Lørdagens travtips: To V75-bankere

Både Wik Emil og Special Envoy har fine forutsetninger og får stå ugardert av VGs travekspert, Anders Olsbu, i V75-spillet på Jarlsberg Travbane.

Wik Emil blir hans hovedbanker.

– Wik Emil innfridde enkelt som VG-banker sist. Gangen før i V75 feilet han i striden mot gode Bellfaks. Flåten-traveren kan ikke få et bedre løp grunnlagsmessig. Viser han seg bare fra sin beste side, skal han regnes med en meget god vinnersjanse igjen, mener Olsbu.

Special Envoy står også innbydende til.

– Special Envoy ble sittende fast med alt igjen sist. Gangen før var han overlegen fra tet. Hamre-traveren har lignende forutsetninger nå, kan sitte tidlig i tet og styre begivelsene helt inn. Men jeg har respekt for Patricia Hastrup, om hun skulle få et perfekt ryggløp. Da er hun alltid farlig på speed, varsler traveksperten.

Her er Olsbus V75-tips til Jarlsberg Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 337,50 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1800 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lanserer to bankere til V75-omgangen på Jarlsberg.

V75-1 (1600 m volte)

7 WIK EMIL

------------------------

3 Mjølner Fokus

1 Willblesen

9 Alm Kiwi

11 Kolnes Tom

5 Stumne Scott

8 Vassbø Fakse

15 Super Gullet

13 Nadine U.N.

12 Viktor K.

4 Myrviks Anton

2 Aaby Knekten

10 Gangtrøtt

6 Baiasen

14 Moe Hrym

Favoritten

Wik Emil innfridde til fulle som V76-banker på Bjerke sist. Gangen før i V75 var han uheldig da han feilet i striden med gode Bellfaks. Flåten-traveren står perfekt inne grunnlagsmessig og viser han seg fra samme side som i sine to siste starter, skal han regnes med en flott sjanse.



Outsiderne

Mjølner Fokus overtok drøye runden igjen sist da leder feilet og holdt unna for Areta Mollyn. Tøffere i mot her og har neppe noen fordel av sprint. Men han er bra på sitt beste og skal regens blant de tre feilfritt. Tapte kun for Pave Odin fjerde sist.



Luringen

Willblesen er kjapp fra start og trives i tet på en sprint. Kan lede lenge og kan være trippelaktuell om han legger godviljen til.



Startsiden

Willblesen kan forsvare sporet.

V75-2 (2100 m volte)

10 ORLANDO KNICK

7 NORWEGIAN PINE

1 MONIQUE ROYAL

9 Photo Frecel

------------------------

12 Lins Tanic

2 Knight Classic

4 Whisky Voice

11 Needed Time

8 Choco Fan Am

5 Madagaskar

3 Legacy

Favoritten

Orlando Knick kom aldri inn i løpet fra et sjanseartet spor sist. Det samme kan muligens skje igjen. Men han blir nok litt mer offensivt kjørt nå. Var overlegen i de to foregående startene og er mer enn god nok om han viser seg fra sin beste side.



Outsiderne

Monique Royal fikk aldri sjansen i V75 sist og gikk i mål med krefter spart. Var flink til seier gangen før. Står fint til spormessig og får trolig tet eller lederrygg. Om hun ikke blir sittende fast har hun sjansen.

Photo Frecel er tilbake etter forkjølelse. Imponerte i de to siste seiersløpene med suverene seirer.



Luringen

Norwegian Pine sto vrient til i V75 sist, men fullførte sterkt til fjerde i et løp Don Vince vant. Er kjapp bak bilen og er nok også rask ut med voltestart. Kommer han foran kan han lede hele veien. Har vinnersjanse, bare han unngår dødens.



Startsiden

Vi tror Norwegian Pine eller Monique Royal tar føringen.

V75-3 (2100 m volte)



13 ARNSPIK

15 VILLAS CATO

6 VIKSON

9 Vill Solen

8 Neslands Tron

------------------------

1 Kringelandtraven

4 Trø Flax

2 Kolnes Siv

10 Philip Rex

12 Snurten

11 Faks Mollyn

7 Trons Piril

3 Anima

5 Smedtulla

14 Løvland Spøken

Favoritten

Arnspik fullførte bra til fjerde etter drøye sisterunden i dødens i en V75-finale sist. Vant enkel både nest og fjerde sist. Satt fast i mellom. Er kjapp ut og kjemper normalt om seieren om han ikke blir hengende for lenge i sporene innledningsvis.



