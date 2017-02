Lørdagens V75-tips: Et kuskegeni

Magnus Teien Gundersen (20) er ett av de største kusketalentene gjennom tidene her hjemme i Norge. I morgen kjører han VG-bankeren Emir la Brousse, men har også flere andre gode vinnersjanser.

Kun mangeårig landschampion Eirik Høiomt har vunnet flere løp enn Magnus Teien Gundersen hittil i år. Denne sesongen har unggutten vunnet hele 19 løp, har en seiersprosent på nesten 20 og har kjørt inn over en million kroner til hesteeierne.

– Vel har Magnus Teien Gundersen, sønnen til topptreneren Geir Vegard Gundersen, fått mange flotte oppsitt, men han har tatt meget vel vare på sjansene. Forrige helg vant han to V75-løp med henholdsvis Kleppe Slauren og Seaside Illusion. På Biri i morgen venter nye triumfer, med Emir la Brousse som den beste sjansen, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

Kusketalentet, som er oppvokst med hest, blir svært spennende å følge fremover. Hittil i karrieren har han allerede vunnet 152 løp. I forfjor tok han sin største seier hittil ved å vinne hoppe-Kriteriet med Thai Goodwill. Lørdag har han flere fine sjanser.

– Han kjører blant annet Al B. Back Zet, Remkvikk, Support Kindness og Bråtnesfaks som alle er blant de heteste favorittene. Det kan bli en ny stor dag for den unge kusken, som begynner å bli sammenlignet med legendariske Ulf Thoresen. Teien Gundersen disponerer sine oppsitt nesten alltid perfekt, har god kjemi med og får alltid fart på hestene med små midler, synes Olsbu.



Her er Olsbus V75-tips til Biri Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 324 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2100 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller med to bankere til V75-omgangen på Biri. Foto: Equus Media





V75-1 (2600mv)



3 ELLIOT B.R.

5 AL B. BACK ZET

14 Baritron

12 Avalon

4 Tornado Lavec

--------------------------

8 Hot Vacation H.

10 Selmas Classic

1 Intrepid Ibex

11 Seven Cru

6 Prince Lyon

13 Arc Va Tout

7 Lass Labero

2 Polar Rocky

15 Jackhammer

9 My Dream Come True

Favoritten

Elliot B.R. fullførte godkjent til fjerde i V76 fra en vanskelig utgangsposisjon sist. Gangen før vant han lett fra tet. Står perfekt inne i løpet grunnlagsmessig og kan vinne igjen om han viser seg fra sin beste side.

Outsiderne

Baritron snappet seieren på streken sist. Hesten som har vunnet 17 av 39 løp har dobbelt tillegg og mange å runde, men helt umulig er det ikke med maks klaff.

Luringen

Al B. Back Zet var hardt ute sist, men avsluttet best av alle etter å ha blitt dratt bakover første halvdel av sisterunden. Er hardt ute igjen, men løser det seg bedre enn sist, kan han vinne.

Startsiden

Både Prince Lyon og Al B. Back Zet kan løse bra.

V75-2 (1609ma)



4 S.T.C.C. FAKSEN

1 LOME FRIKK

5 TYRI LOKE

6 Bråtnesfaks

--------------------------

9 Bjørnemyr Texa

2 Åls Faksen

12 Kolbu Jonatan

10 Spang Trym

11 Lille Anne

3 Rem Odin

8 Lille Amare

7 Celoma

Favoritten

S.T.C.C. Faksen har vært veldig bra i det siste og har vunnet seks av sine åtte siste starter. Vallaken er lynrask fra start og kan fort stikke til tet. Feilfritt kan hun lede hele veien.

Outsiderne

Tyri Loke hadde sannsynligvis tapt om ikke Løve Lomen hadde feilet kort før mål sist. Uansett kan han ventes klart forbedret med det løpet i kroppen etter pause. På sitt beste er han god nok til å være med i striden.

