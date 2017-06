Lørdagens travtips: V75-bankeren ubeseiret i 14 travritt

Travdronningen Ulsrud Tea er også montédronning. Duoen Ulsrud Tea og landschampion Kristine Kvasnes er ubeseiret på deres 14 travritt. Jeg tror hun runder alle igjen i Rappfots æresløp.

Ulsrud Tea blir VGs travekspert, Anders Olsbu, sin hovedbanker i V75-spillet.

Ulsrud Tea vant Rappfots æresløp i fjor, men måtte slite for å innhente Vassbø Fakse da og vant kun med hode. Nå står hun 20 meter bedre til kontra sistnevnte. Men i stedet har hun fått en ny utfordrer i form av Tomeld Ø.K. som har vært overlegen i sine to travritt, men som ikke har noen fordel av sprint. Uansett tror jeg Ulsrud Tea vinner igjen, sier Olsbu.

Han mener også at Nice Eleven L. i Haukåsløpet og Garli Moe Garlin i Kong Olavs æresløp er klare bankerkandidater.

– Nice Eleven L. vant lett fra tet i DNTs hoppechampionat på Biri sist. Møter de samme konkurrentene igjen, og jeg tror på reprise. Garli Moe Garlin har vært helt rå etter at han kom tilbake til sin oppdretter, dyktige Tor-Martin Moe. I alle sine tre starter har hesten vært helt overlegen. Står 20 meter dårligere til kontra Tangen Bjørn nå, men skal uansett ha en fin sjanse, mener Olsbu.



I Ove Wassbergs og Eldings æresløp setter han henholdsvis Global Republic og Lykkje Borka først. Begge var solide i deres siste start.



Dagens banker

Ulsrud Tea (V75-1) er ubeseiret i monté og tar trolig sin 15. strake seier i den grenen.



Dagens luring

Kap Tilly (V75-5) avsluttet solid til annen fra dobbelt tillegg i et hoppeløp i V75 sist. Møter skjerpet motstand, men med samme innsats som sist kan hun overraske.





Her er Olsbus V75-tips til Bergen Travpark:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 320 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1960 kroner

MANGEMILLIONÆR: Med seier i Rappfot æresløp vil Ulsrud Tea passere 4,5 millioner kroner innkjørt. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-1 (1620mv)



10 ULSRUD TEA

-------------------------

7 Tomeld Ø.K.

8 Vassbø Fakse

5 Alsaker Fantom

12 Tord Viking

6 Super Gullet

3 Frøyu Trym

4 Kleppe Skranten

11 Vertigo Prins

9 Magnums Sebastian

2 Karslig

1 Sophus K.G.

Løpet

Ulsrud Tea vinner travrittet, Rappfots æresløp.



Favoritten

Ulsrud Tea er ubeseiret i sine 14 travritt hittil i karrieren. Men hun måtte slite for seieren i dette sprintløpet i fjor. Da vant hun med hode foran Vassbø Fakse, men står 20 m bedre til kontra den nå. Tross dobbelt tillegg tror jeg hun runder alle.



Outsiderne

Vassbø Fakse ga Ulsrud Tea kamp til døren i Rappfots æresløp i fjor, men ble innhentet på streken. Står 20 m dårligere til nå, men er kjapp ut og skal regnes blant de tre.



Luringen

Tomeld Ø.K. har vært rå i sine to travritt hittil og er ubeseiret i den grenen. Men han taper litt fra start og vil få favoritten tidlig opp til seg. Men jeg ser ikke bort i fra at han kan yppe seg litt til slutt.



Startsiden

Alle fem på strek kan løse bra. Fra tillegg kommer Vassbø Fakse fort.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar hoppene Ulsrud Tea og Nice Eleven L. stå ugardert i V75-omgangen på Bergen Travpark. Foto: Equus Media

V75-2 (2100ma)



3 ENJOYTHESTAR S.C.

6 NONSTOP RASCAL

4 DREAMY QUEEN

9 BROKEN CONTRACT

8 SPICY BOSS

2 MUSCLES CLASSIC

10 THAT'S GOOD CHIP

7 BITOSSI

-------------------------

12 Ernis Lane

5 Fellini B.R.

1 Miss Chanel

Løpet

Mange med vinnersjanse i grunndivisjonen.