Outsiderne

Villas Cato feilet fra start sist, men kom flott tilbake til annen bak Vill Solen. Slo Arnspik tross galopp gangen før, men står litt sjanseartet til i annen rekke på tillegg. Men han kan runde alle med klaff.



Luringen

Vikson hadde langt tillegg i Kaare Krosbys minneløp sist, men fullførte flott til tredje. Står fint til i springspor og er ikke ueffen.



Startsiden

Vikson kan muligens ta føringen.

LANDSCHAMPION: Eirik Høitomt vant overlegent fra tet nest sist.

V75-4 (2100 m auto)

4 SPECIAL ENVOY

------------------------

10 Patricia Hastrup

12 Winmecredit

6 Bruno di Quattro

2 Love Voice

7 Increased Workload

1 Photo Va Bene

5 Denise F. Boko

11 I'm The Answer U.S.

9 Trinitro

3 Baldini

8 Mr. X.F. Royal

Favoritten

Special Envoy ble sittende fast med alt igjen i lederrygg i Patricia Hastrups seiersløp sist. Gangen før dro han unna i tet og var overlegen foran stallkameratene Winmecredit og Bruno di Quattro. Kan sitte tidlig i tet igjen, og det kan fort bli reprise. Hestens trener, Frode Hamre, har bankertro.



Outsiderne

Winmecredit var tapper toer fra dødens sist og var ikke mye slått av Patricia Hastrup. Fra spor tolv er han avhengig av overpace. Han er nesten aldri utenfor trippelen og kan muligens rekke frem til en trippelplass for n'te gang.



Luringen

Patricia Hastrup tok ned Winmecredit etter et fint løp sist. Står litt sjanseartet til i bakspor, men klaffer det med de rette ryggene speeder hun veldig fort. Da skal selv ikke den store favoritten føle seg alt for trygg.



Startsiden

Alt tyder på at Baldini slipper til Special Envoy.

V75-5 (2100 m auto)

9 VENEZIA

12 LUCILLE BOURBON

11 REBELLA MYSTIC L.

8 MADELEN L.T.C.

10 BLUE SECRET

6 Invicta

4 Anica Fine

1 Astoria Brick

3 Etna B.R.

5 Seabreeze Ås

7 Divided Dream

2 Bella Crown

Favoritten

Venezia var meget tapper etter et tungt løp i tredjespor og dødens sist. Likevel ga hun Always On Time kamp, men måtte nøye seg med annen. Står til for et fint. Med tempo stiger sjansene.



Outsiderne

Lucille Bourbon feilet innledningsvis sist. Kom fint tilbake, men var uheldig og feilet bort en premie på oppløpet. Var god til seier fra dødens foran godt avsluttende Madelen L.T.C. gangen før. Denne gang står Hamre-traveren veldig sjanseartet til. Men feilfritt og om det blir tøft tempo, kan hun runde de fleste.



Luringen

Rebella Mystic L. var uheldig og feilet bort annenplassen i hoppe-Kriteriet i fjor. Hoppa har gjort flere sterke løp, og det er nesten utrolig at hun ikke har vunnet på 13 starter hittil i karrieren. Også hun står sjanseartet til spormessig, men med tempo og posisjonsklaff er hun ikke ueffen. Hvistendahl-traveren fortjener en seier snart.



Startsiden

Nesten alle i første rekke kan løse bra om de blir laddet med. Astoria Brick, Etna B.R. eller Anica Fine er muligens mest tetaktuelle.

V75-6 (2100 m auto)

5 ROCKNROLL FI

9 GEMATRIA

3 ALWAYSINBLACKPEDIA

------------------------

1 Royal Trophy

2 Riordan Kronos

11 Tom Tom des Agets

10 Netherlee's Dream

12 Peder Mykla

7 Facebook N.L.

8 Millroyce

6 Smiley

4 Anazai

Favoritten

Rocknroll Fi gikk bare på det jevne sist, men var unnskyldt da han slet med et virus. Gangen før lynspurtet han inn til seier foran Rocketeer og Ultimate Photo. Vallaken er kjapp fra start og god om han skulle komme foran. Uansett, viser han seg fra sin beste side, skal han regnes i striden.



