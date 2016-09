Norsk-svensk V75 med 100 mill. i potten

Er du eneste med syv rette denne lørdagen venter hele 55 millioner kroner. VG lanserer to norske bankere i V75-omgangen på Färjestad.

I Anders Olsbus fravær, er André Ringelien vikar, og han mener Tekno Odin er et klart holdepunkt i omgangen.

– Tekno Odin satt ny norsk rekord på Bjerke sist og virker til å være bedre enn noensinne. Han kan imidlertid variere noe i prestasjonene, men pleier som regel å være best over dagens distanse. Her satser Øystein Tjomsland fremover direkte og vi regner med at ekvipasjen sitter i tet ut av den første svingen. Derfra er han hesten å slå og vi mener det er snakk om så nær en klink vinner man kan komme på forhånd, sier Ringelien.

Han tar også sjansen på å la Millmasai stå ugardert i omgangen.

– Millmasai er i rivende utvikling og vi tror ekvipasjen sikrer norsk seier mot overkommelig motstand. Hentet meter på El Diablo B.R. i derbykval sist og avsluttet siste 1000 meter etter 1.11,8. Det uten å være innenfor annetspor. Blir lite spilt og vi går for store penger.

Også Global Republic kan være et bankeralternativ i Karlstad.

– Global Republic innehar enorm kapasitet. 5-åringen varierer dog noe i prestasjonene og vi velger å gardere på det største forslaget. Leverer 5-åringen fra øverste hylle, spør han imidlertid ingen om seieren, mener Ringelien.

Lite V75-forslag (store bokstaver): 225 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1800 kroner

VIKAR: Andre Ringelien leverer VGs V75-tips i Anders Olsbus fravær.

V75-1 1640 m (auto):

2 SUNDSVIK MAYDAY

4 NOBEL AMOK

9 ÖNAS IGOR

5 COUNT RESPONSE

6 ALLAN WADD

10 Toto D.K.

11 Broadway Apollo

12 Triumf Kåsgård

3 Wizard Of Ousse

7 Hades Håleryd

---------------------

8 Elite B.R.

1 Da Vinci B.R.



Favoritten:

Sundsvik Mayday har perfekte forutsetninger og står til for å lede fra start til mål. Formen er på topp og hun var god sist hun var ute på sprint.



Outsiderne:

Önas Igor satt fast med mye krefter spart sist og blir skummel med klaff. Sprint er normalt bare en fordel.



Luringen:

Nobel Amok holder toppform og får Örjan Kihlstrøm i sulkyen. Kihlstrøm gjør som regel det meste rett og ekvipasjen må passes.



Startsiden:

Sundsvik Mayday, Wizard Of Ousse og Nobel Amok kjører om tet. Holder en knapp på nr.2.



V75-2 2140 m (auto):

5 MILLMASAI

---------------------

1 A Perfect Torkdahl

4 Mood Indigo

9 Trevi Dilli

8 Azzaro La Marc

11 Mellby Ess

7 Mister Cane

2 Thunder Lins

6 National Thunder

3 Mithril

10 Love Spin



Favoritten:

Millmasai er i rivende utvikling og vi tror ekvipasjen sikrer norsk seier mot overkommelig motstand. Hentet meter på El Diablo B.R. i derbykval sist og avsluttet siste 1000 meter etter 1.11,8. Det uten å være innenfor annetspor. Blir lite spilt og vi går for store penger!



Outsiderne:

Mood Indigo var god i sitt første løp etter lang pause. Kan åpne raskt og bør være forbedret med løp i kroppen.



Luringen:

A Perfect Torkdahl står til for å få et fint løp. Vi tror imidlertid Mood Indigo overflyr dansken på startsiden og da må det løse seg for å bli seier.



Startsiden:

Mood Indigo piler til tet og slipper til Millmasai.

V75-3 2140 m (auto):

1 VÄSTERBO HIGHFLYER

2 THAI BROADWAY

11 DIGITAL INK

---------------------

9 Food Money

6 Knows Nothing

7 Cruzado Dela Noche

5 Västerbo Loveboat

12 Coldtown

4 Naglo' Del Nord

3 Glen Ord Superb

10 Gigant Slugger

8 Exodus Hanover



Favoritten:

Västerbo Highflyer gikk bra i Masters finalen på Bjerke sist. Spor og motstand passer langt bedre denne gang. Ekvipasjen kan absloutt lede hele veien.



Outsiderne:

Digital Ink trenger ganske sikkert løp i kroppen og treneren ligger lavt. Kapasiteten er imidlertid skyhøy og vi tør på ingen måte avskrive Melander-traveren.



