Lørdagens travtips: Tre klare bankerkandidater i V75

Moe Svarten pluss Hamre-duoen Seaside Illusion og Donatomite har alle solide vinnersjanser i V75-spillet på Bergen Travpark i morgen.

Frode Hamre gjorde nærmest rent bord i V75 på Drammen Travbane forrige helg, hvor han rasket med seg hele fire V75-seirer. På ny står den utflyttede bergenseren i hovedrollen.

– Seaside Illusion har vært overlegen i begge sine starter i Norge og vinner igjen. Donatomite vant lett i norgesdebuten sist og kan ventes ytterligere skjerpet nå med amerikanervogn og med det løpet i kroppen. Sporet er sjanseartet, men skulle han komme seg tidlig til tet, blir han vrien å tukte. Det er først og fremst den tidligere stallhesten Photo Va Bene i mot, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

Traveksperten tror også Moe Svarten er en vinner.

– Moe Svarten har ypperligere forutsetninger i Martin Austevolls æresløp, et tidsløp hvor Bjerring-traveren står perfekt inne grunnlagsmessig. Den sterke 10-åringen skulle gjerne hatt en lengre distanse, men disse hestene bør han slå fra dødens. Jeg spekulerer ikke i favorittfall, sier Olsbu.



Dagens banker

Seaside Illusion (V75-1) har vært overlegen i sine to starter i Norge. Suser til tet og vinner igjen. En soleklar banker.



Dagens luring

Stjernetira (V75-2) kommer ut etter pause, men rapporteres fin i trening. Vidar Hop kommer i ens ærend for å kjøre henne.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 162 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1440 kroner





EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller med to V75-bankere på Bergen Travpark. Foto: Equus Media

V75-1 (2100ma)



6 SEASIDE ILLUSION

-----------------------------

7 Queenswood

10 Above From de Hess

5 Mira Star M.

11 Verona Mile

9 Beatrice Palema

8 Shanaia

4 Springlove

1 Vanessa K.

3 Ladina D.E.

2 Asta S.E.

Løpet

Seaside Illusion i hoppedvisjonen er lørdagens sikreste V75-banker.



Favoritten

Seaside Illusion har vært suveren fra tet i begge sine starter her til lands. Sist stakk hun i fra en tapper Queenswood og medsmygende Shania til slutt. Hamre-traveren er veldig kjapp fra start og stikker til tet igjen. Der får hun trolig dirigere alt og vinner etter behag igjen. Lang reise viste hun sist at hun taklet. Jeg spekulerer i hvert fall ikke i favorittfall.



Outsiderne

Queenswood har også vært solid i sine starter i Norge. I sine to starter i Bergen har hun sittet i tet etter 500 meter og har siden vært uten konkurranse. Nest sist var hun solid toer bak Seaside Illusion fra dødens. Fra et sjanseartet spor kan det bli samme posisjon igjen. Trippelaktuell selv derfra.



Above From de Hess var god til en enkel seier etter pause sist og er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Trond Anderssen-traveren er en av flere som kjemper om en trippelplass bak den store favoritten.



Luringen

Verona Mile har vært bra i sine to starter etter pause, hvor hun har avsluttet solid. Skulle det bli litt tempo over forestillingen, ser jeg ikke bort i fra at hun kan speede inn til en trippelplass.



Startsiden

Seaside Illusion er meget bra fra start og stikker til tet igjen.

V75-2 (2100mv)



13 SOLBERG JELA

6 VALLE TIRIL

9 ORIOLA

5 STJERNETIRA

8 Lome Lotta

-----------------------------

3 Bore Stjerna

10 Karmland Siv

12 Tangen Tia

11 Karmøy Juni

2 Madla Perlå

4 Vertigo Lotta

7 Haukeli Lilla

1 Teddy Jenta

Løpet

Fire-fem hester kan rekke i hoppecupen.



Favoritten

Solberg Jela vant lett over stayerdistanse sist, da storfavoritten Kleppe Snigen feilet seg bort. Gangen før satt hun fast. Sto på flott til annen bak Pågangsmot gangen før. Tredje sist slo hun greit Valle Tiril og Oriola. Blir kuskeforsterket med landschampion Høitomt nå.



Outsiderne

Valle Tiril satt fast med krefter spart i lederrygg sist. Gangen før i V75 kunne hun vært seiersaktuell uten hjulhekten på oppløpet. Oriola vant. Kan vinne med klaff.



