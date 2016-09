Olsbu med to V75-bankere på Bjerke

VGs travekspert Anders Olsbu lar både Myhreng Jerker og Trons Vilje stå ugarderte i V75-vorspielet, med dobbel syverpott, til den store Klasseløpssøndagen.

– Trons Vilje har vært meget bra etter lang pause til tre strake seirer. Tjomsland-traveren møter langt bedre hester enn tidligere og skal virkelig opp til eksamen nå. Men går han feilfritt og går 1.25 som sist, kan han bli vrien å tukte, selv om han møter mer garvede konkurrenter. Vallaken er ikke helt stødig, men viser han seg fra sin beste side, kan det gå veien, sier Olsbu, og fortsetter:

– Myhreng Jerker ble tredje i Sverige sist. Med tanke på at han var litt forkjølet, gikk han et sterkt løp. Sporet kunne vært bedre, men motstanden er helt riktig. På sitt beste bør han runde til seier.

V75-1 2100 m (auto):

5 AVERY

12 NOLESSTHANPERFECT

3 WIZARD OF OUSSE

2 WALLNER

10 DEBBIE B.R.

----------------------------

8 Dex Dexter

7 L.J.'s Andy Hall

1 Crunch Classic

11 Marchetti

4 Arn

9 Step Down



Favoritten:

Avery kunne ikke svare dødenstravende Nolessthanperfect og medsmygende L.J.'s Andy Hall sist, men distansen er kortere nå. Helgestad-traveren er kjapp fra start, men har noen raske på innsiden. Skulle 5-åringen komme seg foran og få dirigere litt, kan han holde unna om han viser seg fra sin beste side.



Outsiderne:

Nolessthanperfect er i sitt livs form. Sist var han råsterk og tok ned gode Avery fra dødens. Gangen før vant han lett i et langløp. Vallaken står sjanseartet til spormessig, men blir det tøff kjøring i front, ser vi ikke bort i fra at han kan runde alle.

Wallner viste fremgang sist. Holdt til annen fra tet da, men kunne ikke svare Desire S.E. til slutt. Er kjapp ut og er bra på sitt beste. Fjerde sist vant han lett fra tet tross en 1.10-åpning.



Luringen:

Wizard Of Ousse kommer ut etter pause, men rapporteres veldig bra i trening. Wallavik-traveren er litt variabel i prestasjonene, men er veldig god på sitt beste. Kan åpne lynraskt fra start om han blir laddet med. En evig outsider.



Startsiden:

Crunch Classic, Wallner, Wizard Of Ousse og Avery er alle raske nok til å kjempe om føringen. Dex Dexter er også kjapp, men står sjanseartet til ytterst på vingen.



V75-2 2100 m (auto):

3 MUSCLEMAN O.

1 NATIONAL THUNDER

10 Sander Invalley

9 Jet Bug

----------------------------

8 N.Y. Coeur de Soleil

11 Licensee

5 W.J. Eminent Bergen

7 Elliot B.R.

6 Support Kindness

12 Expo B.R.

2 Brotherman Nibs



Favoritten:

Muscleman O. har vi varslet for flere ganger, men han har vært forfulgt av utur. I begge sine siste starter har han blitt sittende stengt i lederrygg, sist i en Derby-kvalifisering Cash Okay vant foran Ultimate Photo og Malkin. Westergaard-traveren er kjapp fra start og klarer han å overfly National Thunder er løpet kjørt. Men sistnevnte vil prøve å sitte foran om han klarer det.



Outsiderne:

National Thunder har vunnet lett fra tet i sine to siste starter. Er sprutredd og er klart best i den posisjonen. 6-åringen er meget rask fra start. Så gjenstår det å se om han klarer å holde ute favoritten. Klarer han å svare opp, blir nok åpningen morderisk. Så spørs det om han klarer å stå for det over full distanse. Men han gikk 1.14,4 full vei fjerde sist.

