Olsbu med tre mulige V75-bankere

VGs travekspert Anders Olsbu trekker frem Gematria, Holene Odin og Millmasai som bankeralternativer på Leangen, men kun to av dem får full tillit.

– Gematria står ytterst på vingen, men er i stand til å gjøre grovjobben selv når hun er i toppform. Det lukter dødens utvendig for Netherlee's Dream, men på sitt beste er hun god nok til å vinne derfra. Full distanse er bare en fordel for Explosive Matter-datteren, sier Olsbu, og fortsetter:

– Holene Odin er variabel, men er uansett klart bedre enn raden. Nå varsles det offensiv kjøring. Viser han seg fra sin beste side kan han vinne.

Millmasai står ugardert på det lille spillforslaget, men dekkes opp med Malkin, Muscleman O., N.Y. Coeur de Soleil og L.J.'s Andy Hall på det store.

– Millmasai feilet seg bort innledningvis sist. Var knallgod til seier på en 1.13-tid full vei på Färjestad sist. Feilfritt kan Grøstad-traveren runde alle. Sjansene stiger om det blir tøff kjøring, sier Olsbu.

V75-1 2140 m (auto):

8 GEMATRIA

-------------------------

7 Netherlee's Dream

5 Saturday Mornings

9 Conrads Elsa

6 Nikka Broline

3 Noss Jetta

2 Love Spin

4 Sally Va Bene

1 Ebba B.R.



Favoritten:

Gematria skuffet tredje og fjerde sist, men har vært solid ellers. Var tilbake i toppslag sist, hvor hun avsluttet solid til annen bak gode Treasure Kronos i Axel Jensens minneløp for hopper. Viste nest sist at hun takler de krappe svingene på Leangen-ovalen. Da vant hun lett fra tet i Josef Kleins minneløp. 4-åringen står ytterst på vingen, men er i stand til å gjøre grovjobben selv når hun er i toppform. Det lukter dødens utvendig for Netherlee's Dream, men på sitt beste er hun god nok til å vinne derfra. Full distanse er bare en fordel for Explosive Matter-datteren.



Outsiderne:

Netherlee's Dream avsluttet fort sist til annen bak gode Patricia Hastrup, som forrige helg speedet ned B.B.S. Sugarlight. Nest sist kunne hun ikke stå i mot stallvenninnen Alwaysinblackpedia. Fjrede sist var hun veldig bra. Da holdt hun enkelt unna for Gematria som ikke var på topp den dagen. Får trolig overta fra Saturday Mornings og kan lede lenge, muligens helt inn.



Luringen:

Saturday Mornings var litt under pari sist, men møtte tøft selskap i Josef Kleins minneløp. Gagnen før satt hun fast med alt igjen. Avsluttet fort etter galopp før bilen slapp til fjerde i Klein-løpet som Gematria vant gangen før. Er kjapp ut, men er best med ryggløp. Slipper trolig til Netherlee's Dream, men er ikke ufarlig om åpningen kommer på oppløpet.



Startsiden:

Saturday Mornings slipper trolig til Netherlee's Dream.



V75-2 2140 m (auto):

8 BAUS SPIKSØN

5 NUME VINN

1 HELLE SPIK

-------------------------

9 Marve Tinn

12 Spiktrollet

6 Rebekka

3 Gjerv Prinsessa

2 Grytting Blesen

7 Mia Melis

10 Villmira

4 Stjärn Molle

11 Il Oda



Favoritten:

Baus Spiksøn har vært meget bra med fire seirer på fem forsøk i år. Burde kanskje vunnet nest sist, hvor hun måtte se seg knepent slått av Gjerv Prinsessa. Var tilbake i toppform sist, hvor hun var overlegen fra dødens. Bare det ikke blir helt feil fra et sjanseartet spor, kan hun vinne igjen.



