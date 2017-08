Lørdagens V75-tips: Stadig sjef

Ove Wassberg fyller 70 år i høst, men er stadig sjefen blant travtrenerne i Bergen. Det er bare sønnen Svein Ove som har vunnet flere løp i år. I dag kan Ove’n sende to V75-vinnere over mål på hjemmebane.

Nøkkelkusken

Navn: Ove Wassberg

Alder: 69 år

Antatt seirer i år: 21

Antall seirer totalt: 3.324

Her er Wassbergs V75-vurderinger:

V75-1 : - Greier Farah Diba River tet, kan hun bli vond å slå. Men jeg skal prøve, både på tet og seier, med Queenswood som holder kjempeform. Jeg har god tro på henne igjen.

V75-2: - I et vidåpent NM-løp for stallansatte, setter jeg Føynland Faks først. Han har ikke vunnet løp i år, men er den med størst kapasitet. Utfordres av Kleppe Frakken og vår egen Stumne Flinka, som begge er gode nok om det klaffer. Karmland Stilson årsdebuterer som en luring fra et bra spor.

V75-3: - Han har et høyt toppnivå, Photolicious, men galopperte sist og har igjen førstespor. Derfor har jeg ambisjoner med W.J. Follow Me, som har to strake seirer og andreplasser. Jeg tror han kan vinne igjen med klaff. Tredje hest på bongen er formsterke Dicentra Dream A.T., som har vunnet tre av sine fire siste og som blir farlig med posisjonsklaff bakfra.

V75-4: - Eye Of The Tiger N.L. er den beste hesten og er en mulig banker. Men spor i annen rekke i et NM-løp for stallansatte kan være skummelt. Paddington Face var god til seier sist og Gigi Follo har kapasitet som rekker langt i dette laget.

V75-5: - Gjør Eldhusodin det han kan, skal seierssjansen være stor. Gjør han som sist og galopperer, kan mye skje. Bjørnemyr Victoria kommer til Bergen med seiersform i kroppen. Høvding Jaros har store fartsressurser.

V75-6: - Jeg tror det står mellom Urakas Gilbak, som tok en sterk seier fra dødens sist, og Speedy Gon Sali, som tar teten og som vil lede veldig lenge. Kanskje helt inn.

V75-7 : - Bankeren kommer til slutt. Torben har vunnet åtte av ti løp i år og var sterk toer i tøffere selskap enn dette sist. Her lukter det tet fra start til mål.

