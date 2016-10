Olsbu med to V75-bankere på Momarken

VGs travekspert Anders Olsbu lar både Obi's Coktail og Come Vacation stå ugarderte i V75-omgangen på Momarken.

Unghoppene spiller hovedrollen på Momarken Travbane, hvor både Oaks og Oaks-revansjen for begge raser står på programmet.

– Obi's Coktail var god toer bak Flashing Boko på Årjäng sist. Trond Anderssen-traveren er ikke helt travsikker, men bare han går feilfritt og forsvarer sporet, tror vi han vinner, sier han, og fortsetter:

– Come Vacation har vunnet hele syv av ni løp og har imponert stort. Buer-traveren har en perfekt utgangsposisjon, og går hun som i sine siste starter, blir hun tung å stå i mot.

V75-1 4140 m (volte):

15 GLEN ORD SUPERB

9 VALOKAJA HINDØ

2 The Secret Light

-----------------------

3 Quality Q.C.

7 Black November

8 Dancelli

10 Ramos Boy

12 Valley Ivan

6 Urakas Gilbak

13 Mymanyyouare

11 I Love Paris

4 Smiley

5 Jefferson Dotcom

14 Beak's News

1 Banker Go's



Favoritten:

Glen Ord Superb ble sittende fast under Unionskampen på Färjestad sist. Har hele 100 m tillegg, men bare det ikke blir helt feil underveis, har han sjansen.



Outsiderne:

Valokaja Hindø avsluttet bra på Färjestad sist, men fikk for langt frem. Har gått solide løp i hele år og kjemper normalt i toppen.



Luringen:

The Secret Light har avsluttet solid hver gang og en seier kan være like om hjørnet. Men laget er tøft.



Startsiden:

Banker Go's vil naturlig nok lede.



V75-2 2140 m (auto):

9 MUSCLE SALT

2 ROYAL REBELLION

7 ALWAYS ON TIME

1 KNIGHT CLASSIC

5 CALZOLARI

4 Marquis de Boti

-----------------------

11 Callias Va Bene

8 Pleasetellmewhattodo

12 Pontiac

10 Perillat

3 Leila Augustinu

6 Legacy



Favoritten:

Muscle Salt hadde en infeksjon sist og var naturligvis litt under pari. Gangen før var han veldig god til seier foran Flashing Boko. Står til for et fint løp. Blir det litt kjøring i front stiger sjansene. På sitt beste skal han uansett regnes.



Outsiderne:

Royal Rebellion fikk seiersrekken brutt sist. Kunne ikke stå i mot gode Into The Sun da, men fullførte bra til annen. Er kjapp fra start og kan fort stikke til tet. Kan lede lenge, muligens helt inn, om ikke åpningen blir for tøff.

Knight Classic kunne ikke hevde seg i en tøff Kriterie-kvalifisering sist. Gangen før var han flink til seier etter å ha overtatt etter 500 meter. Tredje sist ble han tredje i et løp gode Cokstile vant. Avsluttet fort etter sen åpning da.



Luringen:

Always On Time kommer ut med litt usikker form og står dessuten langt ute på vingen. Men han er bra på sitt beste, men det må løse seg litt fra et sjanseartet spor. Gjør det først det, er det ikke helt umulig. Femte sist satt han fast bak gode Chipover S.S. i kvalifiseringen til Märtha-løpet. I finalen feilet han seg bort før bilen slapp. Tredje sist tapte han kun for Evil Enok M.E., Chief Orlando og Reallyokay i Bergens 3-års Festival. Nest sist avsluttet han fort til tredje bak Sassy Photo og Clint Classic etter sen åpning.



Startsiden:

Royal Rebellion er kjapp ut. Utfordres av Marquis de Boti.



V75-3 2140 m (auto):

7 UGGLA I MOSEN

2 MØLLER JERKA

3 Eigelands Helga

-----------------------

1 Tekno Lotta

4 Alve Frøkna

5 Sirifaxa

10 Aine G.L.

9 Jerkla O.K.

8 Berglund Svarta

6 Rus Can

11 Stjerne Linn

12 Kaksi Can



Favoritten:

Uggla I Mosen skuffet litt i Oaks-kvalifiseringen, hvor hun neppe hadde utfordret Møller Jerka uten oppløpsgaloppen. Hun radet opp seirer i løpene før for Ørjan Kihlstrøm. Hun tak seg enkelt av kvalifisering og finale av det svenske og det norske hoppe-Kriteriet. Er hun tilbake i toppslag, skal hun regnes med en god sjanse igjen. Sporet er litt langt ute på vingen, men på sitt beste har hun vist at hun tåler å gjøre en del selv.



