Lørdagens V75-tips: Jakter sin 11. strake seier

Tekno Odin er uten tvil kaldblodskongen for tiden. Tjomsland-traveren, som har tatt ti strake seirer, tar seg normalt enkelt av Tollef Fjermestads minneløp på Forus Travbane lørdag.

VGs travekspert, Anders Olsbu, spekulerer i hvert fall ikke i favorittfall.

– Tekno Odin har vært bedre enn noen gang de siste månedene. Moe Odin-sønnen, som har kjørt inn over ti millioner kroner, har vunnet hele 14 av sine 15 siste starter. Er han like god som han har vært, ser jeg ingen som kan slå ham, selv om han skal ut fra dobbelt tillegg, sier Olsbu.

Han tror også Seaside Illusion er en vinner.

– Jeg lar også Hamre-traveren Seaside Illusion stå ugardert. Hoppa var overlegen fra tet i norgesdebuten sist og kan ventes ytterligere forbedret nå. Jeg tror på reprise. Hesten blir denne gangen kjørt av 20-årige Magnus Teien Gundersen som har hatt en fantastisk start på året med hele 16 seirer på 93 forsøk. Kun mangeårig landschampion Eirik Høitomt har kjørt inn mer penger enn unggutten hittil i år, informerer Olsbu.

Her er Olsbus V75-tips til Forus Travbane:

V75-1 (2040ma)



4 DONATOMITE

11 SPECIAL ENVOY

6 VALOKAJA HINDØ

2 Riordan Kronos

10 Ready Eddie

3 Speedy Gon Sali

7 Deep Sea Dream

8 Cadabra Tooma

5 King Of Friday

9 Apollo Hornline

1 Mieux di Quattro

Favoritten

Donatomite norgesdebuterer med gode rapporter. 5-åringen har stått i landet i et halvt år og skal være godt forberedt. Frode Hamre som ferierer tror mer på Donatomite enn stallkameraten Special Envoy, og vi setter ham dermed først.



Outsiderne

Valokaja Hindø skuffet litt nest sist, men var forkjølet da og unnskyldt. Med tanke på det gikk han et flott løp. Sist fikk han endelig en velfortjent seier igjen. Da satt han i tet etter 700 meter og holdt siden greit unna for Stan Libuda. Han er ikke av de raskeste fra start og risikerer å havne utvendig. Likevel kan han ende blant de tre.



Riordan Kronos går gode løp hver gang, står fint til spormessig og kan fort ende på trippelen om han viser seg fra sin beste side.



Luringen

Special Envoy var uheldig da han fikk punktert et sulkyhjul innledningsvis sist, ble pigg og ga seg til slutt. Gangen før avsluttet han sterkt etter startgalopp og sen åpning. Satt fast i det lengste også tredje sist. Fjerde sist imponerte han stort ved å dra unna i front og vinne i overlegen stil på radige 1.12,9 over full distanse. Blir det tøff kjøring i front stiger sjansene hans.



Startsiden

Speedy Gon Sali er lynrask, men slipper trolig til Donatomite om den blir offensivt kjørt.

EN PANGSTART: 20-årige Magnus Teien Gundersen har hatt en fantomstart på 2017. Hittil har han tatt hele 16 seirer, kun mangeårig landschampion Eirik Høitomt har vunnet flere løp i år. På Forus styrer han VG-bankeren Seaside Illusion. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





V75-2 (2040ma)



1 SEASIDE ILLUSION

9 Rebella Mystic L.

10 Maksi Amour

3 Threetimesalady

4 Queenswood

6 Shanaia

2 Bella Crown

5 Voulez Vous

8 Lady Frecel

7 Cox Pomona Grim

Favoritten

Seaside Illusion imponerte i norgesdebuten sist. Hamre-traveren stakk til tet og var helt uten konkurranse. Med det løpet i kroppen venter vi henne ytterligere forbedret. 4-åringen har noen raske på utsiden, men vi tror hun forsvarer sporet og leder hele veien. Hun er hardt ute grunnlagsmessig, men har kapasitet langt utover sitt beskjedne grunnlag. Går den lange reisen bra, vinner hun igjen. Seaside Illusion er den Frode Hamre tror mest på av sine starthester på Forus lørdag.