Outsiderne

Alwaysinblackpedia overtok etter 600 meter sist og vant siden lett. Står bedre til spormessig nå. Aktuell igjen med samme innsats.



Luringen

Gematria kunne ikke gå i nærkamp med stallvenninnen Alwaysinblackpedia, men måtte gå med sko da. Kommer ut skoløs igjen nå, som hun gjorde det i seiersløpet nest sist. Har et ok spor og blir det litt tempo over forestillingen, kan hun runde alle, om hun er på sitt beste.



Startsiden

Rocknroll Fi og Anazai er kjappe. Sistnevnte skal ha rygg. Riordan Kronos og Alwaysinblackpedia er heller ingen sinker.

V75-7 (2100 m volte)

7 BLEKE HULDRA

8 SILKE CHASMINA

12 TANTE RAGNHILD

11 GUNDA

14 BRENNE RØDI

------------------------

1 Trø Hera

4 Wikvinni

5 Mjølner Oda

15 Tori Huldra

2 Smedtora

9 Arvesølv

6 Bare Mia

13 Troll Sindy

3 Hovsjerka

10 Hof Lotta

Favoritten

Bleke Huldra feilet i stengt posisjon nest sist, men har vært solid og stabil ellers. Vant enkelt fra dødens i en V75-finale sist. Regnes feilfritt.



Outsiderne

Tante Ragnhild har vært strøket en gang grunnet hovproblemer. Fløy bra etter galoppene i Gävle sist, hvor kaldblodskongen Tekno Odin vant og er klart bedre enn raden.



Luringen

Silke Chasmina avsluttet flott i kulissene nest sist, hvor Bleke Huldra vant. Avsluttet til en kontrollert til seier foran Neslands Tron sist. Aktuell feilfritt.



Startsiden

Nr. 1, 3 og 4 kan alle løse bra.

NØKKELTRENER: Frode Hamre er som vanlig sentral i V75-sammenheng. På Jarlsberg bankertipper han stallhesten Special Envoy.





Nøkkeltrener

Navn: Frode Hamre

Alder: 52 år

Antall seirer i år: 1

Antall seirer totalt: 1830

Bankertipper egen hest

Frode Hamre var enerådende blant travtrenerne i 2016. Og ingen stall vant flere V75-seirer. På Jarlsberg i dag bankertipper han stallens Special Envoy og vinnertipper Alwaysinblackpedia.

V75-1 :

– Klaffer det litt fra tillegg, skal Wik Emil regnes med en fin vinnersjanse. Han holder toppform. En feilfri Vassbø Fakse er ingen kastekjepp. Mjølner Fokus, som står 20 meter foran, var god til seier sist.

V75-2:

– Han gikk en sterk siste 600 meter fra køen sist, Norwegian Pine. Kan få teten her. Derfra blir han vond å slå. Orlando Knick er en veldig bra hest som fort kan blande seg inn om det klaffer bakfra. Monique Royal har kapasitet som duger og står spennende til i førstespor.

V75-3:

– Arnspik holder toppform og er rask ut på volte. Har et perfekt spor på tillegg og blir klar favoritt. Villas Cato har det vært stang ut for de to siste gangene, selv om han har blitt toer. Det må løse seg fra bakspor på tillegg. Vill Solen overbeviste sist og Kringelandtraven står spennende til på strek.

V75-4:

– Han satt fast sist, Special Envoy. Han ser veldig fin ut og kjører seg normalt til tet her. Jeg tror han leder hele veien. Banker!

V75-5:

– Venezia var knallsterk toer fra tredjespor og dødens sist. Er fort vinneren med luker til slutt. Seabreeze Ås gjør gode løp hver gang og kan utfordre med klaff. Invicta må det klaffe for, men kapasiteten er stor. Det samme kan sies om Madelen L.T.C.

V75-6:

– Hun kan fort få teten her, Alwaysinblackepdia. Har variert litt i prestasjonene, men kan vinne på sitt beste. Hestene å slå blir stallvenninnen Gematria som er i toppform og Rocknroll Fi som går toppløp innimellom.

V75-7 :

– Hoppeløpet for de kalde er som vanlig vidåpent. Jeg tror mest på Tante Ragnhild om hun taper for mye fra start. Gunda har gått to løp i ny regi og imponerte sist. Trø Hera spurtet flott til seier sist og Bleke Huldra har blitt mer stabil og er mer enn god nok med klaff.