten konkurranse. Blir normalt overflydd fra start, men løser det seg, kjemper han normalt blant de tre.



Luringen:

Stram Vaier var uheldig og feilet bort annen bak gode Tekno Jerken i et langløp på Bjerke sist. Står ytterst på vingen nå, men er såpass rask at han kan sitte tidlig i tet, om de innenfor er litt godvillige. Kommer han først dit, kan han lede lenge, muligens helt inn.



Startsiden:

Rigel Storm, Stumne Scott, Joker C.K. og Stram Vaier er alle kjappe ut. Muligens blir sistnevnte sluppet til tet, om han blir offensivt kjørt.



V75-3 2140 m (auto):

SNART MILLIONEN: Cash Okay har tjent 995.000 kroner i premiepenger denne sesongen.

6 ULTIMATE PHOTO

3 CASH OKAY

5 PRINCESS ENDURANCE

7 Hickothepooh

2 Thai Goodwill

9 Valla d'Estino

8 Elite B.R.

1 Canadian Rolls

Favoritten:

Ultimate Photo får et knepent tips. Han har vært strøket en gang grunnet halsproblemer. I Derby i sin siste start sto han på fint til tredje bak El Diablo B.R. og Cash Okay. I kvalifiseringen tapte han kun for El Diablo B.R. Om formen er bevart og det klaffer med posisjonene kan han ta en velfortjent seier.



Outsiderne:

Cash Okay har vært solid i hele år, men formen litt usikker nå. Derby-toeren avsluttet bra nest sist, men fikk litt for langt frem og tapte kun knepent. Sist i Klein-løpet ble han sliten etter et tungt løp. Muligens passet ikke banen ham helt. Denne gang skal han få et pent løpsopplegg, med tanke på en start i Frakrike i slutten av måneden. Men med klaff skal han uansett ikke avskrives.

Hickothepooh avsluttet bra etter sen åpning i Klein-løpet sist. Trond Anderssen-traveren må ha en del tur, noe han som regel ikke pleier å ha, fra et sjanseartet spor langt ute på vingen.



Luringen:

Princess Endurance overtok snaue runden igjen sist og vant siden greit. Hamre-traveren er kjapp fra start og kommer hun seg foran, kan hun absolutt lede hele veien.



Startsiden:

Anazai er meget kjapp fra start, men slipper trolig til Princess Endurance. Ultimate Photo er heller ingen sinke.



V75-4 2140 m (auto):

6 DENISE F. BOKO

5 PATRICIA HASTRUP

3 ALWAYSINBLACKPEDIA

2 Netherlee's Dream

4 Tooltime

8 Supernova T.Y.

1 Jegerinnen



Favoritten:

Denise F. Boko står hjemme hos eieren Rolf Mangelrød nå. Kommer ut etter pause, men rapporteres fin i trening. Hun er sterk og kan gjøre grovjobben selv. På sitt beste ser vi ikke bort i fra at hun kan vinne fra dødens. Men hun må kanskje ha ett løp i kroppen før hun er på topp. Skal uansett ikke avskrives.



Outsiderne:

Alwaysinblackpedia var meget bra sist, hvor hun enkelt tok ned stallvenninnen Netherlee's Dream på oppløpet. Hamre-traveren går gode løp hver gang og skal gå skoløs igjen om banen tillater det. Det fungerte med all tydelighet meget bra sist. Uansett skal hun regnes blant de tre.

Netherlee's Dream var sjanseløs mot Alwaysinblackpedia sist, men holdt godkjent til annen. Årets norgesmester for varmblodshopper er veldig rask ut. Det er ikke helt utenkelig at hun vil forsøke å svare opp, men det kan også hende at det blir ryggløp på Patricia Hastrup. Hun skal uansett regnes med trippelsjanse. Og på sitt aller beste, skal hun heller ikke avskrives helt i seierssammenheng.

Tooltime kommer ut etter pause og i Anette Skårnes-regi. Hun var god til seier i et langløp i V75 i sin siste start. Tapte kun for Alwaysinblackpedia tross dødens gangen før. Tredje sist var hun solid toer i Sverige. Hun rapporteres fin i trening og skal ikke avskrives helt. Hun er sterk og går til mål.

Supernova T.Y. har vært positiv i sine to starter etter pause, men står sjanseartet til.



Luringen:

LURINGEN: Patricia Hastrup.

