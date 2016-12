Olsbu med to V75-bankere

I årets siste V75-omgang på norsk jord lar VGs travekspert Anders Olsbu både Sheriff Bi og Villas Cato stå ugardert.

– Villas Cato har hevet seg mange klasser i Lundstrøm Wolden-regi. Radet opp fire strake på enkleste vis. Men at han skulle være så god som sist, kom overraskende. Da var han knallhardt ute grunnlagsmessig i en V75-finale og feilet stort. Likevel kom han strålende tilbake og tapte kun knepent for gode Pave Odin. Med samme innsats er det normalt snakk om en vinner, sier Olsbu, og fortsetter:

– Sheriff Bi har vært god til to enkle seirer fra tet. Svenskegjesten er kjapp fra start og kan sikre seg føringen, selv om han har et par raske på innsiden. Kommer han seg først foran, uten at åpningen blir for tøff, kan han holde unna.

Lite V75-forslag (store bokstaver): 384 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1800 kroner



V75-1 1609 m (auto):

2 RONNY BRANDT

1 L.J.'S DREAMCATCHER

12 LUCKY VEGAS

6 WILLIAM TINGHÖJ

3 Savanna Bee

--------------------------

7 Support Kindness

9 Double Dream

11 Walentino

10 Royaldoodle

8 Goal Tooma

5 Silent Laser



Favoritten:

Ronny Brandt avsluttet styggfort etter sen åpning sist og innhentet storfavoritten Among Hastrup på streken. Er i stadig fremgang, står fint til spormessig, er kjapp fra start og skal regnes i striden igjen.



Outsiderne:

Lucky Vegas er en vinnerhest av rang. Buer-traveren har vunnet 11 av 18 løp. Vallaken er nok aller best i tet, men skulle det bli overpace, ser vi ikke bort i fra at han kan runde alle.

William Tinghöj avsluttet flott fra køen til tredje bak Calizza Boko og Tracy Kronos på Bjerke sist. Har gått gode løp hver gang og er aktuell i striden igjen, om han viser seg fra sin beste side.

Savanna Bee firte fra tet på oppløpet sist og måtte nøye seg med fjerde. Har vært strøket en gang siden. Vant fra tet nest sist. Er kjapp fra start, men har to raske på innsiden. Skulle hun komme foran, kan hun lede lenge, muligens helt inn.



Luringen:

L.J.'s Dreamcatcher feilet i tet 300 m igjen sist og var ikke slått da i et løp Smiley vant. Vallaken er kjapp fra start og klarer han å forsvare sporet, uten at åpningen blir morderisk, kan det holde helt inn.



Startsiden:

L.J.'s Dreamcatcher, Ronny Brandt, Savanna Bee og Support Kindness er alle veldig kjappe fra start. Det kan bli tøff kjøring innledningvis. Vi holder en knapp på en av de to førstnevnte.



V75-2 2100 m (auto):

1 TYSVÆR LOKE

3 JÆRVINN S.K.

5 DAG STØVAR

10 STENSVIK MARTIN

--------------------------

4 Prins Philip

2 H.G. Jerv

12 Charm Elden

8 Lukas

6 Stolt Odin

11 Myrviks Anton



Favoritten:

Tysvær Loke skuffet litt etter tidlig tetkjenning sist. Måtte imidlertid gå med pigger da og er bedre uten. Var meget god i seiersløpene i høst, men galoppen ligger stadig på lur. Han er flink ut om han først løser feilfritt fra start. Det er uansett en viss fare for at han kan bli overflydd. Feilfritt og om det løser seg, er han uansett god nok.



Outsiderne:

Jærvinn S.K. feilet et par ganger i Sverige sist, men fløy fort i mellom galoppene. Var god til seier fra tet foran Dag Støvar nest sist. Tapte kun for gode Spang Kinge gangen før, dog klart. Er bra fra start og skulle han komme foran, stiger sjansene. Skal regnes tidlig.



Luringen:

Dag Støvar satt fast med alt igjen for eieren sist og kunne vunnet med åpning. Gangen før var han tapper toer bak Jærvinn S.K. fra dødens. Vallaken er god nok på sitt beste og får Kai Johansen tilbake i sulkyen nå.



Startsiden:

Jærvinn S.K. kan muligens overfly Tysvær Loke. Lukas er heller ingen sinke. Står langt ute, men er i alle fall strøket ned i spor syv.



V75-3 2100 m (auto):

5 SHERIFF BI

--------------------------

12 Twain Bi

10 Nexus Tilly

7 Smiley

3 Princess of Love

2 Love Spin

1 Luck Follows Me

4 My Dream Come True

11 Phantom K.D.

9 Lucky Princess

6 Tayno Dream



Favoritten:

Sheriff Bi har vært god til to enkle seirer fra tet. Svenskegjesten er kjapp fra start og kan sikre seg føringen, selv om han har et par raske på innsiden. Kommer han seg først foran, uten at åpningen blir for tøff, kan han holde unna.



Outsiderne:

Twain Bi var overlegen tross en tung sisterunde sist. Har vært uheldig med sportrekningen igjen, men skulle det bli tøff kjøring i front, stiger sjansene. Buer-traveren har vunnet hele 11 av 21 løp hittil i karrieren og skal ikke avskrives helt.

