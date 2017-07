Lørdagens V75-tips: Lionel i NM

Eventyrhesten Lionel til østfoldingen Gøran Antonsen har kjørt inn hele 12 millioner kroner hittil i karriren. I morgen vil ekvipasjen ta seg av Norgesmesterskapet for varmblodshester.

Det er fantastiske løp Biri-banen byr på i morgen med både NM for varmblodshester og finaler i Prinsesse Märtha Louises pokalløp.

– Lionel blir klar favoritt i NM. Bare det ikke blir helt feil fra baksporet, skal han normalt vinne et slikt løp. Han går ned flere klasser motstandsmessig, selv om Jarlsberg Grand Prix-vinneren Phantasm Soa ikke er noen kastekjepp. Sistnevnte gikk 1.09,8 i finalen av JGP sist. Raskere har det ikke vært travet på norsk jord. Men han skal være veldig god for å yppe seg mot europastjernen Lionel, som vant selveste Olympiatravet tredje sist og som ble toer bak Twister Bi i både Oslo Grand Prix og Ulf Thoresen Grand International etter det, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.



I NM for varmblodshopper synes han det er mer åpent.

– Jeg setter 4-årige N.Y. Diamond IN The Sky, som vant JGP for hopper første gang ut i Hamre-regi sist, knepent foran This Is It og I Love Paris. Men det er flere med vinnersjanse, synes Olsbu.

Traveksperten tror det rekker med fire hester i Prinsesse Märtha Louises pokalløp.

– I Prinsesse Märtha Louises pokalløp synes jeg Vainqueur R.P. og Ghazi B.R. peker seg litt ut, men tar med Gundersen-duoen Black Talisman og Gretzky B.R., sier han.

Olsbu lanserer to bankere til V75-omgangen på Biri.

– I hoppeavdelingen av Prinsesse Märtha Louises pokalløp synes jeg Thai Sarahya peker seg klart ut. Jeg tror hun leder hele veien. Jeg lar også Lykkje Borka stå alene i hoppecupen i V75-finalen. Hun satt fast etter stor galopp i NM for kaldblodshopper sist, hvor hun gikk radige 1.23,5, informerer han.



Dagens banker

Thai Sarahya (V75-3) vant lett i kvalifiseringen. Skal ha en god sjanse til å lede hele veien i finalen av Prinsesse Märtha Louises pokalløp.



Dagens luring

I Love Paris (V75-1) var overlegen i sine to starter etter pause i Frankrike på henholdsvis 1.12,1 og 1.11,7. Kommer nå ut etter en ny pause. På sitt beste kan hun vinne NM for varmblodshopper.

Her er Olsbus V75-tips til Biri Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 72 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 480 kroner

NM-LURING: I Love Paris var knallgod i tre seiersløp i Frankrike i vinter. Har hun funnet tilbake til samme form, etter en liten pause, kan hun vinne norgesmesterskapet for varmblodshopper. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-1 (2100ma)



3 N.Y. DIAMOND IN THE SKY

1 THIS IS IT

5 I LOVE PARIS

12 ESCADA B.R.

8 Come Vacation

7 Thai Goodwill

--------------------------------

6 Moviestile

4 Anazai

2 Licensee

9 Windy Ammik

10 Yankee Cat

11 Thai Bakery

Løpet

Jeg streker halve feltet i NM for varmblodshopper.



Favoritten

N.Y. Diamond In The Sky var klart forbedret etter at hun kom inn på stallen til Frode Hamre etter tredjeplassen bak Nice Eleven L. og Reallyokay fra tet i kvalifiseringen til Jarlsberg Grand Prix for hopper. I finalen suste hun til tet etter en 1.09-åpning og var siden uten konkurranse. Jeg tror hun sikter inn føringen igjen og kan lede fra start til mål, selv om hun kun er fire år.



Outsiderne

This Is It feilet direkte fra samme spor i Halmstad sist. Sto på flott til tredje bak Spitcam Jubb nest sist og var meget god til seier til Mantorp gangen før. Men hoppa er treg fra start og blir overflydd. Men skulle åpningen komme i tide, er hun sterk nok til å vinne.



Luringen

I Love Paris var meget god i Frankrike i vinter, hvor hun innledet med tre strake seirer. Vant på 1.12,1 full vei på Vincennes. I sine siste løp var hun ikke like god. Kommer nå ut etter litt pause, men er formen på plass, er hun god nok til å vinne.