Favoritten

Enjoythestar S.C. ble sittende fast i et løp gode Kick Off Classic vant sist. Tok to strake seirer fra tet før det. Var overlegen i billig lag nest sist. Er kjapp fra start og kommer han foran, stiger sjansene. Skal uansett regnes.



Outsiderne

Dreamy Queen feilet innledningsvis i sine to starter før pausen. Vant lett fra tet tredje sist og tapte kun for gode Lucille Bourbon fra dødens fjerde sist. Tar neppe den lange turen uten litt ambisjoner. En outsider.



Broken Contract var god til seier fra tet sist. Må gå bakfra nå, men står til for et fint smygløp og er ikke helt ueffen om det skulle bli litt fart over forestillingen. Skal uansett regnes blant de tre.



Luringen

Nonstop Rascal ble det litt feil for sist. Gangen før holdt han unna for gode Zelov tross en 1.10-åpning. Er nok best i tet og er ikke ufarlig om han skulle komme seg dit.



Startsiden

Enjoythestar S.C., Fellini B.R. og Nonstop Rascal kjører om teten.

V75-3 (2100mv)



6 GARLI MOE GARLIN

2 Tangen Bjørn

-------------------------

7 Bråtnesfaks

8 Vill Solen

5 Will Prinsen

3 Troll Solen

9 Alm Sander

1 Torebris

4 Dag Jo

Løpet

Garli Moe Garlin blir stor favoritt i Kong Olavs æresløp. Jeg garderer kun med Tangen Bjørn.



Favoritten

Garli Moe Garlin har vært som forvandlet i regi av sin oppdretter, dyktige Tor-Martin Moe og har radet opp tre strake seirer på overlegent vis, stort sett fra tet. Sist travet han radige 1.24,6 over full distanse med voltestart. 4-åringen seiler opp som landets beste i sin årgang og kan bli veldig vrien å slå igjen. Bokli Balder-sønnen har imidlertid et trangt spor, men kommer han bare greit av gårde, skal det en meget god hest til for å slå Gjerstad- traveren.



Outsiderne

Bråtnesfaks er det stort sett vinn eller forsvinn med for tiden. Moen-traveren har vært meget bra i seiersløpene, men selv om han går feilfritt her, må han nok nøye seg med en trippelplass.



Vill Solen tapte kun for gode B.B. Terje T. sist. Er blant de bedre 4-åringene i landet og kan kjempe om en trippelplass feilfritt og med klaff.



Will Prinsen avsluttet fint til femte i Bråtnesfaks' seiersløp sist og står 20 meter bedre til nå. Feilfritt og med posisjonsklaff kan han snuse på den siste trippelplassen.



Luringen

Tangen Bjørn er i stadig fremgang. Sist var han ute av taktene på oppløpet. Ellers hadde han nesten fulgt Garli Moe Garlin til døren. Står 20 meter bedre til denne gangen og stikker til tet. Hever Tjomsland-traveren seg ytterligere ett hakk kan han kanskje yppe seg mot storfavoritten.



Startsiden

Tangen Bjørn stikker til tet.

V75-4 (2100ma)



3 NICE ELEVEN L.

-------------------------

1 Come Vacation

6 Licensee

7 Clementine F.F.

5 Trusty Sassy

4 Mohegan

2 Shania

Løpet

Nice Eleven L. blir klar favoritt i Haukåsløpet for 4-årige norskfødte hopper. Come Vacation i mot.



Favoritten

Nice Eleven L. vant lett fra tet foran Licensee og Come Vacation i DNTs hoppechampionat sist. I årsdebuten gangen før vant hun også enkelt fra samme posisjon. Gundersen-traveren er veldig rask fra start, og jeg tror hun sikter inn føringen igjen. Derfra blir hun vrien å ta ned. I sin siste start i fjor vant hun Oaks etter å ha fått heldig åpning på oppløpet da utvendige Come Vacation brøt ut. I hoppekriteriet ble hun tredje bak Clementine F.F. og N.Y. Diamond In The Sky etter en knallhard 1.10-åpning, før hun satt i tet etter 400 meter. Men hun har utviklet seg ytterligere gjennom vinteren og er for tiden den beste norskfødte 4-årshoppen.



