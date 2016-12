Olsbu med tre V75-bankere på Momarken

VGs travekspert Anders Olsbu lanserer to trygge og en sjansebanker til V75-omgangen på Momarken 3. juledag.

– Lome Brage innfridde enkelt fra tet som VG-banker i Arnt Haakestads minneløp sist. 9-åringen har tillegg nå, men er så kjapp fra start at han kan sitte tidlig i tet likevel. Kommer han seg først dit, blir han svært vrien å tukte. En soleklar banker i V75-spillet, sier Olsbu.

Han mener også Gematria har en god seiersmulighet.

– Gematria har vært solid i sine tre siste starter. Sporet er dårlig, men hun har vist at hun kan gjøre grovjobben selv.

Sjansebankeren i omgangen er Bellfaks.

– Bellfaks var kanongod etter å ha blitt forstyrret til galopp på Bjerke sist. Etter galoppen kjørte han seg fast og hadde masse krefter igjen over mål. Järvsöfaks-sønnen er ikke helt stø på beina, men holder han seg til rett gangart, blir han vrien å stå i mot til slutt.

V75-1 2140 m (auto):

11 GEMATRIA

----------------------------

8 Alwaysinblackpedia

4 Escada B.R.

5 Saturday Mornings

12 S.J.'s Victoria

10 Global Sunset

2 Anazai

1 C.C. Queen

9 Yazmina

3 Windy Ammik

6 Sugarbaby

7 Sentry Holmsminde



Favoritten:

Gematria har vært solid i sine tre siste starter. Sist rundet hun frem til dødens drøye runden igjen og hadde siden full kontroll foran stallvenninnen Netherlee's Dream. Gangen før avsluttet hun solid til annen bak Tresure Kronos i hoppeavdelingen av Axel Jensens minneløp. Tredje sist vant hun Klein-løpet enkelt fra tet. Sporet er dårlig, men hun har vist at hun kan gjøre grovjobben selv.



Outsiderne:

Alwaysinblackpedia burde vært litt hvassere sist. Gikk sterke løp før det. Hun står litt sjanseartet til, men viser hun seg fra sin beste side, er hun aktuell blant de tre.

Escada B.R. fikk maks bak Avery sist. Er kjapp ut og er trippelaktuell.



Luringen:

Saturday Mornings skuffet i sine to siste starter. Var god i startene før det og rapporteres veldig fin i trening. Er kjapp ut og kan fort ende på trippelen.



Startsiden:

Anazai, Windy Ammik, Escada B.R. og Saturday Mornings er alle meget kjappe fra start.



V75-2 2140 m (volte):

5 FRIVOLL BORKEN

7 BRENNE BLISSI

6 SPYDOMANN Ø.K.

8 M.J.'S STORM

1 BLEKE GNISTEN

3 PRÆRIE GLIMT

4 SOLKONGEN

12 NESVIK RAPP

10 VIKSON

2 Alm Elden

9 Stumne Jo

----------------------------



Favoritten:

Frivoll Borken tegnet tidlig til å være et talent, før han begynte å skuffe. Men sist etter operasjon og pause var han klart forbedret. Da ledet han lenge, men kunne ikke stå i mot Kringelandtraven til slutt. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen og blir nå kraftig kuskeforsterket med formkusk Dag-Sveinung Dalen. Kan lede hele veien om han legger godviljen til.



Outsiderne:

Brenne Blissi har vært bra til to strake seirer, men det må klaffe en del fra dobbelt tillegg.



Luringen:

Spydomann Ø.K. tok en sterk seier fra dødens nest sist. Rapporteres fin i trening og har man truffet på balansen, ser vi ikke bort i fra at han kan runde til en ny seier feilfritt.



Startsiden:

Frivoll Borken er kjapp og stikker trolig til tet.



V75-3 2140 m (auto):

6 LADY LANE

8 CAPRI SUN

10 MELLBY DONNA

1 EXCLUSIVE G.T.

9 Mimi's Regatta

12 Monique Royal

----------------------------

2 Whega

5 Fanny B.R.

7 Appy Li

11 Leila Augustinu

3 Miss Mirchi



Favoritten:

Lady Lane kunne ikke stå i mot gode Lucille Bourbon og Madelen L.T.C. fra tet sist. Gikk fine løp før det. Husk at hun kun tapte for Chin Chin i en hoppe-Kriterie-kvalifisering. I finalen ble hun sliten etter en knallhard 1.10-åpning, men ble nummer åtte. Trond Anderssen-traveren er rask fra start. Skulle hun komme foran, stiger sjansene, men hun har noen raske på innsiden.



Outsiderne:

Capri Sun innfridde med en overlegen seier som VG-banker i et lunsjløp sist. Gangen før avsluttet hun fort etter sen åpning til tredje bak Monique Royal.

Mellby Donna prøvde seg via siste indre på Åby sist og tapte kun knepent. Gikk 1.15 full vei da.



Luringen:

Exclusive G.T. har fått et løp i kroppen etter litt pause og kan ventes forbedret. Står fint til og kan løse bra fra start. Var overlegen fra tet tredje sist og er ikke ueffen med samme innsats.



