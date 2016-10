Olsbu avslutter med banker

VGs travekspert Anders Olsbu lanserer Roli Eld som sin banker på Bjerke. Nøkkelkusk Hans Christian Holm er optimist med Stumne Scott mot VGs banker i V76-finalen.

Han er denne ukens nøkkelkusk, og vurderer de syv løpene slik:

V76-1:

– Silke Chasmina har imponert. Bjerring-traveren er med der framme igjen. Aktuelle er også Osen Prinsessa og Solhøy Gunn. Min Eos Marinka er en garderingshest.



V76-2:

– Vestpol Hebe er en bankerkandidat i et feilfritt løp. Åpent bak denne.



V76-3:

– Dag Støvar er den beste hesten. Kommer han fint til igjen, er dette muligens vinneren. Kan få en overraskelse om han svikter.

NØKKELKUSKEN: Hans Christian Holm. Foto: Eirik Stenhaug , Equus Media

V76-4:

– Et kvalitetsfylt ungdomsløp. Beatrice Palema står fint til, og har vist flott form. Aktuell igjen. Anbefaler bred gardering bak denne. Her kan det komme en overraskelse.



V76-5:

– Ronato er en flott hest med fin kapasitet. Kan legge på til tre? Stallhesten Global Oracle galopperte bort en 1.12-tid sist. Står litt langt ute bak bilen, men aktuell på gardering.



V76-6:

– Flere av de beste står i vriene spor. Mange kan vinne dette løpet. Min egen Pingo Spring er jevn og flink, men sporet trekker ned.



V76-7:

– Stumne Scott står med tre strake triumfer. Hesten har vært god, men må forbedre seg ytterligere for å holde unna for disse konkurrentene. Jeg har blant annet stor respekt for Roli Eld og Vidar Hop. Uansett optimist.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30. Våre eksperter setter opp en rekke spennende andelslag til omgangen. Disse finner du direkte på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V76-forslag (store bokstaver): 216 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1440 kroner





EKSPERT: Anders Olsbu er VGs travekspert. Foto: , Equus Media

V76-1 (2140 m volte):

10 SILKE CHASMINA

11 WIKVINNI

8 OSEN PRINSESSA

6 Stensvik Maja

3 Pave Jerkila

13 Jørnstu Vilja

2 Solhøy Gunn

1 Eos Marinka

4 Engli Ilmina

9 Zirkonia

----------------------

12 Tundra

7 Hovsjerka

5 Ingerø Mari



Favoritten:

Silke Chasmina angrep etter en runde sist og kom ned utvendig for Osen Prinsessa 500 meter igjen. Koblet et sterkt grep til slutt og står 20 meter bedre til denne gangen. Nest sist satt hun fast med alt igjen etter sen åpning. Feilet mye tidligere, men virker å ha stabilisert seg mye nå. Feilfritt har hun en fin sjanse igjen.



Outsiderne:

Osen Prinsessa har vært bra til to annenplasser på rad bak henholdsvis Silke Chasmina og Kvikk Tojo. Hadde mye utur før det. Feilet blant annet bort en topplassering i V75. Hun fortjener snart en seier igjen. Har vunnet syv ganger og tatt fem annen tidligere år. Men hun står 20 meter dårligere til kontra Silke Chasmina nå.



Luringen:

Wikvinni angrep i stor fart i Sverige sist, men var uheldig og feilet bort en topplassering. Gangen før i V75 overtok hun etter 500 meter og ledet lenge, men firte til tredje i en V75-finale Gunda vant foran Frøken Fakse. Møter enklere lag her. Feilfritt og på sitt beste kjemper hun i toppen.



Startsiden:

Eos Marinka, Solhøy Gunn og Engli Ilmina kan alle løse bra, om de går feilfritt. Noe åpen startside.



V76-2 (2100 m auto):

2 VESTPOL HEBE

8 BRÅTNESFAKS

9 MIEFAKS

1 Lauvås Emma

----------------------

6 Børke Sindy

5 Stumne Jo

7 Engjefrida

3 Fjellspika

4 Jarli Sota



Favoritten:

Vestpol Hebe feilet fra start sist og gjentok. Viste stor fart mellom galoppene. Gangen før var han overlegen fra tet. Autostart er trolig bare en fordel for den kapable, men usikre hesten. Feilfritt er han god nok.



Outsiderne:

Miefaks har vært bra til to strake seirer. Er relativt travsikker og scorer på det. Har trukket et greit spor og er normalt med i striden igjen.



Luringen:

Bråtnesfaks er i likhet med favoritten, veldig usikker. Men også han har stor kapasitet og flotte fartsressurser. Sporet ytterst på vingen kan bare være en fordel med tanke på å komme seg feilfritt avgårde. Feilfritt og på sitt beste står han ikke tilbake for noen her.



Startsiden:

Lauvås Emma og Jarli Sota er bra ut. En feilfri Vestpol Hebe kan muligens få overta om han blir offensivt kjørt.

V76-3 (1609 m auto):

9 DAG STØVAR

7 BRENNE JÆRVEN

6 Stensvik Martin

----------------------

5 Lundrapp

4 Heidi Solo

3 Eltebos Høibysara

8 Nito Nicklas

2 Stolt Odin

1 Hvalstad Helga



Favoritten:

Dag Støvar var endelig tilbake i vinnersirkelen sist. Det er snakk om en vinnerhest av rang, som har vunnet halvparten av sine 26 starter og som har en trippelprosent på nærmere 80. Sist travet han i dødens til han overtok runden igjen. Siden holdt han greit unna for Jærvinn S.K. og Stensvik Martin. Står alene i bakspor og bare det klaffer litt, er han normalt med i striden igjen.