Bråtnesfaks kjemper alltid i toppen feilfritt, men galoppen ligger fortsatt på lur. Sist gikk han bra etter to galopper i V75. Gangen før ble det dødt løp mellom ham og Bjørnemyr Texa. Sprint kan bli litt oppjaget, men feilfritt skal han ikke avskrives.

Luringen

Lome Frikk var som en annen hest i Pål Kristiansens regi sist. Fra tet stakk han bare i fra til en overlegen seier etter pause. Med det løpet i kroppen kan han være ytterligere forbedret. Er rask ut, men det spørs om han kan svare S.T.C.C. Faksen. Er uansett sikret et fint løp og kjemper i toppen med samme innsats som sist.

Startsiden

S.T.C.C. Faksen er kjapp og kan ta føringen. Lome Frikk og muligens Åls Faksen i mot.

V75-3 (1609ma)



12 FRASCATI B.R.

6 SUPPORT KINDNESS

7 L.J.'S ANDY HALL

10 Alberte Merci

9 Thai Freedom

--------------------------

2 Giant News

3 Arn

5 Thai Voyager

1 Etna B.R.

11 Love Spin

8 Ragazzo

4 Restless Evita

Favoritten

Frascati B.R. holdt bra til annen fra dødens sist og går fine løp hver gang. Tolvtespor på sprint er ikke enkelt, men det lukter litt tempo innledningsvis. Og blir det en tøff åpning stiger sjansene for 4-åringen som ikke har vært utenfor trippelen på åtte starter i Hamre-regi.

Outsiderne

Support Kindness stakk til tet og slapp til Expo B.R. sist, men speedet enkelt ned ham til slutt. Er nok aller best med ryggløp, men skal kjøres for tet denne gangen. Har noen raske innvendig, men kommer han seg foran, kan han lede lenge, muligens helt inn.

L.J.'s Andy Hall var overlegen etter relativt tidlig tetkjenning sist. Gangen før ble det feil i oppkjøringen og han feilet seg bort. Glem det løpet. Står litt sjanseartet til, men er aktuell med klaff.

Luringen

Thai Freedom har sittet fast både sist og tredje sist. I Sverige i mellom avsluttet hun best av alle. Står til for et fint smygløp og skulle det bli litt tempo, kan hun muligens overraske. En dypvannsfisk.

Startsiden

Support Kindness er lynrask og kan muligens spinne til tet, men alle de fem innvendige kan også løse bra.

EN VINNERKANDIDAT: Lille Jim og Jan Martin Bjerring er en av flere som kan vinne i kaldblodscupen. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





V75-4 (2600mv)



13 REMKVIKK

3 LOME GANT

7 ASK ELD

5 RIGEL STORM

10 LILLE JIM

2 EIKMANN

--------------------------

9 Pave Faks

12 Solberg Rasken

8 Tallas

14 Kodran

11 Rigel Scott

4 Stolt Odin

1 Viking Faks

6 Rigel Stjernen

Favoritten

Remkvikk har vært fantastisk i Killingmo-regi med fire seirer og to tredjeplasser på seks forsøk. Men i de to siste startene har det løst seg maksimalt etter perfekte smygløp. Må ha litt tur fra annen rekke på tillegg, men umulig er det ikke.

Outsiderne

Ask Eld satt fast etter startgalopp sist og er mer enn god nok feilfritt og på sitt beste.

Luringen

Lome Gant fullførte strålende etter å ha travet i sporene hele veien sist. Feilfritt kan han ta en etterlengtet seier.

Startsiden

Eikmann kan muligens ta føringen.

