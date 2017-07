Lørdagens travtips: V75-jackpot i Harstad

Det er jackpot i V75-spillet med snaue 2,9 millioner kroner i ekstra i syverpotten.

VGs travekspert, Anders Olsbu, sparte bankeren til slutt i denne Jackpot-omgangen i form av råsterke Valley Ivan.

– John Einar Theodorsen-traveren har vært knallgod over lengre tid og bør vinne langløpet, Gerhard Bergs æresløp. Sist hadde han hele 60 meter tillegg på seiersmaskinen Quite Pepper, men avsluttet bra til fjerde. Gangen før vant han greit fra tet foran Cadabra Tooma. Var solid toer i Sverige tredje sist og bak Heartbreaker V.S. i V75 på Jarlsberg fjerde sist. Var overlegen foran gode Valokaja Hindø femte sist. Jeg spiller ikke i mot, sier Olsbu



I John Buers minneløp velger han å gardere Myr Faksen.

– Kvartetten Myr Faksen, Polar Northug, Hongslo Gutten og Storsjarmøren peker seg ut. Førstnevnte har vært suveren i nord, men skuffet stort i sin siste start i Finland og bør garderes, mener traveksperten.



Premier Kronos vant eliteløpet Ole Bendiksens minneløp i fjor.

– Premier Kronos kan gjøre det igjen, om han ikke blir sittende fast. Han kan være et bankeralternativ. Ellers prøver jeg duoen Spang Kinge og Veels Balo i Egil Trudvangs æresløp. Black Butan kan muligens ta årets første seier i Lars Holtes minneløp, men her er det flere om beinet, sier Olsbu.



Dagens banker

Valley Ivan (V75-7) går ned flere klasser nå og bør runde til seier i langløpet.



Dagens luring

Veels Balo (V75-5) er satt opp for løpet og kan muligens holde unna for Spang Kinge.

Her er Olsbus V75-tips til Harstad Travpark:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 240 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2304 kroner

VANT I FJOR: Hongslo Gutten tok seg av Egil Trudvangs æresløp for Eirik Høitomt under V75-kjøringen i Harstad i fjor. I år skal ekvipasjen prøve å vinne John Buers minneløp. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V75-1 (2040mv)



12 MYR FAKSEN

8 POLAR NORTHUG

6 HONGSLO GUTTEN

3 STORSJARMØREN

------------------------------

5 Hiskin Muisto

13 Adrigo

1 Scott Odin

10 Plenkrutt

11 Torpa Glad

2 Willblesen

7 Svart Jo

9 Torpa J.

4 Nordby Viktor

Løpet

Fire hester peker seg litt i John Buers minneløp.



Favoritten

Myr Faksen skuffet i Finland sist og muligens er formen på retur. Gikk 1.20,1 til premie i Elitkampen på Solvalla nest sist, som var maks. Fikk syvendepremien da. Men han møter langt enklere lag her og pleier å slå disse på hjemmebane. Tapte kun for Lome Brage og Kleppe Slauren fjerde sist. Men han fikk alt for langt frem til en overlegen Storm Odd i dette løpet i fjor. Sistnevnte sto 20 m foran da.



Outsiderne

Polar Northug feilet seg bort sist. Radet opp seirer for Dalen før det. Ble tredje bak Storm Odd og Myr Faksen i dette løpet i fjor, men står 20 m dårligere til kontra sistnevnte. Kan vinne om favoritten har en dårlig dag.



Luringen

Storsjarmøren ble disket fra seieren nest sist. Hadde gått 1.25 full vei da og er milevis bedre enn raden.



Startsiden

Hongslo Gutten kan ta føringen.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, sparte bankeren til slutt i V75-spillet. Foto: Equus Media

V75-2 (2040ma)



10 GLOBAL SCIENCE

4 RISING STAR BOY

7 CAMILIO

2 SHIVER W.F.

11 ACERS POPPEY

8 Tobros Augustinu

9 Super Track

3 Purple's Pippi

------------------------------

6 Havanna Bar O.S.

5 Oliver G.T.

1 Medd

12 Flory Pine

Løpet

Åpent, jeg skulle gjerne nesten ha helgardert.