Startsiden

N.Y. Diamond In The Sky er kjapp. Utfordres først og fremst av Anazai.

ÅRGANGSTOPP: Garli Moe Garlin har vunnet fem av seks løp og har imponert stort etter at han kom tilbake til sin oppdretter Tor-Martin Moe. Tom Erik Solberg kusker her inn til seier i Jarlsberg Midtsommerløp. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-2 (2100ma)



1 GARLI MOE GARLIN

10 VETLE PETTER

--------------------------------

7 Emil Mollyn

5 Idborken

8 Teo

6 Lyn Victor

12 Bjørnemyr Texa

9 Tangen Braute

2 Sørtroll

3 Gomnes Birk

4 Alsaker Pumbaa

11 Blessomen

Løpet

To hester peker seg ut i grunncupen.



Favoritten

Garli Moe Garlin har vært helt fantastisk etter at han kom tilbake til sin oppdretter, dyktige Tor-Martin Moe, som leier hesten. 4-åringen har vunnet fem av sine seks siste starter i hans regi. Kommer ut med bilstart nå, men tok føringen i en Kriteriekvalifisering i fjor. Men han har raske Sørtroll på utsiden. Feilfritt og om han ikke blir sittende fast, skal han regnes med en god sjanse igjen.



Outsiderne

Emil Mollyn gikk uten baksko under den svenske Derby-kvalifiseringen sist, noe som fungerte dårlig, og han var unnskyldt. Tapte kun for Vill Solen i Erik Garbergs æresløp nest sist, hvor Garli Moe Garlin galopperte seg bort.



Luringen

Vetle Petter fikk seiersrekken brutt sist. Måtte nøye seg med annen bak Tyri Loke da. Den løse banen passet ham dårlig. Har vunnet åtte løp på elleve starter og står klar til å overta om det skulle bli feil for favoritten.



Startsiden

Garli Moe Garlin utfordres av Sørtroll.

OPTIMIST: Trener og kusk, Frode Hamre, tror Thai Sarahya leder hele veien. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-3 (2100ma)



2 THAI SARAHYA

--------------------------------

1 Calina

10 Grace B.R.

4 Let's Take A Selfie

5 Love Me E.P.

3 Gaia B.R.

9 Kamperhaugs Dina

11 S.M.K. Silvousplait

7 Impressive Choice

12 Coktail's Hangover

8 Synjo Danseuse

Løpet

Jeg tror Thai Sarahya vinner Prinsesse Märtha Louises pokalløp for hopper.



Favoritten

Thai Sarahya har vunnet tre av sine fire starter hittil i karrieren. Fikk for langt frem fra sjette utvendig nest sist, hvor stallvenninnen Calina vant foran Let's Take A Selfie. I kvalifiseringen til denne finalen travet hun i fjerdespor i første sving til hun satt i tet etter 400 meter. Svarte siden lett opp til seier foran Let's Take A Selfie. Hamre-traveren er kjapp fra start og skal ha en god sjanse til å lede hele veien.



Outsiderne

Grace B.R. sto på fint til annen bak Calina sist. Var ubeseiret i to løp før det. Skulle det bli litt kjøring i front, kan hun fort ende på trippelen igjen.



Let's Take A Selfie går gode løp hver gang. Kolnes-traveren gikk en sterk opphenting til fjerde etter galopp i første sving i debuten. Siden har hun ikke vært dårligere enn annen. Var tapper toer fra dødens bak Thai Sarahya sist.



Luringen

Calina får trolig rygg på stallvenninnen Thai Sarahya og kan lifte med til annen. I sin kvalifisering satt hun i tet i første sving og vant siden lett. Sjokkvant foran Let's Take A Selfie og Thai Sarahya nest sist og holdt unna for Love Me E.P. nest sist.



Startsiden

Jeg tror Thai Sarahya stikker til tet.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar både Thai Sarahya og Lykkje Borka stå ugarderte i V75-spillet på Biri Travbane. Foto: Equus Media

V75-4 (2100ma)



2 VAINQUEUR R.P.

3 GHAZI B.R.

4 Black Talisman

9 Gretzky B.R.



1 Quality Fighter

8 Amazing Dream

10 Magic In Mind

5 Championchip

6 Classic Thompson

11 Down And Dirty

7 Contagious Hangover

12 Mr. Flintstone

Løpet

Jeg streker av for fire hester i finalen av Prinsesse Märtha Louises pokalløp.



