Lørdagens V75-tips: Spennende i Meyer'n

Både tradisjonsrike Jacob Meyers pokalløp og H.M. Kongens pokal står på en flott V75-meny på Bjerke Travbane i morgen.

Ærverdige Jacob Meyers pokalløp er en åpen affære, hvor de heteste vinnerkandidatene alle står sjanseartet til spormessig.

– Jeg har streket av for fem hester på mitt største forslag. Fire av dem står i bakspor og en i det trange fjerdesporet. Jeg setter Smedheim Solan først. Hesten er i toppform, men det må løse seg fra spor tolv. Kleppe Slauren rangerer jeg nærmest, men det er galoppfare fra spor fire. Uansett vil han tape fra start, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

Han bankertipper Moe Tjalve i det andre hovedløpet.

– I H.M. Kongens pokal lar jeg Moe Tjalve stå ugardert. Jeg mener han er den beste hesten, men det er både galoppfare og første gang ut etter pause. En eller mange er spørsmålet, sier traveksperten.

Som hovedbanker lanserer han Tem Jahn.

– Jeg lar også Tem Jahn stå ugardert. Han vant direkte i Hamre-debuten sist og skal kunne 1.27 på distansen. Bør vinne feilfritt, mener Olsbu.

Yarrah Bokos æresløp teller kun fem hester og er satt utenfor V75. Jeg setter B.B.S. Sugarlight først. Han var solid toer bak Mosaique Face fra dødens i Steinlagers æresløp i årsdebuten sist.

Dagens banker

Tem Jahn (V75-2) var overlegen i Hamre-debuten sist og er klar for en solid rekordforbedring. Vinner feilfritt.

Dagens luring

Alve Frøkna (V75-4) gikk et flott prøveløp nylig og blir kraftig kuskeforsterket med landschampion Høitomt. Feilfritt kan hun holde unna.

VINNERHEST: Baritron har seiret fire av seks løp i år og vunnet sine fem siste langløp. Totalt har han 19 seirer på 41 forsøk. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-1 (3120mv)



2 LOOKING SUPERB

5 N.Y. COEUR DE SOLEIL

12 BARITRON

9 VASADU

10 Republique

-----------------------------------

13 Jaccaroo

3 The Secret Light

8 Lass Labero

6 Madonna Rags

4 Hot Vacation H.

1 Perillat

7 Tayno Dream

Løpet

Fem-seks hester peker seg litt ut i stayerløpet.



Favoritten

Looking Superb har overbevist på hjemmebanen Leangen med seks strake seirer. Alle de fem siste har vært overlegne. Blekkan-traveren står gunstig til og kan absolutt vinne, selv om selskapet er skjerpet. Han er en av landets bedre 4-åringer.



Outsiderne

N.Y. Coeur de Soleil gjorde mange sterke løp som 3-åring i fjor. Hamre-traveren gjør årsdebut nå, men skal være godt forberedt. Er sterk og skal regnes.



Luringen

Vasadu avsluttet som en vind etter å ha ligget sist ut i oppløpet i et løp Jet Voice vant. Kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen og skal ikke avskrives tross langt tillegg.



Startsiden

Perillat vil lede til Looking Superb kommer farende.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lanserer to V75-bankere på Bjerke Travbane lørdag. Foto: Equus Media

V75-2 (2140mv)



1 TEM JAHN

-----------------------------------

15 Troll Svenn

3 Horgen Lynet

14 Modinas Viking

6 Mjølner Allvinn

9 Idborken

8 Horni Friggen

11 Trons Piril

5 Lyseng Balder

7 Hovs Frøya

10 Stjerne Ball

2 Hauglid Storm

12 Kolnes Faksen

13 Tarzan

4 Høiby Kåre

Løpet

Jeg tror Tem Jahn vinner feilfritt.



Favoritten

Tem Jahn overbeviste i Hamre-debuten sist med en overlegen seier fra tet. Bare han forsvarer sporet og går feilfritt, vinner han trolig igjen. Vallaken skal være god for en klar rekordforbedring. Går han 1.27 blir han veldig vrien å fange.



