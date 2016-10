Olsbu: – Store penger på gang

Det er 2,8 millioner kroner ekstra i syverpotten denne lørdagen, og VGs travekspert Anders Olsbu tror på høye V75-premier.

– Det er ingen lettløst V75-rebus, hvor de sikre bankerne glimrer med sitt fravær, sier han.

Selv velger han å la Amazing S.H. stå ugardert på sitt V75-forslag.

– Amazing S.H. har vært veldig bra til seier i tre av sine fire siste starter. Hun er ikke helt travsikker og blir det for stor fart inn i den første svingen, kan galoppen kommer. Men viser Tvedt-traveren seg fra sin beste side og holder seg til rett gangart, skal hun ha en fin sjanse. Men det er flere som kan yppe seg, mener han.

Ellers stoler han på en duo både i V75-5 og V75-7.

– Looking Superb i V75-5 er en av landets bedre 3-åringer, men Blekkan-traveren har feilet bort mye penger. Han har imidlertid holdt seg til rett gangart i sine tre siste starter og er muligens på vei til å stabilisere seg litt. Men han må kjøres litt på sikkerhet, sier han, og fortsetter:

– Hot Sugar blir kuskeforsterket med Edvard Kristiansen nå, selv om Veronika Bugge har kusket ham bra. Står til for et fint løp og kan absolutt yppe seg mot favoritten.

I V75-finalen tror han Avery kan lede lenge - dersom hesten forsvarer sporet. Og skulle åpningen ikke bli for hard, utelukker han ikke at hesten leder hele veien. Likevel tar han med Stan Libuda på spillforslaget sitt.

– Trener Anders Lundstrøm Wolden er stor optimist og bankertipper hesten. Men skal han runde til seier må nok Avery få en trykk innledingsvis, noe han fort kan få. Viser Stan Libuda seg fra sin beste side, skal han uansett ha en god sjanse. Vi var nær ved å sette ham først.

Lite V75-forslag (store bokstaver): 300 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1960 kroner



V75-1 2140 m (volte):

EKSPERT: Anders Olsbu er VGs travekspert. Foto: , Equus Media

7 T.B.'S TRØLLGUTT

5 STUMNE LYN

14 SVALNER

15 KJEMPEN

13 SOLBAKKEN JERV

-----------------------

10 Strikkeprinsen

6 Hage Jerven

4 Våler Eld

3 Bol Perla

2 Eidshaugdjerven

1 Leistad Terna

9 Vinner Vilja

12 Olve

8 Kjærs Emil

11 Friprins



Favoritten:

T.B.'s Trøllgutt var veldig uheldig sist. Feilet i klar ledelse på siste bortre i et stayerløp på Bergsåker og måtte nøye seg med tredje. Uten galoppen hadde han vunnet lett. Er ikke travsikker, men feilfritt har han en god sjanse.



Outsiderne:

Stumne Lyn har vunnet fire av fem løp. Kommer ut etter litt pause, men fra eierhold rapporteres han i like fin form som før pausen. Er en vinnerhest som er farlig å avskrive tross tøff motstand. Han har kun tapt for Alm Sander. Måtte trave i dødens da.



Luringen:

Svalner angrep i stor fart i en Derby-kvalifisering på siste bortre sist og kunne blitt fjerde ellers. Mjølner Spik vant. Hesten var klart forbedret da. Viser han samme fartsressurser her, kan han overraske.



Startsiden:

T.B.'s Trøllgutt overtar feilfritt.



V75-2 2140 m (auto):

6 JETSUN

1 ALLAWAY G.T.

4 N.Y. DOUBLEOSEVEN

10 Creek's Survivor

2 Kampala

3 Marquis de Boti

11 Little Red Corvette

-----------------------

7 Emile B.R.

8 Top Quality H.

12 Commander Jet

9 Thai Allure

5 Ringo Diana



Favoritten:

Jetsun feilet i stor fart i angrep etter en snau runde sist. Gikk fint etterpå, men var disket. Gangen før, for dagens kusk Magnus T. Gundersen, vant han enkelt tross sisterunden i dødens, dog i billig lag. Står litt langt ute på vingen, men klaffer det med posisjonene kan han vinne igjen.



Outsiderne:

Allaway G.T. har vunnet sine to siste starter. Tredje sist fikk han sen åpning. I debuten gangen før feilet han bort en mulig annenplass bak Lucille Bourbon. Vallaken skal være klar for en solid rekordforbedring. Treneren mener han skal kunne 1.16,0 på distansen. Det bør rekke en god bit. Han har fungert fint i startvognprøve og vil forsøke å forsvare sporet.