Patricia Hastrup fikk en velfortjent seier sist etter to gode løp mot knallhard motstand i Sverige. I Drammen sist satt hun tidlig i tet og stakk enkelt unna til slutt. I sølvdivisjonen på Åby gangen før fikk hun maks som tredje bak Top Of The World og Pepe di Jesolo. Tredje sist på Solvalla i Giant Diablos lopp tapte hun kun for topphoppa Delicious U.S., og det etter å ha gått ut i dødens 500 meter igjen. Travet 1.10,2 ved den anledningen. Brenne-traveren er meget rask fra start og kan muligens få overta fra Netherlee's Dream. Hun er kanskje aller best med ryggløp over full distanse, men i nåværende form kan hun trolig også gå i tet.



Startsiden:

Netherlee's Dream og Patricia Hastrup kjører om føringen.



V75-5 2140 m (volte):

3 KAP TILLY

2 WIKVINNI

5 OSEN PRINSESSA

8 HORGEN LINA

12 SILKE CHASMINA

1 Will Lita

10 Karmland Siv

11 Heidi Solo

7 Ty Lea

13 Valle Fryd

15 Solberg Jela

14 Valle Åsa

4 Solhøy Gunn

6 Sindy Løper

Favoritten:

Kap Tilly var forkjølet nest sist. Var god toer både før og etter og fortjener snart en seier igjen. Vant et tilsvarende V75-løp på Forus i sommer. Skulle hun komme foran, stiger sjansene.



Outsiderne:

Wikvinni gikk bra fra dobbelt tillegg i V75 på Leangen sist til tredje bak Pave Jerkila og Silke Chasmina. Står 20 m bedre til kontra sistnevnte. Regnes i striden feilfritt og på sitt beste. Har et trangt spor.



Luringen:

Osen Prinsessa likte ikke den dårlige banen sist og ga seg etter et tungt løp. Var god til annen i de tre foregående startene og også hun fortjener fullklaff snart.



Startsiden:

Wikvinni, Kap Tilly og Will Lita kan alle løse bra fra start.



V75-6 2140 m (auto):

FAVORITT: Gigant Invalley.

7 GIGANT INVALLEY

11 ROCKETEER

5 Millroyce

6 Riordan Kronos

1 Super Bull

3 Cantab G.T.

4 Da Vinci B.R.

8 Ronato

9 No Limit L.A.

12 Tom Tom des Agets

10 Semper Fi

Favoritten:

Gigant Invalley har vært god til tre strake seirer. Står sjanseartet til igjen og risikerer å havne i dødens. Men skulle han komme seg til tet uten at åpningen blir morderisk, kan han holde unna til seier på ny.



Outsiderne:

Millroyce har sviktet med startgalopp i sine to siste starter. Gangen før vant han lett fra tet. Femte sist tapte han kun knepent for Rocketeer. Feilfritt kan han stikke til tet og er i så fall ikke ufarlig, men han vil nok få Gigant Invalley over seg. Så får vi eventuelt se hva far og sønn Gundersen blir enige om.



Luringen:

Rocketeer avsluttet fort til annen bak Stan Libuda sist. Avsluttet sterkt gangen før også og knep seieren fra Ronato. Står sjanseartet til spormessig, men blir det litt kjøring i front, kan han runde alle.



Startsiden:

Super Bull, Millroyce og Gigant Invalley er raske ut. Førstnevnte slipper nok uansett. Ronato er heller ingen sinke, men står vondt til.



V75-7 2140 m (volte):

14 MJØLNER KOMET

6 SOLVIK FAKSA

4 TANGEN JERKILA

7 Tante Ragnhild

8 Lex Lodney

10 Storm Odd

1 Frøken Fakse

3 Vestpol Dronninga

11 Gandolf

5 Lill Ronja

2 Tori Huldra

9 Vesle Sjur

12 Finnskog Fokus

Favoritten:

Mjølner Komet er meget bra feilfritt og på sitt beste, men han er ustabil med voltestart. Kommer han seg feilfritt av gårde er han sterk nok.



Outsiderne:

Tangen Jerkila gikk en sterk opphenting etter startgalopp i hoppe-Derby sist. I kvalifiseringen var hun helt overelgen fra tet. Hoppa er ikke helt travsikker og har et trangt spor, men kommer hun bare feilfritt av gårde, er det ikke umulig.



Luringen:

Solvik Faksa feilet grovt fra start i Oaks sist, men kom likevel sterkt tilbake til seier. Vant både kvalifisering og finale av hoppe-Derby før det. Løser hun som best fra start, kan hun lede hele veien.



Startsiden:

Frøken Fakse, Vestpol Dronninga og Solvik Faksa kjemper trolig om føringen.