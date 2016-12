Østre lanserer to V76-bankere

VGs travekspert Anders Olsbu spiller uten banker i V76-omgangen på Bjerke, men nøkkelkusk Ole Johan Østre byr på to bankere i sin analyse.

Slik vurderer Østre V76-omgangen:

V76-1:

– I et åpent montéløp lanserer jeg en frekkis som favoritt i Bardot Blou. Hun vant et montéløp fra tet i januar og har fått to løp i kroppen etter lang pause nå. Støter på noen formsterke i form av Bungee Jumper, som debuterer i monté og Tib Tinto, som går gode løp hver gang. L.A.’s Harmony spurtet bra sist. Pokerface Pellini og Ideal Va Bene skal også regnes.



V76-2:

– Myhreng Jerker er klart best i dette feltet. Klink vinner uten galopp. Banker!



V76-3:

– Duoen Mjølner Allvinn og Grude Jerkeld skiller seg litt ut på form og kapasitet. Men begge står vrient til. Det gjør ikke Nume Vinn og Kolbu Jonatan som begge er i toppform. Jeg vil spesielt advare for førstnevnte.



V76-4:

– Han spurtet som en vind til seier sist, Obi. Er han like bra nå, vinner han igjen. Banker nr. to!



V76-5:

– Prince Tanic har imponert i det siste. Klar favoritt tross bakspor. Utfordres av Orlando Kncik som har vunnet to strake. Selv kjører jeg Anthony Downs, som jeg har gode rapporter på. En luring i laget.



V76-6:

– Flere om beinet, med Maks Mollyn som knepen favoritt etter to strake seirer. Men jeg skal prøve å slå ham med Neslands Tron som går bra løp hele tiden. Garderinger til Faks Mollyn og Mjølner Fokus.



V76-7:

– Trioen Invicta, Moviestile og Sheer Joy Hanover skiller seg litt ut. Alle tre er i toppform. Jeg lanserer likevel en luring i form av Restless Evita som jeg selv kjører. Hun kan spurte lynraskt etter ryggløp og er i form.

V76-1 (2100 m auto):

4 ONYX BI

9 POKERFACE PELLINI

7 BUNGEE JUMPER

5 TIB TINTO

8 IDEAL VA BENE

1 L.A.'S HARMONY

6 BANKER GO'S

10 Bichette Va Bene

3 Bardot Blou

2 Cita Baggi



Favoritten:

Onyx Bi har vært meget bra i sine tre travritt med to seirer og en annen som resultet. I sitt siste travritt overtok han på siste bortre og vant enkelt. I sitt nest sist travritt tok hun ned Tib Tinto etter å ha tasset med i hennes rygg. På sitt beste kan han være med i striden igjen.



Outsiderne:

Pokerface Pellini er god nok på sitt beste og vant sist Tone Sletsjø red. Men han er litt variabel. Var også bra som fjerde i tøft lag nest sist. Global Oracle vant det løpet foran Call Me Hanover.Tib Tinto er en flink montéhest som på sine seks starter i den grenen har tatt tre seirer og tre annen. Kunne ikke utfordre M.T.Heavens Dream sist og kunne ikke svare Onyx Bi gangen før. Hoppa er kjapp fra start og skal regnes blant de tre.



Luringen:

Bungee Jumper gjør en spennende montédebut. Gikk et flott prøveløp på 1.19 og har vært klart forbedret i regi av Mina Amundsen. Er hun like god i monté som hun har vært i sine to siste travløp kjemper hun om seieren.



Startsiden:

L.A.'s Harmony, Bardot Blou, Onyx Bi, Tib Tinto, Bungee Jumper, Ideal Va Bene, Pokerface Pellini og Bichette Va Bene kan alle løse fort om de laddes med. En åpen startside.