Favoritten

Global Science har vært bra i sine to starter i år. Første gang ut overtok han runden igjen fra sitt tillegg og ledet til kort før mål. Sist satt han i tet etter 600 meter. Tross litt press vant han greit. Skal regnes i striden igjen.



Outsiderne

Camilio har vunnet seks av sine syv siste starter. Tapte kun for Gjølmes Lindy fra tet på Leangen tredje sist etter en 1.12-åpning. Kanstad-traveren står litt sjanseartet til langt ute på vingen, men bare det klaffer litt med posisjonene kjemper han om seieren på ny.



Luringen

Acers Poppey er tilbake i toppform og speedet enkelt inn til seier foran El Acid og Malik etter et perfekt smygløp i lederrygg sist. Står ypperlig inne grunnlagsmessig. Er sterk og går til mål. Med tempo stiger sjansene.



Startsiden

Oliver G.T., Havanna Bar O.S. og Camilio er raske. Kanskje sistnevnte til tet om det laddes. Rising Star Boy er heller ingen sinke.

V75-3 (2040mv)



8 SPANG KINGE

5 VEELS BALO

------------------------------

12 Drivin

4 Kampen Blessen

3 Hammer Stjernar

15 Nordlys Rosa

14 Romleskaft

7 Engas Rimfaksa

13 Mellem Viktor

9 Hornnes Balder

1 Brønnlund Ask

11 Gylden Kongen

2 Moe Aria

10 Jan Lurifaks

6 Å. Gnisten

Løpet

Jeg sjanser på to hester i Egil Trudvangs æresløp.



Favoritten

Spang Kinge gjør en spennende debut i nord. Han har vært solid i sine siste starter og fortjener virkelig en seier. Og har han funnet seg fint til rette kan det absolutt gå veien. Sist dro han friskt unna i front, men feilet runden igjen. Kom fint tilbake til fjerde bak Tomeld Ø.K., Løkki Dino og Røster. Møter ingen av deres kaliber her. Nest sist tapte han kun for medsmygende H.G. Jerv etter å ha trykket på i sisterunden.



Outsiderne

Drivin har vært god i nord. Galoppfaren øker med hester rundt seg. Stort sett er det vinn eller forsvinn.



Luringen

Veels Balo ble passivt kjørt sist og gikk pigg i mål som toer. Med seier hadde han vippet over på tillegg her. Vant på samme dag i fjor. Firer i et V75-løp gode Villas Cato vant på Leangen nest sist.



Startsiden

Nr. 1,4,5 og 6 er flinke ut.

TRIPPELHEST: Yankee Plane og Stian Pettersen er en samspilt ekvipasje. Hesten har vært på trippelen i 16 av 20 løp, elleve av dem har han vunnet. I Lars Holtes minneløp møter han tøff motstand. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-4 (2040ma)



11 BLACK BUTAN

10 YOUNG MOON HOSS

2 JULIUS LEEJS

3 YANKEE PLANE

12 Caligula F.

8 Bear A Title

4 Maldini Bob

7 Malik

------------------------------

1 Millmessi

6 Lady's Blue News

5 Vici K.A.

9 Cornelia B.R.

Løpet

Åpent i Lars Holtes minneløp.



Favoritten

Black Butan avsluttet bra til fjerde fra jumboplass sist. Gangen før tapte han kun for Jet Bug og Moveslikejagger i V75, dog klart. Står perfekt inne i løpet grunlagsmessig og kan fort ta årets første seier. I så fall en meget velfortjent.



Outsiderne

Julius Leejs vant både kvalifisering og finale på Lycksele på samme dag sist. Holdt blant annet unna for Caligula F. som sto 20 m bak i det siste og som ble tredje. Er hardt ute grunnlagsmessig, men står fint til spormessig. Er aktuell blant de tre.