Favoritten

Vainqueur R.P. har vært fantastisk god med åtte seirer på ti forsøk. Sist overtok han da Amazing Dream feilet i nest siste sving. Siden var han uten konkurranse og vant lett foran Quality Fighter og Gretzky B.R. Gangen før fungerte ikke Hamre-traveren som best og feilet på siste bortre. Tredje sist tok han en råsterk seier fra dødens i Hans Petter Tholfsens minneløp. Og han rapporteres å være i like god form nå.



Outsiderne

Black Talisman innledet karrieren med tre strake seirer, blant annet i DNTs auksjonsløp tredje sist. I sine to siste starter har han måttet nøye seg med annen bak Amazing Dream og Ghazi B.R. Med posisjonsklaff kan han muligens utfordre.



Luringen

Ghazi B.R. vant lett fra tet i kvalifiseringen foran Black Talisman. Gangen før var han helt suveren i et løp i DNTs unghestserie for 3-åringer. I Tamin Sandys æresløp tredje sist, feilet han bort en topplassering i tet på oppløpet. Solberg-traveren er rask fra start og vil prøve på teten. Kommer han seg først dit, kan det meget vel holde helt inn.



Startsiden

Quality Fighter og Ghazi B.R. er begge interessert i føringen og vil kjøre til fra start.

V75-5 (2100ma)



3 BJØRKEKNEKTEN

7 HELLE SPIK

6 STRIKKEPRINSEN

12 TYSVÆR LOKE

11 JÆRVINN S.K.

8 MYHRENG BRAGE

1 ALM SANDER

4 FAKS MOLLYN

9 HERR JAO

10 Løvland Spøken

--------------------------------

Løpet

Åpent i kaldblodscupen. Jeg helgarderer for å være på den sikre siden.



Favoritten

Bjørkeknekten var tidligere veldig usikker bak bilen, men har stabilisert seg en del. Kommer han seg bare feilfritt avgårde innledningsvis skal han regnes i striden. Nest sist kjørte han oppi og feilet runden igjen. Hadde vunnet lett ellers. Kom sterkt tilbake til annen, kort bak Rigel Scott. Storetvedt-traveren har vunnet halvparten av sine 36 starter.



Outsiderne

Helle Spik er det stort sett vinn eller forsvinn med. Holder han seg til rett gangart er han sterk nok til å kjempe i toppen, men galoppen ligger hele tiden på lur.



Strikkeprinsen er også av den usikre sorten, men dyktige Magnus Teien Gundersen har klart å holde ham i rett gangart i alle sine tre forsøk. Sist tapte han kun for Roli Eld og Løkki Dino som sto på tillegg. Feilfritt kan han kjempe i toppen igjen.



Jærvinn S.K. har hatt en del utur i det siste, men er også litt variabel. Viser han seg fra sin beste side og det klaffer med rett ryggløp, er det ikke umulig.



Luringen

Tysvær Loke skuffet i langløpet under OGP-helgen i årsdebuten sist, men var unnskyldt, da han var tett i halsen. Hesten er satt opp for dette løpet og møter ikke avskrekkende lag. Men han er kanskje aller best i tet. Skal uansett ikke avskrives feilfritt og om han viser seg fra sin beste side.



Startsiden

Alm Sander og Myhreng Brage er begge kjappe fra start, men skal kanskje ha ryggløp. Sistnevnte er strøket inn to spor.

TILBAKE TIL FRANKRIKE: Etter NM-starten skal Lionel igjen stasjoneres i Frankrike, hvor han har høstet stor suksess. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6 (2600ma)



10 LIONEL

9 Phantasm Soa

--------------------------------

4 Divided By Zero

5 Quite Pepper

11 Photo Va Bene

6 Greyhound d'Estino

7 Evil Enok M.E.

2 Gigant Invalley

1 Petter Rags

3 Commander Nosto

12 Malkin

8 Deep Sea Dream

Løpet

Lionel blir klar favoritt i NM.



Favoritten

Lionel har vært helt fantasisk. Hesten til Gøran Antonsen har kjørt inn over 12 millioner kroner hittil i karrerien. I sine to siste løp har han måtte nøye seg med annen bak Twister Bi i henholdsvis Oslo Grand Prix og Ulf Thoresen Grand International. Tredje sist vant han enkelt i selveste Olympiatravet. Dette blir siste starten før han tar turen ned til Frankrike igjen, hvor han imponert stort. På sitt beste vinner han NM.



