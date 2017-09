Lørdagens travtips: V75-bankeren –ingen antivinner

Denise F. Boko har fem annenplasser på ti starter hittil i år, men ingen seirer. Det er absolutt ikke snakk om noen antivinner, og i Gunnar Opsahls æresløp kan årets første triumf sitte.

VGs travekspert, Anders Olsbu, lar henne stå ugardert.

– Bedre forutsetninger kan hun i alle fall ikke få. Grunnlagsmessig får hun ikke et bedre løp. Sporet er også meget bra. Hun feilet seg bort sist, men det må muligens den harde banen ta skylden for. I de tre foregående løpene har hun kun tapt for gode hester som Love Voice, Global Republic og Sejr Gammelsbæk. Jeg tror det er dags for en etterlengtet seier, sier Olsbu.

Han lar også Hamre-traveren Outstanding O. stå ugardert.

– Outstanding O. kunne ikke hevde seg i Kriteriet fra en iskald utgangsposisjon sist. Men det er snakk om en av landets bedre 3-åringer, som står fint inne i grunndivisjonen. Hesten kan stikke tidlig til tet. I så fall tror jeg løpet er kjørt. Han skal uansett regnes med en god sjanse, mener Olsbu.

I L.H. Widdings æresløp står han på duoen Ulsrud Tea og B.B. Terje T.

– Ulsrud Tea har dobbelt tillegg, men kan rekke frem om hun får rett drahjelp til siste bortre. Da avslutter hun fort. B.B. Terje T. var mektig fra dødens i en V75-finale sist og blir farlig om han kommer foran, varsler traveksperten.

Dagens banker

Denise F. Boko (V75-6) er veldig god på sitt beste og har perfekte forutsetnnger i Gunnar Opsahls æresløp. Kan ta en velfortjent seier.

Dagens luring

Sancigar (V75-4) kan det bli riktig for om det blir tøff kjøring for i front. Han har vært god i sine to siste starter i ny regi. En seier kan være like om hjørnet.

Her er Olsbus V75-tips til Forus Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 288 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1575 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller med to V75-bankere på Forus Travbane. Foto: Equus Media

V75-1 (2040mv)

8 WELLEK

6 HAVBLIKK

10 LOME DIAMANT

9 Art Miklagard

1 Godtepåsen

---------------------------

5 Odins Høvding

7 Bjørkeviking

4 Gyldenlinn

3 Kolnes Terna

Løpet

En trio peker seg litt ut i grunncupen, men jeg sper på med et par garderinger til.

Favoritten

Wellek ble forstyrret av en galopperende konkurrent på oppløpet sist. Hadde ellers blitt toer bak gode Kaksen. Denne gang kommer han sannsynligvis ut skoløs, noe som kan være en klar fordel. Nest sist ble det helt feil i en Derby-kvalifisering, og han ble naturlig nok veldig sliten til slutt over den lange distansen. Gangen før feilet han i tet på oppløpet i striden med Tinn Jerker som sto 20 meter bak. Fjerde sist i V75 tok han en råsterk seier fra dødens. Feilfritt og med samme innsats, skal han ha en fin sjanse.

Outsiderne

Havblikk nærmer seg årets første seier. Nest sist var han uheldig og feilet fra seg en Derby-billett, en tredjeplass bak Jærvsø Pegasus og den senere Derby-vinneren Will Prinsen, i fin fart på oppløpet. Sist avsluttet han bra etter sen åpning på oppløpet. Har favoritten en dårlig dag, kan Tjomsland-traveren ta en etterlengtet seier.

Art Miklagard firte fra tet sist i et løp Lille Jerkeld vant. Burde vel holdt litt bedre. Ble tredje bak Tripsson Ø.K. nest sist. Er travsikker og kan ende blant de tre, men han må være klart forbedret for å kunne vinne.

Godtepåsen fikk dødens sist og feilet seg bort 800 meter igjen. Gangen før var han bra til seier fra tet foran en tapper Odins Høvding som fikk en tung reise utvendig.

Luringen

Lome Diamant gikk et heroisk løp i Kriteriet sist. Han ble hengende i tredjespor til han feilet utvendig for lederparet runden igjen. Likevel kom han sterkt tilbake til femte. I kvalifiseringen tapte han kun for Tekno Eld etter en tung reise i dødens. I Sørlandets 3-årscup tredje sist var han belastet med dobbelt tillegg. Likevel avsluttet han flott til fjerde. Ingen tvil om at Djøseland-traveren fortjener en seier snart.

Startsiden

Godtepåsen har en god sjanse til å forsvare sporet.

BANKERKUSK: Frode Hamre trener og kusker Outstanding O., en av landets beste 3-åringer. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-2 (2040ma)

6 OUTSTANDING O.

---------------------------

11 Red Shankly R.S.

7 Classic Dream

2 St. Raphael Decoy

1 Sanda Love

3 Sober Sam

4 W.J. Follow Me

10 Neverloose Volcano

9 Mr. Malando

5 Fighting Odiwa

12 New Talisman

8 Starlight

Løpet

Jeg lar Outstanding O. stå ugardert i grunndivisjonen.