Creek's Survivor tapte kun knepent for Doctor Joe, som har imponert med tre strake seirer, et par i tøffe lag. Med det løpet i kroppen venter vi ham ytterligere forbedret. Verdt en gardering.



Luringen:

N.Y. Doubleoseven sviktet med galopp sist. Gangen før knep han seieren. Skulle han holde seg til rett gangart, forventer vi en plass i fremste rekke til slutt.



Startsiden:

De tre innerste kan kjøre om føringen, muligens kan Marquis de Boti ta føringen. Men Allaway G.T. vil prøve å stå i mot.



V75-3 2140 m (volte):

13 SILKE CHASMINA

15 OSEN PRINSESSA

12 VESLE MAIA

9 HELLE TONE

1 SKJEGGEVINNA

14 Wikvinni

3 Valle Tina

-----------------------

6 Pave Jerkila

7 Myrviks Amor

10 Sæter Fia

4 Il Oda

8 Hammerstjerna

5 Gjølmes Spika

2 Odins Blessa

11 Alm Bea



Favoritten:

Silke Chasmina falt tilbake til gamle galoppsynder og rotet seg bort på startsiden sist. Var meget bra i startene før. Feilfritt kan hun absolutt runde alle.



Outsiderne:

Osen Prinsessa fortjener virkelig en seier snart. Har tatt tre strake annenplasser og hadde mye utur før det. Ble imidlertid slått av Silke Chasmina nest sist og står 20 m dårligere til kontra henne i det løpet. Men roter favoritten seg bort, er hun en av dem som kan vinne.



Luringen:

Valle Tina har gått 1.30 i en lokalkjøring på Nossum og kan være klart forbedret. Leangen er raskere. På sitt beste kan hun muligens by på en overraskelse.



Startsiden:

En relativ åpen startside tross kun fem hester på strek.



V75-4 2140 m (auto):

3 AMAZING S.H.

-----------------------

5 Alberte Merci

10 Beatrice Palema

7 Astoria Brick

9 California Estelle

6 Love Spin

11 Cheeries Super Nosto

4 Lucky Bullet

1 Wiesteria Lane

8 Kemas Starlight

12 Snap

2 K.L.M. Sweetwater



Favoritten:

Amazing S.H. har vært veldig bra til seier i tre av sine fire siste starter. Tapte kun for gode Millmasai tredje sist. Hun er ikke helt travsikker og blir det for stor fart inn i den første svingen, kan galoppen kommer. Men viser Tvedt-traveren seg fra sin beste side og holder seg til rett gangart, skal hun ha en fin sjanse. Men det er flere som kan yppe seg.



Outsiderne:

Alberte Merci var tapper i V75 sist. Tross drøye sisterunden i dødens kjempet hun flott helt inn og tapte kun for Vertigo Unique. Firte til fjerde i en hoppe-Derby-kvalifisering gangen før, men gikk absolutt godkjent. Hun er bra fra start og kan yppe seg mot favoritten.

Beatrice Palema trykket på i dødens og fikk overta etter 500 meter sist. Slapp til Teddy Boy O.K. runden igjen og holdt siden farten bra til fjerde, selv om hun stummet litt til slutt. Gangen før holdt hun bra fra tet, men ble innhentet av formsterke Doctor Joe. Blir det kjøring i front er hun ikke ueffen.

Astoria Brick er veldig kjapp fra start og kan være med i tetkampen, selv fra spor syv. Er ikke bort om hun kommer foran.



Luringen:

California Estelle avsluttet bra til fjerde i Oaks-revansjen mot gode hester sist. Står til for et fint smygløp og skulle det bli tøff kjøring i front, kan hun runde mange. Kan i alle fall være en trippelluring.



Startsiden:

Nesten alle i første rekke kan løse fort om det blir laddet. En noe åpen startside.



V75-5 2140 m (auto):

5 LOOKING SUPERB

9 HOT SUGAR

-----------------------

6 Acers Poppey

3 Crazy Victor

10 Iman Arvells

12 Tania N.L.

8 Dream Sahbra P.

7 Oro Boy

11 Sancus Cox

1 Taxi Jane

4 Diana Dixi

2 Lola Mistral



Favoritten:

Looking Superb er en av landets bedre 3-åringer, men Blekkan-traveren har feilet bort mye penger. Han har imidlertid holdt seg til rett gangart i sine tre siste starter og er muligens på vei til å stabilisere seg litt. Men han må kjøres litt på sikkerhet. Sist vant han knepent, men hadde nok tapt for Hot Sugar om ikke den hadde feilet i siste sving. Gangen før sto han iskaldt til ytterst på vingen i selveste Kriteriet og måtte nøye seg med en åttendplass. Prøvde et angrep fra køen snaue runden igjen da, men kunne naturlig nok ikke hevde seg. I kvalifiseringen tapte han kun for Evil Enok M.E. og den senere Kriterie-vinneren Shocking Superman. Da angrep han fra køen drøye runden igjen og sto på helt inn. På sitt beste lar han seg neppe slå.