Outsiderne

Maksi Amour ledet i det lengste sist, men måtte se seg slått av Ursula D. i V75. Gangen før vant hun lett fra tet. Buer-traveren går gode løp hver gang og kan fort ende blant de tre, selv fra sitt bakspor.



Threetimesalady har vært god til tre suverene seirer på rad. Midtfjeld-traveren møter tøffere selsakp nå, men er kjapp fra start og kan muligens yppe seg litt mot Seaside Illusion på startsiden.



Queenswood var veldig bra i norgesdebuten for Ove Wassberg sist. Hun rundet tidlig til tet og stakk i fra konkurrentene i siste sving. Kan ventes ytterligere forbedret denne gangen, og med posisjonsklaff er hun en av dem som kan ende på trippelen på nytt.



Luringen

Rebella Mystic L. kan få et fint løp om hun klarer å holde ryggen på favoritten. Da kan hun smyge med inn til en trippelplass. Husk at hun var uheldig og feilet bort annen i hoppe-Kriteriet i fjor. Hun har en god del inne.



Startsiden

Vi tror Seaside Illusion forsvarer sporet, selv om nesten alle i første rekke kan åpne fort.

V75-3 (2040mv)



13 TROLL SVENN

12 Vill Solen

14 Bjørkeknekten

1 Bjørkeviking

2 Vikson

3 Kringelandtraven

5 Art Miklagard

6 Lyn Victor

11 Karslig

8 Alsaker Pumbaa

9 Førlands Pil Fax

7 Førlands Knerten

4 Gam Jarl

10 Modina

Favoritten

Troll Svenn var formidabel til seier i V75 sist tross to store galopper. Løvdal-traveren har vunnet fire av sine fem siste starter, men galoppen ligger hele tiden på lur. Feilfritt spør han neppe noen om seieren.



Outsiderne

Bjørkeknekten gikk godkjent etter pause sist og kan ventes ytterligere forbedret nå med løp i kroppen. Har kapasitet for en topplassering.



Luringen

Vill Solen avsluttet sterkt og var ikke mye slått av Valle Tiril og Bjørkeviking. Er en av dem som står klar til å overta om favoritten svikter.



Startsiden

Åpent. Alle syv i første rekke kan åpne bra, men klar galoppfare for Gam Jarl fra fjerdesporet.

V75-4 (2040ma)



7 REVENUE LAVEC

12 DEL PHOTO

8 DAHIR TARIEL

6 SKYFALL

4 Zolita R.S.

9 Backgammon

10 Eck Black Attack

5 Lady Toy Star

11 Trusty Sassy

2 I Am Happy

3 Candelia Hooves

Favoritten

Revenue Lavec var meget bra i Hamre-debuten sist etter å ha rotet seg bort på galopp i de to foregående startene. Fra tet stakk han bare i fra til en enkel seier. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. 4-åringen er kjapp fra start og skulle han komme foran, kan løpet fort være kjørt. Vi ser heller ikke bort i fra at han kan vinne fra dødens.



Outsiderne

Dahir Tariel holder usikker form i følge Per Oleg Midtfjeld som trener hesten, men han tar vel neppe hesten med helt til Forus, om han ikke har litt ambisjoner. Dog sank nok de betraktelig med tanke på sporet. Men på sitt beste er 6-åringen god nok til å kjempe i fremste rekke. Det må imidlertid klaffe maksimalt fra et sjanseartet spor ytterst på vingen.



Skyfall var flink til seier sist, men møter skjerpet lag nå. Hesten kommer imidlertid ut fra formstallen til Morten A. Pedersen, som vant to løp under V76-kjøringen på Bjerke onsdag og skal ikke avskrives.



Zolita R.S. er ikke så verst på sitt beste, og Mikkelsen er litt optimist. En garderingshest.