V75-5 (2600mv)



10 REVENUE LAVEC

--------------------------

11 Annie's Boy

9 C.C. Sugar

1 Callias Va Bene

7 Miss Mirchi

6 Mr. Picasso

3 Speedy Circle

12 Scarlet Creation

8 Millglow

4 Perfect Stent

2 Danny Delight

5 Golden's Pride

Favoritten

Revenue Lavec har vært god i sine to starter i Hamre-regi. Første gang ut stakk han enkelt i fra til seier fra tet. Sist havnet han i dødens på en meget bra Skyfall, men holdt tappert til annen. Står litt sjanseartet til i bakspor, men bare han holder seg til rett gangart og det klaffer med posisjonene, skal han regnes med en god sjanse. Det er først og fremst en feilfri Annie's Boy i mot.

Outsiderne

C.C. Sugar har vært strøket en gang grunnet en sårskade. I sin siste start avsluttet han flott til annen bak Chanto Janhover. Feilfritt kan han ende på trippelen.

Callias Va Bene har skuffet i sine siste starter, men kan langt bedre. Skulle han være tilbake i toppslag, ser jeg ikke bort i fra at han kan ende på trippelen fra sin fine utgangsposisjon. Han var bra til seier på 1.14-tallet fjerde sist.

Luringen

Annie's Boy feilet direkte bak bilen av ren friskhet etter pause sist, men han kjentes fin ut etterpå. Før pausen vant han tre av sine fire siste løp, ett av dem med galopp. Det har han imidlertid ikke råd til her. Men feilfritt og på sitt beste, kan han muligens yppe seg litt mot favoritten.

Startsiden

Miss Mirchi kan muligens stikke til tet fra sitt springspor.

EN TYPISK OUTSIDER: Steinfaks kommer ut etter lang pause og kolikkoperasjon. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





V75-6 (2100ma)



3 MYHRENG JERKER

6 FINNSKOG SJEFEN

7 STEINFAKS

8 LEX LODNEY

5 TOMDIN Ø.K.

4 KOLNES KJELL

10 Vertigo Bjørn

--------------------------

11 Rinde Kvikken

1 Alm Kiwi

2 Snonsøy Elda

Favoritten

Myhreng Jerker har vært syk og holder litt usikker form. Det er også litt galoppfare, men skulle han vise seg fra sin beste side, er han mer enn god nok til å vinne her.

Outsiderne

Finnskog Sjefen satt fast i et løp Teddy Gutten Støen vant foran Smedheim Solan og Tekno Jerken sist. Møter ingen av deres kaliber nå. Er veldig kjapp ut og kan fort stikke til tet. Er aller best på sprint, men på sitt beste kan det også gå veien over full distanse.

Steinfaks har vært borte siden han ble tredje bak Teddy Gutten Støen og Spik i DNTs 5-årsløp og har blant annet blitt kolikkoperert. Spikeld-sønnen er bra på sitt beste, men trenger kanskje løp i kroppen før han er på topp. Skal i utgangspunktet få et ryggløp første gang ut.

Lex Lodney har vært ute i tøffe lag i det siste. Måtte angripe litt for tidlig i et V75-løp Alsaker Piril vant foran Teddy Gutten Støen, men holdt godkjent til femte. Gangen før knep han annen fra Finnskog Sjefen bak Alsaker Piril. Gravdal-traveren står litt sjanseartet til ytterst på vingen, men er ikke ufarlig om han får rett ryggløp i det lengste. Men han er ikke så enkel å lure først.

Luringen

Tomdin Ø.K. svarte opp Tekno Odin til han feilet på siste bortre sist. Er bra på sitt beste, men han er noe usikker. Feilfritt og på sitt beste kan han muligens overraske.

Startsiden

Finnskog Sjefen er best fra start.