Outsiderne

Troll Svenn går alltid gode løp på Bjerke og er en traver godt over snittet. Men å hente dobbelt tillegg på en feilfri Tem Jahn kan bli vrient, selv om han er god.



Luringen

Horgen Lynet ble tredje bak Tem Jahn sist, men står 20 meter bedre til nå. Feilfritt skal han regnes blant de tre.



Startsiden

Tem Jahn kan forsvare sporet, men de tre andre på strek kan også løse bra.

BANKERTIPPES: Moe Tjalve får stå ugardert i H.M. Kongens pokal tross årsdebut. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-3 (2100ma)



10 MOE TJALVE



9 Ådne Odin

4 B.W. Sture

1 Kuven Storm

7 Bol Odin

8 Alsaker Blest

2 Valle Storm

3 Brenne Brakar

5 G. Jerken

11 Vill solen

6 Eigelands Helga

12 Smedpål

Løpet

Moe Tjalve kan vinne H.M. Kongens pokal. Vidåpent bak ham.



Favoritten

Moe Tjalve kommer ut etter lang pause. Det er nok snakk om den beste hesten, men han trenger muligens ett løp i kroppen før han er på topp. Uansett fungerte han veldig fint i et hurtigarbeid nylig. Bare han går feilfritt og det blir litt kjøring i front, tror vi han runder alle.



Outsiderne

B.W. Sture vant i årsdebuten sist, selv om han bremset da han ble alene. Kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen og er aktuell blant de tre med klaff.



Kuven Storm viste seg fra sin beste side sist. Ledet hele veien da. Møter klart skjerpet selskap nå, men er kjapp ut og kan lede lenge om han forsvarer sporet.



Luringen

Ådne Odin ble strøket av veterinæren fra et løp den 15. mars. Hadde trent 1.26 full vei før det. Viser han noe tilsvarende her, bør han kjempe i toppen. En outsider.



Startsiden

Kuven Storm kan forsvare sporet.

V75-4 (2140mv)



13 SILKE CHASMINA

1 BRENNE BLISSI

3 ALVE FRØKNA

-----------------------------------

8 Bleke Huldra

7 Fryd Og Gammen

12 Wikvinni

15 Rødmyrsfakså

14 Arvesølv

9 Heidi Solo

6 Smedtora

11 Valle Fryd

5 Mira

10 Areta Mollyn

2 Hovsjerka

4 Ingerø Mari

Løpet

Tre-fire hester peker seg litt ut i hoppecupen.



Favoritten

Silke Chasmina har vært knallgod i det siste. Vant knepent foran Mjølner Fokus tross galopp sist. Tapte for mye på galopp i knallhardt lag nest sist. Tapte kun for gode Ness Tjo Stjerna tredje sist. Var solid til to strake seirer før det. Bjerring-traveren er sterk og skal ha en god sjanse feilfritt.



Outsiderne

Brenne Blissi utvikler seg stadig. Har tatt tre strake seirer. Er flink fra start og kan muligens forsvare sporet. Står uansett til for et fint løp og skal regnes blant de tre.



Luringen

Alve Frøkna gikk et flott prøveløp for landschampion Høitomt sist og blir kraftig kuskeforsterket med ham i løpet her. Hun er en av de bedre 4-årshoppene i landet når hun fungerer som best. Hun kan meget vel vinne dette.



Startsiden

De tre innerste, Mira og Fryd Og Gammen kan alle løse bra.

V75-5 (1609ma)



9 MAY LUZIFER

6 MIXED ZONE

8 OBI'S COKTAIL

12 MR. SOPRANOS

2 LORD IVI

5 BITOSSI

11 GENTLE DESIGN

-----------------------------------

7 C.C. Sugar

1 Victory Hill

3 Miss Mirchi

10 Olympic Ouzo

4 Ty J.T.O.

Løpet

Flere med vinnersjanse i grunndivisjonen. Jeg prøver halve feltet.



Favoritten

May Luzifer var veldig god i årsdebuten sist og viste seg fra sin beste side. Overtok i annen sving og vant enkelt. Møter skjerpet lag nå, men skal også være ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Står trolig til for et fint løp og skal regnes igjen.