Luringen:

Thai Broadway har perfekte forutsetninger og så fin ut i comebacket. Er garantert forbedret med løp i kroppen.



Startsiden:

Västerbo Highflyer forsvarer normalt sporet.



V75-4 3140 m (volte):

3 TWIGS BRIARD

6 HEARTBREAKER V.S.

14 SPITCAM JUB

9 VÄSTERBO ARTHUR

15 QUANTANAMERA

4 MIGHTY HANOVER

---------------------

11 Felicia V.E.

8 Republique

7 Ne Me Quitte Pas

12 Danne Edel

13 Mymanyyouare

1 Aalto

2 Venividivici Karsk

10 Sparkled Face

5 Scarlet Magic



Favoritten:

Twigs Briard er en meget kapabel traver som har fått løp i kroppen og kan lede hele veien.



Outsiderne:

Spitcam Jub elsker distansen og var god mot tøff motstand sist.



Luringen:

Heartbreaker V.S. galopperte seg bort sist, men er feltets mest kapable og vinner nok feilfritt.



Startsiden:

Twigs Briard står perfekt til.

FULL TILLIT: Tekno Odin er VGs hovedbanker i V75-omgangen på Färjestad. Foto: Eirik Stenhaug , Equus Media

V75-5 2140 m (auto):

6 TEKNO ODIN

---------------------

7 Åsrud Vilja

2 Teddy Gutten Støen

9 Odin Tabac

5 Solör Stegg

3 Tekno Jerken

8 Kleppe Slauren

4 Tin Tveiten

10 Odd Herakles

1 Hulte Magnus



Favoritten:

Tekno Odin satt ny norsk rekord på Bjerke sist og virker til å være bedre enn noensinne. Han kan imidlertid variere noe i prestasjonene, men pleier som regel å være best over dagens distanse. Her satser Øystein Tjomsland fremover direkte og vi regner med at ekvipasjen sitter i tet ut av den første svingen. Derfra er han hesten å slå og vi mener det er snakk om så nær en klink vinner man kan komme på forhånd.



Outsiderne:

Teddy Gutten Støen står foran sin tøffeste oppgave så langt i karrieren. 5-åringen har ungdommens mot og tåler å gjøre grovjobben selv.



Luringen:

Åsrud Vila har tatt steget inn i den ypperste elite. Hoppa er både speedig og sterk og kjemper nok om en plass blant de tre beste.



Startsiden:

Tin Tveiten er først til planken, for så å slippe til Tekno Odin.



V75-6 2140 m (auto):

10 SLIDE SO EASY

2 FOSSENS BONUS

7 ROSES GLORY

3 MELLBY APOLLO

9 KING CITY

---------------------

4 Pepe Di Jesolo

5 Ja El Tomcat

12 Coktail Fortuna

1 Order To Fly

6 Baldini

8 Caprino B.R.



Favoritten:

Slide So Easy er avhengig av tempo for å komme inn i leken. Det tror vi det blir og Jensen-traveren har imponert såppass at vi setter han først på tipslinjen. Han debuterer i sølvdivisjonen, men har sett ut til å ha mye å gå på i seiersløpene.



Outsiderne:

Mellby Apollo er en meget god hest for klassen. Satt bom fast på Solvalla sist og har et helt riktig løp på papiret.



Luringen:

Fossens Bonus vant direkte etter fire måneders pause sist og kan lede fra start til mål. Roses Glory er en jernlady som ikke gjør seg bort.



Startsiden:

Fossens Bonus og Ja El Tomcat kjører om tet. Tror nr.2 sitter i tet ut av den første svingen.



V75-7 2140 m (auto):

4 GLOBAL REPUBLIC

2 Chosen One

1 Zigge Silvio

7 Mellby Collector

---------------------

9 Sylvester D.K.

8 Stan Libuda

5 Eder Bob

11 Springover

3 Snyting

6 Evil Enok M.E.

10 Cab Hornline

12 Valokaja Hindö



Favoritten:

Global Republic innehar enorm kapasitet. 5-åringen varierer dog noe i prestasjonene og vi velger å gardere på det største forslaget. Leverer 5-åringen fra øverste hylle, spør han imidlertid ingen om seieren.



Outsiderne:

Zigge Silvio blir nok overflydd fra start, men er sikret et gunstig løpsopplegg. Kan vinne om åpningen kommer til slutt.



Luringen:

Chosen One viste solid form sist og går aldri et dårlig løp. Sporet er bra og ekvipasjen kjemper i toppen.



Startsiden:

Global Republic spinner normalt til tet.