Olsbu med to V75-bankere på Biri

VGs travekspert Anders Olsbu dekker opp seiersmaskinen Tekno Odin, men lar Uggla i Mosen og Global Supremacy stå ugardert på Biri.

– Global Supremacy har gjort alt riktig i Hamre-regi og har imponert med fire strake seirer. Hver gang med mer krefter igjen på tanken. 4-åringen kan også gjøre en del selv og er ikke avhengig av å få det servert. Er blitt strøket inn et spor og bare det ikke blir helt feil med posisjonene, tror vi hun vinner igje, sier Olsbu, og fortsetter:

– Uggla I Mossen fungerte ikke som best hverken i kvalifisering eller finale av Oaks, hvor hun feilet. Sist var hun tilbake i slag og vant greit foran Aine G.L. Før Oaks imponerte hun stort ved å vinne kvalifisering og finale av både det svenske og norske hoppe-Kriteriet. I følge treneren er hun på vei mot toppformen igjen. Det lukter dessuten litt kjøring innledningsvis i dette løpet. Hun står således fint til i bakspor. Holder hun seg bare til rett gangart, kan hun runde alle.

Om Tekno Odin har han følgende kommentar:

– Tekno Odin er i sitt livs form og har vunnet ti av sine elleve siste starter. Men så spørs det om han kan hente 20 meter på Teddy Gutten Støen i Vintillatravet.

Alt fra Biri kan du se direkte på trav.vg.no lørdag fra kl. 12. Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V75-forslag (store bokstaver): 252 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1620 kroner



V75-1 2140 m (volte):

EKSPERT: Anders Olsbu er VGs travekspert. Foto: , Equus Media

5 TYSVÆR LOKE

14 MYHRENG JERKER

8 MJØLNER SPIK

1 T.B.'s Trøllgutt

-------------------------

6 Vestpol Gladiator

13 Pave Faks

7 Solbakken Jerv

2 Sikvelands Svarten

15 Sjø Kongen

12 Spydo Ø.K.

10 Lykkerus

3 Lykkje Embla

11 Arvesølv

9 Jardar

4 Vertigo Håkon



Favoritten:

Tysvær Loke har innfridd som VG-banker tre ganger på rad, til tross for at han har galoppert i sine to siste starter. Møter klart skjerpet selskap nå, er litt sprutredd og noe usikker. Men går han bare feilfritt har han sjansen igjen.



Outsiderne:

Myhreng Jerker er kanskje den beste hesten. Gikk et sterkt løp etter galopp sist. Feilfritt og med klaff skal han regnes. Men han skal ut på kåring før dette løpet.



Luringen:

Mjølner Spik vant enkelt i en Derby-kvalifisering tredje sist. Ble femte i finalen tross snaue sisterunden i tredjespor. Skuffet sist, men har trent fint etterpå. Outsider.



Startsiden:

Nr. 1 og 2 kjemper om føringen.



V75-2 2100 m (volte):

15 STJERNETIRA

13 PAVE JERKILA

10 SMEDTULLA

9 SOL FAKSA

14 Petrine

1 Lille Anne

12 Loka

8 Skeie Blesa

4 Maurstad Mina

3 Ness Tjo Jervo

-------------------------

11 Smågodt

7 Vestrings Vinni

5 Krylling Sol



Favoritten:

Stjernetira har stabilisert seg mye den siste tiden og har vært veldig god. Etter tre strake seirer måtte Sørvik-traveren gi tapt for formsterke Heidi Solo sist, men hun var foran en hest som Brenne Rødi. Har lagt tillegg, men selskapet er ikke verre enn at hun kan runde alle feilfritt.



Outsiderne:

Pave Jerkila var god til seier i tøft lag i V75 på Leangen sist. Kusken har et godt tak på hesten. Bare hun går feilfritt, kjemper hun normalt i fremste rekke.

Sol Faksa er bra om hun fungerer på sitt beste. Har rotet mye i det siste, men rapporteres fin i trening. Hun vant sist hun startet på Biri og tapte kun for gode Snurten gangen etter. En evig outsider.



