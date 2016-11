Olsbu med to V76-bankere på Bjerke

VGs travekspert Anders Olsbu gir Wik Emil full tillit, og lanserer i tillegg Viking Nosto som en sjansebanker i V76-omgangen på Bjerke.

– Viking Nosto skuffet litt etter pause sist, da han ble klart slått av Fin Fight. Men Steinar Holm-traveren kan være klart forbedret med det løpet i kroppen etter pause. Han imponerte stort i sommer og viser han samme takter, spør han neppe noen om seieren, sier Olsbu, og fortsetter:

– Wik Emil har vært meget bra i Flåten-regi og var helt overlegen fra tet sist. Med samme innsats vinner han normalt igjen. Ask Eld og Bellfaks er verst i mot.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30. Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V76-forslag (store bokstaver): 288 kr

Stort V76-forslag (over streken): 1890 kr



V76-1 (2140 m volte):

FAVORITT: Call Me Hanover. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

15 CALL ME HANOVER

14 JA EL TOMCAT

7 WALDEMAR M.M.

4 IDEAL VA BENE

12 Pokerface Pellini

6 Tiptoe

8 Global Oracle

9 Conrads Wilhelm

5 Calle Cheven

-----------------------

1 B.B. Photo

2 Bardot Blou

10 Madonna Rags

13 O.M.X. Twenty

11 Real Cosmic

3 Cyrap



Favoritten:

Call Me Hanover er på gang igjen. Ble femte i Kai Eriksens minneløp, hvor Nahar vant sist. Lundstrøm Wolden-traveren gikk flere sterke montéløp i vår og sommer. Tilbake i toppslag kan han runde alle, selv fra dobbelt tillegg.



Outsiderne:

Ja El Tomcat er også meget bra i travritt. Han pleier som regel å avslutte solid hver gang. Ligger han på skuddhold i siste sving, er han ikke ueffen.



Luringen:

Ideal Va Bene er kjapp ut og fra tet tror vi sjansene stiger. Tapte kun for Ramona's Fighter nest sist. På sitt beste kan han mluigens ta sin første montéseier.



Startsiden:

B.B. Photo, Ideal Va Bene og Bardot Blou har alle vist at de kan åpne fort i travritt.



V76-2 (2100 m auto):

11 ORLANDO KNICK

6 CHOCO FAN AM

5 Last Chapter

-----------------------

10 Capri Sun

1 Scandolara

4 Mixed Zone

2 Monique Royal

9 Shotthesun

7 Mr. Malando

3 Precious To Me

8 Personal Goals

12 Fia Pedro



Favoritten:

Orlando Knick feiilet like etter start i debuten. Sist var han overlegen etter å rundet til tet kilometeren igjen. Står sjanseartet til i bakspor og møter skjerpet selskap, men feilfritt og på sitt beste, ser vi ikke bort i fra at han kan runde alle.



Outsiderne:

Last Chapter feilet i tet i første sving sist, men kom bra tilbake. Var nede på 1.15-tallet full vei i sommer og er ikke ueffen om han viser seg fra sin beste side. Kan i så fall ta karrierens første seier.



Luringen:

Choco Fan Am kom bra tilbake til fjerde etter å ha galoppert i første sving sist. Gikk fine løp før det også. Er behandlet nå og ser fin ut i trening. Skulle han komme foran stiger sjansene, men han har noen raske på innsiden.



Startsiden:

De tre innerste, samt Last Chapter og Choco Fan Am har løst bra tidligere. En noe åpen startside.



V76-3 (2100 m auto):

EKSPERT: Anders Olsbu er VGs travekspert. Foto: , Equus Media

2 VIKING NOSTO

-----------------------

9 Can't Stand Still

10 Centurion

6 The Voice

11 Intrepid Ibex

5 Västerbo Loire

1 Expensive Pleasure

8 Lindy Cru

3 Brown Va Bene

4 Zeen Av Ekbacka

7 Honey P.R.



Favoritten:

Viking Nosto skuffet litt etter pause sist, da han ble klart slått av Fin Fight. Men Steinar Holm-traveren kan være klart forbedret med det løpet i kroppen etter pause. Han imponerte stort i sommer og viser han samme takter, spør han neppe noen om seieren. På Biri fjerde sist holdt han unna for gode hester som Always On Time og Sassy Photo. Han prøvde seg i en Derby-kvalifisering mot Cash Okay, Ultimate Photo & co., men kunne naturlig nok ikke hevde seg fra køen der.



Outsiderne:

Centurion har rotet med galopp i sine to siste starter, men fungerte fint i trening på fredag. Holder han seg til rett gangart og viser seg fra sin beste side, er han aktuell blant de tre.



Luringen:

Can't Stall Still kommer ut etter pause. Har vært strøket en gang og holder litt usikker form. Svenskegjesten er ikke så verst på sitt beste. I august vant han fra fjerde utvendig på 1.15,1 over full distanse, etter å ha satt inn angrepet på siste bortre.