Jet Bug har feilet seg bort i tøffe årgangsløp to ganger på rad. Hadde trolig blitt fjerde i Haakon-løpet uten galoppen.



Luringen:

Sander Invalley sto på bra til femte i en Derby-kvalifisering El Diablo B.R. vant foran El Toro B.R. sist. Møter ingen av deres kaliber her, og skulle det bli knallhard kjøring mellom National Thunder og Muscleman O., kan han dukke opp i striden.



Startsiden:

National Thunder og Musleman O. er begge ute etter føringen.

V75-3 2120 m (volte):

3 LYKKJE BORKA

7 HORGEN LINA

1 VALLE TIRIL

2 WIKVINNI

----------------------------

10 Frøken Fakse

9 Kap Tilly

12 Turbo Marie

11 Gunda

4 Hof Lotta

14 Rødmyrsfakså

6 Valle Fryd

13 Bare Mia

15 Alm Rodina

8 Fillippa

5 Stensvik Maja



Favoritten:

Lykkje Borka måtte nøye seg med tredje i DNTs 5-årsløp for hopper sist. Gikk veldig bra tidsmessig der. Steinseth-traveren har vunnet hele 10 av 17 ganger og får tipset. Holder hun seg til rett gangart kjemper hun alltid i toppen.



Outsiderne:

Horgen Lina har vært god til to strake seirer. Møter klart skjerpet selskap, men feilfritt og på sitt beste, kjemper hun i fremste rekke igjen.



Luringen:

Wikvinni har feilet i sine to siste starter. Sist feilet hun i annet utvendig 500 meter igjen mot gode hingster i et løp Bjørkeknekten vant foran Strikkeprinsen. Gangen før feilet hun innledningsvis, men kom bra tilbake til femte i et løp Horgen Lina vant. Står fint til på strek og er aktuell om hun viser seg fra sin beste side.



Startsiden:

Wikvinni kan muligens overfly Valle Tiril.



V75-4 2100 m (auto):

12 GLOBAL SUPREMACY

2 WEST COAST

8 GLOBAL SUNSET

4 DELEC HANOVER

10 Tuff Enuff

6 Yankee Cat

----------------------------

3 Mohita

5 Astoria Brick

9 Be A Mixt Chili B.

11 Poker Face D.E.

7 Love Spin

1 Talk That Talk



Favoritten:

Global Supremacy var veldig god i Hamre-debuten sist, hvor hun tok en råsterk seier og tok ned Delec Hanover fra dødens. Har tapt sportrekningen og er avhengig av at det skal bli litt kjøring i front. Blir det først det, blir vi ikke overrasket om hun skulle runde alle.



Outsiderne:

West Coast feilet seg bort innledningsvis sist. Avsluttet sterkt til tredje gangen før. Var god til V75-seier i Hamre-debuten tredje sist. Står fint til spormessig og på sitt beste er hun seiersaktuell igjen.



Luringen:

Delec Hanover har hatt virus i sommer, men var flink fra tet etter å ha blitt litt hissig sist. Kunne ikke stå i mot Global Supremacy og medsmygende Be A Mixt Chili B. da. Kan ventes forbedret med det løpet i kroppen. Buer-traveren er kjapp fra start og om hun ikke blir for stri, kan hun lede lenge, muligens helt inn.



Startsiden:

Vi tror Delec Hanover kan ta føringen.



V75-5 2100 m (auto):

2 TRONS VILJE

----------------------------

11 Joker C.K.

8 Pave Odin

12 Pågangsmot

10 Bjørkeknekten

9 Alm Sander

7 Spang Kinge

5 Tangen Braute

4 Gompen Elden

3 Arnspik

6 Loken

1 Birk Jerven



Favoritten:

Trons Vilje har vært meget bra etter lang pause til tre strake seirer. Tjomsland-traveren møter langt bedre hester enn tidligere og skal virkelig opp til eksamen nå. Men går han feilfritt og går 1.25 som sist, kan han bli vrien å tukte, selv om han møter mer garvede konkurrenter. Vallaken er ikke helt stødig, men viser han seg fra sin beste side, kan det gå veien.