Oriola vant i V75 sist. Kunne ikke stå i mot Solberg Jela og Valle Tiril fra tet nest sist.



Luringen

Stjernetira kommer ut etter pause, men med positive treningsrapporter. Vidar Hop drar til Bergen kun for å kjøre henne. Det tyder på ambisjoner. Regnes feilfritt.



Startsiden

Bore Stjerna kan ta føringen fra Madla Perlå.

V75-3 (2100ma)



5 OBRIGADO BRAZZ

7 OBI'S COKTAIL

4 INCOME

8 Mr. Sopranos

-----------------------------

3 Super Strong

9 Russel Street

1 Trusty Sassy

12 Mr. Picasso

10 W.J. Fanny Lady

2 Ernis Lane

11 Silvio Landerye

6 Miss Chanel

Løpet

Tre-fire hester peker seg litt ut i grunndivisjonen.



Favoritten

Obrigado Brazz har radet opp fire strake seirer, tre av dem på enkleste vis. Sist angrep han fra køen etter 750 meter og satt i tet runden igjen. Stakk siden i fra til en overlegen seier. Brenne-traveren er kjapp fra start og kan muligens få føringen. Skal uansett regnes med en god sjanse feilfritt.



Outsiderne

Obi's Coktail var bra til en enkel seier foran Ingemar Palema etter pause sist. Angrep fra tredje utvendig i nest siste sving og kom ned i dødens på siste bortre. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen, men står sjanseartet til spormessig. Men med posisjonsklaff kan han muligens utfordre favoritten.



Mr. Sopranos skuffet nest sist, men var bra til seier både sist og tredje sist. Sist tok han en sterk seier fra dødens. Møter bedre hester nå og sporet er vrient. Må ha en del tur herfra for å rekke frem til seier.



Super Strong vant lett fra tet etter pause sist, men møter skjerpet motstand nå. Er bra fra start og kan være trippelaktuell.



Luringen

Income var solid treer bak gode Fabian B.R. og Ferrari B.R. i Widding-løpet sist. Møter ingen av deres kaliber her og kan muligens ta en etterlengtet seier etter flere flotte innsatser til trippelplasser.



Startsiden

Super Strong, Income og Obrigado Brazz kjører om føringen. Obi's Coktail kan også løse bra, men står langt ute på vingen.

V75-4 (2100ma)



8 DONATOMITE

5 Photo Va Bene

-----------------------------

4 Deep Sea Dream

6 Riordan Kronos

3 Facebook N.L.

2 Arc Va Tout

9 Speedy Gon Sali

7 Eminent Sund

1 Rocky Dun Dee

Løpet

Donatomite er et bankeralternativ.



Favoritten

Donatomite vant lett fra tet i norgesdebuten sist og skal normalt være ytterligere skjerpet nå. Kommer ut med amerikanervogn denne gangen, noe som trolig vil være en fordel. Hamre-traveren står imidlertid noe sjanseartet til ytterst på vingen, men kusken skal klemme til direkte. Så spørs det om noen kan eller vil svare ham. Uansett skal han regnes med en god vinnersjanse igjen.



Outsiderne

Deep Sea Dream var veldig positiv i Ludvig Nilsens minneløp i V75 i Drammen sist, hvor han avsluttet fint til femte i et løp gode Bruno di Quattro vant foran Repay Merci og Patricia Hastrup. Møter langt enklere selskap denne gangen og starter på hjemmebane nå. 9-åringen kan fort ende blant de tre.



Riordan Kronos går fine løp hver gang, men vinner ikke så ofte lenger. Trond Anderssen-traveren kan fort ende på trippelen med posisjonsklaff.



Facebook N.L. innledet norgeskarrieren med to strake seirer før han skuffet en del, selv om han var bra nest sist. Rapporteres fin i trening nå. Viser han seg fra sin beste side, er han en av flere som kan ende på trippelen.



Arc Va Tout avsluttet fint til sjette fra dobbelt tillegg i et langløp i V75 sist. Med det løpet i kroppen er han normalt ytterligere forbedret. Skulle han finne tilbake til gamle takter er det ikke umulig at han kan snuse på en trippelplass.



Speedy Gon Sali går stadig fine løp. Fikk maks bak Donatomite nest sist. Står til for et fint smygløp igjen og kan få en god premie, muligens en trippelplass om han yter sitt beste.