SUKSESSTRENER: Hardtarbeidende Sigbjørn Kolnes kan trolig juble for en ny triumf med sin Emir la Brousse i V75-finalen. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





V75-7 (2100ma)



11 EMIR LA BROUSSE

--------------------------

9 Avery

5 Pathos Om

2 Cantab G.T.

4 Super Bull

6 Millroyce

7 No Limit L.A.

3 Master Kemp

12 Nikka Broline

8 C.C. Simon

1 Scarlet Magic

10 Mc Dreamy

Favoritten

Emir la Brousse går gode løp hver gang og har ikke vært utenfor trippelen på ti starter i regi av dyktige Sigbjørn Kolnes, med seks seirer som fasit. Sist i V75 på Klosterskogen fikk han overta etter 700 meter og stakk lett i fra Denise F. Boko til slutt. Gangen før vant han lett fra dødens foran Pathos Om og Super Bull. Står sjanseartet til spormessig, men det lukter kjøring til å begynne med. Får han ikke for langt frem, tror vi han runder alle.

Outsiderne

Pathos Om gikk en solid langspurt til annen bak Emir la Brousse sist. Går stadig fine løp og klaffer det med posisjonene, kan han fort ende på trippelen igjen.

Luringen

Avery kommer ut etter litt pause, men pleier å være god på direkten. Trener Kjetil Helgestad mener at han faktisk er best med ryggløp. Med tanke på det står han fint til. Var solid i sine to siste seiersløp på 1.12-tallet i fjor og skal ikke avskrives om favoritten er litt uheldig med løpsopplegget.

Startsiden

Super Bull skal kjøres for tet. Om han når den er en annen sak. Innvendige Cantab G.T. og Master Kemp er heller ingen sinker.

SOLIDE SJANSER: Far Geir Vegard Gundersen og sønn Magnus Teien Gundersen kan trolig smykke seg med flere seirer etter at V75-kjøringen på Biri er omme. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

Nøkkelkusken

Navn: Geir Vegard Gundersen

Alder: 42 år

Antall seirer i år: 4

Antall seirer totalt: 2554

To kalde fra GV

Flere av lørdagens V75-favoritter kuskes av en Gundersen. Junior Magnus er den som har dominert så langt i år. Men på Biri vil ikke senior Geir Vegard stå med lua i hånda. Han er favoritt med S.T.C.C. Faksen og Steinfaks og advarer litt for Mr. Picasso.

V75-1 : - Han har vist flott form hjemme på Leangen, Baritron. Knepen favoritt foran Avalon, som har kapasitet og som var positiv toer sist og Tornado Lavec, som kan lure alle fra strek. Al B. Back Zet er også god nok på sitt beste.

V75-2: - Han ledet fra start til mål første gang ut etter pause sist, Lome Frikk. Det kan fort bli reprise her. En som kan slå ham er S.T.C.C. Faksen, som jeg selv kjører. Han har imponert i Sverige. Bråtnesfaks er god nok feilfritt og er en gardering.

V75-3: - Han er ikke av de stødigste, men er L.J.’s Andy Hall like god som da han vant på Leangen sist, tror jeg han kan vinner her også. Møter gode Support Kindness som kan bli vond å ta ned fra tet. Klaffer det bakfra for Frascati B.R. er heller ikke han ufarlig.

V75-4: - Remvikk har imponert, men står vrient til. Kan også vinne med klaff. Utfordres av Ask Eld, som galopperte sist, men som er en tøffing feilfritt og Lille Jim, som alltid er farlig om det klaffer. Eikmann er god og er en luring fra strek.

V75-5: - Favorittene står i annen rekke. Den det klaffer best for av Revenue Lavec og Annie’s Boy er fort vinneren. Skulle det krølle seg til for begge, kan hester som Miss Mirchi og Mr. Picasso, som jeg selv kjører, dukke opp i seiersstriden.

V75-6: - I en vrien V75-rebus, tyr jeg til usikre, men høykapable Myhreng Jerker som banker, selv om jeg selv kjører hovedutfordreren Steinfaks, som kommer ut etter lang pause med gode treningsrapporter.

V75-7 : - Han har imponert stort i det siste, Emil La Brousse, som kjøres av min sønn Magnus. Klaffer det bare litt bakfra, vinner han igjen. I motsatt fall kan formhester som Pathos Om, Super Bull og Avery slå til.