Outsiderne:

Pave Odin var syk sist og unnskyldt. Gikk sterke løp før det. Står litt sjanseartet til ytterst på vingen, men kan gjøre en del selv. Om han ikke blir hengende for lenge, kan det gå veien.

Pågangsmot fortjener virkelig en seier etter flere sterke løp. Sist feilet han snaue runden igjen, men kom sterkt tilbake til annen. Nest sist satt han fast etter galopp. Han står perfekt inne i grunnlaget.



Luringen:

Joker C.K. har vært meget bra og har vunnet tre av sine fire siste starter. Var helt nede på 1.23-tallet nest sist. Også Hjørnerød-traveren står perfekt inne grunnlagsmessig og om han viser seg fra sin beste side, er det ikke umulig.



Startsiden:

Ingen startraketter i første rekke. En noe åpen startside.



V75-6 2100 m (auto):

7 GLOBAL REPUBLIC

2 TIP ESTEREL

4 ROCKNROLL FI

9 Mymanyyouare

----------------------------

8 Coktail Fortuna

3 Riordan Kronos

6 Petter Rags

10 Jet Voice

11 Global Oracle

1 King Of Friday

5 Sno Long Boys



Favoritten:

Global Republic har vært helt rå i sine to siste starter. Sist var han helt overlegen på radige 1.10,2 tross en 1.08-åpning. Gikk et sterkt løp mot eliten i Kristen T. Gundersen æresløp gangen før, men ble innhentet av Bruno di Quattro rett oppunder mål da. Thorseth-traveren har tapt sportrekningen, men skulle det klaffe spormessig, kan han vinne på nytt.



Outsiderne:

Tip Esterel har vært fantastisk i sommer og jakter sin femte strake seirer. 6-åringen er kjapp fra start og skulle han klare å komme foran, stiger sjansene.



Luringen:

Rocknroll Fi sto vanskelig til i bakspor sist. Ble sendt frem i dødens og fullførte meget bra til tredje bak Global Republic og Riordan Kronos da. Vallaken er kjapp fra start. Er det han som kommer seg til tet, er det han som sitter med de beste kortene.



Startsiden:

Rocknroll Fi og Tip Esterel vil kjøre om føringen. Global Republic er også kjapp om han blir laddet med fra start.



V75-7 2100 m (auto):

12 MYHRENG JERKER

----------------------------

4 Roli Eld

6 Lykkje Svarten

2 Kleppe Snigen

3 Spik Mollyn

9 Kolnes Tom

7 Bacchus Ø.K.

8 Torpa Nicklas

5 Søndre Jerkeld

10 Vassbø Fakse

11 Tojo Prinsen

1 Ulsrud Troll



Favoritten:

Myhreng Jerker ble tredje i Sverige sist. Med tanke på at han var litt forkjølet, gikk han et sterkt løp. Gangen før var han kanongod til seier i Uttisrud-løpet. Tross startgalopp, angrep 1300 meter igjen og dødens siste 1100 meter var han god nok til å ta ned en av Derby-favorittene, Ingbest. Sporet kunne vært bedre, men motstanden er helt riktig. På sitt beste bør han runde til seier.



Outsiderne:

Roli Eld har vært veldig bra og jakter sin femte strake seirer. Han viser stadig utvikling og rangeres nærmest favoritten.

Kleppe Snigen går gode løp hver gang. Feilfritt er han en av mange trippelaktuelle.



Luringen:

Lykkje Svarten har vært solid i sine siste starter. Tapte kun for Solør Stegg i et langløp i Sverige sist. Var strålende toer etter siste 1200 meter i sporene gangen før også. Klaffer det med posisjonene kan han ende blant de tre.



Startsiden:

Ulsrud Troll er flink ut, men slipper nok til Spik Mollyn. Søndre Jerkeld og Lykkje Svarten er heller ingen sinker.