Luringen:

Smedtulla er håpløst usikker, men er mer enn god nok uten galopp. Sist feilet hun tre ganger. Smedsrud-traveren kjempet om seieren da den siste kom. Også hun er en evig outsider.



Startsiden:

Lille Anne er bra fra start og kan forsvare sporet om kusken vil.



V75-3 2600 m (volte):

I KANONFORM: Tekno Odin har vunnet sine seks siste travløp. Foto: Eirik Stenhaug , Equus Media

11 TEKNO ODIN

6 TEDDY GUTTEN STØEN

7 Solør Stegg

-------------------------

12 Ulsrud Tea

1 Eldvin

2 Lex Lodney

9 Mjølner Komet

8 Norheim Jærv

13 Norheim Faksen

4 Tante Ragnhild

5 Vertigo Bjørn

10 Tuxi Titan

3 Lill Ronja



Favoritten:

Tekno Odin er i sitt livs form og har imponert stort. Hesten jakter sin syvende strake seier. Faktisk har han vunnet hele ti av sine elleve siste starter. I sine to siste starter har han vunnet på 1.18-tallet. Tross dobbelt tillegg kan han runde alle.



Outsiderne:

Solør Stegg svarte opp Tekno Odin sist, fikk svi for det og firte til tredje. Står 20 m bedre til nå og liker lang distanse.



Luringen:

Teddy Gutten Støen var solid toer bak Tekno Odin i NM i sommer. Står 20 m bedre til nå og har større fordel av distansen. Kan yppe seg.



Startsiden:

Eldvin eller Lex Lodney til tet.



V75-4 2100 m (auto):

FAVORITT: Uggla i Mossen er VGs andre banker på Biri. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

9 UGGLA I MOSSEN

-------------------------

2 Møller Jerka

3 Tekno Lotta

5 Eigelands Helga

6 Alve Frøkna

1 Aine G.L.

10 Jerkla O.K.

4 Sirifaxa

8 Berglund Svarta

11 Stjerne Linn

7 Teknologika



Favoritten:

Uggla I Mossen fungerte ikke som best hverken i kvalifisering eller finale av Oaks, hvor hun feilet. Sist var hun tilbake i slag og vant greit foran Aine G.L. Før Oaks imponerte hun stort ved å vinne kvalifisering og finale av både det svenske og norske hoppe-Kriteriet. I følge treneren er hun på vei mot toppformen igjen. Det lukter dessuten litt kjøring innledningsvis i dette løpet. Hun står således fint til i bakspor. Holder hun seg bare til rett gangart, kan hun runde alle.



Outsiderne:

Møller Jerka vant greit foran Tekno Lotta i Oaks-kvalifiseringen. Men hun firte til fjerde fra tet etter en 1.27-åpning i finalen, noe hun også gjorde i hoppe-Kriteriet. I kvalifiseringen til hoppe-Kriteriet avsluttet hun bra til annen bak Uggla I Mossen. I kvalifiseringen til dette løpet var hun god til seier igjen foran Tekno Lotta. Står fint til og er en av dem som kan vinne om Uggla I Mossen skulle rote seg bort.



Luringen:

Tekno Lotta var god til seier i Oaks nest sist etter et perfekt smygløp. I kvalifiseringen blåste hun til tet før hun slapp til Eigelands Helga. Fikk åpning og ble toer bak Møller Jerka da. Skal trolig kjøres for tet nå, så får vi se om det holder helt inn.



Startsiden:

Tekno Lotta er vårt tetbud, selv om også Møller Jerka, Sirifaxa og Eigelands Frøkna kan løse bra.