Eminent Sund kommer ut etter pause og operasjon, men trener bedre enn noen gang.



Luringen

Photo Va Bene var god til en enkel seier foran Ronato og Triple Crown sist. Gangen før fullførte han bra til femte i et løp Bruno di Quattro vant foran Pebbe Simoni. Feilfritt og med klaff kan han muligens yppe seg mot favoritten.



Startsiden

Donatomite er kjapp fra start og vil bli laddet med. Ikke umulig at han kan sitte tidlig i tet tross ytterste spor bak bilen.

V75-5 (2100mv)



2 KUVEN STORM

8 BJØRKEKNEKTEN

7 OLU LYKKJAR

12 Lyn Victor

6 Idborken

9 Bjørkeviking

13 Karslig

11 Førlands Pil Fax

-----------------------------

5 Støa Stili

4 Gyri Gutten

3 Mos Lomen

10 Løvland Spøken

Løpet

En trio peker seg litt ut i grunncupen, men vi strør på med noen garderinger.



Favoritten

Kuven Storm kommer ut etter pause, men har trent bra i vinter. Borgen-traveren er kjapp fra start og kan lede hele veien om han forsvarer sporet. I sin siste start før hvilen, var han overlegen fra tet foran Lyn Victor og Olu Lykkjar. Bork Odin-sønnen kvalifiserte seg til Kriteriet i fjor med en fjerdeplass bak Sjø Vinn, Brenne Brakar og Järvsö Pegasus. I finalen holdt han flott til en syvendepremie etter startgalopp. I sin nest siste start, i Nils A. Skjolds æresløp, ble han tredje bak Ådne Odin og Tyri Loke etter drøye sisterunden i dødens.



Outsiderne

Olu Lykkjar ble tredje bak Torpa Njål og Haukeli Expressen tross to galopper sist. Vant helenkelt i de to foregående startene. Gikk i dødens på Kuven Storm tredje sist og var toer da han galopperte på oppløpet. Kom nedpå til tredje. Skal ikke avskrives feilfritt og på sitt beste.



Luringen

Bjørkeknekten står litt sjanseartet til innerst på tillegg og kan havne sist. Men hesten har stor kapasitet og kan runde alle feilfritt og om han viser seg fra sin beste side. Sist holdt han enkelt unna tross tøffe passeringer, men han ble sliten til slutt.



Startsiden

Kuven Storm kan forsvare sporet om kusken treffer i volten. De øvrige strekhestene er også ganske flinke fra start.

UTFORDRER: Galileo, fjorårets Derby-treer og vinneren av det svenske Kriteriet for to år siden, vil prøve å gi storfavoritten Moe Svarten kamp, men står veldig vrient til spormessig. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





V75-6 (1600ma)



3 MOE SVARTEN

-----------------------------

12 Galileo

7 Mino

1 Solør Svarten

6 Finnskog Fokus

4 Lill Ronja

5 Ty Tinn

11 Søndre Jerkeld

2 Lille Jerkeld

8 Frøken Fakse

9 Frøyu Trym

10 Sophus K.G.

Løpet

Moe Svarten står ugardert i Martin Austevolls æresløp.



Favoritten

Moe Svarten har perfekte forutsetninger og er sikkert revansjesugen etter tredjeplassen i fjor. Men da sto han vrient til i førstespor og havnet i fjerde innvendig. Ble dessuten hindret, avsluttet flott, men fikk for langt frem til Vertigo Prins og Alsaker Piril. Bjerring-traveren skulle gjerne sett distansen lenger, men jeg ser ikke bort i fra at han vinner dette, selv om han må trave i tredjespor. Elitetraveren går ned en klasse nå. Sist i Tollef Fjermestads minneløp tapte han kun for Kleppe Slauren etter en flott avslutning. Var solid i Troll Jahns æreløp gangen før også til fjerde bak Alsaker Piril, Teddy Gutten Støen og Mino fra sitt lange tillegg. Står 20 meter bedre til kontra sistnevnte nå.



Outsiderne

Mino ble det helt feil for i det siste løpet i Frankrike sist. Var god i løpene før og har fordel av sprint. Er kjapp fra start, men er nok aller best med ryggløp. Men det spørs om han ikke vil sitte foran over sprintdistanse. Så spørs det om han kan stå i mot kjempekreftene til Moe Svarten til slutt.