Luringen

Young Moon Hoss var solid til seier sist foran gode Shocking Icon som skal ut i eliteløpet. Finnen gjør alltid solide løp i Harstad. Kan vinne igjen.



Startsiden

Julius Leejs, Yankee Plane, Vici K.A. og Malik kan alle løse fort. Lady's Blue News er heller ingen sinke.

V75-5 (2040mv)



4 VALLE TRYGG

8 EIDSHAUGDJERVEN

15 VALLE TRYM

------------------------------

10 Miramart

6 Grøtte Odin

12 Skjetnejerva

14 Valle Milli

11 Sjøvoll Varden

13 Vertigo Kongen

3 Bestkora

5 Tysvær Tor

2 Mirasar

1 Sima Pila

7 Torsby Odin

9 Soleina

Løpet

Jeg prøver tre hester i dette kaldblodsløpet.



Favoritten

Valle Trygg er kapabel, men usikker. Stort sett er det vinn eller forsvinn med ham. Hesten har aldri tapt feilfritt og blir nå kuskeforsterket med landschampion Eirik Høitomt.



Outsiderne

Eidshaugdjerven var overlegen i Bodø sist. Trønderen holder toppform og er normalt travsikker. Har gått bra i en lokalkjøring i helgen.



Luringen

Valle Trym var god til seier fra tet sist på ny rekord, 1.27,6. Står sjanseartet til i annen rekke på 40 m, men kan runde alle med posisjonsklaff.



Startsiden

Sima Pila sitter naturlig nok i tet.

FJORÅRSVINNER: Premier Kronos og John Østman vinner Ole Bendiksens minneløp på en sølete Harstad-bane i fjor. Ekvipasjen kan vinne samme løp i år, om de ikke blir sittende fast. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6 (1600ma)



1 PREMIER KRONOS

6 Shocking Icon

5 Buy The Law

------------------------------

2 Manstone's Classic

4 Priority Photo

9 Viva la Diva Rick

10 Bonjovi B.R.

7 Dark Lane

8 No Credit L.A.

3 Super Aristo

Løpet

Premier Kronos vant Ole Bendiksens minneløp i fjor og kan gjøre det igjen. Men jeg velger å gardere med et par hester.



Favoritten

Premier Kronos var suveren i dette løpet i fjor. Tok det pent fra annetsporet da og tapte litt terreng innledningsvis. Men avgjorde lett til slutt i et overpacet løp. Laestander-traveren skal kunne løse bra fra start og om han ikke blir sittende fast, skal han ha en god vinnersjanse igjen. Har gått godkjent i det siste i langt tøffere lag enn dette. Har gått en del 1.12-tider og gikk solide 1.14,4 over 3200 meter nest sist.



Outsiderne

Shocking Icon avsluttet bra fra køen sist, men måtte nøye seg med annen bak Young Moon Hoss. Vant enkelt fra annet utvendig nest sist. Har vært litt variabel i det siste, men er god nok til å kjempe helt i toppen om han viser seg fra sin beste side. I samme løp i fjor avsluttet han fint til annen bak Premier Kronos etter sen åpning fra lederrygg.



Manstone's Classic ble slått av stallkameraten Premier Kronos sist. Var tapper firer fra dødens nest sist og holdt unna fra tet tredje sist. Står fint til spormessig og skal regnes blant de tre.



Priority Photo kommer ut etter litt pause. 10-åringen er bra på sitt beste, men trenger kanskje ett løp i kroppen før han er på topp. Med klaff kan han ende blant de tre.



Luringen

Buy The Law var god toer fra lederrygg sist og til en meget etterlengtet seier fra tet gangen før. Vant knepent da. Er ikke så lett å få inn på bestilling, men han er flink fra start og er ikke ueffen om han skulle komme foran.



Startsiden

Premier Kronos skal kunne løse bra, men blir utfordret av blant annet av Buy The Law, Shocking Icon og muligens Priority Photo.