V76-2 (2100 m auto):

9 MYHRENG JERKER

7 TOJO PRINSEN

2 TY TINN

8 Alm Kiwi

6 Troll Sindy

5 Tøffe Toft

4 Johan Herbjørn

3 Henrik

1 Rigel Elden

10 Branddon



Favoritten:

Myhreng Jerker kommer ut etter litt pause. Sto litt kinkig til på dobbelt tillegg i Arne Lunds minneløp i sin siste start. Avsluttet imidlertid fint, men mistet nok en femteplass på oppløpsgaloppen i et løp Mjølner Spik vant. Husk at han slo Ingbest i Ole Uttisruds minneløp i august, hvor han avgjorde til en råsterk seier tross sisterunden i dødens. Mikkelborg-traveren trenger muligens løp i kroppen før han er på topp. Men er formen sånn noenlunde intakt skal han regnes med en god sjanse på direkten.



Outsiderne:

Ty Tinn viste klar fremgang i et V76-løp sist, hvor han delte annen bak Joker C.K. Gikk mest på det jevne i startene før. Har gått seiersløs på 21 starter hittil i år. Er han ytterligere forbedret og favoritten skulle rote seg bort, kan kanskje den første komme her.



Luringen:

Tojo Prinsen var god toer bak Wik Emil sist etter en tøff tur. Var klart forbedret der i forhold til de foregående startene, hvor han også sto vanskelig til. 7-åringen er kjapp fra start og skulle han komme foran, stiger sjansene.



Startsiden:

Tojo Prinsen og Alm Kiwi kan begge åpne fort om de laddes med fra start. Muligens kan Tojo Prinsen sitte tidlig i tet.



V76-3 (2100 m auto):

12 GRUDE JERKELD

7 MJØLNER ALLVINN

3 KOLBU JONATAN

2 Hadland Stjernen

5 Birk Jerven

1 Påla Docka

9 Nume Vinn

8 Komnes Viking

10 Bjørnemyr Texa

6 Løve Lomen

4 Nora Mi

11 Fjeldbaus



Favoritten:

Grude Jerkeld gikk godkjent til annen etter fem måneders pause sist og er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Står litt sjanseartet til spormessig, men Tjomsland-traveren, som blir kjørt av landschampion Høitomt igjen, tåler å gjøre en del selv. Vi ser ikke bort i fra at han kan runde alle selv herfra.



Outsiderne:

Mjølner Allvinn avsluttet fint etter å ha bakket seg løs fra lederrygg sist og knep seieren fra ledende Trø Flax. Fikk en velfortjent seier da etter tre strake annenplasser. Står litt sjanseartet til spormessig, men løser det seg med posisjonene, er han aktuell igjen.



Luringen:

Kolbu Jonatan har vært veldig god i det siste og har vunnet tre av sine fem siste starter. Lindbak-traveren er bra fra start og får trolig tet eller lederrygg. Sist overtok han etter 500 meter fra spor åtte og vant siden greit.



Startsiden:

Kolbu Jonatan, Nora Mi og Birk Jerven er alle kjappe fra start. Nora Mi skal sikkert ha rygg. Dermed sitter nok en av de to andre tidlig i front.



V76-4 (2100 m auto):

5 OBI

3 TRIPLE CROWN

9 TRINITRO

6 Jet Voice

2 Selmas Classic

1 Paolo America

4 Wy Fi

7 Macho Look

11 Gary Hoist

10 Big City Rambler

8 Pine News

12 Lorne Elijon Gatling



Favoritten:

Obi har vært veldig god i sine to siste starter, hvor han har avsluttet bra. Nest sist tapte han kun for Pebbe Simoni, dog klart. Sist avgjorde han enkelt foran gode Gigant Invalley. Har noen raske på innsiden, blant annet stallkameraten Triple Crown. Kommer han seg foran stiger sjansene, men han har også vist at han kan avslutte bra med rett ryggløp.



Outsiderne:

Triple Crown vokser en klasse i front og kan muligens ta føringen om kusken vil. Muligens slipper han til stallkameraten Obi, men skal han vinne bør han nok satse på tet. Slipper han er det først og fremst snakk om en trippelsjanse.