Outsiderne:

Møller Jerka avsluttet bra til annen bak Uggla I Mosen etter å ha blitt sjenert snaue runden igjen i hoppe-Kriterie-kvalifiseringen. I finalen skuffet hun litt fra tet til fjerde, men passeringene var noe tøffe. I Oaks-kvalifiseringen sist hadde hun holdt unna for Uggla I Mosen, selv om sistnevnte ikke hadde galoppert. På sitt beste ser vi ikke bort i fra at hun kan vinne igjen.

Tekno Lotta går stadig fine løp og avsluttet fint til annen bak Møller Jerka sist. Er rask ut og får trolig tet eller lederrygg. Er aktuell blant de tre.



Luringen:

Eigelands Helga var nær ved å feile i siste sving i Oaks-kvalifiseringen, men kom bra tilbake og tok ned Alve Frøkna oppunder mål. I Hoppe-Kriteriet nest måtte hun se seg slått av Uggla I Mosen, men var klar toer foran Tekno Lotta.



Startsiden:

Tekno Lotta er rask, men vil bli utfordret av Møller Jerka.



V75-4 1640 m (auto):

5 THAI GOODWILL

4 ESCADA B.R.

12 PRINCESS ENDURANCE

1 DREAM ON PLUSH

3 TIFFANY T.G.

7 Charisma K.W.

6 Anazai

10 Darling Nikki

-----------------------

8 Nogara

2 Etna B.R.

11 T.M. Black Widow

9 California Estelle



Favoritten:

Thai Goodwill avsluttet fort sist og bekreftet sin fine form. Gangen før i hoppe-Derby var hun uheldig og feilet på oppløpet i det hun var i ferd med å kontre ut Valla d'Estino til seier. I stedet måtte hun nøye seg med tredje. Fjorårets hoppe-Kriterie-vinner har ingen fordel av sprint, men kan likevel runde til seier bare det klaffer litt underveis.



Outsiderne:

Escada B.R. skuffet litt, måtte nøye seg med fjerde i hoppe-Derby-kvalifiseringen og kom ikke til finalen. I Brekke-løpet gangen før holdt hun unna med et nødskrik foran Tiffany T.G. og Thai Bakery, men hun var ikke helt frisk da. Med tanke på det var hun bra. Hoppa er kjapp fra start og har klar fordel av sprint. Skulle hun komme foran, kan hun lede lenge, muligens helt inn, om hun viser seg fra sin beste side og åpningen ikke blir for tøff.



Luringen:

Princess Endurance har vært meget bra i det siste. Sist på Bjerke ledet hun i det lengste, men måtte se seg slått av Mr. Creation. Gangen før tok en sterk seier fra dødens, men måtte dele den med Ronato. Har vært uheldig i sportrekningen, men det lukter litt tempo innledningsvis. Blir det først det, runder hun de fleste.



Startsiden:

Etna B.R. er kjapp, men slipper nok. Escada B.R., Anazai og Charisma K.W. er alle meget raske om det laddes fra start.



V75-5 2140 m (auto):

1 OBI'S COKTAIL

-----------------------

10 Jetsun

12 Goldstrike B.G.

9 Little Red Corvette

4 Make Me

7 Zarahs Valentino

11 Jacobine Y.

6 Zanetti

3 Candy

2 Rocket Queen

8 Mira Star M.



Favoritten:

Obi's Coktail var god toer bak Flashing Boko på Årjäng sist. Gangen før, etter to måneders pause, avsluttet han flott til fjerde bak Ambitious Voyager, Little Red Corvette og Jacobine Y. Sto vanskelig til i spor tolv da. Nå har han trukket førstespor. Sist han hadde det sporet, vant han lett fra tet. Trond Anderssen-traveren er ikke helt travsikker, men bare han går feilfritt og forsvarer sporet, tror vi han vinner.



Outsiderne:

Jetsun var bra til seier etter sisterunden i dødens sist, men laget var forholdsvis enkelt. Var bra som femte i en Kriterie-kvalifisering tredje sist, hvor Moni Viking vant foran Thai Donato og Dillon K.W. Skulle favoritten bli overflydd og få trafikkproblemer, kan Geir V. Gundersen-traveren være seiersaktuell.

Little Red Corvette var god toer bak Ambitious Voyager sist. Var overlegen på Leangen gangen før, dog i billig lag. Coktail Jet-sønnen står til for et fint løp i spor ni og går som regel alltid bra til slutt. Vallaken er en av flere trippelaktuelle.

Make Me går stadig gode løp. Er relativt travsikker og kan ende på trippelen om det bare klaffer litt.

Zarahs Valentino har vært litt variabel, men er tilbake i slag nå. Har blitt strøket inn et spor og også han kan være trippelaktuell med klaff. Husk at han i debuten ikke var mye slått av Derby d'Estino og N.Y. Doubleoseven. Travet radige 1.15,0 over full distanse da.