Luringen

Del Photo har feilet i sine tre siste starter. Morten Juul-traveren var imidlertid meget bra i høst og tar neppe turen uten ambisjoner. Skulle landschampion Høitomt klare å holde ham i rett gangart hele veien, ser vi ikke bort i fra at han kan yppe seg mot favoritten, om han skulle vise seg fra sin beste side.



Startsiden

Zolita R.S., Lady Toy Star, Skyfall, Revenue Lavec og Dahir Tariel kan alle åpne bra. Muligens kan favoritten Revenue Lavec sitte tidlig i tet.

V75-5 (2040mv)



13 KJAPPE TINNA

10 VALLE TIRIL

11 ORIOLA

9 HOMME HERA

7 BORE STJERNA

6 JERKLA O.K.

1 SEDNA G.L.

5 KOLNES BETH

3 SYLV SVARTA

15 Sindy Løper

12 Will Lita

4 Prinsesse Sølv

8 Bjøre Lydia

14 Kap Tilly

2 Askevold Stjerna

Favoritten

Kjappe Tinna var hardt ute grunnlagsmessig i V75 sist, men avsluttet sterkt til annen bak Silke Chasmina. Fortjener virkelig en seier nå.



Outsiderne

Valle Tiril knep seieren fra Bjørke- viking etter pause sist og er normal ytterligere forbedret nå.



Luringen

Sedna G.L. sjokkvant nest sist. Har skuffet i de siste startene ellers, men er ikke ueffen om hun går som nest sist.



Startsiden

Sedna G.L. og Sylv Svarta er flinke ut. Prinsesse Sølv kan også løse fint om hun tramper riktig i vei.

SUKSESSDUO: Tekno Odin, med sin trener og kusk Øystein Tjomsland, har en solid vinnersjanse i V75-6. Hittil har 9-åringen kjørt inn godt over ti millioner kroner. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





V75-6 (2040mv)



8 TEKNO ODIN

11 Kleppe Slauren

9 Alsaker Piril

7 Moe Svarten

6 Bokli Vind

10 Ulsrud Tea

5 Vertigo Prins

2 Solør Svarten

3 Nyland

4 Frøken Fakse

1 Tomdin Ø.K.

Favoritten

Tekno Odin har vært helt fantastisk over lengre tid og er den klare kaldblodskongen for tiden. Tjomsland-traveren har faktisk tatt hele ti strake seirer og har vunnet 14 av sine 15 siste starter. Det er helt rått. 9-åringen, som har rundet over ti millioner innkjørt, var helt overlegen i årsdebuten sist, dog i veldig billig lag. Men han gjorde det på en veldig fin måte og skal være ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Nest sist så han ut til å få trøbbel med innhente en meget god Alsaker Piril, men klarte det på streken. Den gang sto sistnevnte 20 meter foran, nå står de likt. I et regelrett løp vinner Tekno Odin igjen. Vi spekulerer i hvert fall ikke i favorittfall.



Outsiderne

Kleppe Slauren var overlegen i billig lag i Bergen sist og tok en velfortjent seier etter mange sterke innsatser. Rår normalt ikke på storfavoritten, men kan absolutt bli toer feilfritt og med klaff.



Alsaker Piril er i sitt livs form. Tapte kun knepent for Tekno Odin fjerde sist. Siden har han radet opp tre strake seirer. Trippelaktuell.



Luringen

Moe Svarten avsluttet bra til fjerde bak Alsaker Piril og Teddy Gutten Støen sist. Tok en sterk seier etter en tung tur i V75 i Sverige nest sist. Trener og kusk Jan Martin Bjerring er optimist med tanke på en topplassering. 10-åringen er sterk og kan gjøre grovjobben selv. Om han ikke blir hengende for lenge i sporene, kan han ende på trippelen.



Startsiden

Solør Svarten kan muligens ta føringen i første omgang.