Outsiderne

Divided By Zero har vært god i sine to starter etter pause. Tapte kun for Emir la Brousse sist. Kan snuse på en trippelplass.



Luringen

Phantasm Soa var solid til seier i Jarlsberg Grand Prix på 1.09,8 sist, den raskeste tid som er travet i Norge. Denne gangen er distansen lengre og tøffe Lionel i mot.



Startsiden

Nr. 2,3,4,5 og 6 kjører om føringen.

BANKERKUSK: Bjørn Steinseth trener og kjører Lykkje Borka som ble sittende fast etter stor galopp i NM for kaldblodshopper sist. Feilfritt har ekvipasjen en god sjanse til å runde alle. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-7 (2100mv)



15 LYKKJE BORKA

--------------------------------

13 Arvesølv

14 Silke Chasmina

11 Stensvik Maja

8 Hvatt Ronja

7 Pave Jerkila

3 Lille Anne

1 Liestad Terna

10 Kjappe Tinna

12 Stjernetira

4 Fjord Jerka

6 Hammerstjerna

2 Skeie Blesa

9 Bork Odina

5 Drill Rosa

Løpet

Jeg lar Lykkje Borka stå alene i hoppecupen.



Favoritten

Lykkje Borka feilet grovt på startsiden i NM for hopper sist, men kom råsterkt tilbake å ble sittende fast. Feifritt og uten for mange hindringer på veien, kan hun runde alle.



Outsiderne

Arvesølv tapte kun for Lykkje Borka sist. Står 20 m bedre til nå.



Luringen

Stensvik Maja var milevis forbedret i V75 sist og tapte kun for gode Tripsson Ø.K.



Startsiden

Lille Anne tar normalt føringen.

NØKKELKUSK: Tom Erik Solberg og Garli Moe Garlin var overlegne i Jarlsbergs Midtsommerløp sist. Her sammen med hestens oppdretter, Tor-Martin Moe, som leier og trener hesten. 4-åringen blir stor favoritt i grunncupen. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

Nøkkelkusken

Navn: Tom Erik Solberg

Alder: 41 år

Antatt seirer i år: 72

Antall seirer totalt: 1883

Tror på Garli og Ghazi

Tom Erik Solberg mener Lionel er rundens V75-banker, men har god seierstro både med Garli Moe Garlin og Ghazi B.R. som han selv kjører. Den offensive bergenser i eksil skal alltid tas på alvor på en lørdag.

V75-1 : - Mange kan vinne NM for varmblodshopper. Startsiden avgjør mye. To som skiller seg litt ut er N.Y. Diamond In The Sky og This Is It. Den som kommer best til av de to, har et bra bud på NM-tittelen. Licensee holder toppform og kan fort sitte i tet. I Love Paris gjør en spennende start etter suksess i Frankrike.

V75-2: - Han var knallgod sist, Garli Moe Garlin. Jeg mener vi har en bra vinnersjanse igjen, med startsiden som nøkkelen. Vi kan bli overflydd. Hesten å slå er seiersmaskinen Vetle Petter som garantert blir nærgående til slutt.

V75-3: - Hamre-duoen Thai Saraya og Calina vant hvert sitt kvalifiseringsløp i hoppeavdelingen til Märtha-løpet og gjør trolig opp om seieren. Gaia B.R. var også en god kval-vinner og kan kanskje utfordre. Jeg skulle kjørt Love Me E.P., som dessverre er blitt strøket.

V75-4: - Jeg tror på tet og en god sjanse med min egen Ghazi B.R. i Prinsesse Märtha Louises pokalløp. Men det er mange gode imot. Vi kommer ikke til dekket bord. Hestene å slå blir trolig Vainqueur E.P. og Black Talisman.

V75-5: - Her tror jeg det vil handle om Bjørkeknekten og vinn-eller-forsvinn-typen Helle Spik, med kapable Strikkeprinsen som jokeren i leken.

V75-6: - Årets NM for varmblodshester skal være en overkommelig oppgave for Lionel, som per dags dato er landets beste traver. Han vinner dette uten uhell. Banker!

V75-7 : - Lykkje Borka eller mange. Går Steinseth-hoppa som hun kan uten uhell og galopp, vinner hun dette. I motsatt fall står konkurrenter som Silke Chasmina, Stensvik Maja og kanskje min egen Arvesølv, klare til å overta. Luringen er Leistad Terna. Hun holder toppform og kan lede veldig lenge.