Luringen:

Goldstrike B.G. er kapabel, men noe usikker. Sist feilet han seg bort like etter start. Gangen før overtok han etter 700 meter og vant greit. Fjerde sist tapte Mikkelborg-traveren kun knepent tross et tungt løp. Står sjanseartet til spormessig, men går han feilfritt og det blir tempo, kan han være trippelaktuell.



Startsiden:

Obi's Coktail kan forsvare sporet.



V75-6 2140 m (auto):

2 COME VACATION

-----------------------

4 N.Y. Diamond In The Sky

5 Nice Eleven L.

11 Clementine F.

9 Reallyokay

3 S.K.S Sagitta

6 Rebella Mystic L.

1 May Lane

10 Chin Chin

8 Lucille Bourbon

7 Global Talk

12 Shanaia



Favoritten:

Come Vacation har vunnet hele syv av ni løp og har imponert stort. Hoppa var ikke meldt til hoppe-Kriteriet, og kretsen rundt hesten er nok veldig sugne på å ta seg av dette løpet. I kvalifiseringen var hun helt overlegen foran Reallyokay og Chin Chin. Tredje sist tok hun seg av hoppeavdelingen av Märtha-løpet, hvor hun tok ned morgendagens hovedoppent, N.Y. Diamond In The Sky, til slutt. Buer-traveren har en perfekt utgangsposisjon, og går hun som i sine siste starter, blir hun tung å stå i mot.



Outsiderne:

N.Y. Diamond In The Sky tok ned Nice Eleven L. fra dødens i Oaks-kvalifiseringen sist. Gangen før ble hun toer bak Clementine F.F. i hoppe-Kriteriet etter å ha travet sisterunden i dødens. Peter Jensen-traveren kjemper stort sett alltid i toppen. Og skulle favoritten ha en noe dårlig dag, står hun klar til å overta.



Luringen:

Clementine F.F. avsluttet flott og tok ned N.Y. Diamond In The Sky i hoppe-Kriteriet nest sist. Sist i Oaks-kvalifiseringen feilet hun stort fra start, men avsluttet sterkt til tredje bak S.K.S Sagitta og May Lane. Går hun feilfritt og det blir tøff kjøring i front, kan hun runde mange igjen.



Startsiden:

May Lane, S.K.S Sagitta, N.Y. Diamond In The Sky, Nice Eleven L. og Rebella Mystic L. kan alle løse fort om de blir laddet med. Come Vacation kan nok også åpne bedre enn vist.



V75-7 2640 m (auto):

7 STRAM VAIER

1 JÆRVINN S.K.

12 PAVE FAKS

4 LILLE JIM

9 ASK ELD

5 LYKKERUS

11 SØNDRE JERKELD

2 MYHRENG BRAGE

10 BOTTEM VIKTOR

-----------------------

8 Solberg Rasken

6 Elegant

3 Grundsvold Loke



Favoritten:

Stram Vaier er radikalt forbedret i Killingmo-regi. Første gang ut vant han greit foran Lykkerus og Lille Jim. Sist på Jarlsberg måtte han se seg knepent slått av Stumne Scott, men var helt nede på 1.24-tallet. 8-åringen står langt ute på vingen, men bare det klaffer litt, skal han regnes i striden igjen.



Outsiderne:

Jærvinn S.K. gikk bra etter startgalopp sist og tapte kun for Dag Støvar. Er hardt ute grunnlagsmessig, men viste i seiersløpene tidligere i høst at han har mye inne. Åpnet i 1.23-fart fjerde sist. Feilfritt står han til for et fint løp og skal ikke avskrives.

Pave Faks er det stort sett vinn eller forsvinn med. Kapasiteten er stor, men galoppen ligger hele tiden på lur. Sist tok han en sterk seier fra dødens, mens han vant lett fra tet tredje sist. Bare han holder seg til rett gangart kan han vinne igjen. Men han er og blir en evig outsider.

Ask Eld var bra til seier i sin siste start, men kommer nå ut etter et par måneders pause. Muligens trenger han løp i kroppen før han er helt på topp. Søvik-traveren står uansett fint til og kan kjempe langt fremme om formen er intakt.

Lykkerus går gode løp hver gang, men vinner ikke like ofte lenger. Han viste i forbindelse med DNTs 5-årsløp at han takler lange distanser, men han skal ikke gjøre for mye selv.



Luringen:

Lille Jim radet opp seirer for en tid tilbake, og nå virker han å være skikkelig på gang igjen. Sist var han sterk fra dødens og tapte kun for Stram Vaier og Lykkerus. Feilfritt og med klaff kan han være med der fremme igjen.



Startsiden:

Elegant er kjapp og kan muligens ta en lengde på Myhreng Brage og Jærvinn S.K. Lykkerus er heller ingen sinke.