Outsiderne

Licensee har vært meget bra i sine to siste starter. Sist i DNTs hoppechampionat innledet hun i dødens før hun ble avsløst av Come Vacation 1200 meter igjen. Siden fullførte hun flott til annen bak Nice Eleven L. Gangen før tok hun ned gode Seaside Illusion til slutt. Er bra fra start, men tar neppe en lengde på favoritten. Unngår hun dødens, skal hun regnes blant de tre igjen.



Clementine F.F. ble femte i DNTs hoppechampionat i årsdebuten sist. Med det løpet i kroppen kan hun ventes ytterligere forbedret. Jeg ser ikke bort i fra at fjorårets sjokkvinner i hoppekriteriet kan ende på trippelen med posisjonsklaff.



Luringen

Come Vacation travet utvendig for Nice Eleven L. i DNTs hoppechampionat sist. Ble sliten til slutt, men holdt til tredje. I årsdebuten gangen før speedet hun enkelt inn til seier foran Comecatchme C.J. 4-åringen kan sikkert løse bedre enn vist, men var sjanseløs i å svare Nice Eleven L. fra start sist. Men hun møter mer skjerpet nå. Buer-traveren har vunnet hele 8 av 12 løp. I fjor tok hun seg blant annet av hoppeavdelingen av Prinsesse Märtha Louises pokalløp etter en flott spurt og Benn Orres minneløp. I Oaks brøt hun ut fra dødens på oppløpet og ble speedet ned av lederryggens Nice Eleven L. Hadde vunnet ellers. Byr åpningen seg her, er hun ikke helt ufarlig.



Startsiden

Nice Eleven L. spinner trolig til tet.

V75-5 (2100mv)



10 LYKKJE BORKA

11 SILKE CHASMINA

5 TRØ HERA

3 KAP TILLY

8 Trons Torila

7 Stjernetira

9 Rødmyrsfakså

-------------------------

1 Teddy Jenta

13 Nadine U.N.

12 Tangen Tia

6 Sindy Løper

2 Bjøre Lydia

4 Bork Odina

Løpet

Flere med vinnersjanse Eldings æresløp.



Favoritten

Lykkje Borka tok en velfortjent, overlegen og sterk seier fra dødens sist etter mye utur. Med samme innsats har hun en fin sjanse igjen, men hun er ikke til å stole på.



Outsiderne

Silke Chasmina avsluttet bra sist, men fikk for langt frem via drøye spor. På sitt beste kjemper hun i toppen.



Luringen

Kap Tilly viste stor fremgang sist, ved å avslutte solid til annen bak Prinsesse Sølv som sto 40 m foran.



Startsiden

Teddy Jenta forsvarer sporet.

STRÅLENDE ÅRSDEBUT: Global Republic avsluttet solid til annen bak Emir la Brousse i årsdebuten sist. Thorseth-traveren blir favoritt i Ove Wassbergs æresløp. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6 (1600ma)



8 GLOBAL REPUBLIC

1 COKTAIL FORTUNA

7 SPECIAL ENVOY

4 ROCKNROLL FI

2 Speedy Gon Sali

-------------------------

3 Deep Sea Dream

10 Twain Bi

5 Caprino B.R.

9 Arthurian Hanover

Løpet

Fem hester kan rekke i Ove Wassbergs æresløp.



Favoritten

Global Republic var strålende i årsdebuten på Biri sist etter over et halvt års pause, hvor han fullførte glimrende til annen bak Emir la Brousse. Med det løpet i kroppen kan Thorseth-traveren ventes ytterligere forbedret. Står dårlig til spormessig igjen, selv om han er blitt strøket inn ett spor. Han er rask ut, men har flere kjappe på innsiden. Det lukter uansett tempo. Tas han opp fra start, kan han likevel runde alle til slutt.



Outsiderne

Coktail Fortuna ble overflydd fra sitt innerspor i årsdebuten sist, men kan løse langt raskere enn som så. Uansett avsluttet han flott og var kun knepent slått av Greyhound d'Estino. Skulle han forsvare sporet, uten at åpningen blir morderisk, kan han holde helt inn. Men han har blant annet raske Speedy Gon Sali på utsiden og kan få kamp om føringen.



Luringen

Special Envoy skuffet stort sist, men Hamre-traveren er variabel. 6-åringen har vært meget bra på sitt beste og kommer muligens ut med amerikanervogn for første gang nå. En typisk outsider.