Outsiderne:

Acers Poppey har vunnet tre av sine fire siste starter og har formen på topp. Men det blir tøft å gjøre noe med de to beste, men han skal uansett regnes blant de tre.



Luringen:

Hot Sugar ble forsøkt sendt i angrep i siste sving da luken kom, men hesten sparket oppi og feilet i en trang situasjon. Så veldig pigg ut da og kom sterkt tilbake. Vi tror hun hadde slått Looking Superb uten den insidenten. Blir kuskeforsterket med Edvard Kristiansen nå, selv om Veronika Bugge har kusket ham bra. Står til for et fint løp og kan absolutt yppe seg mot favoritten.



Startsiden:

Lola Mistral og Diana Dixi er begge kjappe, men slipper nok til en av de bedre.



V75-6 2140 m (auto):

FAVORITT: Cash Okay. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

4 CASH OKAY

3 EL TORO B.R.

9 Ultimate Photo

5 Gematria

-----------------------

2 Hickothepooh

6 Saturday Mornings

1 Longcat Hanover

8 Elite B.R.

10 Dream On Plush

11 L.J.'s Andy Hall

7 Noss Jetta



Favoritten:

Cash Okay måtte innom en kort galopp snaue runden igjen i Derby-revansjen sist. Lundstrøm Wolden-traveren avsluttet bra etterpå, men fikk for langt frem i den raske avslutningen. Gangen før tapte han kun for El Diablo B.R. i selveste Derby. I kvalifsieringen tok han en sterk seier foran Ultimate Photo. Ready Cash-sønnen er i utgangspunktet den beste hesten og kan vinne på styrke om han holder seg til rett gangart.



Outsiderne:

Ultimate Photo går gode løp hver gang. I Derby sist ble han tredje bak El Diablo B.R. og Cash Okay, mens han kun tapte for sistnevnte i kvalifiseringen. Står til for et fint løp og skulle det bli kjøring i front, stiger sjansene for Waaler-traveren.

Gematria har skuffet litt i sine to siste starter og holder muligens nedadgående form etter å ha vært strålende i lang tid. Nest sist var hun imidlertid ikke helt frisk. Hamre-traveren kan løse bra fra start. Skulle hun komme seg foran og vise seg fra sin beste side, er det ikke umulig. Fra dødens tror vi det blir vanskelig.



Luringen:

El Toro B.R. tapte kun for den senere Derby-vinneren El Diablo B.R. i Derby-kvalifiseringen tredje sist. I finalen prøvde han et angrep fra annet utvendig på siste bortre. Kom ned utvendig for lederen, men firte til sjette. Var klart forbedret i et eliteløp sist. Da avsluttet han strålende etter hinder og viste at han har mye å hente fremover. Med samme innsats som sist, ser vi ikke bort i fra at han kan yppe seg mot favoritten.



Startsiden:

Hickothepooh, Saturdays Mornings og Gematria kan alle løse bra om de blir laddet med.



V75-7 2140 m (auto):

1 AVERY

10 STAN LIBUDA

-----------------------

7 Rocketeer

4 Cantab G.T.

6 Master Kemp

5 Da Vinci B.R.

11 Midnight Moon

9 Debbie B.R.

8 Hawking

2 Supreme Sugar

3 L'Orage

12 Fux Pride



Favoritten:

Avery ledet i det aller lengste på Jarlsberg sist, men ble innhentet av Monfalcone i det siste steget. Gangen før vant han lett fra tet i en V75-finale. Er kjapp fra start, men kan risikere å få litt press innledningsvis. Men forsvarer han sporet, uten at åpningen blir morderisk, kan det holde helt, til tross for at han er hardt ute grunnlagsmessig.



Outsiderne:

Rocketeer avsluttet flott sist etter et fint løp i annet utvendig og innhentet Ronato på streken. Ottersen-traveren er kjapp fra start, men står sjanseartet til ute på vingen. Det blir tøft å ta en lengde på Avery. Da risikerer han å havne i dødens, hvor det blir vrient å vinne fra. Med posisjonsklaff er han farlig å avskrive, men det kreves veldig mye tur herfra.