V75-5 2100 m (auto):

6 GLOBAL SUPREMACY

-------------------------

7 Princess Of Love

1 Escada B.R.

8 Charisma K.W.

12 Tulle Toulouse

2 Sugarbaby

9 Miley Goal

11 Starfish And Coffee

3 Treatmenice

10 Love Spin

5 Femi Delight



Favoritten:

Global Supremacy har gjort alt riktig i Hamre-regi og har imponert med fire strake seirer. Hver gang med mer krefter igjen på tanken. 4-åringen kan også gjøre en del selv og er ikke avhengig av å få det servert. Er blitt strøket inn et spor og bare det ikke blir helt feil med posisjonene, tror vi hun vinner igjen.



Outsiderne:

Escada B.R. fikk maks som femte fra lederrygg mot hoppeeliten sist. Det signaliseres ryggløp igjen. Kan fort henge med inn til en trippelplass.



Luringen:

Princess Of Love var tapper etter en knallhard 1.08-åpning etter lang pause sist, men kunne ikke svare Tuff Enuff til slutt. Skal i utgangspunktet ha et mer defensivt opplegg nå, men med en strøket hest på innsiden blir det kanskje kjørt til fra start likevel. Om ikke løpet sist sitter for mye i beina, skal hun ha en god trippelsjanse med litt posisjonsklaff.



Startsiden:

Escada B.R. er kjapp, men skal ha ryggløp. Princess Of Love og Charisma K.W. kan begge løse fort om de laddes med. Global Supremacy kan sikkert åpne bedre enn vist.



V75-6 2100 m (auto):

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav og chatte med våre eksperter. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger

3 MOE TJALVE

4 NESLANDS FAKSEN

9 ALSAKER BLEST

-------------------------

5 Järvsö Pegasus

8 Brenne Brakar

6 Sjø Vinn

1 Tyri Loke

2 Troll Solen

10 Valle Storm

11 Wellek

7 Vill Solen



Favoritten:

Moe Tjalve overtok i første sving sist og vant lett i kvalifiseringen til dette løpet. I Kriteriet gangen før fullførte han solid til femte etter å ha feilet i sporene innledningsvis. I Kriterie-kvalifiseringen tapte han kun for årgangstoppen Tand Kraft, som feilet håpløst i kvalifiseringen til dette løpet. Feilfritt kan det bli tøft å gjøre noe med Moe Tjalve.



Outsiderne:

Alsaker Blest var solid toer bak Tand Kraft i Kriteriet nest sist. Sist var han tapper som tredje fra dødens i løpet Moe Tjalve vant. Likte ikke den harde banen da og kommer ut med såler nå. Skulle favoritten feile, er han en av dem som kan vinne.

Järvsö Pegasus feilet som trolig vinner i tet sist. Er kjapp ut og kommer han seg foran er han aktuell blant de tre.



Luringen:

Neslands Faksen avsluttet forrykende til annen bak Moe Tjalve i kvalifiseringen til dette løpet. Vant lett fra tet i billig lag i de to foregående startene. Men at han skulle være så god som sist, var overraskende. Ligger han på skuddhold i siste sving, skal noen og enhver passe seg.



Startsiden:

Järvsö Pegasus, Neslands Faksen eller Sjø Vinn er raske. Åpent.



V75-7 3100 m (volte):

15 EMIR LA BROUSSE

11 THE SECRET LIGHT

13 SMILEY

4 MILLMESSI

7 MC VET

12 QUALITY Q.C

1 POLYMELES FACE

10 Sandsjöns Igor

6 Hot Sugar

-------------------------

5 Teenager

2 Umido Petral

9 Larger Then Life

14 J.C. Royal

8 Lonely Vacation

3 Chezando



Favoritten:

Emir la Brousse avsluttet fort etter sen åpning sist. Var tapper fra dødens nest sist og vant lett i norgesdebuten tredje sist. Kan runde alle tross langt tillegg.



Outsiderne:

The Secret Light fikk en velfortjent seier sist etter flere sterke løp. Elsker distansen.



Luringen:

Smiley sto på glimrende til tredje bak Glen Ord Superb og Mymanyyouare over 4000 m sist. Regnes.



Startsiden:

Polymeles Face kan forsvare sporet.