Luringen

Galileo, fjorårets Derby-treer, kommer ut etter lang pause, men har trent fint. Klaffer det med posisjonene, kan han fort ende blant de tre.



Startsiden

Solør Svarten er flink fra start, men får nok Mino over seg.

V75-7 (3100mv)



3 SKYFALL

13 URAKAS GILBAK

11 JET BUG

9 I AM THE TIGER

2 PADDINGTON FACE

7 A.D. SLEIPNER

1 TORNADO LAVEC

4 SYMPHONIC LENNOX

14 ROBERTO D.K.

-----------------------------

12 Sven

15 Hopeful Tooma

10 M.T. Heliconia

5 Ina's Ballerina

Løpet

Vidåpent i langløpet i V75-finalen.



Favoritten

Skyfall har vært meget bra til to strake seirer. Holdt lett unna fra tet for gode Revenue Lavec sist. Står fint til på strek. Voltestart nå, men går den biten greit, kan han vinne igjen.



Outsiderne

Urakas Gilbak tapte kun for Candor Hall i V75 sist. Har dobbelt tillegg, men liker disse langløpene og kan rekke frem med posisjonsklaff.



Luringen

Tornado Lavec feilet et par ganger i et langløp i V75 på Biri sist. Fløy fort da den siste galoppen kom ut av siste sving. Er veldig usikker, men kan muligens overraske om han skulle holde seg til rett gangart. En dypvannsfisk.



Startsiden

Skyfall og A.D. Sleipner kan løse bra. Paddington Face og Symphonic Lennox er også raske, men har trange spor.

SEIERSGROSSIST: Frode Hamre tok hele fire stallseirer på Drammen Travbane under V75-kjøringen forrige helg. Lørdag har han flere solide sjanser, først og fremst med Seaside Illusion og Donatomite. Jet Bug og Mr. Sopranos er også blant de mer betrodde. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





Nøkkelkusken

Navn: Frode Hamre

Alder: 53

Antall seirer i år: 19

Antall seirer totalt: 1848

Nytt Hamre-show?

Frode Hamre sender ut den ene vinneren etter den andre om dagen. Forrige lørdag serverte stall Hamre hele fire V75-vinnere. I dag returnerer Frode til Bergen med flere hete V75-objekt.

V75-1: - Seaside Illusion imponerte sist og står fint til igjen. Jeg satser mot teten, og håper det holder helt inn. Jeg forstår at hun blir hardt betrodd i V75-spillet. Min beste sjanse for dagen. Queenswood og Shanaia er de jeg ser som tøffest imot.

V75-2: - Solberg Jela blir spennende med Eirik Høitomt i sulkyen. Viste form sist og kan runde alle. Stjernetira, Valle Tiril og Oriola er samtlige gode nok til å vinne. Også Karmøy Juni skal tidlig på bongen.

V75-3: - Mr. Sopranos viste form sist og leverte kanskje sitt beste løp i karrieren. Herfra er han kun en outsider. Income ble jeg imponert over sist. Obrigado Brazz har vist kapasitet og kan meget vel vinne igjen. Obi´s Cocktail vant også lett sist. Aktuell på en tidlig gardering.

V75-4: - Donatomite fungerte ikke optimalt på svingene sist, men vant på klassen. Har gjort noen utstyrsendringer i trening som har slått positivt ut. Håper på lik respons i løpet, da er jeg optimist. Photo Va Bene er den jeg ser som hovedutfordrer.

V75-5: - Dagens mest åpne kaldblodsoppgjør. Bjørkeknekten viste formtopp sist, kan vinne igjen. Kuven Storm viste fin progresjon i fjor og kan slå til direkte. Lyn Victor, Børkeviking og Olu Lykkjar skal også tidlig med.

V75-6: - Moe Svarten møter riktig motstand og bør kanskje vinne, men jeg er ikke sikker på sprint. Kan få en tøff reise. Mino og Finnskog Fokus er gode hester i grunnlaget. Mye må klaffe for Galileo, men spennende årsdebut.

V75-7: - Jet Bug var bedre enn jeg forventet sist. Distansen byr ikke på problemer. En av dem som kjemper i toppen. Urakas Gilbak liker lange løp og kan vinne igjen. Skyfall har imponert og står spennende til på strek. Det gjør også Symphonic Lennox, som vant lett sist.