Favoritten

Outstanding O. er en av våre bedre 3-åringer. I Kriterie-kvalifiseringen nest sist slapp han føringen etter snaue 500 meter som gikk i 1.12-fart. Fikk siden maks som tredje bak Goldstile og Black Talisman, som nesten travet likt over mål. Burde kanskje vært litt hvassere der, men kom ut etter pause da. Sist i selve Kriteriet sto han sjanseartet til ytterst på vingen. Ble hengende i sporene innledningsvis og ble bakket ned sist ut av første sving. Fikk fritt frem på oppløpet, holdt farten, men kunne ikke hente allverden. Tredje sist satt han i tet etter drøye 500 meter og var siden overlegen foran Ghazi B.R. Fjerde sist tapte han kun for Black Talisman etter sist halvdel av løpet i dødens.

Outsiderne

Classic Dream har vært god toer bak Lancelot Royal i sine to siste starter. Tok to strake seirer før det. Kan løse bra fra start, men tar normalt ikke en lengde på Outstanding O. Dermed kan det bli sjanseartet. Men Salte-traveren har vist at han kan gjøre litt selv. Klaffer det med posisjonene er han aktuell blant de tre igjen.

Luringen

Red Shankly R.S. var uheldig og feilet i første sving i en Kriterie-kvalifisering sist, men han kom flott tilbake til femte i løpet Goldstile vant foran Black Talisman og Outstanding O. Gangen før var Mikkelsen-traveren overlegen fra tet. Skulle det bli litt kjøring i front, kan han meget vel runde til en trippelplass.

Startsiden

St. Raphael Decoy er bra fra start, men slipper muligens godvillig til Outstanding O., som trolig blir offensivt kjørt.

V75-3 (2040mv)

7 VALLE TIRIL

14 ORIOLA

4 STØA STILI

15 RØDMYRSFAKSÅ

5 PRINSESSE SØLV

10 WILL LITA

6 Vesle Maia

8 Kap Tilly

2 Årdals Blesa

---------------------------

9 Vertigo Lotta

13 Tangen Tia

11 Solberg Jela

12 Seile Perla

3 Kringelandester

1 Frøya Lill

Løpet

Åpent i hoppecupen. Jeg garderer bredt.

Favoritten

Valle Tiril får et knepent tips. Har kun tapt for Charm Elden og Lille Jerkeld i sine siste starter og møter ingen av deres kaliber her.

Outsiderne

Oriola feilet bort en topplassering sist i et V75-løp Brenne Rødi vant. Avsluttet bra til annen i DNTs 5-årsløp nest sist, men fikk for langt frem. Feilfritt runder hun de fleste, muligens alle.

Luringen

Støa Stili har blitt radikalt forbedret i Buer-regi. Sist var hun helt overlegen. Gangen før feilet hun i striden med Årdals Tobben kort før mål.

Startsiden

Kringelandester kan muligens stikke til tet. Noe åpent, selv med kun tre hester på strek. Støa Stili på 20 meter er veldig kjapp ut og vil være oppi deres rygg med en gang.

V75-4 (1600ma)

3 JAG PHOTO

1 SPICY CHALLENGER

2 MY CARISMA

9 SANCIGAR

4 Kicking Classic

5 Quickwin

6 Xante

---------------------------

7 Donovan B.R.

8 S.M.K. Shocking

11 Spenda Muscle

12 Brotherman Nibs

10 Red Hot Firestorm

Løpet

Flere med vinnersjanse i bronsedivisjonen. Jeg garderer.

Favoritten

Jag Photo firte til fjerde etter en tøff 1.09,0-åpning sist, men holdt bra til fjerde i et løp Thai Profit vant. Tok to strake seirer fra samme posisjon før det igjen. Er kjapp ut, men har et par raske på innsiden. Men skulle han komme seg foran, uten at åpningen blir morderisk, kan han holde unna igjen.

Outsiderne

Spicy Challenger feilet direkte sist. Var suveren i sine to forrige starter. Er kjapp fra start, men kan bli overflydd. Kommer åpningen til slutt, kan han uansett bli farlig.

Luringen

Sancigar har gått to sterke løp i Kari Anne Knutsens regi. Første gang ut fullførte han sterkt til tredje, etter en 1.08-åpning til tredje i et løp Southwind Gizzel vant. Sist bommet kusken starten. Likevel fullførte han flott til tredje. Skulle det bli knallhard kjøring i front, kan han muligens by på en overraskelse. Vallaken står i alle fall til for en perfekt reise.

Startsiden

De tre innerste er meget kjappe. Både My Carisma og Jag Photo vil gjerne ha føringen. Førstnevnte er klart best i front.