Smiley avsluttet bra til seier sist. Står litt sjanseartet langt ute på vingen, men klaffer det med posisjonene, kan han ende blant de tre fremste i mål.



Luringen:

Nexus Tilly ga seg sist. Tapte kun for to gode i et langløp nest sist. Fjerde sist tok han en sterk seier fra dødens. Er litt variabel i prestasjonene, men på en god dag skal han ikke avskrives.



Startsiden:

Princess Of Love er muligens raskest, men skal ha ryggløp. Dermed kan muligens Sheriff Bi få overta. Men også Love Spin og My Dream Come True kan åpne fort.



V75-4 2100 m (auto):

7 VILLAS CATO

--------------------------

3 Snurten

4 Strikkeprinsen

1 Vill Solen

6 Eigelands Spretten

5 Kjappe Tinna

10 Søndre Lynet

11 Sindy Løper

9 Nattens Fyrste

2 Hornnes Vilje

8 Lynlinn

12 Mintor



Favoritten:

Villas Cato har hevet seg mange klasser i Lundstrøm Wolden-regi. Radet opp fire strake på enkleste vis. Men at han skulle være så god som sist, kom overraskende. Da var han knallhardt ute grunnlagsmessig i en V75-finale og feilet stort. Likevel kom han strålende tilbake og tapte kun knepent for gode Pave Odin. Med samme innsats er det normalt snakk om en vinner.



Outsiderne:

Snurten har syv første og syv annen på 15 starter i år. Var halt den gangen han var utenfor trippelen. Skal helst ha ryggløp. Skal regnes i fremste rekke igjen.



Luringen:

Vill Solen var god toer bak Valle Storm i DNTs høstfinale sist, sto 20 m bak. Blir nok overflydd, men er trippelaktuell om det løser seg.



Startsiden:

Nr. 2,3 og 7 er best fra start. De to førstnevnte skal nok ha ryggløp.



V75-5 1609 m (auto):

4 RONATO

9 FACEBOOK N.L.

1 RIORDAN KRONOS

3 PATHOS OM

2 Javier Palema

8 Peder Mykla

--------------------------

5 No Limit L.A.

6 Super Bull

11 Milan Töll

10 Arc Va Tout

7 Real Child



Favoritten:

Ronato satt fast med alt igjen i lederrygg sist et løp Stan Libuda vant foran Ultimate Photo. Er kjapp fra start og klarer han å komme seg foran kan han lede lenge, muligens helt inn. Mangelrød-traveren er nå tilbake på sin beste distanse.



Outsiderne:

Riordan Kronos har fått ett løp i kroppen og kan ventes ytterligere forbedret. Avsluttet bra sist. Står litt sjanseartet til, men skal ikke avskrives om det løser seg.



Luringen:

Facebook N.L. er ubeseiret i sine to starter i Kolnes-regi. Står til for et fint løp igjen og blir det bare litt kjøring i front har han en god sjanse til å runde til seier på ny.



Startsiden:

Ronato, Javier Palema og No Limit L.A. vil nok prøve på teten.



V75-6 2140 m (volte):

8 FRØKEN FAKSE

12 GUNDA

6 TRONS TORILA

5 ARVESØLV

14 Tante Ragnhild

7 Lill Ronja

--------------------------

4 Mjølner Oda

11 Tori Huldra

10 Nadine U.N.

3 Hof Lotta

13 Ty Li

1 Jega Bottega

2 Joran

9 Millionolga



Favoritten:

Frøken Fakse går gode løp hver gang. Er ikke så lett å lure først, men var solid til en fortjent seier i en V75-finale nest sist. Står 20 m bedre til enn vanlig og kan absolutt vinne igjen.



Outsiderne:

Trons Torila har vært god i sine to siste starter. Med samme innsats kan hun ende blant de tre igjen.



Luringen:

Gunda ble forstyrret til galopp i Tjomsland-debuten sist og gikk trolig glipp av en fremskutt plassering. Er litt variabel, men feilfritt og på sitt beste runder hun de fleste.



Startsiden:

Joran er kjappest, men skal vel ha ryggløp over full distanse.



V75-7 1609 m (auto):

1 REMEE LA MARC

2 PATRICIA HASTRUP

3 SPECIAL ENVOY

4 Pebbe Simoni

10 Vacqueyras

--------------------------

8 Winmecredit

9 Call Me Hanover

5 Denise F. Boko

11 Increased Workload

6 Future Love

12 Mr. X.F. Royal

7 Beak's News



Favoritten:

Remee la Marc vant sist han hadde tilsvarende forutsetninger. Er kjapp ut, men har noen raske utvendig. Skulle han klare å forsvare sporet, kan han lede lenge, muligens helt inn. Satt fast sist.



Outsiderne:

Patricia Hastrup ble speedet ned av Pebbe Simoni kort før mål sist. Fikk ikke skikkelig feste da. Er lynrask fra start og vil yppe seg på startsiden. Kan absolutt vinne om hun unngår dødens.



Luringen:

Vacqueyras var overlegen fra tet i begge de siste seiersløpene. Står litt sjanseartet til i bakspor, men med tøft tempo, er det ikke umulig.



Startsiden:

De tre innerste kjører om teten.