Startsiden

Coktail Fortuna og Speedy Gon Sali kjører om føringen. Global Republic er også meget bra fra start om han blir laddet med. Rocknroll Fi og Special Envoy er heller ingen sinker om de løser som best.

V75-7 (2100ma)



7 MILLMASAI

10 INTO THE SUN

9 GUKKO RAW

2 MUSCLEMAN O.

1 AMON TOMAZ

6 Spenda Spirit

3 Fernando

-------------------------

12 Always On Time

4 Tiffany T.G.

8 Red Bolt

5 Brotherman Nibs

11 Red Hot Firestorm

Løpet

Meget åpent i bronsedivisjonen, og jeg skulle gjerne nesten ha helgardert løpet.



Favoritten

Millmasai har hatt utur i sine to siste starter etter pause. Første gang ut ble han dratt sist, men avsluttet solid til femte i løpet Always On Time vant foran stallkameraten Amon Tomaz. Sist ble han sjenert til galopp, dermed game over. Står sjanseartet til spormessig, men Per Johansen-traveren tåler å gjøre mye selv. Tross sporet kan han vinne. 5-åringen er milevis bedre enn raden.



Outsiderne

Into The Sun var god til seier i årsdebuten sist og er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Klaffer det bare fra baksporet, kan han ende blant de tre.



Luringen

Amon Tomaz var klart forbedret sist og sto på flott til annen bak Always On Time fra lederrygg. Er kjapp fra start og kommer muligens ut skoløs nå. Kan lede lenge om han forsvarer sporet, men er nok best med ryggløp over full distanse.



Startsiden

Amon Tomaz og Muscleman O. er kjappe. Spenda Spirit og Red Bolt er heller ingen sinker.

NØKKELKUSK: Geir Vegard Gundersen, her med sin tidligere stjerne Support Justice, er bankerkusk på Nice Eleven L. i Haukåsløpet. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

Nøkkelkusken

Navn: Geir Vegard Gundersen

Alder: 42 år

Antall seirer i år: 25

Antall seirer totalt: 2.575

Toppmulighet for GV

Topphoppa Nice Eleven L. gjorde kort prosess til seier sist. Trener og kusk Geir Vegard Gundersen tror på en ny V75-seier i Bergen. Så advarer han litt for Bråtnesfaks i Kong Olavs Æresløp.

V75-1 : - Hun har aldri tapt et montéløp, Ulsrud Tea. Gjør det neppe nå heller. Banker!

V75-2: - Han var virkelig god sist, Spicy Boss. Står vondt til, men kan vinne igjen om det løser seg litt. Enjoythestar S.C. gikk et bra løp bakfra sist og står bedre til nå. Nonstop Rascal kan fort få tet og har form og kapasitet nok til lede hele veien.

V75-3: - Garli Moe Garlin er den klare favoritten etter det sterke seiersløpet sist. Men han skal hente tillegg på Tangen Bjørn, som sto likt med ham sist de møttes og som er i utvikling. Selv kjører jeg Bråtnesfaks, som var god sist og blir bedre og bedre for hvert løp. Er aktuell som en gardering.

V75-4: - Hun har vært god i årets to første starter, Nice Eleven L. Har fått et bra spor. Vi sikter inn teten og håper på seier, men jeg har respekt for Come Vacation.

V75-5: - Hun var overlegen til seier i et tøffere hoppeløp enn dette sist, Lykkje Borka. Klar favoritt, men hun er ikke av de sikreste. Garderinger til kapasitetshoppene Silke Chasmina og Trø Hera.

V75-6: - Han gikk et kjempeløp som toer fra et vanskelig spor sist, Global Republic. Står like vanskelig nå, men kan vinne om det løser seg til hans fordel. Møter gode Rocknroll Fi, som alltid gjør toppløp etter pause og startraske Coktail Fortuna som kan lede veldig lenge.

V75-7 : - I et åpent løp setter jeg Red Bolt først, tross et vrient startspor. Formen er på topp. Muscleman O. har radet opp seirer og står nydelig til. Kan få tet. Kan vinne. Millmasai hadde utur sist og er mer enn god nok om det løser seg. Into The Sun overbeviste til seier i årsdebuten og kan ventes forbedret.