Luringen:

Trinitro satt fast sist og avsluttet bra etter sen åpningen gangen får. Står fint til for et smygløp og skulle det bli kjøring i front, blir ikke vi overrasket om han skulle speede ned alle.



Startsiden:

Triple Crown er kjapp. Slipper muligens til stallkameraten Obi, men Wy Fi i mellom kan også løse veldig bra. Sistnevnte skal nok uansett ha ryggløp.



V76-5 (2100 m auto):

8 ORLANDO KNICK

4 Anthony Downs

7 Euroncandidcamera

10 Prince Tanic

1 Lins Tanic

11 Guy Fanatic

9 Knight Classic

5 Man o'War

12 Puce Tanic E.

2 Thai Allure

6 Dream Builder



Favoritten:

Orlando Knick har vært meget bra i sine to siste starter, hvor han har vunnet helenkelt. Står sjanseartet til ytterst på vingen og motstanden er langt tøffere. Likevel er han så pass bra at han kan vinne dette med ytterligere fremgang.



Outsiderne:

Euroncandidcamera sto vanskelig til i spor tolv i Hamre-debuten sist og kjørte seg fast til slutt. Med det løpet i kroppen kan han ventes ytterligere forbedret, men også han har trukket et sjanseartet spor.



Luringen:

Anthony Downs var veldig positiv etter syv måneders pause sist. Angrep fra jumboplass på siste bortre og sto på flott inn til fjerde. Også han kan ventes forbedret med løp i kroppen. Gottling-traveren er kjapp fra start og skulle han komme foran stiger sjansene.



Startsiden:

Anthony Downs er kjapp ut og kan muligens ta føringen.



V76-6 (2100 m auto):

4 FAKS MOLLYN

2 MJØLNER FOKUS

10 Neslands Tron

1 Kvikk Tojo

12 Silke Chasmina

7 Maks Mollyn

6 Troll Jærven

9 Mira

11 Remspik

3 Raukvin

5 Eld Grim

8 Stjerne Kvikken



Favoritten:

Faks Mollyn var god til en enkel seier tross en liten hjulhekt første gang ut etter pause sist. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Er flink fra start og bare det ikke blir feil med posisjonene kan han vinne.



Outsiderne:

NeslandsTron sto på flott og tapte kun for gode Troll Svenn sist, dog klart. Gangen før trykket han på i dødens i sisterunden. Ble naturlig nok sliten til slutt, men holdt bra til femte. Blir det tempo stiger sjansene.



Luringen:

Mjølner Fokus avsluttet bra etter litt hinder sist i et løp gode Spang Kinge vant. Gangen før tapte han kun for Pave Odin. En seier kan være like om hjørnet igjen. Utgangsposisjonen er i alle fall perfekt.



Startsiden:

Kvikk Tojo er kjapp, men også Raukvin, Faks Mollyn og Maks Mollyn, samt Stjerne Kvikken er kjappe. Kanskje Faks Mollyn tidlig til tet.



V76-7 (1609 m auto):

10 INVICTA

3 SHEER JOY HANOVER

12 Moviestile

7 Alberte merci

1 Valcyrie Simoni

8 Sunrise Yankee

6 Myrica Gale

5 Teenager

4 Restless Evita

11 Poker Face D.E.

9 Key To Candy

2 Eila Laday



Favoritten:

Invicta ble tatt veldig pent fra start sist og havnet i køen. Avsluttet flott til annen da han først fikk opp farten på oppløpet. Står litt sjanseartet til i bakspor, men bare det blir litt kjøring kan han runde alle.



Outsiderne:

Moviestile er ubeseiret fra tet i sine to starter i Skårnes-regi. Står langt verre til spormessig nå og må ha en god del tur for å rekke frem.



Luringen:

Sheer Joy Hanover går gode løp hver gang. Tet er hans favorittposisjon. Hun vokser en klasse der. Kommer hun dit uten at åpningen blir for tøff kan det gå veien.



Startsiden:

Alle i første rekke er bra ut. Sheer Joy Hanover kan muligens få overta tidlig. Noe åpent.