V75-5 (1600ma)

12 LUXURY TILE

8 EXCLUSIVE G.T.

10 GIGI FOLLO

2 BARONESSE HOOVES

3 Not Over You

---------------------------

1 Neverending L.

9 Voulez Vous

4 Showmethevictory

7 Winner Vang

11 Global Rising

5 Biwa

Løpet

Jeg streker halve feltet i hoppedivisjonen.

Favoritten

Luxury Tile vant greit som VG-banker sist. Har en sjanseartet utgangsposisjon igjen og er avhengig av litt tempo i front for å rekke frem. Blir det først det, kan hun absolutt vinne igjen. Trond Anderssen-traveren har vunnet hele seks av ti løp og tatt to annenplasser hittil i år.

Outsiderne

Gigi Follo hadde halsproblemer sist og var unnskyldt. Er bra på sitt beste og er aktuell, spesielt om det skulle bli litt kjøring i front.

Luringen

Exclusive G.T. var med på en veldig tøff åpning i en hoppe-Derby-kvalifisering sist, før hun fikk lederrygg midtveis. Feilet som sliten til slutt. Møter mer riktig lag nå, men sporet er sjanseartet. Men hun har vist at hun er god på sitt beste. Tredje sist tapte hun kun for lederryggens Always So Easy, etter en 1.09,9-åpning. Femte sist, i kvalifiseringen til hoppe-avdelingen av Jarlsberg Grand Prix, var det kun den senere hoppe-Derby-vinneren Madelen L.T.C. som ble for god.

Startsiden

Baronesse Hoves, Not Over You og Exclusive G.T. kjører om føringen.

UTFORDRER: Lightman O. tok en fortjent og solid seier på 1.12-tallet over full distanse sist. Han er en av dem som muligens kan yppe seg mot favoritten Denise F. Boko i Gunnar Opsahls æresløp. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6 (2040ma)

3 DENISE F. BOKO

---------------------------

7 Lightman O.

4 Alwaysinblackpedia

6 Tooltime

1 Urakas Gilbak

12 Riordan Kronos

2 Fight On Line

9 Wasabi Cloc

11 Selmas Classic

10 Netherlee's Dream

5 Independent O.

8 G.H. Trotter

Løpet

Denise F. Boko kan vinne Gunnar Opsahls æresløp.

Favoritten

Denise F. Boko fikk en tøff innledning før hun ble avløst til annet utvendig i annen sving i Big Noons jubileumsløp sist. Feilet da hun var i ferd med å angripe på siste bortre. I startene før ble hun annen bak henholdsvis Love Voice, Global Republic og Sejr Gammelsbæk. Hoppa har fem annenplasser på ti starter hittil i år, men er absolutt ingen antivinner. Denne gang står hun helt ypperlig til pengemessig. Feilfritt og på sitt beste skal hun normalt ha en fin sjanse.

Outsiderne

Lightman O. fikk endelig full klaff sist etter å ha hatt litt utur. Både nest og fjerde sist hadde han trafikkproblemer. Sist var han helt overlegen på raske 1.12,4 over full distanse. Står sjanseartet til spormessig, men er kjapp fra start. Med posisjonsklaff kan han kjempe i toppen igjen.

Luringen

Urakas Gilbak kommer trolig ut med amerikanervogn for første gang. Slår det positivt ut og han får en god start, kan han absolutt ende blant de tre. Sist var han uheldig, huket hjul og feilet seg bort i første sving. Gangen før tok han en sterk seier fra dødens. Men det er tøffere i mot her enn i seiersløpet. Er uansett trippelaktuell.

Startsiden

Noe åpen startside. Nr. 2,3 4,5 og 7 kan alle løse fort om det blir laddet.

VG-FAVORITT: Ulsrud Tea har dobbelt tillegg, men er likevel i stand til å runde alle i L.H. Widdings æresløp, med litt drahjelp på veien. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-7 (2040mv)

15 ULSRUD TEA

5 B.B. TERJE T.

---------------------------

1 Polar Northug

10 Steinfaks

13 Myhreng Jerker

14 Lex Lodney

9 Sjø Kongen

4 Spik

2 Kolnes Tom

7 Pågangsmot

8 Super Gullet

12 Tin Balder

6 Spik Mollyn

11 Tord Viking

3 Åspe Viktor

Løpet

Jeg satser på to hester i L.H. Widdings æresløp.

Favoritten

Ulsrud Tea holder sin flotte form. Har mange å runde fra dobbelt tillegg, men får hun drahjelp til siste bortre, kan hun bli tung å stå i mot til slutt.

Outsiderne

Polar Northug var god som tredje i Høitomt-debuten sist og er normalt ytterligere forbedret nå.

Luringen

B.B. Terje T. var kanongod fra dødens sist og tapte kun knepent for Roli Eld. Skulle han komme foran, kan han bli vrien å fange.

Startsiden

Nr. 2,5,6 og 7 er bra ut.