Outsiderne:

Nume Vinn vant direkte i Antonsen-regi sist og kan ventes ytterligere forbedret nå. Vi blir ikke overrasket om han skulle gå til topps.



Luringen:

Helle Spik er usikker og står også i fare for å bli overflydd. Men vallaken har kapasitet utover grunnlaget sist. Sist gikk han bra etter galopp drøye runden igjen. Nest sist satt han fast med krefter spart. Feilfritt og om det løser seg kan han kjempe langt fremme.



Startsiden:

Gjerv Prinsessa, Nume Vinn og Baus Spiksøn kan løse bra. Helle Spik er heller ikke så verst feilfritt.



V75-3 2140 m (auto):

1 BLUE SECRET

6 AMAZING S.H.

5 ALBERTE MERCI

10 CALIFORNIA ESTELLE

8 Lucky Bullet

-------------------------

4 Diana Dixi

2 Educated

3 Snap

11 Top Quality H.

9 K.L.M. Sweetwater

7 Super Rina

12 Tiara Siem



Favoritten:

Blue Secret jakter sin fjerde strake seier. Hun har vunnet sine to siste løp fra tet. Er kjapp fra start og kan lede hele veien igjen om hun forsvarer sporet og åpningen ikke blir for tøff. Men selskapet er skjerpet.



Outsiderne:

Amazing S.H. går gode løp hver gang. Tvedt-traveren har vært på trippelen i 13 av 19 starter. Er rask ut og vil kjøre om føringen. Om hun ikke havner i dødens, er hun med i striden igjen.



Luringen:

California Estelle skuffet nest sist, men har vært bra ellers. Avsluttet fort etter hinder sist. Om det blir kjøring i front, noe det fort kan bli, stiger sjansene for Østre-traveren.



Startsiden:

Blue Secret er kjapp ut, men kan bli utfordret av Educated, Diana Dixi, Alberte Merci og Amazing S.H. Super Rina er heller ingen sinke, men står langt ute.



V75-4 2140 m (auto):

5 HOLENE ODIN

-------------------------

8 Philip Lyn

12 Blås Undan

11 Ulsrud Troll

7 Tøff

3 Eldpeppi

9 Valle Åsa

6 Spikmira

1 Pave Jerkila

2 Alm Faks Hannibal

4 Raymon

10 Ernst



Favoritten:

Holene Odin er variabel, men er uansett klart bedre enn raden. Sist avsluttet han fort etter sen åpning og feilet i striden kort før mål. Jærvinn S.K. vant på 1.26,7. Feilet i tet mot siste sving gangen før, men virket ikke til å ha all verden igjen da. Tredje sist avsluttet han forrykende etter kraftig hinder og tapte kun knepent for Stensvik Martin. Nå varsles det offensiv kjøring. Viser han seg fra sin beste side kan han vinne.



Outsiderne:

Philip Lyn kommer ut etter lang pause, men har trent fint. Hesten står sjanseartet til, og treneren ligger litt lavt. Men på sitt beste kan han gi favoritten kamp.



Luringen:

Blås Undan var solid toer bak Sjø Odin nest sist. Med posisjonsklaff og om favoritten har en dårlig dag, er han ikke ueffen.



Startsiden:

Holene Odin er vårt tetbud.



V75-5 2140 m (auto):

1 STUMNE LYN

2 VILLAS CATO

11 NATTENS FYRSTE

4 EIDSHAUGDJERVEN

10 Viborg Prinsen

3 Varg Kongen

-------------------------

6 Kjærs Emil

8 Myrviks Amor

7 Sæter Fia

9 Eidshaugsvarten

12 Vinner Vilja

5 Modin



Favoritten:

Stumne Lyn satt fast i det aller lengste i lederrygg sist og gikk i mål med krefter spart. Feilet bort fjerde i tøft V75-lag gangen før. Har vunnet fire av syv løp hittil i karrieren. Selv om han er litt hardt ute grunnlagsmessig, skal han regnes tidlig om banen blir fast og fin.