BANKERKUSK: Mangeårig landschampion Eirik Høitomt får sjansen bak råsterke Valley Ivan i Gerhard Bergs minneløp. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-7 (3010mv)



15 VALLEY IVAN

------------------------------

5 Mon Amie Superb

7 Onboard Broline

10 Claudius F.

8 Briso Herman

13 El Muro B.R.

14 Buck Boko

6 Landers Enjoy W.F.

9 X. Factor

3 Oak Broline

4 Federal Genius

1 Living Forest

11 Thai Quickstep

2 Charlos Shadow

12 Zetus

Løpet

Valley Ivan vinner trolig Gerhard Bergs æresløp.



Favoritten

Valley Ivan har vært knallgod over lengre tid og møter langt enklere lag enn vanlig. Han elsker disse langløpene og skal ha en solid sjanse. Tapte kun for Heartbreaker V.S. fjerde sist.



Outsiderne

Onboard Broline vant enkelt foran Yankee Plane etter et solid løp sist. Vallaken er en av flere som er trippelaktuelle.



Luringen

Mon Amie Superb feilet seg bort sist. Var solid i startene før. Har vunnet syv av ni løp i år og har en god sjanse til å bli toer bak favoritten.



Startsiden

Mon Amie Superb kan få tidlig tet.

NØKKELKUSK: Mangeårig Harstad-champion, østlendingen, Hans Christian Holm, er litt skeptisk til favoritten Myr Faksen. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

Nøkkelkusken

Navn: Hans Chr. Holm

Alder: 51 år

Antatt seirer i år: 51

Antall seirer totalt: 1539

Favoritt i fare

Myr Faksen er en av de største favorittene under lørdagens V75-kjøring i Harstad. Men fast kusk Hans Chr. Holm er litt skeptisk etter de siste innsatsene, og mener Spang Kinge er en sikrere banker. HC vurderer Valle Trym som sin beste sjanse.

V75-1 : - Normalt skal Myr Faksen vinne et slikt løp. Men innsatsen sist var mildt sagt dårlig. Derfor er jeg litt skeptisk. Spillerne bør også streke hester som Polar Northug og Hongslo Gutten. Begge har kapasitet til å holde unna om Myr Faksen ikke gjør det han kan.

V75-2: - Camilio holder toppform og får tipset i et vidåpent løp med hester som aldri har møtt hverandre før. Global Science og Oliver G.T. skal regnes tidlig. Selv kjører jeg Medd, som har bra form, men som møter tøft selskap. Kun aktuell på bred gardering.

V75-3: - Han har et helt riktig løp på papiret, Spang Kinge. Skal vinne lett uten uhell underveis. Banker!

V75-4: - Yankee Plane er det største hjemmehåpet. Han har vært knallgod i hele år og skal regnes med en fin mulighet. Hestene å slå blir trolig Black Butan, som er vant til tøffere selskap og svenskegjestene Julius Leejs og Maldini Bob.

V75-5: - Ved siden av Myr Faksen, er Valle Trym min beste sjanse for dagen. Han var god til seier fra tet sist. Står mye vanskeligere til nå, men er god nok om det løser seg. Går Valle Trygg feilfritt, kan han bli vond å hente inn. Både Eidshaugjerven og Miramart holder toppform, og må strekes tidlig.

V75-6: - Den beste hesten i feltet er nok Premier Kronos. Han har en god vinnersjanse, om han ikke blir overflydd og sittende stengt. Hjemmebanehestene Priority Photo og Shocking Icon har begge klasse til å blande seg inn. Buy The Law kan vinne om han unngår dødens.

V75-7 : - Han går gode løp gang på gang, Valley Ivan. Er enklere ute nå på drømmedistansen og skal regnes med en solid vinnersjanse. Jeg vil likevel advare for Mon Amie Superb, som feilet seg bort i tøft selskap på Leangen sist. Hun radet opp seirer før det og har klassen til å ta kunne imot favoritten.