Luringen:

Stan Libuda havnet i dødens i knallhardt lag på Färjestad sist og ga seg naturlig nok til slutt. Gangan før slugget han seg inn til en sterk seier foran Ramos Boy. Trener Anders Lundstrøm Wolden er stor optimist og bankertipper hesten. Men skal han runde til seier må nok Avery få en trykk innledingsvis, noe han fort kan få. Viser Stan Libuda seg fra sin beste side, skal han uansett ha en god sjanse. Vi var nær ved å sette ham først.



Startsiden:

Avery er kjapp fra start, men utfordres av Rocketeer og muligens Cantab G.T.

Jarlsberg

Lite V65-forslag (store bokstaver): 270 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1620 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 90 kr

Stort V5-forslag (over streken): 1188 kr



V65-1 (2100ma)

5 PRINCESS BLUE

12 INVICTA

8 DARLING NIKKI

-----------------------

10 S.M.K. Spirit

11 Banker Go's

6 Bella Caf

3 Lovely Cash

2 Miss Perfect

4 Cool Response

7 After Burner

9 Utopia Zafirah

1 Dina Scot



V65-2 (2100mv)

7 KRINGLERS VILJA

6 ENGAS VESLA

4 ALM TRAVANA

3 LØKKI FLAKSA

9 KOMNES KRISTIN

-----------------------

11 Truså Ø.K.

2 Stuve Yr

1 Makita

5 Schudiva

13 Lill Tea

12 H.M. Urd

10 Virvel

8 Gylden Bausa



V65-3/V5-1 (1609ma)

2 K.W. TIGERLADY

7 PRINCESS OF LOVE

3 TUFF ENUFF

-----------------------

1 La Reina

6 Ebba B.R.

8 Savona Va Bene

5 Dodo de la Sable

4 Talk That Talk

10 Soffi Reerstrup

9 Lady's Legacy

11 Noble Rite



V65-4/V5-2 (1609ma)

8 A DREAM

12 GUY FANATIC

7 CALLIAS VA BENE

-----------------------

4 Lindy Cru

5 Looking Flower Shine

10 Priscilla E.P.

11 Espagna Frejo

6 Concoler

3 Chelina's Girl

2 Fermicalva

1 J.B.'s Oscar

9 Run Kajoka



V65-5/V5-3 (2100mv)

6 ASK ELD

8 BRØDJSØ ODIN

5 Lykkerus

-----------------------

4 Stensvik Iver

3 Elegant

13 Tojo Prinsen

2 Eigelands Jokeren

1 Gjøndin

10 Sjø Kongen

9 Tori Huldra

7 Jerker Vinn V.H.

11 Johan Herbjørn

12 Gangtrøtt



V65-6/V5-4 (2100ma)

8 GUKKO RAW

7 Expo B.R.

5 Nogara

4 Chamsiin

-----------------------

9 Delamain

3 Key To Candy

11 More Knight

10 Super Joe

6 Diana Hill

1 Prince Lyon

2 Oro Mission

12 Vici Sun



V5-5 (1609ma)

12 LONFAKS

7 BØRKE BERTINE

3 EGGE EDEL

5 MYKLEJENTA KARIN

4 B.H. FAKSEN

6 Droseld

9 Remvinni

2 Aas Milla

1 Dixi Elden

10 Engas Odelsjente

11 Nebbenes Friggi

-----------------------



Dagens banker:

Ingen, men Gukko Raw kan muligens være et alternativ.



Dagens luring:

Egge Edel står fint til spor- og grunnlagsmessig og møter enklere lag enn vanlig. Er bra fra start og kan få et fint løp. Legger hun godviljen til helt inn, kan hun muligens ta karrierens første seier.



Øvrige løp:

1. løp: (2100ma) Enjoythestar S.C. (1) - Bom Simoni (6) - Victory Cosmic (3) Outs.: Whistleblower (2)



DD-1:

Ask Eld var god treer i V75 sist etter to måneders pause. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen og skal ha en fin sjanse. Brødsjø Odin tapte kun for gode Wik Emil sist og vant på en solid tid gangen før. Feilfritt og det klaffer litt med posisjonene fra tillegget, kan han muligens yppe seg mot favoritten.



DD-2:

Gukko Raw avsluttet flott sist, men fikk for langt frem. Gangen før var han overlegen fra en tilsvarende utgangsposisjon i Sverige. På sitt beste er han god nok til å vinne, selv fra dødens. Et bankeralternativ.