Startsiden:

Viking Nosto er kjapp ut og kan ta føringen.



V76-4 (2140 m volte):

9 OSEN PRINSESSA

12 TVERDALS LILJA

5 STENSVIK MAJA

7 Wikvinni

13 Arvesølv

-----------------------

4 Mira

10 Bare Mia

6 N.S. Viras Lykke

11 Alm Rodina

3 Fjord Jerka

1 Engli Ilmina

8 Myr Seira

2 Krylling Sol



Favoritten:

Osen Prinsessa var endelig tilbake i seierssirkelen sist etter flere sterke løp og mange annenplasser. Vant tross sisterunden i dødens i V75 da. Feilfritt kan hun vinne.



Outsiderne:

Tverdals Lilja har hatt problemer med et bakbein og har vært borte i tre måneder. Har imponert og er ubeseiret på tre starter i Eilefsen-regi. Nest sist tok hun en sterk seier i DNTs 5-årsløp etter sisterunden i dødens. Fikk 250 000 kroner for den innsatsen. Rapporteres fin i trening, og vi blir ikke overrasket om hun skulle vinne på direkten.



Luringen:

Arvesølv har det blitt feil for i hennes to siste starter. Men husk at hun ble tredje i hoppe-Derby og toer i Oaks-revansjen. Skal ikke avskrives feilfritt og med klaff.



Startsiden:

Engli Ilmina kan forsvare sporet feilfritt.



V76-5 (2140 m volte):

6 RIGEL SPIK

2 SPANG EMBLAN

5 BRÅTNESFAKS

12 VESTPOL HEBE

4 KOMETEN

1 ZULU LYNET

7 Virvel Tarzan

-----------------------

10 Spiklasse

3 Lilletroll

8 Smedtulla

15 Troll Kaksen

14 Kolnes Siv

9 Rem Odin

11 Løve Lomen

13 Perfekt



Favoritten:

Rigel Spik har imponert med to overlegne seirer i Eilefsen-regi. Møter skjerpet lag, men kan absolutt vinne igjen.



Outsiderne:

Spang Emblan vant direkte i Killingmo-regi etter lang pause sist og er trolig ytterligere forbedret nå. Holdt knepent unna for Bråtnesfaks da.



Luringen:

Bråtnesfaks kom fort tilbake til annen bak Brenne Blissi etter å ha feilet på siste bortre sist. Er usikker, men feilfritt er han god nok.



Startsiden:

Zulu Lynet, Spang Emblan, Rigel Spik og Virvel Tarzan kjemper om teten.



V76-6 (2100 m auto):

5 CHIEF ORLANDO

1 W.J. EMINENT BERGEN

9 COMMANDER NOSTO

2 NOLESSTHANPERFECT

-----------------------

8 Reveleer

3 Global Sunset

11 Rigel L.B.

10 Jobama

12 Twilight D.

4 Thai Voyager

6 Luckyline Cesar



Favoritten:

Chief Orlando feilet bort en mulig annenplass bak Avery i V75 sist. Er lynrask fra start og er en av landets beste 3-åringer. Får han tet, er nok løpet kjørt.



Outsiderne:

W.J. Eminent Bergen vant enkelt foran Malkin sist. Satt fast nest sist. Kan løse bedre enn han viste da, men det spørs om han kan ta i mot Chief Orlando.



Luringen:

Commander Nosto skuffet etter pause sist, men kan være klart forbedret med det løpet i kroppen. Han var helt rå i sommer og er ikke ueffen om han har funnet tilbake til de taktene og det blir tøff kjøring mellom de to favorittene.



Startsiden:

Chief Orlando og W.J. Eminent Bergen kjører om føringen. En feilfri Global Sunset er heller ingen sinke.



V76-7 (2140 m volte):

BANKER: Wik Emil. Foto: Eirik Stenhaug , Equus Media

1 WIK EMIL

-----------------------

8 Ask Eld

11 Bellfaks

12 Joker C.K.

13 Nordby Ask

14 Gandolf

9 Kodran

6 Alsaker Fantom

3 Fiann

2 Stensvik Iver

10 Ty Tinn

5 Sjø Kongen

7 Turbo Marie

15 Tojo Prinsen

4 Gangtrøtt



Favoritten:

Wik Emil var overlegen fra tet i siste start. Vinner med samme innsats.



Outsiderne:

Ask Eld kan få et fint løp i favorittens rygg. God trippelsjanse.



Luringen:

Bellfaks tapte kun for Fjord Jerven i kvalifiseringen til DNTs 5-årsløp i fjor. I finalen avsluttet han fort til syvende etter å ha feilet runden igjen.



Startsiden:

Wik Emil kan forsvare sporet. Alsaker Fantom er verst i mot.