Outsiderne

Mixed Zone har vært klart forbedret i Hamre-regi. Tapte kun for Fender Boko og Al B. Back Zet sist og var god til to strake før det. Klaffer det fra et noe sjanseartet spor, kan han være med i striden igjen.



Mr. Sopranos var solid toer bak Orlando Knick fra dødens sist. Skuffet nest sist, men er nok aller best når han er med der fremme. Står således sjanseartet til. Men skulle det bli overpace, er det ikke helt umulig.



Lord Ivi avsluttet fort etter sen åpning og tapte kun for Monaco Royal Curse sist. Er ikke ueffen med rett reise.



Luringen

Obi's Coktail gikk bra etter galopp midtveis i Bergen sist. Vant lett gangen før. Står vrient til ytterst på vingen, men klaffer det bare litt med posisjonene, skal han ikke avskrives.



Startsiden

De tre innerste og Bitossi er alle kjappe.

UTFORDRER: Kleppe Slauren kan utfordre om Meyer-pokalen om han kommer seg feilfritt ut fra det trange fjerdesporet. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6 (2140mv)



12 SMEDHEIM SOLAN

4 KLEPPE SLAUREN

8 Ulsrud Tea

10 Ingbest

11 Moe Svarten

-----------------------------------

3 Alsaker Piril

5 Myhreng Jerker

7 Myr Faksen

6 Jærvsørappen

2 Tangen Haap

9 Art Kjarvald

1 Galileo

Løpet

Jeg prøver fem hester i Jacob Meyers pokalløp.



Favoritten

Smedheim Solan har vært radikalt forbedret i Hamre-regi og har vært solid i det siste. Angrep fra køen på siste bortre og sto på flott til tredje bak Myhreng Jerker som står hele 40 meter dårligere til nå. Vant lett foran stallkameraten Ingbest gangen før. Sporet kunne vært bedre, men klaffer det bare litt med posisjonene, kan han vinne igjen.



Outsiderne

Kleppe Slauren var ikke mye slått av Smedheim Solan sist og slo Moe Svarten og Ulsrud Tea gangen før. Det er en viss galoppfare fra spor fire. Uansett vil han tape fra start. Men Djøseland-traveren er sterk, går til mål og kan vinne om det ikke blir helt feil med posisjonene.



Luringen

Ingbest fikk maks bak Smedheim Solan i årsdebuten sist, men kan nok ventes klart forbedret til dette løpet. Han har vist at han er god nok på sitt beste og skal ikke avskrives tross bakspor.



Startsiden

Åpent, kanskje Alsaker Piril til tet.

V75-7 (2100ma)



3 DELEC HANOVER

1 EBBA B.R.

2 RAJA' HORSE

4 ASTORIA BRICK

9 Double Dream

11 Lucky Bullet

12 West Coast

10 My Dream Come True

-----------------------------------

7 Windy Ammik

8 Debbie B.R.

5 Be A Mixt Chili B.

Løpet

Et åpent hoppeløp, hvor nesten ingen kan avskrives helt.



Favoritten

Delec Hanover fikk ikke skikkelig feste sist. Likevel holdt hun bra til femte etter en tung reise. Gangen før avsluttet hun fort til tredje bak gode Gematria og Patricia Hastrup. Buer-traveren er kjapp fra start, og kommer hun seg foran, stiger sjansene.



Outsiderne

Raja' Horse er en spennende import fra Italia. Hun har vunnet ni av sine 16 siste starter. Hoppa kommer nå ut i Gottling-regi. 7-åringen trenger muligens løp i kroppen etter pause, men skal uansett regnes som en stor outsider i norgesdebuten.



Astoria Brick sto på flott i knallhardt lag sist. Er kjapp ut og blir skummel om hun kommer foran.



Luringen

Ebba B.R. tapte kun for Seaside Illusion og var helt nede på 1.12-tallet sist. Er hardt ute grunnlagsmessig, men står til for et fint løp. Kommer åpningen, er hun ikke ufarlig.



Startsiden

Alle de seks innerste kan åpne fort. Kanskje Delec Hanover eller Astoria Brick til tet. Be A Mixt Chili B. slipper nok.