Startsiden:

Alle de fem innerste er kjappe.



V75-4 1640 m (volte):

BANKER: Lome Brage. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

10 LOME BRAGE

----------------------------

9 Kleppe Slauren

3 Kleppe Fanden

7 Alsaker Piril

8 Norheim Jærv

5 Norheim Faksen

11 Raggmunken

1 Jærvsø Ole

2 Tord Viking

6 Brenne Rødi

4 Rinde Kvikken



Favoritten:

Lome Brage innfridde enkelt fra tet som VG-banker i Arnt Haakestads minneløp sist. 9-åringen har tillegg nå, men er så kjapp fra start at han kan sitte tidlig i tet likevel. Kommer han seg først dit, blir han svært vrien å tukte. En soleklar banker i V75-spillet.



Outsiderne:

Kleppe Slauren gikk bra etter galopp sist, men fikk alt for langt frem. Gangen før var han tapper som tredje bak Tekno Odin og Alsaker Piril fra dødens. Gikk 1.19,3 som treer nest sist og skal regnes som trippelaktuell.

Alsaker Piril var mektig sist. Ledet i det lengste, men kunne ikke svare kaldblodskongen Tekno Odin på de siste stegene. Trippelaktuell med klaff.



Luringen:

Kleppe Fanden feilet i det han var i ferd med å utfordre Ingbest sist. Står spennende til på strek i møte med eliten. Holder han seg bare til rett gangart, kan han fort ende på trippelen.



Startsiden:

Jærvsø Ole er kjapp, men fra tillegg kommer nok Lome Brage fykende og får overta.



V75-5 2140 m (auto):

4 VALOKAJA HINDØ

3 STAN LIBUDA

9 QUINCY FRONTLINE

2 VÄSTERBO ARTHUR

8 Love Voice

7 Photo Va Bene

10 Valley Ivan

----------------------------

5 Mymanyyouare

6 Kapow Hanover

1 C.C. Simon

12 Beak's News

11 Baldini



Favoritten:

Valokaja Hindø får et knepent tips. Kolnes-traveren går gode løp hver gang. Fikk en tung sisterunde i dødens sist, men sto på flott til fjerde. Med posisjonsklaff kan han absolutt vinne.



Outsiderne:

Stan Libuda avsluttet flott til seier foran Ultimate Photo i en V75-finale sist. Skuffet fra tet gangen før. Slo gode Rocketeer og Avery gangen før. Er kjapp ut og er god nok på sitt beste.



Luringen:

Västerbo Arthur kommer trolig ut skoløs nå og skal være klart forbedret da. Står fint til spormessig og kan kanskje by på en overraskelse.



Startsiden:

Stan Libuda og Mymanyyouare vil trolig kjøre om føringen.



V75-6 2140 m (volte):

11 BELLFAKS

----------------------------

12 Spang Kinge

10 Höstbo Stig

2 Modinas Viking

6 Spik

5 Wik Emil

1 Sikvelands Svarten

4 Mjølner Tore

7 Solberg Rasken

3 Løvland Spøken

8 Gangtrøtt

9 Nordli Spik



Favoritten:

Bellfaks var kanongod etter å ha blitt forstyrret til galopp på Bjerke sist. Etter galoppen kjørte han seg fast og hadde masse krefter igjen over mål. Husk at svenskegjesten kun tapte for Fjord Jerven i kvalifiseringen til DNTs 5-årsløp i fjor. I finalen kom han sterkt tilbake etter galopp. Järvsöfaks-sønnen er ikke helt stø på beina, men holder han seg til rett gangart, blir han vrien å stå i mot til slutt.



Outsiderne:

Spang Kinge går sterke løp hver gang. Står i annen rekke på dobbelt tillegg, men bare det blir en fast og fin bane har han styrke til å runde til en topplassering igjen.



Luringen:

Höstbo Stig går fine løp hver gang og har vært blant de to i 10 av 15 løp hittil i år. Seks av dem har endt med seier. Svensken er kjapp fra start og kan få en fin posisjon direkte. Skal regnes blant de tre.



Startsiden:

Nr. 1 og 2 kjører om føringen.



V75-7 2640 m (volte):

14 THAI NAVIGATOR

13 EMIR LA BROUSSE

15 ULTIMATE PHOTO

10 Nolessthanperf.

9 I Am The Tiger

5 Tyron Power

1 Bleeding Heart

4 Rapid On Line

----------------------------

6 Quality Q.C.

12 Sandsjöns Igor

11 King Royal

8 Super Joe

3 Exit River

2 Tindra Star

7 Yankee Frecel



Favoritten:

Thai Navigator var solid til seier i et langløp etter pause sist og er normalt ytterligere forbedret nå.



Outsiderne:

Ultimate Photo avsluttet flott til annen bak Stan Libuda sist. Kjemper alltid i toppen.



Luringen:

Emir la Brousse går solide løp hver gang. Liker langløp og må regnes.



Startsiden:

Ingen startraketter. Noe åpent.