V75-7 (2040ma)



5 AROS LINE

12 TWAIN BI

6 I AM THE TIGER

11 WASABI CLOC

4 Carl Lewis

1 Roberto D.K.

7 Lucky Princess

2 Silas Hovmand

3 On Stride

9 Elegance Fanatic

8 Limited Edition S.E.

Favoritten

Aros Line var overlegen på Åby sist etter å ha blitt sendt i angrep fra tredje utvendig på siste bortre. Gangen før på Klosterskogen fullførte han flott til tredje etter startgalopp og dødens i et løp Among Hastrup vant. Var overlegen sist danskegjesten var på Forus, dog i billig lag. Morten Juul-traveren har mye inne og kan vinne feilfritt.



Outsiderne

Twain Bi slo meget gode hester i V75 på Bjerke sist etter at det løste seg maksimalt fra lederrygg. Buer-traveren går gode løp hver gang og står perfekt inne grunnlagsmessig. Sporet kunne vært langt bedre, men bare det blir litt tempo, tror vi han runder de fleste.



I Am The Tiger tok en kontrollert seier sist. Wiig-traveren er råsterk og har kapasitet til å kjempe i toppen. Men galoppen ligger litt på lur. Feilfritt og om han viser seg fra sin beste side, er det ikke umulig.



Luringen

Wasabi Cloc ble sliten fra dødens sist, men holdt bra til fjerde i et løp Gary Hoist vant etter en 1.10-åpning. Er blitt strøket inn et spor og er ikke helt ueffen om det skulle bli kjøring i front. Husk at han kun tapte for Sejr Gammelsbæk (sto 20 meter bak) fjerde sist.



Startsiden

Silas Hovmand, On Stride, Aros Line og Lucky Princess er alle kjappe. Feilfritt kan muligens Aros Line sitte tidlig i tet.

NØKKELKUSK: Pål Buer, her med Come Vacation, kan vinne med Twain Bi i V75-finalen. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





Nøkkelkusken

Navn: Pål Buer

Alder: 45 år

Antall seirer i år: 3

Antall seirer totalt: 328

Den nye Foruskongen

Etter syv år som travtrener i USA og ett år på boredekket i Nordsjøen, etablerte På Buer seg som travtrener på Forus i 2010. I fjor tok han sitt første trenerchampionat med klar margin. Buer er den nye Foruskongen etter Rune Wiig og Åsbjørn Tengsareid. Twain Bi er hans beste sjanse i årets første V75-kjøring på hjemmebanen.

V75-1 : - Han imponerte på Leangen, og har vært veldig god lenge, Valokaja Hindø. Får tipset foran Hamre-duoen Special Envoy og Donatomite. Sistnevnte gjør en spennende norgesdebut.

V75-2: - Mye taler for Seaside Illusion fra start til mål. Hun var overlegen fra tet i norgesdebuten. De som vil gardere, skal streke for Threetimesalady, som har vunnet tre strake. Min egen Maksi Amour har stor kapasitet og en riktig oppgave. Verdt en gardering.

V75-3: - Unngår Troll Svenn galoppen, skal det normalt ikke være snakk om saken. I motsatt fall kan formsterke konkurrenter som Kringelandtraven, Vill Solen og Art Miklagard slå til.

V75-4: - Duoen Skyfall og Revenue Lavec skiller seg litt ut. Den av de som kommer best til, er fort vinneren her. Del Photo er et ubeskrevet blad fra stallen til danske Morten Juul. Kan være en luring.

V75-5: - Hoppeløp er alltid åpne, men jeg synes Valle Tiril har et fint løp. Fin seierssjanse om det løser seg litt fra tillegg. Garderinger til Oriola, som kan mye, og Kjappe Tinna som avsluttet fort som toer i V75 sist.

V75-6: - Med Tekno Odin i feltet er seieren sannsynligvis bortbestilt. Han har vunnet ti på rad og vinner igjen. Banker!

V75-7 : - Danske Aros Line har imponert på Forus før og har vunnet sportrekningen kontra min egen Twain Bi, som var enormt god på Bjerke sist. Jeg tror det står mellom de to, med høykapable I Am The Tiger som løpets luring.