Outsiderne:

Villas Cato har hevet seg flere hakk i Lundstrøm Wolden-regi og jakter nå sin fjerde strake. Møter skjerpet selskap, men ikke verre enn at han kan vinne igjen fra sin fine utgangsposisjon.

Nattens Fyrste var god til seier sist og tapte kun knepent gangen før. Bremset bort seieren da. Aktuell med klaff.



Luringen:

Eidshaugdjerven har sittet fast i tre av sine fire siste starter og er bedre enn raden. Satt fast i tøft V75-lag som treer sist Høitomt kjørte. Solbakken Jerv vant foran T.B.'s Trøllgutt da. Enklere i mot her.



Startsiden:

Stumne Lyn og Villas Cato kan kjøre om føringen.



V75-6 2140 m (auto):

8 SPECIAL ENVOY

1 VALOKAJA HINDØ

2 CAPRINO B.R.

9 PETTER RAGS

11 LOVE VOICE

4 PHOTO VA BENE

5 MYMANYYOUARE

3 LONGCAT HANOVER

6 VALLEY IVAN

7 Supreme Sugar

10 Big City Rambler

-------------------------



Favoritten:

Special Envoy satt fast bak stallkameraten Ivar Sånna sist. Radet opp fem strake seirer før det. Står sjanseartet til spormessig, men skulle han etterhvert bli sluppet til tet, kan han vinne igjen. Hamre-traveren må uansett ha tur herfra.



Outsiderne:

Valokaja Hindø avsluttet bra til fjerde i V75 sist, men det var ikke lett å hente all verden i en kjapp avslutning. Står i klar fare for å bli overflydd, men løser det seg er han god nok til å kjempe langt fremme.



Luringen:

Caprino B.R. sto iskaldt til i spor åtte i hardt lag sist. Var med i angrep i siste sving da galoppen kom. Skuffet fra tet nest sist, men fikk en tøff åpning da. Er kjapp fra start, men er nok best med ryggløp. Kommer åpningen til slutt, kan Tengsareid-traveren bli skummel.



Startsiden:

Caprino B.R. er kjapp. Utfordres av Mymanyyouare og kanskje Special Envoy.



V75-7 2640 m (auto):

9 MILLMASAI

2 Malkin

1 Muscleman O.

11 N.Y. Coeur de Soleil

12 L.J.'s Andy Hall

-------------------------

5 Marchetti

7 Mr. Nelson

10 Marco d'Estino

6 Freaky Friday

4 Crazy Victor

3 Acers Poppey

8 Oro Boy



Favoritten:

Millmasai feilet seg bort innledningvis sist. Var knallgod til seier på en 1.13-tid full vei på Färjestad sist. Ble fjerde i en Derby-kvalifisering bak den senere Derby-vinneren El Diablo B.R. og El Toro B.R. gangen før. Feilfritt kan Grøstad-traveren runde alle. Sjansene stiger om det blir tøff kjøring.



Outsiderne:

Malkin ble uforklarlig tatt i mot sist av sjanseløse Lady's Legacy som til slutt parkerte. Fullførte sterkt til annen, men kunne ikke stå i mot formsterke W.J. Eminent Bergen mot mål. Men han falt med flagget til topps. Waaler-traveren er kjapp fra start, men har raske Muscleman O. på innsiden. Står uansett fint til spormessig og er aktuell blant de tre, om han unngår dødens.



Luringen:

N.Y. Coeur de Soleil er blitt en av landets bedre 3-åringer, og Hamre-traveren fortjener snart en seier. I sine to siste starter har han kun tapt for Cokstile og Chief Orlando. Står litt sjanseartet til i bakspor, men skulle det bli tempo, er det ikke helt umulig.



Startsiden:

Muscleman O. er rask og kan holde Malkin ute. Marchetti, Freaky Friday og Mr. Nelson vil også prøve litt.