Outsiderne:

Stensvik Martin mistet ryggen da Dag Støvar overtok runden igjen sist, men sto på bra til tredje. Gangen før tok han en sterk seier fra dødens. Feilfritt skal han regnes blant de tre.



Luringen:

Brenne Jærven har fått ett løp i kroppen etter lang pause og kan nok ventes forbedret med det løpet. 6-åringen er veldig kjapp ut, og vi ser ikke bort i fra at han kan prikke føringen, selv herfra. Mjølnerød-traveren vokser en klasse i front. Viser han seg fra sin beste side, kan han holde unna. Men formen er litt usikker.



Startsiden:

Brenne Jærven er kjapp fra start og kan muligens ta føringen. Lundrapp er nok verst i mot. Nito Nicklas er heller ingen sinke, men står vanskelig til ytterst på vingen.



V76-4 (2100 m auto):

2 BEATRICE PALEMA

6 UMIDO PETRAL

3 EXIT RIVER

----------------------

12 National Thunder

10 Escaped

5 Walker Jade

4 Doctor Joe

8 Kind Of Magic

1 Bluegene

11 Winner Ivi

9 Magnolia

7 Livi Invest



Favoritten:

Beatrice Palema feilet seg bort sist. Gangen før vant hun lett fra tet. Killingmo-traveren er kjapp fra start og kan lede hele veien.



Outsiderne:

Exit River har avsluttet bra i sine to siste starter. Har kun vunnet en gang på 30 starter og er ikke lett å få inn på bestilling. Men hun har form for seier og har en av løpets beste kusker.



Luringen:

Umido Petral har gått to fine løp i Hamre-regi. Var ikke mye slått av Trade Man nest sist. Feilfritt og på sitt beste er han god nok.



Startsiden:

Beatrice Palema får normalt overta fra Bluegene. Utenfra vil nok Doctor Joe prøve seg litt.



V76-5 (1609 m auto):

2 RONATO

10 ROCKETEER

----------------------

1 Mårten Marje

6 Global Oracle

9 Republique

4 Saturday Mornings

7 Gio Follo

3 Mr. Fox Trot

8 Mc Dreamy



Favoritten:

Ronato har vært bra til to strake seirer. Delte seieren med Miss Endurance sist. Er aller best i tet. Vant enkelt nest sist og står tilsvarende til nå.



Outsiderne:

Mårten Marje er veldig bra på sitt beste. Satt fast på OGP-dagen sist han gjestet Bjerke. Blir trolig overflydd, men kan avslutte bra om luken skulle komme.



Luringen:

Rocketeer travet snaue sisterunden i dødens på Färjestad sist og holdt bra. Gangen før avsluttet han meget bra etter galopp i første sving og sen åpning. Skulle det bli tempo i front, kan han utfordre.



Startsiden:

Ronato spinner trolig til tet.



V76-6 (2600 m auto):

11 GUKKO RAW

5 MOVESLIKEJAGGER

10 EMIR LA BROUSSE

4 DESIRE S.E.

----------------------

2 Trust Boom Bay

7 Thunder Lins

1 Jobama

6 Jet Bug

12 Beak's Mr. Toby

3 Likable Heldia

8 Pingo Spring

9 Tayno Dream



Favoritten:

Gukko Raw var god til en enkel seier fra tet i Sverige sist. Gangen før var han solid som fjerde etter et tungt løp i en Derby-kvalifisering Cash Okay vant foran Ultimate Photo. Feilfritt er han mer enn god nok.



Outsiderne:

Emir La Brousse har gått to fine løp i Kolnes-regi. Vant enkelt første gang ut og fullførte bra til tredje etter et tungt løp i V76 sist. Skal regnes blant de tre igjen.



Luringen:

Moveslikejagger hadde trafikkproblemer etter pause sist, men avsluttet bra etter sen åpning da. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Også han er god nok på sitt beste.



Startsiden:

Desire S.E. er ganske bra ut og kan muligens nå føringen, men en noe åpen startside.



V76-7 (2140 m volte):

10 ROLI ELD

----------------------

12 Mino

11 Fiann

2 Stumne Scott

1 Viktor K.

13 Lex Lodney

6 Tojo Prinsen

9 Ty Tinn

15 Gandolf

4 Tori Huldra

5 Kosak

7 Millionolga

14 Finnskog Fokus

3 Storm Eld

8 Henrik



Favoritten:

Roli Eld står med fem strake seirer og har ikke vært dårligere enn annen på sine seks forsøk i år. Sist rekordforbedret han seg til sterke 1.23,2. Han er sterk og går til mål, men har ikke vunnet med mye. Klaffer det bare litt med posisjonene, håper vi vinnerskallen hans kan avgjøre til slutt. Bak ham er det åpent.



Outsiderne:

Fiann er mileveis bedre enn raden. Sist satt han fast med krefter spart. Nest sist ble han sjenert til galopp ut av siste sving og hadde kjempet i toppen ellers. Står sjanseartet til, men med litt klaff kan han ende blant de tre.



Luringen:

Mino går stadig gode løp. Får han ligge på vent i det lengste, har han som regel en giftig speed å by på. Ligger han på skuddhold i siste sving, skal selv ikke favoritten føle seg trygg. Men det må uansett klaffe litt fra tillegget.



Startsiden:

Viktor K., Stumne Scott og muligens Tojo Prinsen kan kjøre om føringen.